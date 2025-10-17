ETV Bharat / entertainment

ഒടിടി പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് ദീപാവലി മധുരം;അവധി ദിനങ്ങള്‍ ആഘോഷമാക്കാം, ഇത്തവണ പുത്തന്‍ റിലീസുകളുടെ ചാകര

അവധിദിനങ്ങള്‍ ആഘോഷമാക്കാനായി ഇത്തവണ ഒടിടി പ്രേക്ഷകരെ കാത്തിരിക്കുന്നത് ഒരുപിടി മികച്ച ചിത്രങ്ങളാണ്. ഏതൊക്കെ എവിടെ എപ്പോള്‍ കാണാം. വിശദാംശങ്ങള്‍

സിനിമാ പോസ്‌റ്റര്‍ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 17, 2025 at 8:48 PM IST

2 Min Read
സിനിമാ പ്രേമികള്‍ക്ക് ഈ ആഴ്‌ച ഇരട്ടി മധുരമാണ്. വാരാന്ത്യവും ദീപാവലിയുമൊക്കെ ആഘോഷമാക്കാന്‍ ഇത്തവണ ഒരുപിടി ചിത്രങ്ങളാണ് ഒടിടിയില്‍ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ത്രില്ലറും പ്രണയവും ആക്ഷനും നിറഞ്ഞ മികച്ച പുത്തന്‍ ചിത്രങ്ങള്‍ തന്നെയാണ് ഒടിടി പ്രേക്ഷകരെ കാത്തിരിക്കുന്നത്. ആമസോണ്‍, പ്രൈം വീഡിയോ, നെറ്റ്ഫ്ലിക്‌സ്, ജിയോ ഹോട്ട്സ്റ്റാര്‍ തുടങ്ങിയ ഡിജിറ്റല്‍ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളില്‍ എത്തിയ ചിത്രങ്ങള്‍ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം.

ലോക ചാപ്‌റ്റര്‍ 1: ചന്ദ്ര

മലയാള സിനിമയിലെ എല്ലാ റെക്കോര്‍ഡുകളും തകര്‍ത്ത് ബോക്‌സ് ഓഫീസില്‍ വിജയക്കൊടി പാറിച്ച ചിത്രമാണ് 'ലോക ചാപ്‌റ്റര്‍ 1: ചന്ദ്ര'. കല്യാണി പ്രിയദർശൻ നായികയായി എത്തിയ ഈ ചിത്രം 300 കോടിയിലധികം കലക്ഷനാണ് ആഗോളതലത്തില്‍ നേടിയിരിക്കുന്നത്. ഈ വർഷത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ബോക്‌സ്‌ ഓഫീസ് ഹിറ്റുകളില്‍ ഒന്നായി മാറിയ ഈ ചിത്രം ജിയോ ഹോട്‌സ്റ്റാറിലൂടെയാണ് പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് മുന്നിലേക്ക് എത്തുക. ഉടന്‍ പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് ഈ ചിത്രം ആസ്വദിക്കാനാവുമെന്ന് ജിയോ ഹോട്‌സ്റ്റാര്‍ അറിയിച്ചു.

ആഭ്യന്തര കുറ്റവാളി

ആസിഫ് അലിയെ നായകനാക്കി എത്തിയ ചിത്രമാണ് ആഭ്യന്തര കുറ്റവാളി. സേതുനാഥ് പദ്‌മകുമാര്‍ നിര്‍മിച്ച ഈ ചിത്രം ജൂൺ ആറിനാണ് തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തിയത്. നൈസാം സലാം പ്രൊഡക്ഷന്‍സിന്‍റെ ബാനറിൽ നൈസാം സലാം ചിത്രം നിര്‍മിച്ചത് . ഗാർഹിക പീഡന നിയമങ്ങളെയും അതിന്‍റെ പ്രയോഗങ്ങളെയും കുറിച്ച് പുരുഷപക്ഷത്തു നിന്നു സംസാരിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് ‘ആഭ്യന്തര കുറ്റവാളി’. ചിത്രം ഇപ്പോൾ സീ 5 ലൂടെ ചിത്രം പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് ആസ്വദിക്കാനാവും.

