വിജയ്യുടെ അവസാന ചിത്രം ജന നായകന് ജനുവരി ഒന്പതിന് നേരത്തെ നിശ്ചയിച്ചത് പ്രകാരം റിലീസ് ചെയ്യില്ലെന്ന് നിര്മാതാക്കള് അറിയിച്ചു. ചിത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രതിസന്ധി നീളുകയാണ്. ചിത്രം നാളെ റിലീസ് ചെയ്യുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നെങ്കിലും സെൻസർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ റിലീസ് മാറ്റിവച്ചിരിക്കുകയാണ്. കേസ് മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലാണ്.
വിജയ് ചിത്രത്തിന് മാത്രമല്ല ശിവകാര്ത്തികേയന് ചിത്രം പരാശക്തിക്കും സെന്സര് സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിച്ചിട്ടില്ല. രണ്ടും ചിത്രങ്ങളുടെയും റിലീസ് തിയതി നീട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തില് തമിഴ് സിനിമാ മേഖലയില് നിന്ന് രൂക്ഷ വിമര്ശനമാണ് സെന്സര് ബോര്ഡിനെതിരെയും സിനിമയെ രാഷ്ട്രീയ വത്ക്കരിക്കുന്നതിനെതിരെയും ഉയരുന്നത്. ഇപ്പോഴിതാ സംവിധായകന് കാര്ത്തിക് സുബ്ബരാജ് ശക്തമായ ഭാഷയില് വിമര്ശിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
സിനിമയ്ക്ക് ഇത് കഷ്ടകാലമെന്ന് പറഞ്ഞാണ് സോഷ്യല് മീഡിയയില് കുറിപ്പ് പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്.
കാർത്തിക് സുബ്ബരാജിന്റെ കുറിപ്പ്
‘സല്ലിയാർഗൾ’പോലുള്ള ഒരു ചെറിയ ബജറ്റ് സിനിമയ്ക്ക് തിയേറ്ററുകളില്ല. സെൻസർ വൈകുന്നത് കാരണം, നാളെ റിലീസ് ചെയ്യാനിരുന്ന വിജയ് സാറിനെപ്പോലുള്ള ഒരു വലിയ താരത്തിന്റെ ബിഗ് ബജറ്റ് ചിത്രമായ ‘ജന നായകൻ’എന്ന സിനിമയുടെ റിലീസ് മാറ്റി വയ്ക്കേണ്ടി വരുന്നു. മറ്റെന്നാൾ റിലീസ് ചെയ്യാനിരിക്കുന്ന ബിഗ് ബജറ്റ് ചിത്രമായ ‘പരാശക്തി’ക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങള് കാരണം പലയിടങ്ങളിലെയും ബുക്കിംഗ് ഇനിയും ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല.
ഇൻഡി, ലോ-ബജറ്റ് സിനിമകളോട് തിയേറ്ററുകൾ കൂടുതൽ പിന്തുണ കാണിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കാരണം, വലിയ സാറ്റലൈറ്റ്, ഒടിടി പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾക്കൊന്നും ഇത്തരം സിനിമകൾ വാങ്ങാൻ വലിയ താല്പര്യമില്ല. അതിനാൽ, ചെറിയ ബഡ്ജറ്റിലുള്ള സിനിമകളുടെ വരുമാനത്തിനുള്ള ഏക ആശ്രയം തിയേറ്ററുകൾ മാത്രമാണ്. ചെറിയ ബഡ്ജറ്റ് സിനിമകൾക്ക് തിയേറ്ററുകൾ നൽകാതിരിക്കുന്നത് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ സിനിമയെ കൊല്ലുന്നതിന് തുല്യമാണ്!
വലിയ ബഡ്ജറ്റ് സിനിമകളുടെ കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കില്, ഇന്ത്യൻ, വിദേശം സെൻസറുകൾക്കുള്ള കർശനമായ സമയപരിധി നിയമങ്ങൾ പാലിക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഇത് പോസ്റ്റ്-പ്രൊഡക്ഷൻ സമയത്ത് സംവിധായകരുടെ ക്രിയേറ്റീവ് സ്പേസിൽ വലിയ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുന്നു. പ്രത്യേകിച്ചും റിലീസ് തീയതി മുൻകൂട്ടി പ്രഖ്യാപിച്ച ഒരു ബിഗ് ബഡ്ജറ്റ് സിനിമയുടെ കാര്യത്തിൽ. ഇന്ത്യൻ,ഓവര്സീസ് സെൻസറുകളുടെ നിലവിലെ സമയക്രമം അനുസരിച്ച്, ഒരു സിനിമയുടെ എല്ലാ ജോലികളും പൂർത്തിയാക്കാൻ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയം റിലീസിന് 3 മാസം മുൻപാണ്.
എന്നാൽ പല കാരണങ്ങൾകൊണ്ടും ഇത് തികച്ചും അസാധ്യമാണ്. ഈ വിഷയങ്ങൾ കാര്യക്ഷമമാക്കുകയും ഫിലിം മേക്കേഴ്സിന് കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമാക്കുകയും വേണം. സെൻസർ ബോർഡ്, നിർമാതാക്കൾ, താരങ്ങൾ എന്നിവരുടെയെല്ലാം ഭാഗത്തുനിന്ന് ഇതിനൊരു മാറ്റം വരണം. അല്ലെങ്കിൽ, ഉത്സവ സീസണുകളിലെ വലിയ സിനിമകളുടെ റിലീസ് മാറ്റിവയ്ക്കുന്നത് സിനിമാ മേഖലയെ തന്നെ തകര്ക്കും !!
Some Thoughts just as a Lover of CINEMA!!— karthik subbaraj (@karthiksubbaraj) January 8, 2026
No theatres for an Low budget Indie film #Salliyargal
Censor delay causing postponement of a Big budget Big Star like Vijay Sir's film #JanaNayagan slated to release tomorrow...
Bookings are yet to open in many centres due to issue of… pic.twitter.com/9ixK3u2qRa
സിനിമാ മേഖലയിലുള്ള നമ്മളെല്ലാവരും ആരാധകപ്പോരുകൾ, രാഷ്ട്രീയ താല്പര്യങ്ങൾ, വ്യക്തിപരമായ അജണ്ടകൾ, വിദ്വേഷ പ്രചാരണങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം മാറ്റിവെച്ച്, ഈ കലയെ രക്ഷിക്കാൻ, സിനിമയെ രക്ഷിക്കാൻ ശുഭകരമായ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനായി ദയവായി ഒന്നിക്കണം. കാര്ത്തിക് സുബ്ബരാജ് കുറിച്ചു.
