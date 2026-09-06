കൊച്ചിൻ ഹനീഫയുടെ സഹോദരൻ സംവിധായകനാകുന്നു; 'തിറ' റിലീസിനൊരുങ്ങി
ശ്രീകലക്ഷേത്ര പ്രൊഡക്ഷൻസിൻ്റെ ബാനറിൽ നിർമിക്കുന്ന ചിത്രത്തിൽ ശ്രീജിത്ത് മാരിയിലും പ്രിയ മരിയയുമാണ് കേന്ദ്ര കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 6, 2026 at 11:53 AM IST
എറണാകുളം: കുടുംബബന്ധങ്ങളിലെ സങ്കീർണതകളും ദാമ്പത്യജീവിതത്തിലെ മാനസിക സംഘർഷങ്ങളും പ്രമേയമാക്കി ശ്രീജിത്ത് മാരിയിൽ കഥയൊരുക്കുന്ന പുതിയ ഹ്രസ്വചിത്രം 'തിറ' റിലീസിനൊരുങ്ങുന്നു. അന്തരിച്ച പ്രശസ്ത നടനും സംവിധായകനുമായ കൊച്ചിൻ ഹനീഫയുടെ സഹോദരൻ വിഎം നൗഷാദ് ചാച്ചയാണ് ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ സംവിധാനം നിർവഹിക്കുന്നത്. പ്രശസ്ത സംവിധായകൻ ലാൽ ജോസ്, നടനും സംവിധായകനുമായ ലാൽ എന്നിവർ ചേർന്ന് ചിത്രത്തിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ വീഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ഔദ്യോഗികമായി പുറത്തുവിട്ടു. മികച്ച പ്രതികരണമാണ് ടൈറ്റിൽ വീഡിയോയ്ക്ക് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.
അണിയറയിലെ പ്രതിഭകൾ
ശ്രീകലക്ഷേത്ര പ്രൊഡക്ഷൻസിൻ്റെ ബാനറിൽ നിർമിക്കുന്ന ചിത്രത്തിൽ ശ്രീജിത്ത് മാരിയിലും പ്രിയ മരിയയുമാണ് കേന്ദ്ര കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ചിത്രത്തിൻ്റെ കഥ ശ്രീജിത്ത് മാരിയുടേതാണ്. തിരക്കഥയും സംവിധാനപരമായ മറ്റ് ചുമതലകളും വിഎം നൗഷാദ് ചാച്ച തന്നെയാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. മലയാള സിനിമയിൽ തൻ്റേതായ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ച അതുല്യ കലാകാരനായ കൊച്ചിൻ ഹനീഫയുടെ സഹോദരൻ സംവിധാനരംഗത്തേക്ക് എത്തുമ്പോൾ സിനിമാസ്വാദകർക്കും വലിയ പ്രതീക്ഷയാണുള്ളത്. ചിത്രത്തിൻ്റെ സഹസംവിധായകനായി ബിനോഷ് മുസ്തഫ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. കാമറ വിഭാഗം രതീഷ് മോഹനും, അസിസ്റ്റൻ്റ് കാമറമാൻമാരായി അരുൺ, മിഥുൻ എന്നിവരും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പിആർഒ അജയ് തുണ്ടത്തിൽ. ചിത്രത്തിൻ്റെ ചമയം നിർവഹിക്കുന്നത് പാലക്കാട് സ്വദേശിയായ ശിവരാജാണ്.
പ്രമേയത്തിലെ പുതുമ
ഭർത്താവും ഭാര്യയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിലെ വികാരഭരിതമായ മുഹൂർത്തങ്ങളെയാണ് ഈ ഹ്രസ്വചിത്രത്തിൽ പ്രധാനമായും അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ കുടുംബബന്ധങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സംഘർഷങ്ങളും, ദാമ്പത്യജീവിതത്തിലെ മാനസിക സംഘട്ടനങ്ങളും വളരെ സൂക്ഷ്മമായി ചിത്രത്തിൽ വരച്ചുകാട്ടുന്നുണ്ട്. പരസ്പരമുള്ള സ്നേഹവും വിശ്വാസവും നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ ദമ്പതികൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അകൽച്ചയും, അത് അവരുടെ മാനസികാരോഗ്യത്തെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു എന്നതും 'തിറ' എന്ന ചിത്രത്തിൻ്റെ പ്രധാന ആകർഷണമാണ്.
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വളരെ വൈകാരികമായ മുഹൂർത്തങ്ങളിലൂടെയാണ് കഥ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിൽ ഏറെ പ്രസക്തിയുള്ള ഒരു വിഷയമാണ് ചിത്രം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. ചെറിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ വലിയ ആശയങ്ങൾ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ഹ്രസ്വചിത്രങ്ങൾക്ക് കഴിയാറുണ്ട്. ആ സാധ്യതയെ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്താനാണ് അണിയറപ്രവർത്തകർ ശ്രമിച്ചിരിക്കുന്നത്.
റിലീസിനൊരുങ്ങി 'തിറ'
പാലക്കാടും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലുമായാണ് ചിത്രത്തിൻ്റെ ചിത്രീകരണം പൂർത്തിയായത്. നിലവിൽ ഹ്രസ്വചിത്രത്തിൻ്റെ പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ജോലികളും റിലീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് അണിയറ പ്രവർത്തനങ്ങളും പുരോഗമിക്കുകയാണെന്ന് നിർമാതാക്കൾ അറിയിച്ചു. മികച്ച സാങ്കേതിക മികവോടെ ഒരുങ്ങുന്ന ചിത്രം ഉടൻ തന്നെ പ്രേക്ഷകർക്ക് മുന്നിലെത്തും. വലിയ കാൻവാസിൽ പറയാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കഥയെ വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ പ്രേക്ഷകരുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് സംവിധായകനും സംഘവും. ചിത്രത്തിൻ്റെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ വരും ദിവസങ്ങളിൽ പുറത്തുവിടുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
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