'എന്‍റെ ആദ്യ 100 കോടി പടം'! ഭൂത് ബംഗ്ല നേട്ടത്തില്‍ സന്തോഷം പങ്കുവച്ച് വാമിഖ ഗബ്ബി; ചിത്രം ബോക്‌സ് ഓഫിസില്‍ കുതിക്കുന്നു

Published : April 29, 2026 at 10:23 AM IST

തിനാല് വര്‍ഷത്തിന് ശേഷം അക്ഷയ് കുമാറും സംവിധായകന്‍ പ്രിയദര്‍ശനും ഒന്നിച്ച ചിത്രമാണ് ഭൂത് ബംഗ്ല. ചിത്രം റിലീസായി ആദ്യദിനം മുതല്‍ മികച്ച പ്രതികരണമാണ് പ്രേക്ഷകരില്‍ നിന്നും ലഭിക്കുന്നത്. ബോക്‌സ് ഓഫിസില്‍ അതിവേഗം കുതിക്കുകയാണ് ചിത്രം.

ആദ്യ മൂന്നു ദിവസം കൊണ്ടു തന്നെ ആഗോള ബോക്‌സ് ഓഫിസില്‍ 100 കോടി ക്ലബില്‍ ചിത്രം കടന്നിരുന്നു. ഇപ്പോഴിതാ ലോകമെമ്പാടുനിന്നുമായി 200 കോടി ക്ലബില്‍ എത്തിയ ചിത്രം ഇന്ത്യയില്‍ നിന്ന് മാത്രം 100 കോടി രൂപയാണ് നെറ്റ് കലക്ഷന്‍ നേടിയത്. 100 കോടി എന്ന നേട്ടം കൈവരിക്കുന്ന ആദ്യ പ്രിയദര്‍ശനം ചിത്രം കൂടിയാണ് ഭൂത് ബംഗ്ല. ഹൊറര്‍ കോമഡി വിഭാഗത്തില്‍ ഒരുങ്ങിയ ഈ ചിത്രത്തില്‍ നായികയായി എത്തിയത് വാമിക ഗബ്ബിയാണ്.

ഇപ്പോഴിതാ ചിത്രം 100 കോടി നെറ്റ് കലക്ഷന്‍ നേടിയതിന്‍റെ സന്തോഷം പങ്കുവച്ചിരിക്കുകയാണ് നായിക വാമിക ഗബ്ബി. ഇതൊരു തുടക്കം മാത്രമാണ് എന്നു കുറിച്ചുകൊണ്ടാണ് വാമിഖ തന്‍റെ സന്തോഷം ആരാധകരുമായി പങ്കുവച്ചത്.

"എന്‍റെ ആദ്യനൂറുകോടി ചിത്രം. പ്രിയദർശൻ, അക്ഷയ് കുമാർ, എക്താ കപൂർ, ഫറാ എന്നിവരോടും, ചിത്രത്തിന് വേണ്ടി സ്വയം സമർപ്പിച്ച മുഴുവൻ അഭിനേതാക്കളോടും അണിയറപ്രവർത്തകരോടും വാക്കുകൾക്കതീതമായ നന്ദി. ഞങ്ങളുടേതുപോലെതന്നെ നിങ്ങളുടേതുമാണ് ഭൂത് ബംഗ്ല. ചിത്രം കണ്ടതിനും അനുഭവിച്ചതിനും എനിക്കും പതിയെ ഇടം നൽകിയതിനും പ്രേക്ഷകർക്ക് നന്ദി. ഇവിടെവരെയുള്ള ഓരോ ചുവടും കഠിനാധ്വാനത്തിലൂടേയും പഠനങ്ങളിലൂടേയും ആഴത്തിൽ അനുഭവിച്ചും നേടിയെടുത്തതാണ്. ഇതൊരു തുടക്കം മാത്രമാണ്, ഞാനിനിയും വരും. വളരും, നിങ്ങളെ വിനോദിപ്പിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും, എപ്പോഴും", വാമിക കുറിച്ചു.

ഏപ്രില്‍ 17 നാണ് ചിത്രം ആഗോളതലത്തില്‍ തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തിയത്. ഏഴാം തവണയാണ് അക്ഷയ് കുമാറും പ്രിയദര്‍ശനും ഒന്നിച്ചെത്തുന്നത്. 2010 ല്‍ പുറത്തിറങ്ങിയ ഖാട്ടാ മീട്ടയാണ് ഇരുവരും ഒന്നിച്ചെത്തിയ ചിത്രം.

ആകാശ് എ കൗഷിക്കിന്‍റെ കഥയ്ക്ക് റോഹന്‍ ശങ്കര്‍, അഭിലാഷ് നായര്‍, പ്രിയദര്‍ശന്‍ എന്നിവര്‍ ചേര്‍ന്നാണ് തിരക്കഥ എഴുതുന്നത്. അക്ഷയ് കുമാറിനൊപ്പം വമിഖ ഗബ്ബി, തബു, പരേഷ് റാവല്‍, അസ്രാണി, രാജ്‍പാല് യാദവ് തുടങ്ങിയവരും ചിത്രത്തിലുണ്ട്.

അതേസമയം മലയാളത്തിൽ ഗോദ എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് വാമിഖ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചത്. ആസിഫ് അലി നായകനായി എത്തുന്നു ടിക്കി ടാക്കയാണ് വാമിഖയുടെ പുതിയ ചിത്രം.