സ്റ്റേഷൻ 5

ഇന്ദ്രന്‍സ് വ്യത്യസ്തമായ വേഷത്തില്‍ എത്തുന്ന 'സ്റ്റേഷന്‍ 5' ഒടിടിയിലേക്ക്. ദീപാവലി റിലീസായാണ് ചിത്രം ഒടിടിയിൽ എത്തുന്നത്. മനോരമ മാക്‌സിലൂടെ ചിത്രം ആസ്വദിക്കാനാവും. ഒക്‌ടോബര്‍ 19 ന് ചിത്രത്തിന്‍റെ പ്രദര്‍ശനം ആരംഭിക്കും. ചേവമ്പായി എന്ന കഥാപാത്രത്തെയാണ് ചിത്രത്തിൽ ഇന്ദ്രന്‍സ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്

വത്സല ക്ലബ്

നവാഗതനായ അനുഷ് മോഹൻ സംവിധാനം ചെയ്‌ത കോമഡി ചിത്രമാണ് 'വത്സല ക്ലബ്ബ്'. ദീപാവലി റിലീസായാണ് ചിത്രം ഒടിടിയിലേക്ക് എത്തുന്നത്. ഒക്ടോബർ 19ന് ചിത്രം മനോരമ മാക്‌സിലൂടെ ചിത്രം കാണാനാവും.

പി.ഡബ്ള്യു.ഡി

മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഒടിടി മിനി ഫീച്ചർ സിനിമയാണ് പി. ഡബ്ള്യു. ചിത്രം ഒടിടിയിൽ എത്തി. ജോ ജോസഫ് രചനയും സംവിധാനവും ചെയ്തിരിക്കുന്ന ചിത്രം ഇന്ത്യൻ കുടുംബ സംവിധാനത്തെ തന്നെ ഇല്ലാതാക്കുന്ന ഒരു വിപ്ലവകരമായ ആശയത്തെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. കോൺവെർസേഷണൽ ഡിബേറ്റ് എന്ന ഴോണറിലാണ് ചിത്രം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ചിത്രം ഇപ്പോൾ സൈന പ്ലേയിൽ സ്ട്രീമിംഗ് ആരംഭിച്ചു.

കള്ളൻ

ശ്രീനാഥ് ഭാസി, പ്രതാപ് പോത്തൻ എന്നിവരെ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളാക്കി ഫാസിൽ മുഹമ്മദ് സംവിധാനം ചെയ്‌ത 'വൺസ് അപ്പോൺ എ ടൈം ദേർ വാസ് എ കള്ളൻ' എന്ന ചിത്രം ഒടിടിയില്‍ എത്തി. സുധീഷ്, കോട്ടയം നസീർ, ടിനി ടോം, ശ്രീകുമാർ, എ കെ വിജുബാൽ, ശ്രീലക്ഷ്മി ശ്രീകുമാർ, വനിത കൃഷ്ണചന്ദ്രൻ, ബേബി നന്ദന തുടങ്ങിയവരാണ് ചിത്രത്തിലെ പ്രധാന അഭിനേതാക്കൾ. മനോരമ മാക്‌സിലൂടെ ചിത്രം കാണാം.

ബാഗി-4

ഹൈ-എൻഡ് ആക്ഷനും വൈകാരികമായ ഒരു അവതരണവും കൊണ്ട് പ്രേക്ഷകരെ ഏറെ ത്രസിപ്പിച്ച ചിത്രമാണ് ബാഗി. ഇതിന്‍റെ നാലാം ഭാഗമാണ് ഇപ്പോള്‍ ഒടിടിയില്‍ എത്തിയിരിക്കുന്നത്.

തന്‍റെ പ്രിയപ്പെട്ട അലീഷയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ വലിയ അപകടത്തിന് ശേഷം കോമയിൽ നിന്ന് ഉണരുന്ന റോണിയായി ടൈഗർ ഷ്രോഫ് തിരിച്ചെത്തിയിരിക്കുന്നു. ആമസോണ്‍ പ്രൈം വീഡിയോയിലൂടെ ഒക്‌ടോബര്‍ 17 മുതല്‍ സിനിമ ആസ്വദിക്കാനാവും.

