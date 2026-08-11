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ആദ്യമൊന്നു പതുങ്ങി പിന്നെ കുതിച്ചു! തീപാറുന്ന ഇടിയുമായി വിസ്‌മയ; ആഗോള ബോക്‌സ് ഓഫിസില്‍ വമ്പന്‍ കലക്ഷനുമായി തുടക്കം

നാലാം ദിവസവും കുതിച്ച് ആഗോള ബോക്‌സ് ഓഫിസ് കലക്ഷന്‍.

THUDAKKAM MOVIE VISMAYA MOHANLAL AASHISH ANTONY MOHANLAL
Thudakkam (Photo: Movie Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 11, 2026 at 5:19 PM IST

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മോഹന്‍ലാലിന്‍റെ മകള്‍ വിസ്‌മയ മോഹന്‍ലാല്‍ മലയാളത്തിലൂടെ വെള്ളിത്തിരയിലേക്ക് അരങ്ങേറ്റം കുറിക്കുന്നുവെന്നത് വലിയ ആവേശത്തോടെയാണ് ആരാധകര്‍ കണ്ടത്. ജൂഡ് ആന്തണിയുടെ സംവിധാനത്തില്‍ ഒരുങ്ങിയ 'തുടക്കം' എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് വിസ്‌മയ നായികയായി എത്തുന്നത്.

ആദ്യ സിനിമ കൊണ്ട് തന്നെ സിനിമാസ്വാദകരുടെ ഹൃദയത്തിലാണ് വിസ്‌മയ മോഹന്‍ലാല്‍ ഇടം പിടിച്ചത്. ഓഗസ്റ്റ് ഏഴിനാണ് സിനിമ ആഗോളതലത്തില്‍ തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തിയത്. ആദ്യദിവസം മുതല്‍ ഗംഭീര പ്രതികരണവുമായി തിയേറ്ററില്‍ സിനിമ വിജയകരമായി പ്രദര്‍ശനം തുടരുകയാണ്.

താരപുത്രി എന്നതിലുപരി മലയാളിത്തിന് ഒരു മികച്ച നായികയെ കൂടി ലഭിച്ചിരിക്കുകയെന്നാണ് ചിത്രം കണ്ട പ്രേക്ഷകര്‍ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്. മോഹന്‍ലാലിന്‍റെ മകള്‍ എന്നതിലുപരി മികച്ച പ്രകടനം കൊണ്ടു തന്നെ സിനിമാപ്രേമികളുടെ ഹൃദയം കീഴടിക്കിയിരിക്കുകയാണ് വിസ്‌മയ. ചിത്രത്തിന് ആഗോള ബോക്‌സ് ഓഫിസിലും മികച്ച പ്രതികരണമാണ് ലഭിക്കുന്നത്. വെറും നാലു ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ വമ്പന്‍ കലക്ഷനാണ് വാരിക്കൂട്ടിയത്.

ആഗോളതലത്തില്‍ 26. 82 കോടി രൂപയാണ് ഇതുവരെ നേടിയത്. വിദേശ വിപണയിലും വലിയ പ്രകടനാണ് ചിത്രം കാഴ്‌ച വയ്ക്കുന്നത്. വിദേശത്ത് നിന്ന് മാത്രം 12.90 കോടി രൂപയുമാണ് ചിത്രം ഇതിനോടകം തന്നെ കൊയ്‌തെടുത്തത്. ഇന്ത്യന്‍ ഗ്രോസ് കലക്ഷന്‍ 13.92 കോടി രൂപയും നെറ്റ് കലക്ഷന്‍ 12.00 കോടി രൂപയുമാണ്.

