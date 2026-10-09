'ഖലീഫ' മുതല് 'പ്രഥമദൃഷ്ട്യ കുറ്റക്കാര്' വരെ; ഈ ആഴ്ച ഒടിടിയില് നിരവധി സൂപ്പര്ഹിറ്റ് ചിത്രങ്ങള്
പൃഥ്വിരാജിന്റെ ‘ഖലീഫ’ മുതൽ പാർവതി തിരുവോത്ത് പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്ന ‘പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ കുറ്റക്കാർ’ വരെ സിനിമാപ്രേമികൾ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒട്ടേറെ റിലീസുകൾ ഈ ആഴ്ചയുണ്ട്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 9, 2026 at 11:27 AM IST
ഒടിടി റിലീസുകള്ക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നവര്ക്കായി ഇത്തവണ കൈനിറയെ സൂപ്പര്ഹിറ്റ് ചിത്രങ്ങളാണ് പ്രദര്ശനത്തിന് എത്താന് പോകുന്നത്. അടുത്തിടെ തിയേറ്ററുകളില് തരംഗം തീര്ത്ത ചിത്രങ്ങള് ഈ ആഴ്ച മുതല് കുടുംബത്തോടൊപ്പം സുഹൃത്തക്കള്ക്കൊപ്പവും ആസ്വദിക്കാം. മലയാളം, തമിഴ്, തെലുഗു, ഹിന്ദി എന്നിങ്ങനെ സൂപ്പര്ഹിറ്റ് സിനിമകളുടെ നീണ്ടനിരയാണുള്ളത്. പൃഥ്വിരാജിന്റെ ‘ഖലീഫ’ മുതൽ പാർവതി തിരുവോത്ത് പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്ന ‘പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ കുറ്റക്കാർ’ വരെ സിനിമാപ്രേമികൾ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒട്ടേറെ റിലീസുകൾ ഈ ആഴ്ചയുണ്ട്. ആറ് ഒടിടി പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ ഒരേസമയം റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ‘ഖലീഫ’യും നിഖില വിമൽ, സാനിയ അയ്യപ്പൻ എന്നിവർ പ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തുന്ന ‘ഐസ്’ വെബ് സീരീസുമടക്കം ഈ ആഴ്ചത്തെ പ്രധാന ഒടിടി റിലീസുകൾ ഏതൊക്കെയെന്ന് നോക്കാം.
പ്രഥമ ദൃഷ്ട്യാ കുറ്റക്കാർ
പാർവതി തിരുവോത്ത് ആദ്യമായി പൊലീസ് വേഷത്തിലെത്തിയ ചിത്രമാണ് പ്രഥമദൃഷ്ട്യ കുറ്റക്കാര്. തിയേറ്ററുകളിൽ പ്രദർശനം തുടരുന്ന ഈ ചിത്രം പാര്വതിയുടെ ആദ്യ 50 കോടി ക്ലബിലെത്തുന്ന ആദ്യ സിനിമ കൂടിയാണ്. 11 ഐക്കൺസിന്റെ ബാനറിൽ അർജുൻ സെൽവയാണ് ചിത്രം നിർമിച്ചത്. ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്തത് ഷഹദ് ആണ്.
ആശ്രിത നിയമനത്തിലൂടെ ജോലി ലഭിക്കുന്ന വനിത കോൺസ്റ്റബിളിന്റെ ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിൽ അരങ്ങേറുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് ചിത്രത്തിലൂടെ പറയുന്നത്. വിജയ രാഘവനും ചിത്രത്തില് പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തിയ ചിത്രമാണിത്.
പാർഥിപൻ, മാത്യു തോമസ്, വിനയ് ഫോർട്ട്, സിദ്ധാർഥ് ഭരതൻ, ഉണ്ണിമായ, അസീസ് നെടുമങ്ങാട്, ജയശ്രീ ശിവദാസ്, പ്രവീൺകുമാർ, സിറാജ്, നിയാസ് ബക്കർ തുടങ്ങിയ ഗംഭീര താരനിരയാണ് ചിത്രത്തിലേത്. ആസിഫ് അലി അതിഥി വേഷത്തിലുണ്ട്.
