ഇത്തവണ കാഴ്‌ചയുടെ പൂക്കാലം; മലയാളം മുതല്‍ കൊറിയന്‍ ഡ്രാമ വരെ, ഈ ആഴ്‌ച ഒടിടിയില്‍ എത്തുന്നത് വമ്പന്‍ റിലീസുകള്‍

കൊറിയന്‍ ഡ്രാമ പ്രേമികളെ സംബന്ധിച്ച് ഈ ആഴ്‌ച വമ്പന്‍ റിലീസുകളാണ് ഒടിടിയില്‍ എത്തുന്നത്. ഏതൊക്കെ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിലാണ് നിങ്ങള്‍ കാത്തിരുന്ന റിലീസുകള്‍ എത്തുന്നതെന്ന് നോക്കാം.

വാരാന്ത്യ ഒടിടി റിലീസുകള്‍ കൊറിയന്‍ ഒടിടി റിലീസ് ഒടിടി സിനിമ റിലീസുകള്‍ ഒടിടി വെബ്‌സീരിസുകള്‍
OTT Release this weekend (Photo: Movie Posters)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : March 6, 2026 at 4:30 PM IST

3 Min Read
റംസാന്‍ വ്രതവും ഹോളി ആഘോഷവുമൊക്കെയായി ഈ ആഴ്‌ച പലരും വലിയ തിരക്കുകളിലായിരിക്കുമല്ലേ. എന്നാല്‍ ആഘോഷത്തിന്‍റെ മധുരം ഒട്ടും കുറയ്ക്കാതെ നിങ്ങള്‍ക്ക് മുന്നില്‍ ഈ ആഴ്‌ച കിടിലന്‍ ഒടിടി റിലീസുകളും എത്തുന്നുണ്ട്. അങ്ങ് കൊറിയന്‍ റിലീസുകള്‍ മുതല്‍ ഇങ്ങ് മലയാളം വരെ ഈ വാരാന്ത്യത്തില്‍ നിങ്ങളുടെ സ്വീകരണ മുറികളിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട്. ഈ ആഴ്‌ച കാഴ്‌ചയുടെ നിറവസന്തം തീര്‍ക്കുന്ന റിലീസുകള്‍ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം.

വിത്ത് ലവ്

അനശ്വര രാജൻ, അബിഷൻ ജീവിന്ത് എന്നിവർ പ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തിയ ചിത്രമാണ് വിത്ത് ലവ്. തമിഴ്, തെലുഗു ഭാഷകളില്‍ തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തിയ ഈ ചിത്രത്തിന് മികച്ച അഭിപ്രായമാണ് ലഭിച്ചത്. ഫെബ്രുവരി ആറിനാണ് ചിത്രം റിലിസ് ചെയ്‌തത്.

മാര്‍ച്ച് ആറ് മുതല്‍ നെറ്റ്ഫ്ലിക്‌സിലൂടെ ചിത്രം പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് കാണാനാവും. ഹരിഷ് കുമാർ, കാവ്യാ അനിൽ, സച്ചിൻ നാച്ചിയപ്പൻ, തേനി മുരുഗൻ, ശരവണൻ എന്നിവരാണ് മറ്റു കഥാപാത്രങ്ങള്‍.

ഗാന്ധി ടോക്‌സ്

വിജയ് സേതുപതി, അരവിന്ദ് സ്വാമി, അദിതി റാവു ഹൈദരി എന്നിവർ പ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തിയ ചിത്രമാണ് ​'ഗാന്ധി ടോക്‌സ്'. തമിഴിലെ നിശബ്‌ദ സിനിമയാണ് ഗാന്ധി ടോക്‌സ്. കിഷോര്‍ പാണ്ഡുരംഗ് ആണ് ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്‌തത്.

മാർച്ച് ആറിന് സീ 5 തമിഴിലൂടെയാണ് ചിത്രം സ്ട്രീമിങ് ആരംഭിക്കുക.മലയാളം, തമിഴ്, തെലുഗു ഭാഷകളിലൂടെ ചിത്രം കാണാനാവും.

ധീരം

ജിതിന്‍ ടി സുരേഷിന്‍റെ സംവിധാനത്തില്‍ ഇന്ദ്രജിത്ത് പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തിയ ചിത്രമാണ് ധീരം. ഇന്ദ്രജിത്തിനു പുറമേ അജു വർഗീസ്, ദിവ്യ പിള്ള, നിഷാന്ത് സാഗർ, രഞ്ജി പണിക്കർ, റെബ മോണിക്ക ജോൺ, സാഗർ സൂര്യ, അവന്തിക മോഹൻ, ആഷിക അശോകൻ, ശ്രീജിത്ത് രവി, സജൽ സുദർശൻ, തുടങ്ങിയവരും പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്നു.

ഈ ചിത്രം ഒടിടി റിലീസിന് ഒരുങ്ങുകയാണ്. ആമസോണ്‍ പ്രൈം വീഡിയോയിലൂടെയാണ് പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് ഈ ചിത്രം ആസ്വദിക്കാനാവുക. എന്നാല്‍ പ്രദര്‍ശനത്തിന്‍റെ തിയതി അണിയറ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ പുറത്തു വിട്ടിട്ടില്ല.

മെയ്ഡ് ഇന്‍ കൊറിയ

തമിഴ്‌നാട്ടിൽ നിന്ന് ദക്ഷിണ കൊറിയയിലേക്കുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ മറക്കാനാവാത്ത ജീവിത യാത്രയുടെ കഥ പറയുന്ന 'മെയ്ഡ് ഇൻ കൊറിയ' ഇത്തവണ ഒടിടിയില്‍ എത്തുന്നുണ്ട്. മാര്‍ച്ച് 12 മുതല്‍ നെറ്റ്ഫ്ലിക്‌സിലൂടെ ഇത് ആസ്വദിക്കാനാവും.

