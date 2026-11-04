'പ്ലേലിസ്റ്റിൽ ഹിറ്റ്, പക്ഷേ എഴുതിയത് ആരെന്ന് അറിയില്ല'; മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിൽ നിന്ന് ഗാനരചയിതാവിലേക്കുള്ള ടിറ്റോയുടെ യാത്ര
777 ചാർലി, ആഹാ, പ്രിൻസ് ആൻഡ് ഫാമിലി തുടങ്ങിയ ഹിറ്റ് ഗാനങ്ങൾക്ക് പിന്നിലെ വരികളുടെ ജാലവിദ്യക്കാരൻ ടിറ്റോ പി തങ്കച്ചൻ വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവെച്ച് ഇ ടിവി ഭാരതിനൊപ്പം
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 4, 2026 at 1:39 PM IST
അക്കി വിനായക്
ഗാനങ്ങൾക്ക് സംഗീതം ആത്മാവ് ആകുമ്പോൾ വരികൾ ശരീരമാകുന്നു. ആത്മാവും ശരീരവും ഇടകലർത്തുന്ന ജാലവിദ്യക്കാരനാണ് ഗായകൻ. സംഗീതസംവിധായകരെയും ഗായകരെയും കുറിച്ച് ആഘോഷപൂർവം സംസാരിക്കുന്ന ആസ്വാദകർ പലപ്പോഴും ഗാനരചയിതാക്കളെ മറന്നുപോകാറുണ്ട്. പ്ലേ ലിസ്റ്റിൽ നിത്യവും കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട പല ഗാനങ്ങളും ആരെഴുതിയതാണെന്ന് മിക്കപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കാറുമില്ല. എന്നാൽ, കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു വർഷങ്ങൾക്കിടയിൽ മലയാളത്തിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ സിനിമാഗാനങ്ങളിൽ ഗാനരചയിതാവായ ടിറ്റോ പി തങ്കച്ചൻ്റെ പേര് എടുത്തുപറയേണ്ടതായുണ്ട്. വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവെച്ച് ടിറ്റോ ഇ ടിവി ഭാരതിനൊപ്പം ചേരുന്നു.
മെക്കാനിക്കൽ എൻജിനീയറിങ്ങില്നിന്ന് മലയാള സാഹിത്യത്തിലേക്ക്
പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ ഒരു സാധാരണ കുടുംബത്തിലായിരുന്നു ജനനം. മാതാപിതാക്കളുടെ കാഴ്ചപ്പാടിന് അനുസരിച്ച് മെക്കാനിക്കൽ എൻജിനീയറിങ് ബിരുദം കരസ്ഥമാക്കി. മലയാളഭാഷയോടുള്ള അടങ്ങാത്ത ആവേശമാണ് തന്നെ ഒരു ഗാനരചയിതാവ് ആക്കിയത്. പാട്ടുകളും കഥകളും മലയാളഭാഷയോടുള്ള അഭിനിവേശം വർധിപ്പിച്ചു. ഷോർട്ട് ഫിലിമുകളിലൂടെയും മ്യൂസിക്കൽ ആൽബങ്ങളിലൂടെയുമായിരുന്നു തുടക്കം. ടിറ്റോ സാക്ഷാത്കരിച്ച 'മാംഗല്യം തന്തുനാനേന' എന്ന മ്യൂസിക്കൽ ഷോർട്ട് ഫിലിം സിനിമയിലേക്കുള്ള വാതിലുകൾ തുറന്നു കിട്ടാൻ എളുപ്പമാക്കി. പ്രശസ്ത സംവിധായകൻ ജിസ് ജോയിയുടെ സംവിധാന സഹായിയായി. ഇന്ദ്രജിത്ത് സുകുമാരൻ നായകനായ 'ആഹാ' എന്ന ചിത്രത്തിൽ ആദ്യഗാനം എഴുതാനുള്ള അവസരം ലഭിച്ചു. ഇതിനിടയിൽ എഴുതിയ ആൽബം സോങ്ങുകൾ ഒക്കെ തന്നെയും മലയാളി ടിറ്റോ പി തങ്കച്ചൻ്റെ പേര് ശ്രദ്ധിക്കാതെ ആഘോഷമാക്കി. പിന്നീട് ഇക്കാലമത്രയും മനസ്സിൽ നിന്നും വിരലിലൂടെ ഒഴുകിയിറങ്ങിയ വശ്യ മനോഹര ഗാനങ്ങൾ. ജീവിതത്തിൽ പാട്ടിനൊപ്പം പിന്നീട് യാത്രകളെയും കൂട്ടുപിടിച്ചു.
'ആഹാ'യിലെ ഗാനം
ഷോർട്ട് ഫിലിമുകളിലൂടെ മലയാള സിനിമയിൽ എത്തിയ സംവിധായകന് ബിബിൻ പോൾ സാമുവലിൻ്റെ ആദ്യ ചിത്രമായിരുന്നു 'ആഹാ'. ചിത്രത്തിലെ ഒരു മാർഗംകളി ഗാനമാണ് എനിക്ക് ആദ്യം എഴുതാൻ അവസരം ലഭിക്കുന്നത്.
സിനിമയായിരുന്നു പ്രധാന ലക്ഷ്യം. സംവിധാനമോഹവും ആയിട്ടാണ് ഈ മേഖലയിലേക്ക് കടന്നുവരുന്നത്. ജിസ്ജോയിയുടെ സഹായിയായി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴായിരുന്നു 'ആഹാ'യിലെ ഗാനങ്ങൾ എഴുതാൻ അവസരം ലഭിച്ചത്. സഹ സംവിധായകനായി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആദ്യ സിനിമാഗാനം എഴുതുന്നതിൻ്റെ ഒരു മാനസിക പിരുമുറുക്കം എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഗാനത്തിൻ്റെ ആശയം മാർഗംകളിയെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ്. പത്തനംതിട്ടക്കാരൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ മാർഗംകളി അന്യമല്ല. പല കല്യാണ വീടുകളിലും മറ്റ് ആഘോഷങ്ങളിലും മാർഗംകളി കണ്ടിട്ടും ആസ്വദിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ആദ്യ ഗാനം എഴുതുമ്പോൾ വരികൾക്ക് പഞ്ഞമില്ല. പ്രശസ്ത ഗായിക കൂടിയായ സയനോരയായിരുന്നു സംഗീത സംവിധായിക. ഗാനം പ്രേക്ഷകർ പിന്നീട് ഏറ്റെടുത്തു.
ഈരേഴുലകിലും വാണരുളും നാഥനെ പുണ്യാളനെ... ഗാനത്തിൻ്റെ വരികൾ തുടങ്ങുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. ഒരു വിവാഹ ചടങ്ങിൻ്റെ സാഹചര്യങ്ങളുമായി യോജിച്ചു പോകുന്ന തരത്തിലാണ് ഗാനം.
ഒരു പാട്ട് ജനിക്കുന്ന രീതി
ആദ്യം സംവിധായകനും തിരക്കഥാകൃത്തും പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക. ചിത്രത്തിൽ ഒരു ഗാനം സംഭവിക്കാനുള്ള കഥാസന്ദർഭം ഏതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. കഥാപാത്രങ്ങളുടെ ഇമോഷൻ ഉൾക്കൊള്ളുക. ഒരു ദുഃഖ സാഹചര്യത്തിലുള്ള ഗാനമാണെങ്കിൽ ആ ദുഃഖം നമ്മുടെ ദുഃഖമായി ഉള്ളിലേക്ക് പേറുമ്പോൾ ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നിന്നാകും വരികൾ മനസ്സിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുക. കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നതെങ്കിൽ എന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോഴാണ് ആത്മാർഥതയോടെയുള്ള എഴുത്തിന് വഴി തെളിയുന്നത്. ഒരു പാട്ട് ജനിക്കുമ്പോൾ ഗാനരചയിതാവ് പലതരത്തിലുള്ള ഇമോഷൻസുകളിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യേണ്ടതായി വരും.
മാംഗല്യം തന്തുനാനേനയിലെ 'ഋതധാമവ'
ഋതധാമവ അപരാജിത
ധുരാവഹ പ്രണവാത്മിക
അധികസ്വരാ ദ്യുതി
ശാരദ നമോസ്തുതേ... അങ്ങനെയാണ് വരികൾ.
ഓരോ പാട്ടുകളും എഴുതേണ്ടിവരുന്ന രീതികൾ വ്യത്യസ്തമാണ്. ചില പാട്ടുകൾക്ക് ആ ഗാനം കടന്നുവരുന്ന കഥാസന്ദർഭത്തിനനുസരിച്ച് സാഹിത്യത്തിൻ്റെ പിൻബലം കൂടുതലായി നൽകണം. ചില ഗാനങ്ങൾ വളരെ ലളിതമായ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് ആസ്വാദകരെ പെട്ടെന്ന് കീഴ്പ്പെടുത്തണം.
'മാംഗല്യം തന്തുനാനേന' എന്ന ഷോർട്ട് ഫിലിമിലെ 'ഋതധാമവ' എന്ന ഗാനം കഥാസന്ദർഭത്തിൻ്റെ ഇമോഷനുമായി ഇഴചേർന്നു കിടക്കുകയാണ്. കഥാപാത്രം പെണ്ണുകാണാനായി ചെല്ലുന്നതാണ് സാഹചര്യം. വീടിൻ്റെ ഇടനാഴികളിലൂടെ ആ കഥാപാത്രം ആദ്യ കാഴ്ചയ്ക്കായി മുന്നോട്ടു നടക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ഗാനം കടന്നുവരുന്നത്. കേന്ദ്ര കഥാപാത്രം കാണാനെത്തുന്ന പെൺകുട്ടിയുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ടാണ് ഗാനം അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ലളിത സംഗീതത്തെക്കാൾ കേൾക്കുന്നവർക്ക് കുറച്ചു ഭാരം തോന്നുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു അനുഭവം അവിടെ കൊണ്ടുവരണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. 'ഋതധാമവ അപരാജിത' എന്ന വരികൾ ദേവി സ്തുതിയെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് എഴുതിയത്. പെണ്ണുകാണലിൽ ഉപരി ആ വീട്ടിലുള്ള ദേവിയുടെ ദർശനത്തിനായി കടന്നു ചെല്ലുന്ന ഒരു ഭക്തൻ എന്ന കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഞാൻ ഗാനത്തിനുവേണ്ടി അവലംബിച്ചത്. ദേവിയെ അടുക്കുംതോറും അവരുടെ പ്രകാശം കൂടിവരുന്നു. വേദനകളെയും പ്രതിസന്ധികളെയും തരണം ചെയ്തുവന്ന് ഉയർച്ചയിൽ എത്തിനിൽക്കുന്ന ഒരുവൾ എന്നൊരു അർഥം കൂടി ആസ്വാദകർക്ക് ലഭിക്കണം. ആ സാഹചര്യത്തിൽ കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരല്പം ഭാരം തോന്നുന്ന വരികൾക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. ഗാനത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിലുള്ള ഭാരം മുന്നോട്ടുപോകുന്തോറും ലളിതമാകുന്നുണ്ട്.
