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ദൃശ്യം 3 മുതല്‍ അതിരടി വരെ; ഈ ആഴ്‌ച ഒടിടിയില്‍ സൂപ്പര്‍ഹിറ്റ് റീലീസുകളുടെ പെരുമഴ

തിയേറ്ററില്‍ വിജയകരമായി പ്രദര്‍ശിപ്പിച്ച നിരവധി ചിത്രങ്ങളാണ് ഈ വാരാന്ത്യത്തില്‍ ഒടിടിയില്‍ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഏതൊക്കെ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളില്‍ ഏതൊക്കെ റിലീസുകളാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം.

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New OTT Release this week (Photo: Movie Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 20, 2026 at 1:05 PM IST

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തിയേറ്റര്‍ റിലീസുകള്‍ പോലെ ഓരോ ആഴ്‌ചയും ഒടിടി റിലീസുകള്‍ക്കായും പ്രേക്ഷകര്‍ കാത്തിരിക്കാറുണ്ട്. ഓരോ വാരാന്ത്യത്തിലും എത്തുന്ന പുത്തന്‍ വെബ് സീരിസുകള്‍ക്കും ചിത്രങ്ങള്‍ക്കുമായി ആകാംക്ഷയോടെയാണ് കാത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ വാരാന്ത്യത്തില്‍ പ്രേക്ഷകരെ ഹരം കൊള്ളിക്കുന്ന നിരവധി റിലീസുകളാണുള്ളത്.

മോഹന്‍ലാലിന്‍റെ ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്ന ദൃശ്യം 3, ബേസില്‍ ജോസഫും ടൊവിനോതോമസും പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തിയ അതിരടി, ക്രൈം ത്രില്ലര്‍ അബ് ഹോഗ ഹിസാബ് മുതല്‍ സേവ് ദി ടൈഗേഴ്‌സ് വരെ ഇത്തവണ നിങ്ങള്‍ക്ക് മുന്നിലെത്തുന്നുണ്ട്. ഈ വാരാന്ത്യത്തില്‍ പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുന്ന പുത്തന്‍ ഒടിടി റിലീസുകളുടെ ലിസ്റ്റുകളിതാ.

ദൃശ്യം 3

ജീത്തു ജോസഫിന്‍റെ സംവിധാനത്തില്‍ മോഹന്‍ലാല്‍- മീന പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തിയ ചിത്രമാണ് ദൃശ്യം 3. വരുണ്‍ പ്രഭാകറിന്‍റെ കൊലപാതകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജോര്‍ജുകുട്ടിയും കുടുംബവും പൊലീസ് പിടിയിലാകുമോയെന്നാണ് പലരുടെയും സംശയം. ദൃശ്യത്തിന്‍റ മൂന്നാം ഭാഗത്തില്‍ ജോര്‍ജു കുട്ടി എങ്ങനെയാണ് തന്‍റെ കുടുംബത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നതെന്നാണ് ഒടിടി പ്രേക്ഷകര്‍ ഉറ്റുനോക്കുന്നത്.

മോഹൻലാൽ, മീന എന്നിവരെ കൂടാതെ അൻസിബ ഹസ്സൻ, എസ്തർ അനിൽ, കലാഭവൻ ഷാജോൺ, സിദ്ദിഖ്, മുരളി ഗോപി, ആശാ ശരത്ത് എന്നിവരും മൂന്നാം ഭാഗത്തില്‍ എത്തുന്നുണ്ട്.

ആമസോണ്‍ പ്രൈം വീഡിയോയിലൂടെയാണ് ചിത്രം പ്രദര്‍ശനത്തിന് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ആൻ്റണി പെരുമ്പാവൂർ നിർമ്മിച്ച ഈ ക്രൈം ആക്ഷൻ ത്രില്ലർ ദൃശ്യം, ദൃശ്യം 2 (2021) എന്നീ ചിത്രങ്ങളുടെ തുടര്‍ച്ചയാണ്.

അതിരടി

ബേസിൽ ജോസഫ്, ടൊവിനോ തോമസ്, വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ എന്നിവർ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രങ്ങളായി എത്തിയ അതിരടിക്ക് മികച്ച പ്രതികരണമാണ് തിയേറ്ററില്‍ നിന്നും ലഭിച്ചത്.

ഡോ. അനന്തു എന്റർടൈൻമെൻറ്സിന്‍റെ ബാനറിൽ ഡോ. അനന്തു എസും, ബേസിൽ ജോസഫ് എന്റർടൈൻമെൻറ്സിന്റെ ബാനറിൽ ബേസിൽ ജോസഫും ചേർന്നാണ് ചിത്രം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. നവാഗതനായ അരുൺ അനിരുദ്ധന്‍റെ സംവിധാനത്തില്‍ പിറന്ന ചിത്രമാണ് അതിരടി.

മേയ് പതിനാലിന് ആഗോളതലത്തില്‍ തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തിയത്. ആദ്യദിനം മുതല്‍ ഗംഭീര പ്രതികരണവുമായി മുന്നേറിയ ഈ ചിത്രം മേയ് 22-നാണു തമിഴ് പതിപ്പ് എത്തിയത്.

പക്കാ മാസ് കോമഡി ക്യാമ്പസ് ഫെസ്റ്റിവൽ ചിത്രമായാണ് അതിരടി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. പ്രായഭേദമന്യേ എല്ലാത്തരം പ്രേക്ഷകര്‍ക്കും ചിത്രം ആസ്വദിക്കാവുന്നതരത്തിലാണ് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ചിത്രത്തിന്‍റെ തുടക്കം മുതല്‍ അവസാനം വരെ ചിരിയും ആക്ഷനും കൊണ്ട് ആവേശം കൊള്ളിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ചിത്രം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. സോണി ലിവിലൂടെ ജൂണ്‍ 19 മുതല്‍ ചിത്രം പ്രദര്‍ശനത്തിന് എത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ആശാന്‍

ജോൺ പോൾ ജോർജ് സംവിധാനം ചെയ്‌ത സിനിമയാണ് ആശാൻ. ഇന്ദ്രൻസ്, ജോമോൻ ജ്യോതിർ എന്നിവർ ആണ് ചിത്രത്തില്‍ കേന്ദ്രകഥാപാത്രങ്ങളായി എത്തിയ ഈ ചിത്രത്തിന് മികച്ച പ്രതികരമാണ് ലഭിച്ചത്.

നാല്പതിലധികം വർഷങ്ങളിലായി 550 ലധികം ചിത്രങ്ങളിൽ അഭിനയിച്ച നടൻ ഇന്ദ്രൻസ്, ആദ്യമായി ഒരു കൊമേർഷ്യൽ ചിത്രത്തിൽ നായകനായി എത്തുന്നു എന്നത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. അതു കൊണ്ട് തന്നെ, ഏറെ പ്രതീക്ഷകളോടെയും ആകാംഷയോടെയുമാണ് പ്രേക്ഷകർ ഈ ചിത്രം കാത്തിരിക്കുന്നത്. ചിത്രം ഫെബ്രുവരി അഞ്ചിന് ആഗോളതലത്തില്‍ റിലീസിന് എത്തിയത്.

സണ്‍നെക്‌സ്റ്റിലൂടെ ജൂണ്‍ 19 മുതലാണ് ചിത്രം പ്രദര്‍ശനത്തിന് എത്തിയത്.

ഗു

സൈജു കുറപ്പ് പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തിയ ചിത്രമാണ് ഗു. സൈക്കോ ഇമോഷണല്‍ ത്രില്ലര്‍ ചിത്രമാണിത്. ദേവനന്ദയും ഇതില്‍ പ്രധാന കഥാപാാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ജൂണ്‍ 19 മുതല്‍ മനോരമ മാക്‌സിലൂടെയാണ് ചിത്രം പ്രദര്‍ശനത്തിന് എത്തിയിരിക്കുന്നത്.

അബ് ഹോഗ ഹിസാബ്

പഞ്ചാബിന്‍റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ഒരുങ്ങിയ ഒരു ക്രൈം ത്രില്ലര്‍ ചിത്രമാണ് അബ് ഹോഗ ഹിസാബ്. ബോബി, ബണ്ടി എന്നീ രണ്ട് സഹോദരന്മാരെയും അവരുടെ അനധികൃത കുടിയേറ്റവുമായുള്ള അപകടകരമായ ബന്ധത്തെയും കുറിച്ചാണ് ചിത്രം പറയുന്നത്.

നാടുകടത്തപ്പെട്ട കുടിയേറ്റക്കാരനായ ബോബി തന്‍റെ ഇളയ സഹോദരനെ കാനഡയിലേക്ക് അയയ്ക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു. എന്നാല്‍ അപകടകരമായ മനുഷ്യകടത്തും അവയവ കച്ചവടത്തും നടത്തുന്ന സെഖോണ്‍ എന്ന വില്ലന്‍റെ അധോലോകത്തേക്ക് ബണ്ടി എത്തപ്പെടുന്നു. ബണ്ടിയെ കാണാതാവുമ്പോള്‍ ബോബി സഹോദരന് വേണ്ടി പ്രതികാരം ചെയ്യുന്നു. അയാളെ കണ്ടെത്താനായി നടത്തുന്ന പ്രയത്നമാണ് ഈ ചിത്രം പറയുന്നത്.

ആമസോണ്‍ എം എക്‌സ് പ്ലയറിലൂടെയാണ് ചിത്രം പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് ആസ്വദിക്കാനാവുക. സഞ്ജയ് കപൂര്‍, മൗനി റോയ്, ഷഹീര്‍ ഷെയ്‌ഖ്, അവിനാശ് മിശ്ര എന്നിവരാണ് പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളായി എത്തുന്നത്.

സേവ് ദി ടൈഗേഴ്‌സ് സീസൺ 3

ദാമ്പത്യജീവിതത്തില്‍ നിരാശരായ മൂന്ന് ഭര്‍ത്താക്കന്മാര്‍ (ഗന്തരവി. രാഹുല്‍, വിക്രം) അവരുടെ അസന്തുഷ്‌ടമായ ജീവിതത്തിന് ഭാര്യമാരെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു. പിന്നീടുണ്ടാകുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് സേവ് ദി ടൈഗേഴ്‌സ് സീസണ്‍ 3യില്‍ പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുന്നത്.

ജൂണ്‍ 19 മുതല്‍ ജിയോ ഹോട്ട്സ്റ്റാറില്‍ ഈ വെബ് സീരിസ് പ്രദര്‍ശനത്തിന് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. പ്രിയദർശി പുളികൊണ്ട, അഭിനവ് ഗോമതം, ചൈതന്യ കൃഷ്ണ എന്നിവരാണ് പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളായി എത്തുന്നത്.

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