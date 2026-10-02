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'ബെത്ലഹേം കുടുംബ യൂണിറ്റ്' മുതല്‍ 'രോമാഞ്ചകം' വരെ! ഈ ആഴ്‌ച ഒടിടിയില്‍ വമ്പന്‍ റിലീസുകള്‍

വിവിധ ഭാഷകളില്‍ വിവിധ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളില്‍ ഈ വാരാന്ത്യം കാണാൻ കഴിയുന്ന പ്രധാന ഒടിടി റിലീസുകൾ.

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OTT Release this week (Photo: Movie Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 2, 2026 at 3:38 PM IST

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വാരാന്ത്യം കുടുംബത്തോടൊപ്പമോ സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പമോ വീട്ടിലിരുന്ന് ആസ്വദിക്കാൻ ഒടിടി പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിൽ നിരവധി പുതിയ റിലീസുകളാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. തിയേറ്ററുകളിൽ വൻ വിജയം നേടിയ ‘ബെത്‌ലഹേം കുടുംബ യൂണിറ്റ്’ മുതൽ ഫുട്ബോൾ പ്രമേയമായ സ്പോർട്സ് ഡോക്യുമെന്‍ററി ‘പന്തടിക്കാം’ വരെ ഇത്തവണത്തെ OTT റിലീസ് പട്ടികയിലുണ്ട്. മലയാളം, ഹിന്ദി, ഇംഗ്ലീഷ്, ജാപ്പനീസ് തുടങ്ങി വിവിധ ഭാഷകളിലായി സിനിമകളും വെബ് സീരീസുകളും ഡോക്യുമെന്ററികളും പ്രമുഖ സ്ട്രീമിംഗ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ വാരാന്ത്യം കാണാൻ കഴിയുന്ന പ്രധാന ഒടിടി റിലീസുകൾ ഏതൊക്കെയെന്ന് നോക്കാം.

ബെത്‌ലഹേം കുടുംബ യൂണിറ്റ്

ഈ ആഴ്ചയിലെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ മലയാളം ഒടിടി റിലീസുകളിലൊന്നാണ് ഗിരീഷ് എ.ഡി. സംവിധാനം ചെയ്‌ത ‘ബെത്‌ലഹേം കുടുംബ യൂണിറ്റ്’. നിവിൻ പോളിയും മമിത ബൈജുവും പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ചിത്രത്തിന്‍റെ കഥ മുപ്പതുകളുടെ മധ്യത്തിലുള്ള അവിവാഹിതനായ ജസ്റ്റിനെയും അയൽവാസിയായി എത്തുന്ന ആഷ്‌ലിയെയും ചുറ്റിപ്പറ്റിയാണ് മുന്നേറുന്നത്.

ആഷ്‌ലിയുടെ വരവോടെ ജസ്റ്റിന്‍റെ പതിവ് ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളും ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള പ്രണയവുമാണ് ചിത്രത്തിന്‍റെ പ്രധാന പ്രമേയം. പ്രണയത്തിനൊപ്പം നർമ്മത്തിനും സൗഹൃദത്തിനും പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന ചിത്രം ഓണം റിലീസായി തിയേറ്ററുകളിലെത്തിയിരുന്നു. മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ കലക്ഷന്‍ നേടിയ ചിത്രമാണിത്. മികച്ച തിയേറ്റർ പ്രതികരണത്തിന് പിന്നാലെയാണ് ചിത്രം ഒടിടിയില്‍ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഒക്ടോബര്‍ 2 മുതല്‍ ജിയോ ഹോട്ട്സ്റ്റാലിലൂടെ ചിത്രം പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് ആസ്വദിക്കാം.

പന്തടിക്കാം

മമ്മൂട്ടിയുടെ വിവരണത്തിലൂടെ മുന്നേറുന്ന ‘പന്തടിക്കാം’ കേരളത്തിന്‍റെ ഫുട്ബോൾ സംസ്കാരത്തിലേക്ക് പ്രേക്ഷകരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന ഡോക്യുമെന്ററിയാണ്.

വൈശാഖ് പേരാമ്പ്രയുടെ യാത്രയിലൂടെ കേരളത്തിലെ ഫുട്ബോൾ ആരാധന ഒരു കായികവിനോദം മാത്രമല്ല, പലരുടെയും ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് ചിത്രം അന്വേഷിക്കുന്നു. പ്രാദേശിക ടൂർണമെന്റുകൾ, ആവേശഭരിതരായ ആരാധകർ, ഫുട്ബോളിനോടുള്ള കേരളത്തിന്റെ സാമൂഹിക ബന്ധം, ലോകകപ്പ് സ്വപ്നങ്ങൾ എന്നിവയാണ് ഡോക്യുമെന്ററിയുടെ പ്രധാന ആകർഷണം. സീ5 ലാണ് സീരിസ് പ്രദര്‍ശനത്തിന് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇന്നു മുതല്‍ കാണാം.

മെയിൻ ലഡേഗ

കുടുംബബന്ധങ്ങളും പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളോട് പോരാടുന്ന ഒരു യുവാവിന്‍റെ യാത്രയും ബോക്സിംഗ് ഡ്രാമയാണ് ‘മെയിൻ ലഡേഗ’. ആകാശ് പ്രതാപ് സിംഗ് രചന നിർവഹിച്ച ചിത്രത്തിന്റെ സംവിധാനം ഗൗരവ് റാണയാണ്.