പെൺകുട്ടിയെ ആദ്യം കാണുമ്പോൾ തോന്നുന്ന ഗാംഭീര്യം അവളെ അടുത്തറിയുമ്പോൾ കുറഞ്ഞു വരുന്നതുപോലെതന്നെയാണ് ഗാനത്തിൻ്റെ വരികളുടെയും ട്രീറ്റ്മെൻ്റ്. കഥാ സാഹചര്യങ്ങളുമായി ആ ഗാനം വളരെയധികം ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നു. ഗാനത്തിൻ്റെ ഭംഗി തന്നെയാണ് പ്രേക്ഷകരെ ആകർഷിച്ചത്.
സിമ്പിൾ ആയി എഴുതുമ്പോൾ
ലളിതമായ വാക്കുകൾ കൊണ്ടും പ്രേക്ഷകരെ ആ ഗാനത്തിൻ്റെ ഇമോഷനിലേക്ക് നമുക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വരാം. ദിലീപേട്ടൻ നായകനായ 'പ്രിൻസ് ആൻഡ് ഫാമിലി' എന്ന ചിത്രത്തിൽ 'തന്നെത്താനെ...' എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഒരു ഗാനം ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. നായക കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ മാനസികാവസ്ഥ വളരെ ലളിതമായി പ്രേക്ഷകർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കേണ്ടതായുണ്ട്. ലളിതമായ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് എഴുതിയ ഗാനങ്ങളും തരംഗമായി.
എൻജിനീയർ സിനിമയിലേക്ക്
പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ പന്തളത്തിന് അടുത്തുള്ള കുളനട എന്ന ഗ്രാമത്തിലാണ് ഞാൻ ജനിച്ചത്. ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ അറിയപ്പെടുന്ന ഏക കലാകാരൻ നോവലിസ്റ്റായ ബെന്യാമിൻ ആണ്. കലാമേഖലയിൽ ശോഭിച്ച മറ്റൊരുദാഹരണം എടുത്തു കാണിക്കാൻ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടുതന്നെ, എഴുത്തിൻ്റെയും സിനിമയുടെയും ലോകത്തേക്ക് ഒരു വ്യക്തി കടന്നു ചെല്ലാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ അതൊരു ഫാൻ്റസി ലോകമായാണ് ബന്ധുക്കളും നാട്ടുകാരും വീട്ടുകാരും കരുതുക. എൻജിനീയറിങ് പഠനശേഷം ഒരു ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചു. കൃത്യമായ ഒരു ശമ്പളം മാസം ആദ്യം വരുന്നതുകൊണ്ടുതന്നെ വീട്ടുകാർ സന്തുഷ്ടരായി. പക്ഷേ എൻ്റെ ലക്ഷ്യത്തിനനുസരിച്ച് അല്ല നീങ്ങുന്നത് എന്ന ബോധ്യം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. ജോലിയുടെ വിരസത മാറ്റാനാണ് എഴുതി തുടങ്ങിയത്. ജോലി കഴിഞ്ഞുള്ള സമയങ്ങളിൽ ക്രിയാത്മകമായി പ്രവർത്തിച്ചു. ആ സമയത്താണ് ഷോർട്ട് ഫിലിമുകളും മ്യൂസിക്കൽ ആൽബങ്ങളും തുടർച്ചയായി ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുന്നത്. ജോലിയുടെ ഭാഗമായി വിദേശത്തേക്ക് പോകേണ്ടിവരും എന്ന ഘട്ടം വന്നപ്പോൾ രാജി സമർപ്പിച്ചു.
ജോലി ഉപേക്ഷിച്ച് കലാമേഖലയിലേക്ക് കടക്കുകയാണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ വീട്ടുകാർക്ക് വാസ്തവത്തിൽ ഭയമാണ് തോന്നിയത്. സിനിമ എന്ന എൻ്റെ ലക്ഷ്യത്തെ പരിഹസിച്ചവരുണ്ട്. വീട്ടുകാരുടെ ഭയത്തെയും ചിലരുടെ പരിഹാസങ്ങളെയും എൻ്റെ ആത്മവിശ്വാസം കൊണ്ട് നേരിട്ടു. ഷോർട്ട് ഫിലിമുകളും ആൽബങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാൻ തുടങ്ങിയതോടെ വീട്ടുകാരുടെ ഭയം കുറഞ്ഞു തുടങ്ങി. സിനിമയിലേക്ക് കടന്നു വന്നപ്പോൾ പിന്നെയും അവരുടെ ഭയം കുറഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ അവരുടെ ഭയം അഭിമാനമായി മാറി.
