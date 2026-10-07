‘അന്ന’യുടെ നിര്മാണം ഏറ്റെടുത്ത് ടോമിച്ചൻ മുളകുപാടം; മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടിന് ശേഷം പാതിവഴിയിൽ നിന്ന സിനിമയ്ക്ക് പുതിയ തുടക്കം
‘പുലിമുരുകൻ’. ആ സിനിമയുടെ പത്താം വാർഷിക ദിനത്തിലാണ് നിര്മാതാവിന്റെ പുതിയ പ്രഖ്യാപനം.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 7, 2026 at 4:23 PM IST
‘ബെത്ലഹേം കുടുംബ യൂണിറ്റ്’ കണ്ടിറങ്ങിയ പ്രേക്ഷകരിൽ പലരുടെയും മനസിൽ വീണ്ടും ഇടംപിടിച്ച ഗാനമാണ് ‘യവനകഥയിലെ ഇടയകന്യകേ’. സിനിമയുടെ റിലീസിന് പിന്നാലെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും ഇൻസ്റ്റഗ്രാം റീലുകളിലും സ്റ്റോറികളിലുമെല്ലാം ഈ ഗാനം നിറഞ്ഞുനിന്നതോടെ, പാട്ടിന്റെ പിന്നിലെ സിനിമയായ ‘അന്ന’യെക്കുറിച്ചും വലിയ തോതിൽ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിരുന്നു. ഇപ്പോഴിതാ, വർഷങ്ങൾക്കുമുമ്പ് പാതിവഴിയിൽ നിലച്ചുപോയ ആ ചിത്രത്തിന് പുതിയൊരു തുടക്കമിടാനുള്ള നിർണായക നീക്കവുമായി നിർമാതാവ് ടോമിച്ചൻ മുളകുപാടം രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ്.
‘അന്ന’യുടെ നിർമാണാവകാശം ടോമിച്ചൻ മുളകുപാടത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള മുളകുപാടം ഫിലിംസ് സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. കാലാനുസൃതമായ മാറ്റങ്ങളോടെ ‘അന്ന’യെ പുതിയ തലമുറയിലേക്ക് എത്തിക്കാനാണ് അണിയറപ്രവർത്തകരുടെ ആലോചന. ‘പുലിമുരുകൻ’ റിലീസ് ചെയ്ത് പത്ത് വർഷം പൂർത്തിയാകുന്ന വേളയിലാണ് ടോമിച്ചൻ മുളകുപാടം ‘അന്ന’യുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്.
മലയാള സിനിമയുടെ കച്ചവട സമവാക്യങ്ങളിൽ വലിയ മാറ്റത്തിന് വഴിയൊരുക്കിയ ചിത്രമായിരുന്നു ‘പുലിമുരുകൻ’. ആ സിനിമയുടെ പത്താം വാർഷിക ദിനത്തിൽ തന്നെ, മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുൻപ് പൂർത്തിയാകാതെ പോയ മറ്റൊരു സ്വപ്ന ചിത്രത്തിന്റെ അവകാശം സ്വന്തമാക്കിയ വിവര ടോമിച്ചന് മുളകുപാടം തന്നെയാണ് സോഷ്യല് മീഡിയയിലൂടെ പ്രേക്ഷകരെ അറിയിച്ചത്.
ടോമിച്ചന് മുളകുപാടത്തിന്റെ കുറിപ്പ്
"മലയാള സിനിമയുടെ കച്ചവട സമവാക്യങ്ങൾ തിരുത്തിയ പുലിമുരുകൻ്റെ പത്താം വാർഷികത്തിൽ ഒരു പുതിയ യാത്രയുടെ പ്രഖ്യാപനം... 90-കളിൽ ആരംഭിച്ചെങ്കിലും പല കാരണങ്ങളാൽ പൂർത്തിയാകാതെ പോയ ‘അന്ന’ എന്ന സിനിമയുടെ അവകാശം സ്വന്തമാക്കിയ വിവരം സന്തോഷത്തോടെ പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ്.
