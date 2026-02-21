ഇനി ബിഗ് സ്ക്രീനില് കാണാം! ഇത് വിസ്മയയുടെ 'തുടക്കം';മോഹന്ലാലുമെത്തുന്നുണ്ടെന്ന് സൂചന, ചിത്രത്തിന് പായ്ക്കപ്പ്
വിസ്മയയോടൊപ്പം ആശിഷ് ജോ ആന്റണിയാണ് ചിത്രത്തില് പ്രധാന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. മോഹന്ലാലും ചിത്രത്തില് എത്തുന്നുണ്ടെന്നാണ് സൂചന.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : February 21, 2026 at 10:00 AM IST
മോഹന്ലാലിന്റെ മകള് വിസ്മയ മോഹന്ലാല് ആദ്യമായി വെള്ളിത്തിരയില് എത്തുന്ന ചിത്രമാണ് തുടക്കം. 2018 എന്ന ചിത്രത്തിന് ശേഷം ജൂഡ് ആന്റണി ജോസഫിന്റെ സംവിധാനത്തിലാണ് ചിത്രം ഒരുങ്ങുന്നത്. വിസ്മയയോടൊപ്പം ആശിഷ് ജോ ആന്റണിയാണ് ചിത്രത്തില് പ്രധാന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.
മോഹന്ലാലിന്റെ മകള് ആദ്യമായി നായികയായി എത്തുന്ന ചിത്രമെന്ന നിലയില് ആരാധകര് ഏറെ ആകാംക്ഷയോടെയും പ്രതീക്ഷയോടെയുമാണ് ചിത്രത്തിനായി കാത്തിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോഴിതാ സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം പൂര്ത്തിയായി എന്ന വാര്ത്തയാണ് അണിയറ പ്രവര്ത്തകര്സ പുറത്തു വിടുന്നത്. ഓണം റിലീസായി സിനിമ തിയേറ്ററുകളില് എത്തുമെന്നാണ് സൂചന. ഇനി തിയേറ്ററില് കാണാം എന്ന അടിക്കുറിപ്പോടെ ചിത്രീകരണം പൂര്ത്തിയായ വിവരം അണിയറ പ്രവര്ത്തകര് പങ്കുവച്ചത്.
അതേസമയം മോഹന്ലാലും ചിത്രത്തില് എത്തുന്നുണ്ടെന്നാണ് സൂചന. ഇതുവരെ ചിത്രത്തിന്റെതായി പുറത്തിറങ്ങിയ ആദ്യ പോസ്റ്ററിലും സെക്കന്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്ററിലും മോഹന്ലാലിന്റെ സാന്നിധ്യം ആരാധകര് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.
നേരത്തെ പുറത്തിറക്കിയ പോസ്റ്ററില് ബസിലെ വിന്ഡോ സീറ്റ് യാത്രക്കാരായി വിസ്മയയും ആശിഷ് ജോ ആന്റിിയുമുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാല് ഇവരെ കൂടാതെ മോഹന്ലാലിന്റെ അദൃശ്യ സാന്നിധ്യമെന്ന പോലെ പോസ്റ്ററിലുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീട് പുറത്തിറങ്ങിയ പോസ്റ്ററിലും മോഹന്ലാലിന്റെ സാന്നിധ്യമുണ്ട്. വിസ്മയ്യ്ക്ക് അഭിമുഖമായി നില്ക്കുന്ന പോസ്റ്ററിലെ ആള് മോഹന്ലാല് ആണെന്നാണ് ആരാധകരുടെ കണ്ടുപിടുത്തം.
ഇതോടെ മകളുടെ ആദ്യ ചിത്രത്തില് മോഹന്ലാലും എത്തുന്നുണ്ടോയെന്ന ചര്ച്ചയും സോഷ്യല് മീഡിയയില് സജീവമായിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ സിനിമയുടെ ലൊക്കേഷനില് മോഹന്ലാല് എത്തിയത് വലിയ വാര്ത്തയായിരുന്നു. എന്നാല് ചിത്രത്തില് മോഹന്ലാല് എത്തുന്നുണ്ടോയെന്ന കാര്യം അണിയറ പ്രവര്ത്തകര് ഇതുവരെ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല.
ആശിർവാദ് സിനിമാസിൻ്റെ ബാനറിൽ ആൻ്റണി പെരുമ്പാവൂർ നിർമ്മിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് തുടക്കം. സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം കുട്ടിക്കാനം, തൊടുപുഴ എന്നീ ഭാഗങ്ങളിലായിരുന്നു.
ഒരു ക്ലീൻ ഫാമിലി ത്രില്ലർ സിനിമയെന്നു മാത്രമാണ് ചിത്രത്തെക്കുറിച്ച് അണിയറ പ്രവര്ത്തകര് അറിയിച്ചത്. അപ്രതീക്ഷിതമായ പല വഴിത്തിരിവുകളും, സസ്പെൻസുമൊക്കെ ചിത്രത്തിലുണ്ടാകുമെന്നാണ് പ്രേക്ഷകരുടെ പ്രതീക്ഷ.
സായ് കുമാർ, ബോബി കുര്യൻ, ഗണേഷ് കുമാർ, തുടങ്ങി നിരവധി താരങ്ങളും ഈ ചിത്രത്തിൽ അണിനിരക്കുന്നുണ്ട്. ഡോ. എമിൽ ആൻ്റെണിയും, ഡോ. അനീഷ ആൻ്റെണിയുമാണ് എക്സിക്കുട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസേർസ്. ലിനീഷ് നെല്ലിക്കൽ, അഖിൽ കൃഷ്ണ, ജൂഡ് ആൻ്റണി ജോസഫ്, എന്നിവരാണ് തിരക്കഥ രചിച്ചിരിക്കുന്നത്.
സംഗീതം. ജെയ്ക്ക് ബിജോയ്സ്, ഛായാഗ്രഹണം -ജോമോൻ.ടി. ജോൺ, എഡിറ്റിംഗ്- ചമൻ ചാക്കോ, പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈൻ - സന്തോഷ് രാമൻ. മേക്കപ്പ് - ജിതേഷ് പൊയ്യ, കോസ്റ്റ്യം ഡിസൈൻ -അരുൺ മനോഹർ, ചീഫ് അസ്സോസ്സിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ - സൈലക്സ്c ഏബ്രഹാം, ഫിനാൻസ് കൺട്രോളർ - മനോഹരൻ' കെ. പയ്യന്നൂർ, പ്രൊഡക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ് - വിനോദ് ശേഖർ, ശ്രീക്കുട്ടൻ, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ- ബിജു തോമസ്, പി ആര് ഒ വാഴൂർ ജോസ്.
Also Read:Explainer:വലിയ മുതല് മുടക്കില്ല, വമ്പന് സെറ്റുകളില്ല; എന്നിട്ടും ലോക ഹൃദയങ്ങളില് ആഴ്ന്നിറങ്ങുന്ന മലയാള സിനിമകള്
ചത്താ പച്ച മുതല് കെന്നഡി വരെ; ഈ ആഴ്ച ഒടിടിയില് റിലീസുകളുടെ പെരുമഴ