ആത്മവിശ്വാസം കൊണ്ട് ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടിപ്പിടിക്കണമായിരുന്നു. പരാജയപ്പെട്ടു പോയിരുന്നെങ്കിൽ എല്ലാവരുടെയും മുന്നിൽ വലിയൊരു ചോദ്യചിഹ്നമായേനെ. സിനിമാ മോഹവുമായി മുന്നോട്ടുവരുന്ന അടുത്തൊരു തലമുറയ്ക്ക് മുന്നിൽ എങ്ങനെ ആകരുത് എന്നുള്ള നൂറുകണക്കിന് ഉദാഹരണങ്ങളിൽ ഒരാളായി മാറിയേനെ. സിനിമ അല്ലെങ്കിൽ കലാ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ വീട്ടുകാരുടെയും മറ്റുള്ളവരുടെയുമൊക്കെ പിന്തുണ നേടിയെടുക്കുന്ന ഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന പ്രോസസ് കഠിനമാണ്. പരാജയപ്പെട്ട ഒരുപാടുപേരുടെ അനുഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട്. ഇപ്പോഴും ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കലാജീവിതങ്ങളെ എനിക്കറിയാം. ഞാനും അടുത്തഘട്ടത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമത്തിലാണ്.
ഏതൊരു മേഖലയിലും ജീവിതം ശോഭിക്കണമെങ്കിൽ പ്രയാസങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരും. പക്ഷേ സിനിമ മേഖലയിലെ പ്രയാസങ്ങൾ നേരിട്ട് ഉയരങ്ങളിലേക്ക് എത്താൻ മാനസികമായി കുറച്ചുകൂടി കട്ടി ഉണ്ടാകണം. കലാമേഖലയിലേക്ക് കടന്നുവരുന്നത് സാമ്പത്തികമായ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ലക്ഷ്യം വച്ചുകൊണ്ട് ആകരുത്. പണം മാത്രം ഘടകം ആകുമ്പോൾ കലാസൃഷ്ടിയിലുള്ള സംതൃപ്തി നഷ്ടപ്പെടും.
താങ്കളുടെ വരികളും സിദ് ശ്രീറാമിൻ്റെ ശബ്ദവും
ഒരു പാട്ടിൻ്റെ വിജയത്തിന് പല ഘടകങ്ങളുണ്ട്. ഒരു ആശയത്തിനനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇമോഷൻ അനുസരിച്ച് സംഗീത സംവിധായകൻ ഒരു ട്യൂൺ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ആ ട്യൂണിന് നീതിപുലർത്തി വരികൾ സംഭവിക്കുന്നു. സംഗീതത്തെയും വരികളെയും ഒരു പടി മുകളിലേക്ക് ഉയർത്താൻ സാധിക്കുന്ന ഗായകർ കൂടിയാകുമ്പോൾ ഒരു പാട്ട് പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും മികച്ച രീതിയിൽ പുറത്തുവരും. അത്തരത്തിൽ സിദ് ശ്രീറാമിനെ പോലെയുള്ള ഗായകർ നമ്മുടെ ഒരു പാട്ടിൽ സഹകരിക്കുമ്പോൾ അപ്രതീക്ഷിതമായ ഫീലാണ് ഗാനങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുക.
'കുടുക്ക്' എന്ന ചിത്രത്തിലെ 'മാരൻ...' എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഗാനമായിരുന്നു എൻ്റെ വരികളിൽ സിദ് ശ്രീറാമിൻ്റെ ശബ്ദം കൊണ്ട് സമ്പന്നമായത്. അടുത്ത സുഹൃത്തും എൻ്റെ 'ഋതധാമവ അപരാജിത' എന്ന ഗാനം പാടിയ ഭൂമിയാണ് സംഗീത സംവിധാനം. മാരൻ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഗാനത്തിൻ്റെ ട്യൂണിൽ തന്നെ ആ പാട്ടിൻ്റെ വരികൾ ഒളിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു. വളരെ മനോഹരമായ ഒരു റൊമാൻ്റിക് സംഗീതം. എഴുതിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഈ പാട്ട് സിദ് ശ്രീറാമിൻ്റെ ശബ്ദത്തിൽ പുറത്തു വന്നാൽ നന്നായിരിക്കും എന്ന് തോന്നിയിരുന്നു. അദ്ദേഹം പാടിയാൽ ഫീൽ പതിന്മടങ്ങായി വർധിക്കും. അത് അങ്ങനെ തന്നെ പിന്നീട് സംഭവിച്ചു. മലയാളം ഒട്ടും അറിയാത്തതിനാല് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടിയാണ് സിദ് ശ്രീറാം മാരൻ സോങ് പാടുന്നത്. പക്ഷേ ആ കുറവ് പ്രതിഫലിക്കാതിരിക്കാൻ അദ്ദേഹം കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തു. ആ പാട്ടിനു വേണ്ടി ഇട്ട എഫ്ർട്ട് ചെന്നൈയിലെ റെക്കോർഡിങ് സെഷനിൽ ഞാൻ നേരിട്ട് കണ്ടതാണ്. ഭാഷ മനസ്സിലാക്കി അർഥം മനസ്സിലാക്കിയാണ് അദ്ദേഹം ഓരോ വരിയും പാടിയത്. സംഗീതവും വരികളും പൂർണ അർത്ഥത്തിൽ ഉൾക്കൊണ്ടു പാടുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരു ഭംഗി ആ പാട്ടിനുണ്ട്. മാരൻ എന്ന ഗാനം ആഘോഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനു പ്രധാന കാരണങ്ങളിൽ ഒന്ന് സിദ് ശ്രീറാം കൂടിയാണ്.