സിനിമയുടെ തിരക്കഥ നിർവഹിച്ചത് പി. എസ്.സുബ്രമണ്യവും വിജേഷ് തോട്ടിങ്ങലും ചേർന്നാണ്. ചമൻ ചാക്കോ എഡിറ്റിങ്ങും റോബി രാജ് ക്യാമറയും മുജീബ് മജീദ് സംഗീതവും ചെയ്ത ചിത്രത്തിന്റെ എക്സിക്യൂട്ടിവ് പ്രൊഡ്യൂസർ മനോജ് കുമാർ പി ആണ്. നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിലൂടെ ഒക്ടോബര് 9 മുതല് ചിത്രം പ്രദര്ശനത്തിന് എത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ഖലീഫ ആറ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ
പൃഥ്വിരാജ്-വൈശാഖ്-ജിനു എബ്രഹാം കൂട്ടുകെട്ടിൽ ഒരുങ്ങിയ ‘ഖലീഫ’ ഇന്നു മുതല് ഒടിടിയില് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആറ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെയാണ് ചിത്രം പ്രദര്ശനത്തിന് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. മലയാളം, തെലുഗു, തമിഴ്, കന്നഡ, ഹിന്ദി എന്നീ ഭാഷകളിൽ ചിത്രം പ്രേക്ഷകര്ക്ക് ആസ്വദിക്കാം.
പ്രൈം വീഡിയോയിലും ലയൺസ്ഗേറ്റ് പ്ലേയിലും ചിത്രം സ്ട്രീം ചെയ്യും. പ്രൈമിൽ എല്ലാ ദക്ഷിണേന്ത്യൻ ഭാഷകളിലും സിംപ്ലി സൗത്തിലും എപി ഇന്റർനാഷണൽ സൗത്ത് സിനിമ വരിക്കാർക്കും ഇത് ലഭ്യമാണ്. ഹായിലും മലയാളത്തിൽ മനോരമ മാക്സിലും ചിത്രം തമിഴ്, തെലുഗു ഭാഷകളില് ചിത്രം ലഭ്യമാകും. മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലും വടക്കേ ആഫ്രിക്കയിലുടനീളം സ്റ്റാർസ്പ്ലേയിലും ഖലീഫ ലഭ്യമാകും.
മാമ്പറക്കൽ അഹമ്മദ് അലി എന്ന കഥാപാത്രമായി അതിഥി വേഷത്തിലെത്തുന്ന മോഹൻലാൽ, ഐവർ അലക്സാണ്ടർ എന്ന അതിഥി കഥാപാത്രമായി എത്തുന്ന ടൊവിനോ തോമസ് എന്നിവരുടെ സാന്നിധ്യവും ചിത്രത്തിന് വലിയ പ്രേക്ഷക സ്വീകാര്യത സമ്മാനിച്ചിരുന്നു. ഒക്ടോബര് 9 മുതല് ചിത്രം ആസ്വദിക്കാം.
ഇറ്റ്സ് എ മെഡിക്കൽ മിറക്കിൾ
സംഗീത് പ്രതാപ് ആദ്യമായി നായകനായി എത്തിയ ചിത്രമാണ് ഇറ്റ്സ് എ മെഡിക്കൽ മിറക്കിൾ. നവാഗതനായ ശ്യാമിൻ ഗിരീഷ് ഒരുക്കിയ ചിത്രമാണ് 'ഇറ്റ്സ് എ മെഡിക്കൽ മിറക്കിൾ'.
കിഷ്കിന്ധാ കാണ്ഡം, രേഖാചിത്രം എന്നീ സൂപ്പര്ഹിറ്റ് സിനിമകള്ക്ക് ശേഷം മുജീബ് മജീദാണ് മെഡിക്കല് മിറാക്കിളിനും സംഗീത സംവിധാനം നിര്വഹിക്കുന്നത്.
രോമാഞ്ചം എന്ന ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്റര് ചിത്രത്തിന്റെ ഛായാഗ്രഹകനായ സിനു താഹിറാണ് സിനിമാറ്റോഗ്രാഫി. ചിത്രത്തിന്റെ എഡിറ്റിങ് ചമ്മന് ചാക്കോയാണ്. സമ്മിശ്ര പ്രതികരണത്തോടെ തിയറ്ററുകളിൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചിത്രം ഒക്റ്റോബർ 15 മുതൽ മനോരമ മാക്സിലൂടെ പ്രദര്ശനത്തിന് എത്തും.
