കയ്യിലും നെഞ്ചിലും പരിക്ക്! ടൈഗർ ഷ്റോഫിനെ കാണാന് ഓടിയെത്തി ദിഷ പഠാണി; ആശങ്കയിൽ സിനിമാലോകം
ടൈഗർ ഷ്റോഫിന് നേരെയുണ്ടായ വെടിവെപ്പില് രണ്ടുപേര്ക്ക് പരിക്ക്, കർശന നടപടിയെന്ന് മഹാരാഷ്ട്ര സർക്കാർ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 19, 2026 at 10:45 AM IST
ഹൈദരാബാദ്: ബോളിവുഡ് നടൻ ടൈഗർ ഷ്റോഫിന് നേരെയുണ്ടായ വെടിവെപ്പ് സംഭവം സിനിമാ ലോകത്തെ ഞെട്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. മുംബൈയിലെ ജുഹുവിൽ നടന്റെ കാറിന് നേരെ വെടിയുതിർത്ത സംഭവത്തിൽ താരത്തിന്റെ സുരക്ഷയെക്കുറിച്ച് ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ച് നിരവധി സിനിമാ പ്രവർത്തകർ രംഗത്തെത്തി. സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ ടൈഗർ ഷ്റോഫിന്റെ അടുത്ത സുഹൃത്തായ ദിഷ പട്ടാണി നടന്റെ വസതിയിലെത്തി അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടു.
ടൈഗർ പരിക്കേൽക്കാതെ രക്ഷപ്പെട്ടെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡ്രൈവർ ഉൾപ്പെടെ രണ്ടുപേർക്ക് പരിക്കേറ്റു. സംഭവത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട പ്രതികളെ കണ്ടെത്തുന്നതിനായി മുംബൈ പൊലീസ് 15 അന്വേഷണ സംഘങ്ങളെ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. കുറ്റവാളികൾക്കെതിരെ കർശന നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് മഹാരാഷ്ട്ര മുഖ്യമന്ത്രി ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്നാവിസും ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ഏക്നാഥ് ഷിൻഡെയും ഉറപ്പുനൽകി.
കുടുംബാംഗങ്ങളെ സന്ദർശിച്ച ഏക്നാഥ് ഷിൻഡെ, ടൈഗറിനും കുടുംബത്തിനും സർക്കാരിന്റെ പൂർണ പിന്തുണയുണ്ടെന്ന് അറിയിച്ചു. ഗുണ്ടാസംഘങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുംബൈയിൽ അനുവദിക്കില്ലെന്നും നഗരത്തിന്റെ സമാധാനവും സുരക്ഷയും തകർക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടിയുണ്ടാകുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. മുഖ്യമന്ത്രി ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്നാവിസും ടൈഗറുമായി ഫോണിൽ സംസാരിച്ച് പ്രതികളെ ഉടൻ പിടികൂടുമെന്ന് ഉറപ്പുനൽകി. നടൻ ജാക്കി ഷ്റോഫും മകൻ സുരക്ഷിതനാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചു.
ഞായറാഴ്ച രാത്രി ഫുട്ബോൾ പരിശീലനത്തിന് ശേഷം മടങ്ങുന്നതിനിടെയാണ് ടൈഗറിന്റെ കാറിന് നേരെ വെടിവെപ്പുണ്ടായത്. പുറത്തുവന്ന ദൃശ്യങ്ങളിൽ നടന്റെ വാഹനത്തിന് നേരെ വെടിയുതിർക്കുന്നതായി കാണാം. ആക്രമണത്തിൽ ടൈഗറിന് പരിക്കേറ്റിട്ടില്ലെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു.
എന്നാൽ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡ്രൈവർ ഫിർദൗസിന് ഇടതുകൈയിൽ വെടിയേറ്റതായും സംഭവസമയത്ത് അതുവഴി പോയ ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷാ ഡ്രൈവർക്കും പരിക്കേറ്റതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. പരിക്കേറ്റവരെ ചികിത്സയ്ക്കായി ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. സംഭവസ്ഥലത്തുനിന്ന് ഫോറൻസിക് തെളിവുകൾ ശേഖരിച്ച പൊലീസ്, സമീപപ്രദേശങ്ങളിലെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളും പരിശോധിച്ചുവരികയാണ്.
വെടിവെപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ലോറൻസ് ബിഷ്ണോയി സംഘത്തിന്റെ പേരും ഉയർന്നുവന്നിട്ടുണ്ട്. അനിൽ പണ്ഡിറ്റ്, ഹർമൽ സന്ധു എന്നിവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട റിപ്പോർട്ടുകളിൽ ആക്രമണത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം സംഘം ഏറ്റെടുത്തതായി അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ, ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നടൻ സൽമാൻ ഖാനുമായി സഹകരിച്ചു പ്രവർത്തിച്ചതാണ് ആക്രമണത്തിന് പിന്നിലെ പ്രകോപനമെന്ന തരത്തിലുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളും പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. ആക്രമണത്തിന് പിന്നിലെ യഥാർഥ കാരണം കണ്ടെത്തുന്നതിനായി പൊലീസ് അന്വേഷണം തുടരുകയാണ്.