ഡബ്ബിങ് പാട്ടുകളുടെ പുതിയ മുഖം
അന്യഭാഷ സിനിമ ഗാനങ്ങൾ മലയാളത്തിലേക്ക് മൊഴിമാറ്റാൻ നമ്മളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഒരു പ്രത്യേക സന്തോഷമുണ്ട്. അവരൊക്കെ നമ്മളെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ.
മൊഴിമാറ്റ ഗാനങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ കല്ലുകടി ഉണ്ടാകുന്നത് യഥാർഥ വരികളെ അപ്പാടെ മലയാളത്തിൽ തർജിമ ചെയ്യുമ്പോഴാണ്. അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ഒരു ഗാനരചയിതാവിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. തമിഴ് പാട്ടിൻ്റെയോ തെലുഗു പാട്ടിൻ്റെയോ മൊഴിമാറ്റമാണ് ആവശ്യപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ വിനയപൂർവം അത്തരം അവസരങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാറാണ് പതിവ്. അങ്ങനെ ഒഴിവാക്കിയതിൽ വലിയ ചിത്രങ്ങൾ വരെയുണ്ട്. അവർ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് യഥാർഥ ഗാനത്തിൻ്റെ അന്തസത്ത നഷ്ടപ്പെടാതെയുള്ള ട്രാൻസിലേഷൻ ആണ്. അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഒരു ട്രാൻസിലേറ്റർ മതിയാകും. അത്തരം മൊഴിമാറ്റ ഗാനങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ മലയാളികൾക്ക് ഇത് ഡബ്ബിങ് സോങ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാവുകയും ചെയ്യും. അത്തരം പാട്ടുകളിൽ വാക്കുകൾ മാത്രമാണ് ഒരു രചയിതാവിൻ്റേതായുള്ളത്. ആശയം മറ്റാരുടേതോ ആണ്. മറ്റൊരാളുടെ ആശയം നമ്മൾ ട്രാൻസിലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒറിജിനൽ ഗാനരചയിതാവിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് കൂടി മൊഴിമാറ്റ രചയിതാവ് എടുക്കുകയാണ്.
സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയ മൊഴിമാറ്റ ഗാനങ്ങൾ
പൂർണ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ ഗാനങ്ങൾ എഴുതാൻ അവസരം ലഭിച്ച മൊഴിമാറ്റ ചിത്രങ്ങൾ ആയിരുന്നു 777 ചാർലി ഉം സപ്താസാഗര ദാചേ യെല്ലോയും. രണ്ടും രക്ഷിത് ഷെട്ടിയുടെ ചിത്രങ്ങളാണ്. പൂർണ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ ആ ചിത്രത്തിലെ മലയാളം ഗാനങ്ങൾ എഴുതാൻ അവസരം നൽകിയതിന് ആ ചിത്രത്തിൻ്റെ സംഗീത സംവിധായകരോടും മറ്റ് സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകരോടുമുള്ള നന്ദി ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു.
മേൽപ്പറഞ്ഞ രണ്ടു സിനിമകളുടെയും ഗാനങ്ങൾ എഴുതാൻ അവസരം ലഭിച്ചപ്പോൾ സംഗീതസംവിധായകൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഗാനത്തിൻ്റെ സാഹചര്യം മനസ്സിലാക്കി ഇതൊരു ഒറിജിനൽ മലയാളം ഗാനം പോലെ എഴുതണം എന്നായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ കന്നഡ ഒറിജിനൽ വരികൾ എനിക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. മറ്റു ഭാഷകളെ കൃത്യമായ രീതികളിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന നല്ല കലാകാരന്മാർ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ മൊഴിമാറ്റ സിനിമകളുടെയും ഗാനങ്ങളുടെയും നിലവാരം ഉയരുകയുള്ളൂ.
777 ചാർലി എന്ന സിനിമയിലെ മലയാളം ഗാനങ്ങൾ ഒറിജിനൽ ഗാനം പോലെ തന്നെ ഇവിടെ ആഘോഷിക്കപ്പെട്ടു. ഇൻ്റർനെറ്റ് സെൻസേഷൻ ആയി. ഈ സിനിമയുടെ സംവിധായകൻ കിരൺ രാജും സംഗീത സംവിധായകൻ നോബിൻ പോളും മലയാളികളാണ്.