ഐസ്
‘ഉയരെ’, കാണെക്കാണെ എന്നീ ചിത്രങ്ങളൊരുക്കിയ സംവിധായകൻ മനു അശോകൻ ഒരുക്കുന്ന വെബ് സീരിസാണ് ഐസ് (Eyes). നിഖില വിമൽ, സാനിയ അയ്യപ്പൻ, ശ്രുതി രാമചന്ദ്രൻ എന്നിവർ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളായി സീരിസിന് തിരക്കഥ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ബോബി സഞ്ജയ് ആണ്.
രഞ്ജിൻ രാജാണ് പശ്ചാത്തല സംഗീതം ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഗൗതം ശങ്കർ, പാർവതി കൃഷ്ണ, ആതിര പട്ടേൽ, ശ്രേയ മനു തുടങ്ങിയവരും പ്രധാന വേഷത്തില് എത്തുന്നുണ്ട്. അഞ്ജന നായരുടേതാണ് കഥ.
ടി.ആർ ഷംസുദ്ദീനാണ് സീരീസ് നിർമിക്കുന്നത്. മലയാളം, തമിഴ്, തെലുഗു, ഹിന്ദി ഭാഷകളിലാണ് സീരീസ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. സോണിലിവിലൂടെ ഒക്ടോബര് 9 മുതല് സീരിസ് പ്രദര്ശനത്തിന് എത്തും.
മണ്ടാടി
സൂരി നായകവേഷത്തിൽ എത്തിയ ഏറ്റവും പുതിയ സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ചിത്രമാണ് ‘മണ്ടാടി’. തിയേറ്ററുകളിൽ റിലീസ് ചെയ്ത് ആദ്യദിനമം മുതല് മികച്ച പ്രതികരണത്തോടെ മുന്നേറിയ ചിത്രം ആഗോളതലത്തിൽ ഇതുവരെ 150 കോടി രൂപയാണ് സ്വന്തമാക്കിയത്. ചിത്രം തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നുമാത്രം 100 കോടി കലക്ഷനാണ് നേടിയത്.
മതിമാരൻ പുകഴേന്തി സംവിധാനം ചെയ്ത മണ്ടാടിയില് നായികയായി എത്തിയത് മഹിമ നമ്പ്യാരാണ് . കടലോര പശ്ചാത്തലത്തിൽ കഥ പറയുന്ന ഒരു മാസ് ആക്ഷൻ ഡ്രാമയായാണ് ചിത്രം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.
നൂറു കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യമുള്ള തമിഴ്നാട് തീരപ്രദേശത്തു നടക്കുന്ന സവിശേഷമായ കായികയിനത്തെ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് ചിത്രം കഥ പറയുന്നത്. മാസ് ലുക്കിലാണ് സൂരി ചിത്രത്തില് എത്തുന്നത്.
സെയിലിങ് ബോട്ട് മത്സരത്തിലെ മത്സ്യബന്ധന സംഘത്തിന്റെ നേതാവിന്റെ പേരാണ് ചിത്രത്തിന് നൽകിയിരിക്കുന്നത്.
തെലുഗു താരം സുഹാസ് ആണ് ചിത്രത്തിൽ വില്ലൻ വേഷത്തിലെത്തിയിരിക്കുന്നത്. ജി.വി. പ്രകാശ് കുമാറാണ് സംഗീതം.ഒക്ടോബർ 8 മുതല് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സില് ചിത്രം പ്രദര്ശനത്തിന എത്തിയിട്ടുണ്ട്.
എപ്പിക്: ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്റർ
നവാഗതനായ ആദിത്യ ഹാസൻ സംവിധാനം ചെയ്ത ഈ തെലുഗു റൊമാന്റിക് ഡ്രാമാ ചിത്രമാണ് എപ്പിക്: ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്റര്. ആനന്ദ് ദേവരകൊണ്ടയും വൈഷ്ണവി ചൈതന്യയും പ്രധാനവേഷങ്ങളിലെത്തുന്ന ഈ ചിത്രത്തിന് സംഗീതം നല്കിയിരിക്കുന്നത് ഹിഷാം അബ്ദുൾ വഹാബ് ആണ് .
ഒക്ടോബർ 9-ന് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിലൂടെ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തുന്ന ചിത്രത്തിന് തെലുഗു, തമിഴ്, മലയാളം, കന്നഡ, ഹിന്ദി പതിപ്പുകളും ഉണ്ടാകും.