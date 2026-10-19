ടൈഗർ ഷ്റോഫിനെതിരായ വെടിവയ്പ്പ്; പ്രതിക്ക് ലോറൻസ് ബിഷ്ണോയ് സംഘവുമായി ബന്ധം, പിടിയിലായത് നേപ്പാളിലേക്ക് കടക്കുന്നതിനിടെ
ടൈഗർ ഷ്റോഫ് വെടിവയ്പ്പ് കേസിൽ നിർണായക നീക്കം; ആയുധങ്ങൾക്കായി തിരച്ചിൽ തുടരുന്നു.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 19, 2026 at 5:13 PM IST
മുംബൈ: ബോളിവുഡ് നടൻ ടൈഗർ ഷ്റോഫിനെതിരായ വെടിവയ്പ്പ് കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ പ്രതികളിലൊരാൾക്ക് ലോറൻസ് ബിഷ്ണോയ് സംഘവുമായി ബന്ധമെന്ന് പൊലീസ്. കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പിടിയിലായ മൂന്ന് പ്രതികളിൽ ഒരാളായ റെഹാൻ, അനിൽ പണ്ഡിറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നുവെന്നാണ് അന്വേഷണത്തിൽ ലഭിച്ച പ്രാഥമിക വിവരമെന്ന് കോട്ട പൊലീസ് സൂപ്രണ്ട് തേജസ്വി ഗൗതം അറിയിച്ചു.
അമേരിക്കയിൽനിന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നതായി സംശയിക്കപ്പെടുന്ന ലോറൻസ് ബിഷ്ണോയ് സംഘവുമായി അനിൽ പണ്ഡിറ്റിന് ബന്ധമുണ്ടെന്നാണ് ആരോപണം. എന്നാൽ, പ്രതിക്ക് ഈ സംഘവുമായി നേരിട്ടുള്ള ബന്ധമുണ്ടോയെന്ന കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ അന്വേഷണം ആവശ്യമാണ്.
പൂനെ–ജയ്പൂർ എക്സ്പ്രസിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നതിനിടെയാണ് മൂന്ന് പ്രതികളെയും രാജസ്ഥാനിലെ കോട്ട സിറ്റി പൊലീസ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽവച്ച് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. ഡൽഹി വഴി നേപ്പാളിലേക്ക് കടക്കാനായിരുന്നു ഇവരുടെ പദ്ധതിയെന്നാണ് പ്രാഥമിക ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ വ്യക്തമായതെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു.
പ്രതികളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരം ലഭിച്ചതിനു പിന്നാലെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ പൊലീസ് പരിശോധന ശക്തമാക്കിയിരുന്നു. എക്സിറ്റ് പോയിന്റുകൾ, പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ, മറ്റ് പ്രധാന സ്ഥലങ്ങൾ എന്നിവ കേന്ദ്രീകരിച്ചായിരുന്നു പരിശോധന. തുടർന്ന് ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യുകയായിരുന്ന പ്രതികളെ കണ്ടെത്തി കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയായിരുന്നു.
ഒക്ടോബർ 19ന് രാവിലെ 9.45ഓടെയാണ് പ്രതികളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരം ലഭിച്ചതെന്ന് കോട്ട പൊലീസ് സൂപ്രണ്ട് തേജസ്വി ഗൗതം മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. വിവരം ലഭിച്ച ഉടൻ പ്രതികളെ കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു. റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയ്ക്കൊടുവിലാണ് മൂന്നുപേരെയും പിടികൂടിയതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
പിടിയിലായവരിൽ ഒരാൾ ഹരിയാനയിലെ സോണിപത്തിൽ തൊഴിലാളിയായി ജോലി ചെയ്യുന്നയാളാണെന്നാണ് പൊലീസിന്റെ പ്രാഥമിക വിവരം. മറ്റ് പ്രതികളുടെ പശ്ചാത്തലവും വെടിവയ്പ്പുമായി ഇവർക്കുള്ള ബന്ധവും അന്വേഷണസംഘം പരിശോധിച്ചുവരികയാണ്.
അതേസമയം, വെടിവയ്പ്പിന് ഉപയോഗിച്ചതായി കരുതുന്ന തോക്കുകൾ ഇതുവരെ കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല. ആയുധങ്ങൾ എവിടെയാണെന്നും അവ എങ്ങനെ ലഭിച്ചുവെന്നും കണ്ടെത്താൻ പ്രതികളെ വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്യുമെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു. വെടിവയ്പ്പിന് പിന്നിലെ ഗൂഢാലോചന, പ്രതികൾക്ക് മറ്റാരുമായെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോയെന്നത്, സംഭവത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ക്രിമിനൽ സംഘത്തിന് പങ്കുണ്ടോയെന്നത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളും അന്വേഷണത്തിന്റെ പരിധിയിലുണ്ട്. ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങളുടെയും മറ്റ് തെളിവുകളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ തുടർനിയമനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി.
ഞായറാഴ്ച വൈകുന്നേരമാണ് ജുഹുവിലെ പുഷ്പ പാർക്കിന് സമീപം ടൈഗർ ഷ്റോഫിന് നേരെ വെടിവെപ്പുണ്ടായത്. കാറിലെത്തിയ തോക്കുധാരികൾ നടന്റെ വാഹനത്തിന് നേരെ വെടിയുതിർക്കുകയായിരുന്നു. ആക്രമണത്തിൽ ടൈഗർ ഷ്രോഫ് പരിക്കേൽക്കാതെ രക്ഷപ്പെട്ടു. സംഭവത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്.
ടൈഗർ പരിക്കേൽക്കാതെ രക്ഷപ്പെട്ടെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡ്രൈവർ ഉൾപ്പെടെ രണ്ടുപേർക്ക് പരിക്കേറ്റു. സംഭവത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട പ്രതികളെ കണ്ടെത്തുന്നതിനായി മുംബൈ പൊലീസ് 15 അന്വേഷണ സംഘങ്ങളെ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. കുറ്റവാളികൾക്കെതിരെ കർശന നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് മഹാരാഷ്ട്ര മുഖ്യമന്ത്രി ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്നാവിസും ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ഏക്നാഥ് ഷിൻഡെയും ഉറപ്പുനൽകി.