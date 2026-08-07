ETV Bharat / entertainment

തുടക്കം റിലീസ്: വിസ്‌മയ മോഹൻലാലിന് ആശംസയുമായി മമ്മൂട്ടിയും ദുൽഖറും; അരങ്ങേറ്റ ചിത്രത്തിനായി ആവേശത്തോടെ ആരാധകർ

വിസ്‌മയയുടെ അഭിനയ ജീവിതത്തിലെ ആദ്യ ചുവടുവയ്പ്പായതിനാൽ സിനിമയ്ക്കും താരത്തിന്‍റെ പ്രകടനത്തിനും വലിയ പ്രതീക്ഷകളാണ് ആരാധകരും സിനിമാപ്രേമികളും പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്.

VISMAYA MOHANLAL THUDAKKAM MALAYALAM MOVIE VISMAYA MOHANLAL MOVIE DULQUER WISHES VISMAYA MOHANLAL
Thudakkam (Photo: Movie Poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 7, 2026 at 9:51 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ലയാള സിനിമയ്ക്ക് ഇന്ന് മറ്റൊരു താരപുത്രിയുടെ അരങ്ങേറ്റത്തിന് സാക്ഷിയാകുകയാണ്. നടന വിസ്‌മയം മോഹൻലാലിന്‍റെ മകൾ വിസ്‌മയ മോഹൻലാൽ ആദ്യമായി അഭിനയിക്കുന്ന 'തുടക്കം' ഇന്ന് (ഓഗസ്റ്റ് 7) ലോകമെമ്പാടുമുള്ള തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തുകയാണ് . ജൂഡ് ആന്തണി ജോസഫ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രം ആശീർവാദ് സിനിമാസിന്‍റെ ബാനറിൽ ആന്‍റണി പെരുമ്പാവൂർ ആണ് നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത്.

വിസ്‌മയയുടെ അഭിനയ ജീവിതത്തിലെ ആദ്യ ചുവടുവയ്പ്പായതിനാൽ സിനിമയ്ക്കും താരത്തിന്‍റെ പ്രകടനത്തിനും വലിയ പ്രതീക്ഷകളാണ് ആരാധകരും സിനിമാപ്രേമികളും പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്.

ചിത്രത്തിന്‍റെ റിലീസിന് മുന്നോടിയായി മലയാള സിനിമയിലെ പ്രമുഖ താരങ്ങളായ മമ്മൂട്ടിയും ദുൽഖർ സൽമാനും വിസ്‌മയയ്ക്ക് ആശംസകള്‍ നേര്‍ന്നു. സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെയായിരുന്നു ഇരുവരുടെയും ഹൃദയസ്പർശിയായ ആശംസകള്‍ നേര്‍ന്നത്.

"തുടക്കം എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ അഭിനയരംഗത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട വിസ്‌മയ മോഹൻലാലിന് എന്‍റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ആശംസകളും അനുഗ്രഹങ്ങളും", മമ്മൂട്ടി കുറിച്ചു.

മമ്മൂട്ടിയുടെ ഈ ആശംസാ സന്ദേശം വിസ്‌മയ തന്‍റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ടിലൂടെ പങ്കുവെക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന് നന്ദി അറിയിക്കുകയും ചെയ്‌തു. ആരാധകരും സിനിമാ പ്രവർത്തകരും മമ്മൂട്ടിയുടെ പോസ്റ്റിന് വലിയ സ്വീകരണമാണ് നൽകിയത്.

അതേസമയം, ദുൽഖർ സൽമാനും തന്‍റെ ആശംസകളിലൂടെ വിസ്‌മയയയുടെ പുതിയ യാത്രയ്ക്ക് പിന്തുണ അറിയിച്ചു. "വിസ്‌മയ മോഹൻലാലിന്‍റെ സിനിമയുടെ അത്ഭുതലോകത്തേക്കുള്ള 'തുടക്ക'ത്തിന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു" എന്നായിരുന്നു ദുൽഖറിന്‍റെ സന്ദേശം. ഇരുതാരങ്ങളുടെ ആശംസയോടൊപ്പം നിരവധി ആരാധകരാണ് വിസ്‌മയയ്ക്ക് ആശംസയുമായി എത്തുന്നത്.

