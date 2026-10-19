ടൈഗർ ഷ്റോഫിന് നേരെ വെടിവച്ചത് അഞ്ചുതവണ; പ്രതികളെ ഉടൻ പിടികൂടുമെന്ന് മഹാരാഷ്ട്ര സർക്കാർ, വീഡിയോ പുറത്ത്
പ്രതികളെ ഉടൻ കണ്ടെത്തുമെന്നും ആശങ്കപ്പെടേണ്ടതില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്നാവിസ്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 19, 2026 at 9:56 AM IST
മുംബൈ: ബോളിവുഡ് നടൻ ടൈഗർ ഷ്റോഫിന് നേരെ മുംബൈയിലെ ജുഹുവിൽ വെടിവെപ്പുണ്ടായ സംഭവത്തിൽ പ്രതികൾക്കെതിരെ കർശന നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് മഹാരാഷ്ട്ര സർക്കാർ. സംഭവത്തിൽ സമഗ്രമായ അന്വേഷണം നടത്തുമെന്നും കുറ്റവാളികളെ ഉടൻ പിടികൂടുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്നാവിസ് ഉറപ്പുനൽകി.
ആക്രമികളെ കണ്ടെത്തുന്നതിനായി മുംബൈ ക്രൈം ബ്രാഞ്ചിലെയും ലോക്കൽ പൊലീസിലെയും ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉൾപ്പെടുന്ന 15 അന്വേഷണ സംഘങ്ങളെ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. മഹാരാഷ്ട്ര ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ഏകനാഥ് ഷിന്ഡെ ടൈഗര് ഷറോഫിനെ സന്ദര്ശിച്ചു.
ഞായറാഴ്ച വൈകുന്നേരമാണ് ജുഹുവിലെ പുഷ്പ പാർക്കിന് സമീപം ടൈഗർ ഷ്റോഫിന് നേരെ വെടിവെപ്പുണ്ടായത്. കാറിലെത്തിയ തോക്കുധാരികൾ നടന്റെ വാഹനത്തിന് നേരെ വെടിയുതിർക്കുകയായിരുന്നു. ആക്രമണത്തിൽ ടൈഗർ ഷ്രോഫ് പരിക്കേൽക്കാതെ രക്ഷപ്പെട്ടു. സംഭവത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്.
അജ്ഞാതനായ ഒരാൾ നടന്റെ കാറിന് നേരെ വെടിയുതിർക്കുന്നത് ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാം. എന്നാൽ, നടന്റെ ഡ്രൈവർക്കും മറ്റൊരു ഓട്ടോറിക്ഷാ ഡ്രൈവർക്കും വെടിവെപ്പിൽ പരിക്കേറ്റതായി പൊലീസ് അറിയിച്ചു. ഇരുവരെയും ചികിത്സയ്ക്കായി ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.
അതേസമയം, ആക്രമണത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ലോറൻസ് ബിഷ്ണോയി സംഘം ഏറ്റെടുത്തതായി അവകാശപ്പെടുന്ന ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയ പോസ്റ്റ് പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ, പോസ്റ്റിന്റെ ആധികാരികത പൊലീസ് ഇതുവരെ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല. സംഭവത്തിന് പിന്നിലുള്ളവരെ കണ്ടെത്തുന്നതിനായി പ്രദേശത്തെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പൊലീസ് പരിശോധിച്ചുവരികയാണ്. അക്രമികളുടെ എണ്ണം, തിരിച്ചറിയൽ വിവരങ്ങൾ, ആക്രമണത്തിന് ഉപയോഗിച്ച വാഹനം എന്നിവ സംബന്ധിച്ചും അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നു.
വെടിവെപ്പ് നടന്ന സ്ഥലത്തുനിന്ന് ബാലിസ്റ്റിക് തെളിവുകൾ ശേഖരിക്കുന്നതിനായി ഫോറൻസിക് സംഘവും പരിശോധന നടത്തി. സംഭവത്തിൽ എത്ര റൗണ്ട് വെടിയുതിർത്തുവെന്നും ആക്രമികൾ ഉപയോഗിച്ച ആയുധങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നും കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ. മുംബൈ പൊലീസ് കമ്മീഷണർ ദേവൻ ഭാരതിയോട് സംഭവത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ തേടിയ മുഖ്യമന്ത്രി ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്നാവിസ്, പ്രതികളെ വേഗത്തിൽ പിടികൂടാനും അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കാനും നിർദേശിച്ചു.
Bollywood actor Tiger Shroff narrowly escaped a shooting attack in Mumbai. Footage shows one of the gunmen failing to fire at close range after his weapon jammed. Tiger escaped unharmed, while his driver and another person were injured. The Lawrence Bishnoi gang has claimed responsibility. https://t.co/Mg0pesJ25z— Suppressed Man (@SuppressedMan) October 18, 2026
സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ മുഖ്യമന്ത്രി ടൈഗർ ഷ്റോഫുമായി ഫോണിൽ സംസാരിച്ച് പിന്തുണ ഉറപ്പുനൽകിയതായി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് അറിയിച്ചു. പ്രതികളെ ഉടൻ കണ്ടെത്തുമെന്നും ആശങ്കപ്പെടേണ്ടതില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി നടനോട് പറഞ്ഞതായാണ് വിവരം. അതേസമയം, സംസ്ഥാനത്തെ ക്രമസമാധാന നിലയെച്ചൊല്ലി പ്രതിപക്ഷം സർക്കാരിനെതിരെ വിമർശനമുന്നയിച്ചു.
ബോളിവുഡിലെ പ്രമുഖ ആക്ഷൻ താരങ്ങളിൽ ഒരാളാണ് ടൈഗർ ഷ്റോഫ്. 2014ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ 'ഹീറോപന്തി'യിലൂടെയാണ് സിനിമയിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചത്. 'ബാഗി', 'ബാഗി 2', 'വാർ' തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ ശ്രദ്ധേയനായ അദ്ദേഹം ആയോധനകലയിലും പ്രാവീണ്യം നേടിയിട്ടുണ്ട്. 2019ൽ മാട്രിക്സ് ഫൈറ്റ് നൈറ്റ് (MFN) എന്ന മിക്സഡ് മാർഷ്യൽ ആർട്സ് പ്രമോഷനും അദ്ദേഹം സഹസ്ഥാപിച്ചു.