777 ചാർലി തിയേറ്ററിൽ കണ്ടപ്പോൾ
കുടുംബത്തോടൊപ്പം ആണ് ആ സിനിമ കാണാൻ പോയത്. രണ്ടാം പകുതിയിൽ എൻ്റെ കുടുംബം കരയുകയായിരുന്നു. സിനിമ കണ്ടവർക്കറിയാം അത്രയും ഇമോഷണൽ ആയ ഒരു ചിത്രമാണത്. നീയെൻ നെഞ്ചിൽ ആഴമേ എന്ന ഗാനം വരുമ്പോൾ തിയേറ്ററിൽ ഇരുന്ന പ്രേക്ഷകർ ഒന്നടങ്കം കരയുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു. പ്രേക്ഷകർ സിനിമയുമായി അല്ലെങ്കിൽ ഗാനവുമായി കണക്ട് ആകുന്നത് കണ്ട് ആ സമയം എനിക്ക് സന്തോഷിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം ഒരാൾ കരയുന്നത് കണ്ട് സന്തോഷിക്കുന്നത് തെറ്റാണല്ലോ. പക്ഷേ നമ്മൾ എഴുതിയ വരികളുടെ ഇമോഷൻ പ്രേക്ഷകർക്ക് കണക്ട് ആയി എന്ന് അറിയുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു സന്തോഷമുണ്ടല്ലോ... അത് ഉള്ളു നിറച്ചു.
ഇനി വേണമെങ്കിൽ തമാശയ്ക്ക് മറ്റുള്ളവർ കരയുമ്പോൾ കണ്ടു സന്തോഷിച്ച നിമിഷമെന്ന് പറയാം. ജീവിതത്തിലെ വിലമതിക്കാനാകാത്ത നിമിഷം.
ഇപ്പോഴും 777 ചാർലിയിലെ പാട്ടുകൾക്ക് അഭിനന്ദനങ്ങൾ ലഭിക്കാറുണ്ട്. പലർക്കും അതൊരു മൊഴിമാറ്റ ഗാനമായി തോന്നിയതുമില്ല.
'തലവര'യിലെ നില എന്ന് തുടങ്ങുന്ന തമിഴ് ഗാനം
എൻജിനീയറിങ് പഠനം തമിഴ്നാട്ടിലായിരുന്നു. തമിഴ് സംഗീതസംവിധായകരെയും തമിഴ് പാട്ടുകളെയും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിച്ചതിലൂടെയാണ് ഗാനരചന എന്ന മോഹം മനസ്സിൽ അരക്കിട്ടുറപ്പിക്കുന്നത്. തമിഴ്നാട്ടിൽ പഠിച്ചതിലൂടെ ഭാഷ സ്വായത്തമായി. അത്യാവശ്യം തമിഴ് വാരികകൾ കൈകാര്യം ചെയ്ത് എഴുതാനും പഠിച്ചു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ തമിഴ് ഭാഷയിൽ ഒരു പാട്ട് എഴുതുക വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായി തോന്നിയില്ല. തമിഴ് വളരെ മനോഹരമായ ഒരു ഭാഷയാണ്. തമിഴ് പാട്ടുകൾ എഴുതുമ്പോൾ മലയാളത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിലുപരിയായിട്ടുള്ള ഉപമകൾക്ക് ധാരാളം സാധ്യതയുണ്ട്. മലയാളത്തിലെ ഒരു കട്ടി തമിഴിന് ഇല്ല.
തലവര എന്ന ചിത്രത്തിൻ്റെ സംവിധായകൻ അഖിൽ അനിൽകുമാറിനെ വളരെ മുൻപ് തന്നെ അറിയാം. അദ്ദേഹവും ഷോർട്ട് ഫിലിമുകളിലൂടെ മലയാള സിനിമയിലേക്ക് കടന്നു വന്ന വ്യക്തിയാണ്. സിനിമയുടെ പ്രാരംഭ ജോലികൾ ആരംഭിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ സംവിധായകനുമായി സംസാരിച്ചു. ചിത്രത്തിലെ ഒരു ടൈറ്റിൽ സോങ് ഞാൻ എഴുതിയിരുന്നു. പിന്നീടാണ് സംഗീതസംവിധായകൻ ഇലക്ട്രോണിക് കിളി(സ്റ്റെഫിൻ ജോസ്)യുടെ നിർദേശപ്രകാരം നില നില എന്ന സോങ്ങിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നത്. രണ്ടു കഥാപാത്രങ്ങളുടെയും ഇമോഷൻ കൃത്യമായി വരികളിൽ പ്രകടമാകുന്ന തരത്തിലാണ് എഴുതിയത്. തമിഴ് വരികൾ എഴുതുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന ഒരു ഒഴുക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സുഖം.. ആ ഒരു പ്രോസസ് മലയാള ഗാനങ്ങൾ എഴുതുമ്പോഴും ഞാൻ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട്.
സംഗീത സംവിധായകൻ ജെയ്ക്സ് ബിജോയ്
അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം നാലോളം സിനിമകളിൽ പ്രവൃത്തിച്ചു. പള്ളിച്ചട്ടമ്പിയിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി അവസാനം പാട്ടെഴുതിയത്. പാട്ടുകളുടെ ട്യൂണിൻ്റെ മീറ്ററിന് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ജെയ്ക്സ് ബിജോയ് ഗാനരചയിതാക്കളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. എഴുതാൻ പോകുന്ന പാട്ടിനെ കുറിച്ചുള്ള കൃത്യമായ ധാരണ അദ്ദേഹം നൽകും. മലയാള സിനിമയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാട്ടുകളുടെ വേരിയേഷൻ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. ഒരേസമയം തന്നെ ഒന്നിലധികം സിനിമകൾ അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നു, അതും പല ഭാഷകളിൽ. പക്ഷേ ഓരോ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടിയും ധാരാളം സമയം കണ്ടെത്താനും അദ്ദേഹത്തിന് ആകുന്നു. പക്ഷേ ഒന്നിലും ആവർത്തന സ്വഭാവം ഇല്ലാത്തത് എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി. ഒരു പാട്ട് രൂപപ്പെടുന്നതിൻ്റെ എല്ലാ ഘട്ടത്തിലും അദ്ദേഹം ഇൻവോൾവ് ചെയ്യും. അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയും. ഒരേസമയം അഞ്ചോളം സിനിമകൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു കലാകാരൻ്റെ യാതൊരു പ്രഷറും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഖത്ത് ഉണ്ടാകില്ല.
അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ഇരുന്നു തന്നെയാണ് പലപ്പോഴും പാട്ടിൻ്റെ വരികൾ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. വരികൾ മെച്ചപ്പെടുത്താനായി ഓരോ തവണ എഴുതുമ്പോഴും ആവശ്യപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കും. അദ്ദേഹത്തെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന വരികളിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിച്ചേർന്നാൽ അത് ആഘോഷിക്കുകയും അതിൽ വളരെയധികം എക്സൈറ്റഡ് ആവുകയും ചെയ്യും. വരികൾ മോശമായി പോയാൽ അത് പോരടാ എന്ന് പറയും. സംഗീതത്തിൽ എത്രത്തോളം ലയിച്ചാണ് അദ്ദേഹം ജോലി ചെയ്യുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ഉള്ള നിമിഷങ്ങളിൽ നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടും.
ജെയ്ക്സ് ബിജോയ് ചെയ്യുന്ന ഒട്ടുമിക്ക ഗാനങ്ങളും സൂപ്പർഹിറ്റാണ്. ഒരു ഗാനം പ്രേക്ഷകർ ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ ആസ്വാദനം കണ്ടെത്തുന്ന കലാകാരനെയും എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെടാൻ സാധിച്ചു. അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം പ്രവൃത്തിക്കാൻ സാധിച്ചത് തന്നെ സ്വപ്നങ്ങൾ യാഥാർഥ്യമാകുന്നതിന് സമമായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തുടക്കകാലത്തെ 'മിന്നൽ അഴകേ' പോലുള്ള ഗാനങ്ങൾ കേട്ട് ആരാധിച്ചു തുടങ്ങിയതല്ലേ...
അതുപോലെതന്നെ മലയാളത്തിലെ മുൻനിര സംഗീതസംവിധായകരോടൊപ്പം ഒക്കെ പ്രവൃത്തിക്കാൻ സാധിച്ചത്, അതും കരിയറിൻ്റെ തുടക്കകാലത്ത് തന്നെ വലിയ ഭാഗ്യമായി കരുതുന്നു.
ജീവിതവും എഴുതിയ പാട്ടും ഒന്ന് ചേർന്നപ്പോൾ
ഞാൻ എഴുതിയതിൽ ജീവിതവുമായി ഏറ്റവും അധികം ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നത് 777 ചാർലിയിലെ ഉദയമേ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഗാനമാണ്. ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങളും പ്ലാനുകളുമായി മുന്നോട്ടു പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന സമയത്താണ് അപ്രതീക്ഷിതമായി കൊവിഡ് കാലം കടന്നു വരുന്നത്. പ്രതീക്ഷകൾ അസ്തമിക്കുന്നു എന്ന തരത്തിൽ മാനസിക സമ്മർദ്ദം നേരിട്ടു തുടങ്ങി. അപ്പോഴായിരുന്നു ഉദയമേ എന്ന ഗാനം എഴുതാൻ അവസരം ലഭിക്കുന്നത്. ആ ഗാനം എഴുതിയതിലൂടെ എൻ്റെ മാനസികമായി ഉണ്ടായിരുന്ന പിരി മുറുക്കം അഴിച്ചു വിടുകയാണ് ചെയ്തത്. നേരിട്ടിരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ആരോടെങ്കിലും തുറന്നു പറയുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന ഒരു സമാധാനം ഉണ്ടല്ലോ, അതേ അനുഭൂതി. ഉദയമേ എന്ന ഗാനത്തിൻ്റെ വരികൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ എൻ്റെ മാനസിക പിരിമുറുക്കത്തിൻ്റെയും പ്രാർത്ഥനയോടെയും ഒക്കെ പ്രതിഫലനം വ്യക്തമായി കാണാം.
അതുപോലെതന്നെ ചില വരികൾ എഴുതുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചിന്താഗതികൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ കടന്നുവരാം.
'സപ്ത സാഗര ദാച്ചേ യെല്ലോ' എന്ന സിനിമയിലെ 'സഖിയെ' എന്ന ഗാനം എഴുതുമ്പോൾ പ്രണയമായിരുന്നു വിഷയം. പ്രണയാനുഭവങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും പ്രണയത്തെ കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ വരികളിൽ തെളിഞ്ഞു നിൽക്കും. പൂർണ്മയും കഥയും കഥാപാത്രവും അവരുടെ ഇമോഷനും അപ്പുറം നമ്മുടേതായ ജീവിതവും പാട്ടിൻ്റെ വരികളിൽ ഇടകലരാറുണ്ട്.