'തുടക്കം' സിനിമയുടെ ട്രെയിലര്‍ പ്രേക്ഷകരുടെ ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു. കുടുംബബന്ധങ്ങളുടെ ഹൃദ്യമായ മുഹൂർത്തങ്ങളും സസ്പെൻസും ത്രില്ലർ ഘടകങ്ങളും കോർത്തിണക്കിയ അവതരണമാണ് ട്രെയിലറിനെ ശ്രദ്ധേയമാക്കിയത്.

കൊച്ചിയിലെ ക്രൗൺ പ്ലാസ ഹോട്ടലിൽ നടന്ന ചടങ്ങിലായിരുന്നു ചിത്രത്തിന്റെ ട്രെയിലര്‍ ഔദ്യോഗികമായി പുറത്തിറക്കിയത്. ചടങ്ങിൽ ചിത്രത്തിലെ അഭിനേതാക്കളും അണിയറ പ്രവർത്തകരും സിനിമാ മേഖലയിലെ നിരവധി പ്രമുഖരും പങ്കെടുത്തു. സിനിമയുടെ റിലീസിന് മുന്നോടിയായി നടന്ന പ്രചാരണ പരിപാടികൾക്കും മികച്ച പ്രതികരണമാണ് ലഭിച്ചത്.

ചിത്രത്തിൽ ആശിഷ് ജോ ആന്‍റണി മറ്റൊരു പ്രധാന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ മോഹൻലാലും നിർണായകമായ ഒരു കഥാപാത്രത്തിൽ എത്തുന്നുവെന്നത് സിനിമയോടുള്ള പ്രേക്ഷക പ്രതീക്ഷകൾ വർധിപ്പിക്കുന്നുമുണ്ട്.

ഡോ. എമിൽ വിൻസന്റും ഡോ. അനീഷ ആന്റണിയുമാണ് ചിത്രത്തിന്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർമാർ. ദിനേശ് പ്രഭാകർ, ജാഫർ ഇടുക്കി, കോട്ടയം രമേഷ്, ജിബിൻ ഗോപിനാഥ്, ശിവദാസ് കണ്ണൂർ, ജയ്സ് ജോസ്, ജയാ കുറുപ്പ്, അശ്വിനി വിജയൻ എന്നിവരും ചിത്രത്തിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു.

മലയാള സിനിമയിലെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ അരങ്ങേറ്റങ്ങളിൽ ഒന്നായി വിലയിരുത്തപ്പെടുന്ന 'തുടക്കം', വിസ്‌മയ മോഹൻലാലിന്‍റെ അഭിനയ ജീവിതത്തിന് ശക്തമായ തുടക്കമാകുമോയെന്ന ആകാംക്ഷയിലാണ് ആരാധകർ.

Read More:

1. 'തുടക്കം' നാളെ തിയേറ്ററുകളില്‍; മണ്ണാറശാല ക്ഷേത്രത്തില്‍ ദര്‍ശനം നടത്തി വിസ്‌മയ മോഹന്‍ലാലും സുചിത്രയും

2. 'വിസ്‌മയ കൂട്ടിലിട്ടു വളർത്തപ്പെട്ട പെൺകുട്ടിയല്ല, വിശാലമായ കാഴ്‌ചപ്പാടുണ്ടവള്‍ക്ക്'- ശാരദക്കുട്ടി

3. ഇന്ത്യൻ സിനിമയുടെ ചരിത്രം മാറ്റിമറിക്കുമോ? ബ്രഹ്മാണ്ഡ ചിത്രം 'രാമായണ'യുടെ റിലീസ് തിയതി പുറത്ത്

TAGGED:

VISMAYA MOHANLAL
THUDAKKAM MALAYALAM MOVIE
VISMAYA MOHANLAL MOVIE
DULQUER WISHES VISMAYA MOHANLAL
MAMMOOTTY WISHES VISMAYA MOHANLAL

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.