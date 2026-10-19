ടൈഗർ ഷ്റോഫിന് നേരെയുണ്ടായ വെടിവയ്പ്പ്; മൂന്ന് പേർ പൊലീസ് പിടിയിൽ, പ്രതികളില് പ്രായപൂര്ത്തിയാകാത്തവരും
അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നു, സംഭവത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്ത്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 19, 2026 at 12:55 PM IST
മുംബൈ: നടൻ ടൈഗർ ഷ്റോഫിന് നേരെയുണ്ടായ വെടിവയ്പ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മൂന്ന് പേരെ പൊലീസ് പിടികൂടി. പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത ഒരാൾ ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് പേരാണ് പിടിയിലായത്.
രാജസ്ഥാനിലെ കോട്ടയില് ട്രെയിൻ യാത്രയ്ക്കിടെയാണ് പ്രതികളെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്.
പിടിയിലായവരിൽ മുംബൈയില് റാപ്പിഡോ ഡ്രൈവറായി ജോലി ചെയ്യുന്ന ബിഹാർ സ്വദേശിയായ 22 വയസ്സുകാരനും ഹരിയാന സ്വദേശിയായ 18 വയസ്സുകാരനും ഉൾപ്പെടുന്നു. മൂന്നാമത്തെയാൾ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത വ്യക്തിയാണെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം. വെടിവയ്പ്പുമായി ഇവർക്കുള്ള ബന്ധം സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവന്നിട്ടില്ല.
ഞായറാഴ്ച വൈകുന്നേരമാണ് ജുഹുവിലെ പുഷ്പ പാർക്കിന് സമീപം ടൈഗർ ഷ്റോഫിന് നേരെ വെടിവെപ്പുണ്ടായത്. കാറിലെത്തിയ തോക്കുധാരികൾ നടന്റെ വാഹനത്തിന് നേരെ വെടിയുതിർക്കുകയായിരുന്നു. ആക്രമണത്തിൽ ടൈഗർ ഷ്രോഫ് പരിക്കേൽക്കാതെ രക്ഷപ്പെട്ടു. സംഭവത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്.
ടൈഗർ പരിക്കേൽക്കാതെ രക്ഷപ്പെട്ടെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡ്രൈവർ ഉൾപ്പെടെ രണ്ടുപേർക്ക് പരിക്കേറ്റു. സംഭവത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട പ്രതികളെ കണ്ടെത്തുന്നതിനായി മുംബൈ പൊലീസ് 15 അന്വേഷണ സംഘങ്ങളെ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. കുറ്റവാളികൾക്കെതിരെ കർശന നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് മഹാരാഷ്ട്ര മുഖ്യമന്ത്രി ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്നാവിസും ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ഏക്നാഥ് ഷിൻഡെയും ഉറപ്പുനൽകി.
അതേസമയം, ആക്രമണത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ലോറൻസ് ബിഷ്ണോയി സംഘം ഏറ്റെടുത്തതായി അവകാശപ്പെടുന്ന ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയ പോസ്റ്റ് പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ, പോസ്റ്റിന്റെ ആധികാരികത പൊലീസ് ഇതുവരെ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല. സംഭവത്തിന് പിന്നിലുള്ളവരെ കണ്ടെത്തുന്നതിനായി പ്രദേശത്തെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പൊലീസ് പരിശോധിച്ചുവരികയാണ്. അക്രമികളുടെ എണ്ണം, തിരിച്ചറിയൽ വിവരങ്ങൾ, ആക്രമണത്തിന് ഉപയോഗിച്ച വാഹനം എന്നിവ സംബന്ധിച്ചും അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നു.
വെടിവെപ്പ് നടന്ന സ്ഥലത്തുനിന്ന് ബാലിസ്റ്റിക് തെളിവുകൾ ശേഖരിക്കുന്നതിനായി ഫോറൻസിക് സംഘവും പരിശോധന നടത്തി. സംഭവത്തിൽ എത്ര റൗണ്ട് വെടിയുതിർത്തുവെന്നും ആക്രമികൾ ഉപയോഗിച്ച ആയുധങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നും കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ. മുംബൈ പൊലീസ് കമ്മീഷണർ ദേവൻ ഭാരതിയോട് സംഭവത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ തേടിയ മുഖ്യമന്ത്രി ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്നാവിസ്, പ്രതികളെ വേഗത്തിൽ പിടികൂടാനും അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കാനും നിർദേശിച്ചു.
Breaking News: New Video Of Tiger Shroff Assassination Bid Emerges, Gun Jam May Have Saved Bollywood Actor. Read in details: https://t.co/5efSpLtr4v #tigershroff #LatestNews #bollywoodnews #TopNews #CrimeNews https://t.co/ScDbkoSGXJ— ETV Bharat (@ETVBharatEng) October 19, 2026
കുടുംബാംഗങ്ങളെ സന്ദർശിച്ച ഏക്നാഥ് ഷിൻഡെ, ടൈഗറിനും കുടുംബത്തിനും സർക്കാരിന്റെ പൂർണ പിന്തുണയുണ്ടെന്ന് അറിയിച്ചു. ഗുണ്ടാസംഘങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുംബൈയിൽ അനുവദിക്കില്ലെന്നും നഗരത്തിന്റെ സമാധാനവും സുരക്ഷയും തകർക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടിയുണ്ടാകുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. മുഖ്യമന്ത്രി ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്നാവിസും ടൈഗറുമായി ഫോണിൽ സംസാരിച്ച് പ്രതികളെ ഉടൻ പിടികൂടുമെന്ന് ഉറപ്പുനൽകി. നടൻ ജാക്കി ഷ്റോഫും മകൻ സുരക്ഷിതനാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചു.