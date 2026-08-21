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'തുടക്ക'ത്തില്‍ വിസ്‌മയ മോഹന്‍ലാലിന്‍റെ കൂട്ടുകാരിയും ശബ്‌ദവുമായി; ആദിത്യ ലക്ഷ്‌മി വിവാഹിതയായി

'തുടക്കം' എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് ആദിത്യ ലക്ഷ്‌മി ആദ്യമായി സിനിമാ രംഗത്തേക്ക് എത്തുന്നത്.

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Adithya Lakshmi Marriage (Photo: Instagram)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 21, 2026 at 9:57 AM IST

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വിസ്‌മയ മോഹൻലാൽ പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തിയ ‘തുടക്കം’ എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ അഭിനയരംഗത്തേക്ക് എത്തിയ ആദിത്യ ലക്ഷ്‌മി വിവാഹിതയായി. ഫിറ്റ്നസ് കോച്ചായ സുനിൽ സി.കെ.യാണ് ആദിത്യയുടെ വരൻ. നടന്‍ അനു ആനന്ദിന്‍റെ മകളാണ് ആദിത്യ ലക്ഷ്‌മി.

‘തുടക്കം’ സിനിമയിൽ മീനു എന്ന കഥാപാത്രമായി എത്തിയ വിസ്‌മയ മോഹൻലാലിന്‍റെ കൂട്ടുകാരിയായ പ്രിയ എന്ന കഥാപാത്രത്തെയാണ് ആദിത്യ ലക്ഷ്‌മി അവതരിപ്പിച്ചത്. ചിത്രത്തിൽ വിസ്‌മയ മോഹൻലാലിന് ശബ്‌ദം നൽകിയതും ആദിത്യ തന്നെയായിരുന്നു. ‘തുടക്കം’ തന്നെയാണ് ആദിത്യയുടെ അഭിനയരംഗത്തെ അരങ്ങേറ്റ ചിത്രം.

മോഹൻലാൽ കുടുംബവുമായി അടുത്ത ബന്ധമുള്ള കുടുംബമാണ് ആദിത്യ ലക്ഷ്മിയുടേത്. ‘തുടക്കം’ എന്ന ചിത്രത്തിലേക്ക് അഭിനയിക്കാൻ ആദിത്യയെ ആദ്യം ക്ഷണിച്ചത് സുചിത്ര മോഹൻലാലായിരുന്നുവെന്ന് താരം നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു. വിസ്മയ മോഹൻലാലിനൊപ്പം അഭിനയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ജീവിതത്തിലെ അനുഗ്രഹീത നിമിഷമായാണ് ആദിത്യ വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്നത്.

അഭിനയരംഗത്ത് ആദിത്യയ്ക്ക് മുൻപ് തന്നെ കുടുംബത്തിന് സിനിമയുമായി അടുത്ത ബന്ധമുണ്ട്. മോഹൻലാലിനൊപ്പം നിരവധി ചിത്രങ്ങളിൽ അനു ആനന്ദ് അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ‘സൂര്യഗായത്രി’യിൽ മോഹൻലാലിന്‍റെയും ഉർവശിയുടെയും മകനായും അനു ആനന്ദ് വേഷമിട്ടിരുന്നു. ‘ചതുരംഗം’, ‘സാഗർ ഏലിയാസ് ജാക്കി’ തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിലും അദ്ദേഹം മോഹൻലാലിനൊപ്പം അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

‘തുടക്കം’ തന്‍റെ ആദ്യ സിനിമയായിരുന്നെങ്കിലും സെറ്റിൽ എത്തിയപ്പോൾ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് മാറി മറ്റൊരു ലോകത്തേക്ക് എത്തിയതുപോലുള്ള അനുഭവമുണ്ടായിരുന്നില്ലെന്ന് ആദിത്യ ലക്ഷ്‌മി ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞിരുന്നു. അതേസമയം, ആദ്യമായി സിനിമയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന്‍റെ ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും താരം തുറന്നുപറഞ്ഞിരുന്നു.

“ആദ്യമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് സിനിമ എന്നുള്ള ഒരു ടെൻഷൻ എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിന്റേതായ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഉണ്ടായി. പക്ഷേ വളരെയധികം ഹാപ്പിയായി നിലനിൽക്കാൻ സാധിച്ചു. ഞാൻ സെറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകരും മറ്റ് അഭിനേതാക്കളും ഒക്കെ വളരെയധികം കംഫർട്ടബിൾ ആയ അന്തരീക്ഷമാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്,” എന്നായിരുന്നു ആദിത്യയുടെ വാക്കുകൾ.

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Adithya Lakshmi And Mohanlal family (Photo: Special Arrangement)

‘തുടക്കം’ സിനിമയുടെ ലൊക്കേഷൻ ഓർമ്മകൾ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും മറക്കാനാകില്ലെന്നും ആദിത്യ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഏറെ നാളത്തെ തന്‍റെ സ്വപ്നം ആ സിനിമയിലൂടെ സാക്ഷാത്കരിക്കാനായതിന്റെ സന്തോഷം വാക്കുകളിൽ പറഞ്ഞറിയിക്കാനാകില്ലെന്നും താരം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

അഭിനയരംഗത്തെ ആദ്യ ചുവടുവെപ്പായ ‘തുടക്ക’ത്തിലൂടെ തന്നെ പ്രേക്ഷകരുടെ ശ്രദ്ധ നേടിയ ആദിത്യ ലക്ഷ്‌മി ഇപ്പോൾ ജീവിതത്തിലെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. വിവാഹത്തിന്റെ സന്തോഷം പങ്കിടുന്ന താരത്തിന് ആശംസകളുമായി സിനിമാലോകത്തുനിന്നും ആരാധകരിൽനിന്നും നിരവധി പേരാണ് എത്തുന്നത്.

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Adithya Lakshmi and her father Anu Anand (Photo: Special Arrangement)

ആദിത്യ ലക്ഷ്മിയുടെ വിവാഹച്ചടങ്ങിൽ സിനിമാരംഗത്തെ നിരവധി പ്രമുഖരും പങ്കെടുത്തു. നടി ലിസി, സുചിത്ര മോഹൻലാൽ, ആന്റണി പെരുമ്പാവൂർ തുടങ്ങിയവർ വിവാഹത്തിൽ സന്നിഹിതരായിരുന്നു.

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