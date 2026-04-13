ഏപ്രില്‍ 15ന് തന്നെ..! പള്ളിച്ചട്ടമ്പിക്ക് സെൻസർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

വിഷു കളറാക്കാൻ പള്ളിച്ചട്ടമ്പി എത്തുന്നു. ടൊവിനോ ചിത്രത്തിന് സെൻസർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിച്ചതോടെ റിലീസ് ഉറപ്പിച്ച് അണിയറ പ്രവർത്തകർ.

Pallichattambi movie posters (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : April 13, 2026 at 10:01 AM IST

ടൊവിനോ തോമസിന്‍റെ പള്ളിച്ചട്ടമ്പിയ്‌ക്ക് സെൻസർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. ഏപ്രില്‍ 10ന് തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തേണ്ടിയിരുന്ന ചിത്രമായിരുന്നു പള്ളിച്ചട്ടമ്പി. എന്നാല്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പെരുമാറ്റച്ചട്ടം നിലനിന്നിരുന്നതിനാല്‍ ചിത്രത്തിന് സെൻസർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിച്ചില്ല. പിന്നാലെ റിലീസ് തീയതി മാറ്റുകയായിരുന്നു.

ഡിജോ ജോസ് ആൻ്റണിയുടെ സംവിധാനത്തില്‍ ഒരുങ്ങിയ പള്ളിച്ചട്ടമ്പിയ്‌ക്ക് U/A സർട്ടിഫിക്കറ്റാണ് ലഭിച്ചത്. വിഷുക്കാലം കളറാക്കാൻ ചിത്രം ഏപ്രില്‍ 15ന് പ്രദർശനത്തിനെത്തും. അടുത്ത കാലത്തായി മലയാള സിനിമയിൽ ഏറ്റവും മുതൽ മുടക്കിൽ എത്തുന്ന മാസ് എൻ്റെർടൈനർ ആണ് പള്ളിച്ചട്ടമ്പി. വേൾഡ് വൈഡ് ഫിലിംസ്, സീക്യൂബ് ബ്രോസ് എൻ്റെർടെയ്‌ൻമെൻ്റ് എന്നീ ബാനറുകളിൽ നൗഫൽ ബ്രജോഷ് മുഹമ്മദ്, ചാണക്യചരൺ, ചൈതന്യ എന്നിവരാണ് ഈ ചിത്രം നിർമ്മിക്കുന്നത്.

1957-58 കാലഘട്ടത്തിന്‍റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരുക്കിയ ചിത്രമാണ് പള്ളിച്ചട്ടമ്പി. ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ ഒരു കാർഷിക ഗ്രാമത്തിൽ നടക്കുന്ന കഥയാണ് ഈ ചിത്രത്തിലൂടെ പറയുന്നത്. ആകാലഘട്ടത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹ്യ പശ്ചാത്തലങ്ങളിലൂടെയാണ് ചിത്രത്തിൻ്റെ കഥ പുരോഗമിക്കുന്നത്. സംഘർഷഭരിതവും ഉദ്വേഗജനകവുമായ മുഹൂർത്തങ്ങള്‍ ചിത്രത്തിലുണ്ടെന്ന് നേരത്തെ പുറത്തിറങ്ങിയ ട്രെയ്‌ലറില്‍ വ്യക്തമാണ്. ഒരു കൊമേഴ്‌സ്യൽ സിനിമയുടെ എല്ലാ ചട്ടക്കൂട്ടുകളും കോർത്തിണക്കിയുള്ള ക്ലീൻ എന്‍റർടെയ്‌നറാണ് ഈ ചിത്രം. കയാദു ലോഹറാണ് ചിത്രത്തില്‍ ടൊവിനോ തോമസിന്‍റെ നായിക.

മലയാളം ഉൾപ്പടെ അഞ്ചു ഭാഷകളിലായിട്ടാണ് ചിത്രം പ്രദർശനത്തിനെത്തുന്നത്. വിജയരാഘവൻ, ബാബുരാജ്, സുധീർ കരമന, തെലുഗു നടൻ ശിവകുമാർ, കന്നഡ താരം അജയ്, ജോണി ആൻ്റണി, ടി.ജി രവി, ശ്രീജിത്ത് രവി, പ്രശാന്ത് അലക്‌സാണ്ടർ, അലക്‌സ് ഇ കുര്യൻ, വിനോദ് കെടാമംഗലം, ജോസുകുട്ടി, അർജുൻ രാജേഷ്, ആർച്ചിത്, ഗോപകുമാർ അടൂർ തുടങ്ങിയവരും നിരവധി പുതുമുഖങ്ങളും ഈചിത്രത്തിൽ അണിനിരക്കുന്നു.

തൻസീർ സലാം, മേഘ ശ്യാം എന്നിവരാണ് കോ - പ്രൊഡ്യൂസേർസ്. ദാദാസാഹിബ്, ശിക്കാർ, ഒരുത്തീ എന്നീ ഹിറ്റ് ചിത്രങ്ങൾക്ക് തിരക്കഥ ഒരുക്കി ശ്രദ്ധേയനായ എസ്. സുരേഷ് ബാബുവാണ് തിരക്കഥ. സംഗീതം - ജെയ്‌ക്‌സ് ബിജോയ്. ഛായാഗ്രഹണം - ടിജോ ടോമി. എഡിറ്റിങ് - ശ്രീജിത്ത് സാരംഗ്. കലാസംവിധാനം - ദിലീപ് നാഥ്. മേക്കപ്പ് - റഷീദ് അഹമ്മദ്. കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈൻ - മഞ്ജുഷ രാധാകൃഷ്‌ണൻ. ചീഫ് അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടേർസ് - കിരൺ റാഫേൽ, റെനിത് രാജ്. സ്റ്റിൽസ് - റിഷ്‌ലാൽ ഉണ്ണികൃഷ്‌ണൻ. കാസ്റ്റിങ് ഡയറക്‌ടർ - ബിനോയ് നമ്പാല. ഫിനാൻസ് കൺട്രോളർ - അനിൽ ആമ്പല്ലൂർ. ലൈൻ പ്രൊഡ്യൂസർ - അലക്‌സ് ഇ കുര്യൻ. പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ - രാജേഷ് മേനോൻ. പ്രൊഡക്ഷൻ എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് - നോബിൾ ജേക്കബ്ബ്. പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജേഴ്‌സ് - എബി കോടിയാട്ട്, ജെറി വിൻസൻ്റ്.

Also Read: ആനക്കൊമ്പും വെടിക്കോപ്പും, ഇടിപ്പൂരം തീർക്കാൻ 'കാട്ടാളൻ' എത്തുന്നു; റിലീസ് മെയ്‌ മാസത്തില്‍