നാലാം ദിവസത്തില്‍ മാത്രം 1.6 കോടി രൂപയാണ് ചിത്രം നേടിയത്. മൂന്നാം ദിവസത്തില്‍ 4.25 കോടിയും രണ്ടാം ദിവസത്തില്‍ 3.6 കോടി രൂപയും ആദ്യ ദിവസം 2,55 കോടി രൂപയുമാണ് ചിത്രം നേടിയത്. 4,604 ഷോയിലൂടെയാണ് ഈ വരുമാനം. പ്രമുഖ ട്രാക്കര്‍മാരായ സാക്‌നില്‍ക് നല്‍കുന്ന കണക്കുകളാണിവ.

പ്രവൃത്തി ദിനങ്ങളിലാണ് ചിത്രത്തിന്‍റെ വരുമാനം ഉയര്‍ന്നതെന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. മാത്രമല്ല ആദ്യ ഞായറാഴ്‌ചത്തെ വരുമാനത്തേക്കാള്‍ കുറവാണ് തിങ്കളാഴ്‌ച നേടിയ കലക്ഷന്‍. തുടക്കം റിലീസ് സമയത്ത് മറ്റുചിത്രങ്ങള്‍ മത്സരത്തിനില്ലാത്തത് ഈ മലയാള ചിത്രത്തിന് ഗുണായിട്ടുണ്ട്.

മീനു എന്ന കഥാപാത്രമായാണ് വിസ്‌മയ മോഹൻലാൽ ചിത്രത്തിൽ എത്തുന്നത്. വിസ്‌മയയ്‌ക്കൊപ്പം ആന്‍റണി പെരുമ്പാവൂരിന്‍റെ മകന്‍ ആശിഷ് ജോ ആന്‍റണിയും മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്‌ച വയ്ക്കുന്നുണ്ട്.

26 വയസുകാരിയായ മീനു എന്ന പെൺകുട്ടിയുടെ ജീവിതത്തിലൂടെയാണ് ചിത്രം മുന്നോട്ടുപോകുന്നത്. സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് അവൾക്ക് നേരിടേണ്ടിവരുന്ന അതിക്രമങ്ങളെയും സമ്മർദങ്ങളെയും എങ്ങനെയാണ് മീനു നേരിടുന്നതെന്നും അതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ ശക്തയായി ഉയർന്നുവരുന്നുവെന്നുമാണ് സിനിമ പറയുന്നത്.

കൊടും ക്രിമിനലായാണ് ആശിഷ് ചിത്രത്തില്‍ വേഷമിട്ടത്. ചിത്രത്തില്‍ മോഹന്‍ലാല്‍ കാമിയോ റോളില്‍ എത്തുന്നുണ്ട്. ഇത് ആരാധകരെ ഒന്നടങ്കം ആവേശത്തിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആശിഷിന്‍റെ പ്രകടനം വലിയ കയ്യടിയാണ് നേടുന്നത്.

ആക്ഷൻ രംഗങ്ങൾക്കും വലിയ പ്രാധാന്യമാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. യാനിക് ബെനും സ്റ്റണ്ട് സിൽവയുമാണ് ചിത്രത്തിന്‍റെ സംഘട്ടന രംഗങ്ങൾ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. രണ്ടാം പകുതിയിലാണ് ആക്ഷന്‍ രംഗങ്ങള്‍ കൂടുതലായും ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഈ ആക്ഷൻ രംഗങ്ങളുടെ തീവ്രത തിയേറ്ററിൽ വലിയ കയ്യടി നേടുന്നുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് വിസ്‌മയ മോഹന്‍ലാലിന്‍റെ ആക്ഷന്‍ രംഗങ്ങള്‍.

ആശിർവാദ് സിനിമാസിന്‍റെ ബാനറിൽ ആന്‍റണി പെരുമ്പാവൂരാണ് ചിത്രം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഡോ. എമിൽ വിൻസന്റും ഡോ. അനീഷ ആന്‍റണിയുമാണ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർമാർ. വിസ്‌മയയേയും ആശിഷിനേയും കൂടാതെ സായ് കുമാര്‍, ചിപ്പി എന്നിവരും പ്രധാന വേഷത്തില്‍ എത്തുന്നുണ്ട്.

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