'സത്യമേവ ജയതേ'… കോടതി നിര്ദേശത്തിന് പിന്നാലെ പോസ്റ്റുമായി അന്സിബ ഹസന്
ടിനി ടോമിനെതിരായ അൻസിബയുടെ പരാതിയിൽ പ്രഥമദൃഷ്ട്യ കഴമ്പുണ്ടെന്ന് ജുഡീഷ്യൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചിരുന്നു.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 1, 2026 at 8:05 PM IST
പ്രമുഖ ചലച്ചിത്ര താരം ടിനി ടോമിനെതിരെ കടവന്ത്ര പൊലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതിന് പിന്നാലെ പ്രതികരണവുമായി നടി അന്സിബ ഹസന്. സോഷ്യല് മീഡിയയില് പങ്കുവച്ച പോസ്റ്റിലൂടെയാണ് താരത്തിന്റെ പ്രതികരണം.
കേരള ഹൈക്കോടതിയുടെ ചിത്രം പങ്കുവച്ചുകൊണ്ട് 'സത്യമേവ ജയതേ' എന്നാണ് താരം കുറിച്ചത്. അൻസിബ ഹസൻ നൽകിയ പരാതിയിൽ, എറണാകുളം ജുഡീഷ്യൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയുടെ കർശന നിർദേശത്തെ തുടർന്ന് പൊലീസ് ഇന്ന് അടിയന്തരമായി ടിനി ടോമിനെതിരെ കേസെടുത്തിരുന്നു. സ്ത്രീത്വത്തെ അപമാനിക്കൽ, മതസ്പർധയുണ്ടാക്കൽ തുടങ്ങിയ അതീവ ഗുരുതരമായ കുറ്റങ്ങൾ ചുമത്തി ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിതയിലെ (BNS) വിവിധ വകുപ്പുകൾ ചുമത്തിയാണ് നടനെതിരെ കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്.
ടിനി ടോമിനെതിരായ അൻസിബയുടെ പരാതിയിൽ പ്രഥമദൃഷ്ട്യ കഴമ്പുണ്ടെന്ന് ജുഡീഷ്യൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചിരുന്നു. നേരത്തെ കേസിൽ കടവന്ത്ര പൊലീസ് പ്രാഥമിക അന്വേഷണം നടത്തി കോടതിയിൽ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ പോലീസ് നൽകിയ ഈ റിപ്പോർട്ട് അപൂർണമാണെന്നും സംഭവത്തിൽ വിശദമായ അന്വേഷണം അനിവാര്യമാണെന്നും കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ടിനി ടോം തന്നെ മതപരമായി അധിക്ഷേപിച്ചുവെന്നും, ഒരു സ്ത്രീ എന്ന നിലയിൽ തൻ്റെ അന്തസിന് ഭംഗം വരുത്തുന്ന രീതിയിൽ പെരുമാറിയെന്നുമാണ് അൻസിബയുടെ പരാതി.
ഈ പരാതിയില് നേരത്തെകടവന്ത്ര പൊലീസ് പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി അൻസിബയുടെയും ടിനി ടോമിൻ്റെയും മൊഴികൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. നടിമാരായ ശ്വേത മേനോൻ, നീന കുറുപ്പ് എന്നിവരിൽ നിന്നും പൊലീസ് വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ, മൊഴികൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടും ടിനി ടോമിനെതിരെ എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പൊലീസ് തയ്യാറായിരുന്നില്ല. കേട്ടറിവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പരാതിയിൽ കേസെടുക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നായിരുന്നു പൊലീസിൻ്റെ നിലപാട്. പൊലീസിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും നീതി ലഭിക്കാതിരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് അൻസിബ നിയമപോരാട്ടത്തിനായി നേരിട്ട് കോടതിയെ സമീപിച്ചതും അനുകൂല ഉത്തരവ് നേടിയതും.
അതേസമയം നടി ഉന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങള് ടിനി ടോം തള്ളി. കെട്ടിച്ചമച്ച കഥകളാണ് തനിക്കെതിരെയുള്ളതെന്നാണ് നടന് പറയുന്നത്. വ്യക്തിവൈരാഗ്യം തീര്ക്കുന്നതിനായി അന്സിബ മനപൂര്വം കെട്ടിച്ചമച്ച പരാതിയാണ് ഇതെന്നാണ് പൊലീസിന് നല്കിയ മൊഴിയില് നടന് പറയുന്നത്.
തനിക്കെതിരെ സോഷ്യല് മീഡിയയിലൂടെ വ്യാജവും അശ്ലീലവും നിറഞ്ഞതുമായ വീഡിയോ നിര്മിച്ച് പ്രചരിപ്പിച്ചതിന് നടി ശ്വേതാ മേനോന്, ലക്ഷ്മി പ്രിയ, കാന് ചാനല് ഉടമ സുകുമാര് എന്നിവര്ക്കെതിരെയും അന്സിബ പൊലീസില് പരാതി നല്കിയിട്ടുണ്ട്. പാലാരിവട്ടം പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലാണ് ഇവര്ക്കെതിരെ പരാതി നല്കിയത്.