മലയോര ഗ്രാമത്തിലെ മിസ്റ്ററി! ബിജു സോപാനവും സൂര്യദാസും ഒന്നിക്കുന്ന 'തോട്ട'; ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പ്രകാശനം ചെയ്ത് സുരേഷ്ഗോപി
വെൺമണിമേട് എന്ന മലയോര ഗ്രാമത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, സാധാരണക്കാരുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന സംഭവബഹുലമായ ഒരു കഥയാണ് ചിത്രം പറയുന്നത്
Published : November 18, 2026 at 3:28 PM IST
ബിജു സോപാനവും സംവിധായകൻ തുളസീദാസിൻ്റെ മകൻ സൂര്യദാസും മുഖ്യവേഷങ്ങളിൽ എത്തുന്ന പുതിയ ചിത്രം 'തോട്ട' ഉടൻ തിയേറ്ററുകളിലെത്തും. ചിത്രത്തിൻ്റെ ആദ്യ പോസ്റ്റർ കേന്ദ്ര മന്ത്രിയും എംപിയുമായ സുരേഷ് ഗോപി പ്രകാശനം ചെയ്തു.
വെൺമണിമേട് എന്ന മലയോര ഗ്രാമത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, സാധാരണക്കാരുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന സംഭവബഹുലമായ ഒരു കഥയാണ് ചിത്രം പറയുന്നത്. ജീവിതഗന്ധിയായ മുഹൂർത്തങ്ങൾക്കൊപ്പം പ്രേക്ഷകരുടെ ആകാംക്ഷ നിലനിർത്തുന്ന ഒട്ടനവധി സസ്പെൻസ് മുഹൂർത്തങ്ങളും ചിത്രത്തിലുണ്ട്.
സി ഫോർ സിനിമാസിൻ്റെ ബാനറിൽ അനിൽ ഗോപിനാഥ് നിർമാണവും ഛായാഗ്രഹണവും സംവിധാനവും നിർവഹിക്കുന്ന തോട്ട, ഫാമിലിയും സസ്പെൻസും ത്രില്ലറും ഒരേപോലെ കോർത്തിണക്കിയാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.
ബിജു സോപാനത്തിനും സൂര്യദാസിനുമൊപ്പം വിജയൻ ആക്കുളം, അനിൽ നായർ, സിറിയക് ആലഞ്ചേരി, എയ്ഞ്ചൽ അനിൽ കൂടാതെ സംവിധായകൻ തുളസീദാസും ഈ ചിത്രത്തിൽ അഭിനയിക്കുന്നു എന്ന പ്രത്യേകതയുമുണ്ട്.
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