തമിഴ്, തെലുഗു, മലയാളം, ഹിന്ദി, കന്നഡ, മലയാളം ഭാഷകളില്‍ ചിത്രം കാണാനാവും. പ്രിയങ്ക മോഹനും 'സ്ക്വിഡ് ഗെയിം' താരം പാർക്ക് ഹേ-ജിനും ഒന്നിക്കുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണിത്.

സൈറണ്‍സ് കിസ്

പാർക്ക് മിൻ-യങ്ങും വി ഹാ ജൂണും ഒന്നിക്കുന്ന സൈക്കോളജിക്കൽ റൊമാൻസ് കൊറിയൻ ത്രില്ലർ സീരിസ് ആണ് 'സൈറൺസ് കിസ്'.

ഇന്‍ഷുറന്‍സ് തട്ടിപ്പ് അന്വേഷിക്കുന്ന ഒരു ഇന്‍വസ്റ്റിഗേറ്റിനേയും അവരുടെ ചുറ്റുമുള്ള പുരുഷന്മാരുടെ ദുരുഹ മരണങ്ങളെയും ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള കഥയാണ് സൈറണ്‍ കിസ് പറയുന്നത്.

ആമസോണ്‍ പ്രൈം വീഡിയോയില്‍ ഇതിനോടകം തന്നെ സൈറണ്‍ കിസ് പ്രദര്‍ശനത്തിന് എത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ബോയ്ഫ്രണ്ട് ഓൺ ഡിമാൻഡ്

ബ്ലാക്ക് പിങ്ക് താരം ജിസൂവും സിയോ ഇൻ-ഗുക്കും ഒന്നിക്കുന്ന ബോയ്ഫ്രണ്ട് ഓൺ ഡിമാൻഡ് ഒരു റൊമാന്റിക് കോമഡി ഫാന്റസി സീരീസാണ്. ജോലിഭാരം കൊണ്ട് തളർന്ന ഒരു വെബ്തൂൺ പ്രൊഡ്യൂസർ, തന്റെ ഏകാന്തത മാറ്റാനായി ഒരു 'വെർച്വൽ ബോയ്ഫ്രണ്ട്' സർവീസ് സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതും തുടർന്നുണ്ടാകുന്ന സംഭവങ്ങളുമാണ് ഈ വെബ്സീരിസിന്‍റെ പ്രമേയം.

വെർച്വൽ ലോകത്തെ പ്രണയവും യാഥാർത്ഥ്യവും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷം ഇതില്‍ മനോഹരമായി തന്നെ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. മാര്‍ച്ച് ആറ് മുതല്‍ നെറ്റ്ഫ്ലിക്‌സിലൂടെ ഈ വെബ്‌സീരിസ് കാണാനാവും.

ഷൈനിംഗ്

പാര്‍ക്ക് ജിന്‍ ജു, കിം മിന്‍ ജുവും പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തിയ ഷൈനിംഗ് ഒരു ഇമോഷണല്‍ ഡ്രാമയാണ്. യൗവനത്തിലെ പ്രണയത്തെയും സ്വപ്നങ്ങളെയും കുറിച്ചാണ് ഈ സീരിസ് പറയുന്നത്.

19 ാം വയസില്‍ പ്രണയിച്ചു പിരിഞ്ഞ രണ്ട് വ്യക്തികള്‍ വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടുന്നു. പിന്നീട് ഇവര്‍ക്കിടയിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളാണ് ഷൈനിംഗ് പറയുന്നത്. നഷ്‌ടപ്പെട്ട പ്രണയത്തെ കുറിച്ചും ജീവിതത്തിലെ പുതിയ പ്രതീക്ഷകളെ കുറിച്ചുമൊക്കെ വളരെ മനോഹരമായി തന്നെ ഇതില്‍ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. മാര്‍ച്ച് ആറ് മുതല്‍ നെറ്റ്ഫ്ലിക്‌സിലൂടെ ഇത് ആസ്വദിക്കാം.

ഫാന്‍റം ലോയർ

യൂ യോൺ-സോക്ക്, ഇസോം എന്നിവർ പ്രധാന വേഷങ്ങളിൽ എത്തുന്ന ലീഗൽ മിസ്റ്ററി ത്രില്ലറാണ് ഫാന്‍റം ലോയര്‍. മറ്റുള്ളവര്‍ ഏറ്റെടുക്കാന്‍ മടിക്കുന്ന സങ്കിര്‍ണമായ കേസുകള്‍ പരിഹരിക്കുന്ന ഒരു വക്കീലിന്‍റെ കഥയാണ് ഇത് പറയുന്നത്. വമ്പന്‍ കുറ്റവാളികളെ നിയമത്തിന് കൊണ്ടുവരാന്‍ അദ്ദേഹം നടത്തുന്ന പോരാട്ടമാണ് ഈ സിരിസ് പറയുന്നത്. മാര്‍ച്ച് പതിമൂന്ന് മുതല്‍ അത് ആസദിക്കാനാവും.

TAGGED:

വാരാന്ത്യ ഒടിടി റിലീസുകള്‍
കൊറിയന്‍ വെബ്‌സീരിസ്
ഒടിടി സിനിമ റിലീസുകള്‍
ഒടിടി വെബ്‌സീരിസ്
ഈ ആഴ്‌ച ഒടിടി റിലീസുകള്‍