തിയേറ്റർ റിലീസിന് ഏറെക്കാലത്തിന് ശേഷമാണ് ചിത്രം ജിയോ ഹോട്ട്സ്റ്റാറിലൂടെയാണ് സ്ട്രീമിംഗ് ആരംഭിക്കുന്നത്. ബോക്സിംഗ് പശ്ചാത്തലത്തിനൊപ്പം കുടുംബബന്ധങ്ങൾക്കും വ്യക്തിപരമായ പോരാട്ടങ്ങൾക്കും ചിത്രം പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു. സെപ്റ്റംബര്‍ 30 മുതല്‍ ചിത്രം ഒടിടിയില്‍ ലഭ്യമാണ്.

ഓ മൈ ഡോഗ്

മനുഷ്യനും നായയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ രണ്ട് സമാന്തര കഥകളിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് ‘ഓ മൈ ഡോഗ്’. അപ്പു എന്ന കുട്ടിക്ക് തന്‍റെ വളർത്തുനായ മോമോയെ നഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ് ഒരു കഥ. മറ്റൊരുവശത്ത്, ബിഹാറിലെ ഒരു യുവാവിനെ കാണാതാകുകയും അവന്‍റെ വിശ്വസ്തനായ നായ ഓസ്കാർ അവനെ കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമം നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.

പങ്കജ് ത്രിപാഠിയും പവൻ മൽഹോത്രയും പ്രധാന വേഷങ്ങളിൽ എത്തുന്ന ചിത്രത്തിന് അമിത് റായ് ആണ് സംവിധാനം നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒക്ടോബര്‍ 1 മുതല്‍ നെറ്റ്ഫ്ലിക്‌സീലുടെ ചിത്രം പ്രദര്‍ശനത്തിന് എത്തിയിട്ടുണ്ട്.

പൂജ മേരി ജാൻ

സമ്മതം, നിരസിക്കൽ, ഉത്തരവാദിത്തം, അഭിനിവേശം തുടങ്ങിയ സങ്കീർണമായ വിഷയങ്ങളെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ചിത്രമാണ് ‘പൂജ മേരി ജാൻ’.

ഒരു യുവതിയുടെ പ്രണയാഭ്യർത്ഥന നിരസിക്കപ്പെടുന്നതോടെ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് കഥയുടെ കേന്ദ്രം. പരസ്പരവിരുദ്ധമായ മൊഴികളിൽ നിന്ന് യാഥാർഥ്യം കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന അഭിഭാഷക സനയായി ഹുമ ഖുറേഷി എത്തുന്നു.

ദിനേശ് വിജനും അമർ കൗശിക്കും ചേർന്ന് നിർമ്മിച്ച ചിത്രം ദീർഘകാലം റിലീസിനായി കാത്തിരുന്നതിന് ശേഷമാണ് സീ5-ൽ എത്തുന്നത്. ഇന്ന് മുതല്‍ ചിത്രം ആസ്വദിക്കാന്‍ കഴിയും.

രോമാഞ്ചകം

ഡേറ്റിംഗ് ആപ്പിലൂടെ ഒരു പുതിയ ലോകത്തേക്ക് കടക്കുന്ന എൻജിനീയറിംഗ് ബിരുദധാരിയുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന അപ്രതീക്ഷിത മാറ്റങ്ങളാണ് ‘രോമാഞ്ചകം’ പറയുന്നത്.

വേണു ഗോപാൽ റെഡ്ഡിയുടെ ആദ്യ സംവിധാന സംരംഭമായ ചിത്രത്തിൽ സുമന്ത് പ്രഭാസും അനന്തിക സനിൽകുമാറും പ്രധാന വേഷങ്ങളിൽ അഭിനയിക്കുന്നു. പ്രണയ് റെഡ്ഡി വംഗ നിർമ്മിച്ച ചിത്രത്തിന് സന്ദീപ് റെഡ്ഡി വംഗയുടെ അവതരണവുമുണ്ട്. തിയേറ്റർ റിലീസിന് പിന്നാലെ ഒന്നിലധികം ഭാഷകളിലായി സ്ട്രീമിംഗിനും ചിത്രം എത്തുന്നു. ഒക്ടോബര്‍ 1 മുതല്‍ രോമാഞ്ചകം നെറ്റ്ഫ്ലിക്‌സില്‍ എത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ദുപഹിയ സീസൺ 2

സാങ്കൽപ്പിക ഗ്രാമമായ ധഡക്പൂരിലെ പുതിയ സംഭവവികാസങ്ങളുമായി ‘ദുപഹിയ’ രണ്ടാം സീസണുമായി തിരിച്ചെത്തുന്നു. ആദ്യ സീസണിൽ സ്ത്രീധനമായി ലഭിച്ച മോട്ടോർസൈക്കിൾ കാണാതാകുന്നതായിരുന്നു പ്രധാന സംഭവവികാസം. രണ്ടാം സീസണിൽ അതിന്റെ തുടർച്ചയായി കൂടുതൽ കുഴപ്പങ്ങളും പുതിയ സാഹചര്യങ്ങളും കഥാപാത്രങ്ങളുടെ വ്യക്തിജീവിതത്തിലെ വൈകാരിക മുഹൂർത്തങ്ങളും കടന്നുവരുന്നു.

ഗജ്‌രാജ് റാവു, രേണുക ഷഹാനെ, സ്പർശ് ശ്രീവാസ്തവ, ഭുവൻ അറോറ, ശിവാനി രഘുവംശി, യശ്പാൽ ശർമ്മ തുടങ്ങിയവർ രണ്ടാം സീസണിലും തിരിച്ചെത്തുന്നു. സോനം നായരാണ് സംവിധാനം. ആമസോണ്‍ പ്രൈം വീഡിയോയിലൂടെ ഒക്ടോബര്‍ 1 മുതല്‍ സീരിസ് ലഭ്യമാണ്.

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