ഗാനരചയിതാക്കളും മലയാള സിനിമയും
മലയാള സിനിമയിൽ ഗാനരചയിതാക്കൾക്കുള്ള പ്രാധാന്യം മറ്റുള്ള കല സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകരെക്കാൾ കുറവാണ്. അന്യഭാഷകളിൽ നിന്നുള്ള പ്രൊഡക്ഷനുകളിൽ പ്രവൃത്തിക്കുമ്പോഴാണ് അത് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുക. മറ്റു ഭാഷകളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ശമ്പളവും മലയാളത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന പ്രതിഫലവും താരതമ്യപ്പെടുത്തിയാൽ തന്നെ അത് മനസ്സിലാകും. ഒരു പാട്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് ഗാനരചയിതാവിലേക്ക് കൂടി നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന സാധ്യത മലയാളത്തിൽ കുറവാണ്. ഒരു പാട്ട് ഗായകൻ്റെയോ അതുകഴിഞ്ഞാൽ സംഗീതസംവിധായകൻ്റെയോ പേരിൽ മാത്രം പ്രേക്ഷകർ ശ്രദ്ധിക്കും. സാങ്കേതികവശങ്ങളെക്കുറിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ആളുകളിലേക്ക് മാത്രമേ പലപ്പോഴും ഗാന രചയിതാക്കളുടെ പേര് ഉടക്കുകയുള്ളൂ.
പലപ്പോഴും പ്രതിഫലം ചോദിച്ചു വാങ്ങേണ്ട സ്ഥിതിവിശേഷമാണുള്ളത്. തുടക്കകാലത്തൊക്കെ പണം ലഭിക്കാത്ത സാഹചര്യവും ഉണ്ടായിരുന്നു. തുച്ഛമായ പ്രതിഫലം പോലും ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടി വാങ്ങിച്ചെടുക്കേണ്ട അവസ്ഥയാണുള്ളത്. ഗാനരചയിതാക്കളുടെ കൂട്ടായ്മയാണ് രചന. പാട്ട് എഴുത്തുകാരുടെ പ്രാധാന്യവും അവരുടെ അതിജീവനവും മറ്റുള്ളവരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താൻ സംഘടന ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. കലയാണെങ്കിലും മനുഷ്യനാണല്ലോ.. സാമ്പത്തികമായ അടിത്തറ ഒരു മനുഷ്യന് അത്യാവശ്യമാണല്ലോ.
നല്ലൊരു ബഡ്ജറ്റ് ഉള്ള സിനിമ ചെയ്യുമ്പോൾ ഗാനരചയിതാക്കളെ മാത്രം ഒഴിവാക്കുന്ന സാഹചര്യം സംഭവിക്കരുത്. ഏതൊരു ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴും അതിന് പ്രതിഫലം ലഭിക്കണമെന്നുള്ളത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ അവകാശമാണ്.
പാട്ടുകൾ പ്രശസ്തമാണ് പക്ഷേ താങ്കളെ ആർക്കും അറിയില്ലല്ലോ...
കലാകാരനെക്കാൾ അയാളുടെ കലാസൃഷ്ടി ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടാൽ മതിയെന്ന ചിന്താഗതിയിലായിരുന്നു ഒരു കാലഘട്ടം വരെ. ഹിറ്റായി കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പല പാട്ടുകളും ഞാൻ എഴുതിയതാണെന്ന് അടുത്തകാലം വരെ എൻ്റെ നാട്ടുകാർക്കും അറിയില്ലായിരുന്നു. പൊതു പരിപാടികളിലും ട്രെയിനിൽ യാത്രയിലും മറ്റ് ആഘോഷങ്ങളിലും നമ്മുടെ പാട്ടുകളെക്കുറിച്ച് നല്ല അഭിപ്രായം കേൾക്കുമ്പോൾ സന്തോഷം തോന്നിയിരുന്നു. പക്ഷേ അത് ഞാനാണ് എഴുതിയത് എന്ന് അറിയാതെ എന്നോട് തന്നെ ആ പാട്ടുകളെ കുറിച്ച് പലരും അഭിപ്രായം പറഞ്ഞ നിമിഷങ്ങളുണ്ട്.
നമ്മളെ അറിയേണ്ടതില്ല നമ്മുടെ കലാസൃഷ്ടി ജനങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്താൽ മതി. അങ്ങനെയൊരു സന്തോഷത്തിൽ ജീവിച്ച ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ അങ്ങനെയൊരു ചിന്തയിൽ നിന്ന് മാറേണ്ട സാഹചര്യമുണ്ടായി. നമ്മൾ എഴുതിയ പാട്ടുകൾ മറ്റൊരാളുടേതാണെന്നുള്ള തരത്തിൽ പ്രചരിച്ചു. നമ്മുടെ പാട്ടുകളുടെ ക്രെഡിറ്റ് മറ്റൊരാൾ എടുക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങി. ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഞാൻ അറിയാൻ ഇടയായി. ആ നിമിഷം മുതലാണ് കലാകാരനെയും ജനങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണം എന്ന് ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങിയത്. പിന്നീട് എൻ്റെ പാട്ടുകളെക്കുറിച്ച് ഞാൻ തന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ സംസാരിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു. പ്രശസ്തി ആഗ്രഹിക്കാതെ ഉൾവലിഞ്ഞു നിന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ മുന്നോട്ടു വരാതെ നിവൃത്തിയില്ല.
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