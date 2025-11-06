ETV Bharat / entertainment

അറുപതുകളിലെ കഥയുമായി പള്ളിച്ചട്ടമ്പി; ടൊവിനോ ചിത്രത്തിന് ഷെഡ്യൂള്‍ പാക്കപ്പ്

ടൊവിനോ തോമസ് - ഡിജോ ജോസ് ആന്‍റണി കൂട്ടുകെട്ടിൽ ഒരുങ്ങുന്ന ബിഗ് ബജറ്റ് ചിത്രം പള്ളിച്ചട്ടമ്പിക്ക് ഷെഡ്യൂൾ പാക്കപ്പ്. അടുത്ത ഷെഡ്യൂൾ നവംബർ പകുതിയോടെ മൈസൂരിൽ ആരംഭിക്കും. കയാദു ലോഹറാണ് ചിത്രത്തില്‍ നായികയായി എത്തുന്നത്.

Pallichattambi (ETV Bharat)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 6, 2025 at 1:31 PM IST

ടൊവിനോ തോമസിനെ നായകനാക്കി ഡിജോ ജോസ് ആന്‍റണി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന 'പള്ളിച്ചട്ടമ്പി'യുടെ പ്രധാന ഷെഡ്യൂള്‍ തൊടുപുഴയിൽ പൂർത്തിയായി. സിനിമയുടെ അടുത്ത ഷെഡ്യൂൾ നവംബർ പകുതിയോടെ മൈസൂരിൽ ആരംഭിക്കും. 1950-60 കാലഘട്ടത്തിൽ കേരളത്തിൽ നടക്കുന്ന ഒരു കഥയാണ് 'പള്ളിച്ചട്ടമ്പി' പറയുന്നത്.

കയാദു ലോഹർ ആണ് ചിത്രത്തില്‍ ടൊവിനോയുടെ നായികയായി എത്തുന്നത്. ടൊവിനോ, കയാദു എന്നിവരെ കൂടാതെ വിജയരാഘവൻ, സുധീർ കരമന, വിനോദ് കേദാമംഗലം, ബാബുരാജ്, പ്രശാന്ത് അലക്‌സ് തുടങ്ങിയവരും ചിത്രത്തില്‍ അണിനിരക്കും. ക്വീൻ, ജനഗണമന, മലയാളി ഫ്രം ഇന്ത്യ തുടങ്ങീ സിനിമകളുടെ സംവിധായകനാണ് ഡിജോ ജോസ് ആന്‍റണി ജോസ്.

Pallichattambi team (ETV Bharat)

മികച്ച സിനിമകളൊരുക്കിയ ഡിജോ ജോസും തുടര്‍ച്ചയായി ഹിറ്റുകള്‍ സമ്മാനിച്ചും ബിഗ് ബജറ്റുകളില്‍ നായകനായും തിളങ്ങുന്ന ടൊവിനോ തോമസും ഇതാദ്യമായി ഒന്നിക്കുമ്പോള്‍ പ്രക്ഷകരുടെ പ്രതീക്ഷകളും വാനോളം ഉയരും. 'അജയന്‍റെ രണ്ടാം മോഷണം' എന്ന സിനിമയിലൂടെ ഈ വർഷത്തെ കേരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര പുരസ്‌കാരത്തില്‍ ജൂറിയുടെ പ്രത്യേക പരാമര്‍ശവും ടൊവിനോയെ തേടിയെത്തിയിരുന്നു. കൂടാതെ ഏറ്റവും ഒടുവിലായി 'ലോക'യില്‍ ക്യാമിയോ റോളില്‍ എത്തിയപ്പോഴും താരത്തിന് പ്രേക്ഷകര്‍ക്കിടയില്‍ ജനപ്രീതി വര്‍ദ്ധിച്ചു.

വേൾഡ് വൈഡ് ഫിലിംസിന്‍റെ ബാനറിൽ നൗഫല്‍, ബ്രിജീഷ് എന്നിവര്‍ ചേർന്നാണ് സിനിമയുടെ നിര്‍മ്മാണം. സി ക്യൂബ് ബ്രോ എന്‍റർടെയിൻമെന്‍റ്‌സിന്‍റെ ബാനറിൽ ചരൺ, ചാണുക്യ, ചൈതന്യ, തൻസീര്‍ എന്നിവര്‍ സഹനിര്‍മ്മാതാക്കളുമാണ്. ടിഎസ്. സുരേഷ് ബാബുവാണ് സിനിമയുടെ തിരക്കഥ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.

ടിജോ ടോമി ഛായാഗ്രഹണവും ജേക്‌സ് ബിജോയ് സംഗീതവും നിര്‍വ്വഹിക്കും. ആർട്ട് ഡയറക്ഷൻ - ദിലീപ് നാഥ്, കോസ്റ്റ്യൂം - മഞ്ജുഷ രാധാകൃഷ്‌ണൻ, മേക്കപ്പ് - റഷീദ് അഹമ്മദ്, ലൈൻ പ്രൊഡ്യൂസർ - അലക്‌സ് ഇ കുര്യൻ, ഫിനാൻസ് കൺട്രോളർ - അനിൽ അമ്പല്ലൂർ, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ - രാജേഷ് മേനോൻ, സ്‌റ്റിൽസ് - റിഷ്ലാൽ ഉണ്ണികൃഷ്‌ണൻ, ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് - അഖിൽ വിഷ്‌ണു വിഎസ്, പിആർഒ - അക്ഷയ് പ്രകാശ് എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിലെ മറ്റ് അണിയറപ്രവര്‍ത്തകര്‍.

അതേസമയം 'ബാലന്‍: ദി ബോയ്' ആകും ടൊവിനോയുടെ മറ്റൊരു പുതിയ ചിത്രം എന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍. ചെറുതെങ്കിലും നിര്‍ണ്ണായകമായൊരു വേഷത്തിലാകും ചിത്രത്തില്‍ ടൊവിനോ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതെന്നും സൂചനയുണ്ട്. എന്നാല്‍ ഇക്കാര്യം താരമോ താരത്തോടടുത്ത വൃത്തങ്ങളോ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല. 'മഞ്ഞുമ്മല്‍ ബോയ്‌സ്' സംവിധായകന്‍ ചിദംബരം ആണ് ചിത്രത്തിന്‍റെ സംവിധാനം.

Also Read: മഞ്ഞുമ്മൽ ബോയ്‌സിന് ശേഷം ബാലന്‍ ദി ബോയ്; ചിദംബരത്തിനൊപ്പം ടൊവിനോ തോമസും?

