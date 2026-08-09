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ജേക്‌സ് ബിജോയ്‌യുടെ ഹൃദയം തൊടുന്ന ഗാനം, എന്തൊരു ഫീല്‍ ഗുഡ് ആണിത്! 'തുടക്ക'ത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ ഗാനവും പുറത്ത്

മുറിവുകള്‍ എന്ന മനോഹരമായ ഗാനമാണ് അണിയറ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത്.

THUDAKKAM MOVIE MUSIC VISMAYA MOHANLAL JAKES BEJOY
Thudakkam Movie song out (Photo: Movie Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 9, 2026 at 8:43 PM IST

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വിസ്‌മയ മോഹന്‍ലാല്‍ ചിത്രം 'തുടക്കം' തിയേറ്ററില്‍ വിജയകരമായി മുന്നേറുകയാണ്. ആദ്യദിനം മുതല്‍ മികച്ച പ്രകടനവുമായി എത്തിയ സിനിമ ആഗോള ബോക്‌സ് ഓഫിസിലും മിന്നുന്ന പ്രകടനമാണ് കാഴ്‌ച വയ്ക്കുന്നത്. ജൂഡ് ആന്തണി ജോസഫിന്‍റെ സംവിധാനത്തില്‍ പിറന്ന ഈ ചിത്രത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ ഗാനം പുറത്തിറങ്ങി.

'മുറിവുകള്‍' എന്ന ഗാനമാണ് പുറത്തുവിട്ടത്. ജേക്‌സ് ബിജോയ്‌യുടെ സംഗീതത്തില്‍ ശ്രുതി ശിവദാസ് ആണ് ഗാനം ആലപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ജോ പോള്‍ ആണ് വരികള്‍ കുറിച്ചിരിക്കുന്നത്. കേള്‍ക്കാന്‍ ഇമ്പമുള്ള മനോരഹമായ ലിറിക്കല്‍ ഗാനമാണ് അണിയറ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ പുറത്തുവിട്ടത്. ചിത്രത്തിലെ ആദ്യഗാനമായ കെ. എസ്. ചിത്ര പാടിയ 'തളിരോമലെ' പ്രേക്ഷകര്‍ ഏറ്റെടുത്തതാണ്.

മീനു എന്ന കഥാപാത്രമായാണ് വിസ്‌മയ മോഹൻലാൽ ചിത്രത്തിൽ എത്തുന്നത്. ആദ്യ സിനിമയിലൂടെ തന്നെ മലയാള സിനിമാ പ്രേക്ഷകരുടെ ശ്രദ്ധ നേടാൻ വിസ്‌മയ കഴിഞ്ഞുവെന്നാണ് പ്രേക്ഷക പ്രതികരണം. വിസ്‌മയയുടെ പ്രകടനമാണ് ചിത്രത്തിന്‍റെ പ്രധാന പോസിറ്റീവുകളിൽ ഒന്നെന്നാണ് സിനിമാ പ്രേമികള്‍ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്.

ആശിർവാദ് സിനിമാസിന്‍റെ ബാനറിൽ ആന്‍റണി പെരുമ്പാവൂരാണ് ചിത്രം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഡോ. എമിൽ വിൻസന്റും ഡോ. അനീഷ ആന്‍റണിയുമാണ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർമാർ.

വിസ്‌മയ മോഹൻലാലിനും ആശിഷ് ജോ ആന്‍റണിക്കും പുറമെ സായ് കുമാറും ചിത്രത്തിൽ പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്നുണ്ട്. ടി.ജി. രവി, ഗണേഷ് കുമാർ, ചിപ്പി തുടങ്ങിയവരും ചിത്രത്തിലെ പ്രധാന താരങ്ങളാണ്.

ഒരു മലയോര ഗ്രാമത്തിലെ തികച്ചും സാധാരണ കുടുംബ പശ്ചാത്തലത്തിലൂടെ യാണ് സംവിധായകനായ ജൂഡ് ആൻ്റണി ജോസഫ് ഈ ചിത്രത്തെ പ്രേഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത്.

സ്ത്രീകൾക്കെതിരായ അതിക്രമങ്ങളുടെ വാർത്തകളുടെ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് 'തുടക്കം' കഥ പറയുന്നത്. ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് നേരെ ഉയരുന്ന തുറിച്ചുനോട്ടങ്ങളിൽ തുടങ്ങി ആക്രമണങ്ങളിലേക്കും അതിനെതിരായ പ്രതിരോധത്തിലേക്കും നീങ്ങുന്ന സാഹചര്യങ്ങളാണ് ചിത്രത്തിന്‍റെ കഥാപശ്ചാത്തലം.

26 വയസുകാരിയായ മീനു എന്ന പെൺകുട്ടിയുടെ ജീവിതത്തിലൂടെയാണ് ചിത്രം മുന്നോട്ടുപോകുന്നത്. സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് അവൾക്ക് നേരിടേണ്ടിവരുന്ന അതിക്രമങ്ങളെയും സമ്മർദങ്ങളെയും എങ്ങനെയാണ് മീനു നേരിടുന്നതെന്നും അതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ ശക്തയായി ഉയർന്നുവരുന്നുവെന്നുമാണ് സിനിമ പറയുന്നത്.

വിസ്‌മയയുടെ അരങ്ങേറ്റ ചിത്രത്തിൽ മോഹൻലാൽ കൂടി ഭാഗമാകുന്നുവെന്നത് പ്രഖ്യാപനം മുതൽ തന്നെ ആരാധകരുടെ വലിയ ആകർഷണമായിരുന്നു. ചിത്രത്തിൽ നിർണായകമായ ഒരു കഥാപാത്രത്തെയാണ് മോഹൻലാൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. മകളുടെ ആദ്യ സിനിമയെന്ന പ്രത്യേകതയ്ക്കൊപ്പം ഇരുവരുടെയും സാന്നിധ്യം ചിത്രത്തിന് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ നേടിക്കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.

ആശിഷ് ജോ ആന്റണിക്കൊപ്പം ദിനേശ് പ്രഭാകർ, ജാഫർ ഇടുക്കി, കോട്ടയം രമേഷ്, ജിബിൻ ഗോപിനാഥ്, ശിവദാസ് കണ്ണൂർ, ജയ്‌സ് ജോസ്, ജയാ കുറുപ്പ്, അശ്വിനി വിജയൻ തുടങ്ങിയവരും ചിത്രത്തിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു.

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VISMAYA MOHANLAL
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THUDAKKAM MOVIE SONG RELEASED

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