വർഷങ്ങൾക്കിപ്പുറം ചിത്രത്തിലെ ‘യവനകഥയിലെ ഇടയകന്യകേ’ എന്ന ഗാനം ബെത്ലഹേം കുടുംബ യൂണിറ്റ് എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ വീണ്ടും പ്രേക്ഷകർക്കിടയിൽ തരംഗമായപ്പോൾ, ‘അന്ന’ എന്ന സിനിമയെക്കുറിച്ചും ഒരുപാട് അന്വേഷണങ്ങളും ചർച്ചകളും ഉണ്ടായി. ആ സിനിമയുടെ കഥയും അതിനോടൊപ്പമുള്ള ഓർമ്മകളും വീണ്ടും പുതിയ തലമുറയിലേക്ക് പുതിയ രചയിതാക്കളിലൂടെ എത്തിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹത്തിലാണ് ‘അന്ന’യുടെ നിർമ്മാണാവകാശം ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത്.
മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുൻപ് പാതിവഴിയിൽ നിന്നുപോയ ഒരു സിനിമയ്ക്ക് ഒരു പുതിയ തുടക്കം... ചിത്രത്തിൻ്റെ സംവിധായകനും താരങ്ങളും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ വിവരങ്ങൾ പിന്നീട് അറിയിക്കും. ഇപ്പോൾ അതേക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല. കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്താൻ സമയമെടുക്കട്ടെ… മുളകുപാടം ഫിലിംസിലൂടെ ‘അന്ന’ വീണ്ടും വെള്ളിത്തിരയിലേക്ക്. നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയും പിന്തുണയും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു", നിര്മാതാവ് കുറിച്ചു.
90-കളിൽ ആരംഭിച്ചെങ്കിലും പല കാരണങ്ങളാൽ പൂർത്തിയാകാതെ പോയ ചിത്രമാണ് ‘അന്ന’. സംവിധായകൻ ജോഷിയും തിരക്കഥാകൃത്ത് എൻ. മോഹനനും ചേർന്ന് ഒരുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്ന ചിത്രത്തിൽ തമിഴ് താരം അരവിന്ദ് സ്വാമിയും ഇതിഹാസ നടി ശ്രീദേവിയുമായിരുന്നു പ്രധാന താരങ്ങളായി പരിഗണിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത്. വലിയ പ്രതീക്ഷകളോടെ ആരംഭിച്ച പ്രോജക്ടായിരുന്നെങ്കിലും പലവിധ കാരണങ്ങളാൽ ചിത്രം പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിച്ചില്ല.
പ്രധാന താരങ്ങളുടെ ഡേറ്റ് സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾക്കൊപ്പം മറ്റ് സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളും ചിത്രത്തിന്റെ മുന്നോട്ടുള്ള യാത്രയെ ബാധിച്ചു. ഒടുവിൽ ഏകദേശം മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുൻപ് ‘അന്ന’യുടെ ചിത്രീകരണവും നിർമാണവും പാതിവഴിയിൽ നിലയ്ക്കുകയായിരുന്നു.
എന്നാൽ ‘അന്ന’ എന്ന പേര് വീണ്ടും മലയാള സിനിമാ പ്രേക്ഷകരുടെ ശ്രദ്ധയിൽ എത്തിയത് ‘ബെത്ലഹേം കുടുംബ യൂണിറ്റ്’ പുറത്തിറങ്ങിയതോടെയാണ്. നിവിൻ പോളിയെ നായകനാക്കി ഗിരീഷ് എ.ഡി. സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രത്തിൽ ‘അന്ന’യുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഓർമകൾക്ക് വീണ്ടും പ്രസക്തി ലഭിക്കുകയായിരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ഔസേപ്പച്ചൻ സംഗീതം നൽകിയ, കെ.ജെ. യേശുദാസ് ആലപിച്ച ‘യവനകഥയിലെ ഇടയകന്യകേ’ എന്ന ഗാനം പുതിയ തലമുറയ്ക്കിടയിലും വലിയ സ്വീകാര്യത നേടി.
സിനിമ കണ്ടിറങ്ങിയ പലരും ഗാനം വീണ്ടും കേൾക്കാനും റീലുകളിലും സ്റ്റോറികളിലും ഉപയോഗിക്കാനും തുടങ്ങിയതോടെ, ‘യവനകഥയിലെ ഇടയകന്യകേ’ വീണ്ടും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ തരംഗമായി. അതോടെ ഗാനത്തിന്റെ ഉറവിടമായ ‘അന്ന’ എന്തുകൊണ്ടാണ് പൂർത്തിയാകാതെ പോയത്, ചിത്രത്തിന്റെ കഥ എന്തായിരുന്നു, ആരൊക്കെയായിരുന്നു സിനിമയുടെ ഭാഗമായിരുന്നത് തുടങ്ങിയ ചോദ്യങ്ങളും ഉയര്ന്നത്.