സംഭവത്തിൽ ആശങ്കയും രോഷവും പ്രകടിപ്പിച്ച് നിരവധി താരങ്ങൾ രംഗത്തെത്തി. നടി അഹ്സാസ് ചന്ന ടൈഗർ സുരക്ഷിതനാണെന്നറിഞ്ഞതിൽ ആശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ചെങ്കിലും സംഭവം ഭയപ്പെടുത്തിയെന്നും പറഞ്ഞു. ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ കുടുംബാംഗങ്ങളെയും ആശങ്കയിലാക്കുന്നുവെന്ന് നടൻ അമോൽ പരാശർ പ്രതികരിച്ചു.
നടൻ നിഷാന്ത് മൽക്കാനി, റിവ അറോറ, അപൂർവ അറോറ എന്നിവരും ടൈഗറിന്റെ സുരക്ഷയെക്കുറിച്ച് ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചു. മുംബൈയിലെ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളിൽ വിശ്വാസമുണ്ടെന്നും കുറ്റവാളികൾക്കെതിരെ നടപടിയുണ്ടാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്നും അപൂർവ അറോറ പ്രതികരിച്ചു.
സംഭവത്തെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ച് നടൻ രൺവീർ ഷോറിയും രംഗത്തെത്തി. ഉത്തരവാദികൾക്കെതിരെ കർശന നടപടിയെടുക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. നിരപരാധികൾ നിയമനടപടികൾ നേരിടുമ്പോൾ കുറ്റവാളികൾക്ക് തെരുവിൽ വെടിവെപ്പ് നടത്താൻ കഴിയുന്ന സാഹചര്യം എങ്ങനെയുണ്ടാകുന്നുവെന്ന് ചലച്ചിത്ര സംവിധായകൻ രാഹുൽ ധോലാക്കിയ ചോദിച്ചു. നടൻ രാജ് പ്രേമിയും സംഭവത്തിൽ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചു.
टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग के बाद उनसे मिलने पहुंचे डिप्टी CM एकनाथ शिंदे । परिवार को सुरक्षा का भरोसा दिया, बोले- मुंबई में किसी भी गैंग की दहशत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आरोपियों पर सख्त कार्रवाई होगी। #TigerShroff #EknathShinde #MumbaiFiring #MumbaiPolice #mumbai https://t.co/GVkZWTVtVE— Abhishek parashari (@Abparashari) October 19, 2026
സെലിബ്രിറ്റികളുടെ സുരക്ഷയെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾക്ക് സംഭവം വീണ്ടും വഴിവെച്ചിട്ടുണ്ട്. നടൻ സൽമാൻ ഖാനെതിരായ ഭീഷണികളും സെയ്ഫ് അലി ഖാന്റെ വസതിയിലുണ്ടായ ആക്രമണവും ഉൾപ്പെടെയുള്ള മുൻ സംഭവങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി നടി പൂനം പാണ്ഡെയും ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചു. സിനിമാ മേഖലയിലുള്ളവർക്ക് മാത്രമല്ല, സാധാരണ പൗരന്മാർക്കും സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയാണ് ഈ സംഭവം ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്നതെന്നാണ് സിനിമാ ലോകത്തിന്റെ പ്രതികരണങ്ങളിൽനിന്ന് വ്യക്തമാകുന്നത്.
Scary times. God help us all. https://t.co/uKW0LO2EpB— Ranvir Shorey (@RanvirShorey) October 18, 2026
അതേസമയം, ആക്രമണത്തിന് പിന്നിലുള്ളവരെ കണ്ടെത്തുന്നതിനായി മുംബൈ പൊലീസിന്റെ അന്വേഷണം ഊർജിതമായി തുടരുകയാണ്. ഏത് സംഘമാണ് ആക്രമണത്തിന് പിന്നിലെന്നത് പരിഗണിക്കാതെ കുറ്റവാളികൾക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് ഏക്നാഥ് ഷിൻഡെ വ്യക്തമാക്കി.
What kind of Law and order is this ?? The ones who are harmless are sent to jail - the ones who are criminals are shooting innocents on the street ! A gangster who is in Jail openly threatens Bollywood and shoots at will -and we just allow fear to spread ! Who is answerable ?? @AmitShah @Dev_Fadnavis could u please address the state / city / resident of Juhu?? Or are you still worried about harmless flag walkers! #TigerShroff #shootinginJuhu— rahul dholakia (@rahuldholakia) October 18, 2026
ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്ന കോളുകളോ സന്ദേശങ്ങളോ ലഭിക്കുന്നവർ ഉടൻ പൊലീസിനെ വിവരമറിയിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം അഭ്യർഥിച്ചു. ടൈഗർ ഷ്രോഫിന്റെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനൊപ്പം നഗരത്തിലെ ക്രമസമാധാന നില ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിലും സർക്കാർ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.