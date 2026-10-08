കുടുംബബന്ധങ്ങളിലെ സങ്കീർണതകളുമായി 'തിറ'; ഹ്രസ്വചിത്രത്തിൻ്റെ പോസ്റ്റർ പ്രകാശനം ചെയ്തു
മലയാള സിനിമയിൽ തൻ്റെതായ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ച കൊച്ചിൻ ഹനീഫയുടെ സഹോദരൻ സംവിധാന രംഗത്തേക്ക് കടന്നുവരുന്നത് സിനിമാപ്രേമികൾക്കിടയിൽ വലിയ പ്രതീക്ഷയാണ് നൽകുന്നത്
Published : October 8, 2026 at 11:17 AM IST
എറണാകുളം: ശ്രീ കലാക്ഷേത്രയുടെ ബാനറിൽ ഒരുങ്ങുന്ന മലയാളം ഹ്രസ്വചിത്രം തിറയുടെ കാരക്ടർ ലുക്ക് പോസ്റ്റർ പ്രകാശനം ചെയ്തു. പ്രിൻസ് ആദിത്യ വർമയാണ് പോസ്റ്റർ പ്രകാശനം നിർവഹിച്ചത്. അന്തരിച്ച പ്രശസ്ത നടനും സംവിധായകനുമായ കൊച്ചിൻ ഹനീഫയുടെ സഹോദരൻ വി എം നൗഷാദ് ചാച്ചയാണ് ചിത്രത്തിൻ്റെ സംവിധാനവും തിരക്കഥയും നിർവഹിക്കുന്നത്.
കൊച്ചിൻ ഹനീഫയുടെ സഹോദരൻ സംവിധാനത്തിലേക്ക്
മലയാള സിനിമയിൽ തൻ്റെതായ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ച കൊച്ചിൻ ഹനീഫയുടെ സഹോദരൻ സംവിധാന രംഗത്തേക്ക് കടന്നുവരുന്നത് സിനിമാപ്രേമികൾക്കിടയിൽ വലിയ പ്രതീക്ഷയാണ് നൽകുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കലാപരമായ പാരമ്പര്യം ഈ ചിത്രത്തിലും പ്രതിഫലിക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. ചലച്ചിത്ര രംഗത്തെ നിരവധി പ്രമുഖർ പോസ്റ്റർ പ്രകാശന ചടങ്ങിന് ആശംസകളുമായി എത്തിയിരുന്നു.
ചടങ്ങിൽ സംവിധായകന് പുറമെ ചിത്രത്തിൻ്റെ നിർമാതാവും കഥാകൃത്തും പ്രധാന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നതുമായ ശ്രീജിത്ത് മാരിയിൽ, പി ആർ ഒ അജയ് തുണ്ടത്തിൽ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു. ചടങ്ങിൽ ശ്രീജിത്ത് മാരിയലിന് വെള്ളിനാണയം സമ്മാനിച്ചത് ശ്രദ്ധേയമായി. കലാകാരന്മാരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ ആദരം നൽകിയത്. ബിനോഷ് മുസ്തഫയാണ് ചിത്രത്തിൻ്റെ സഹസംവിധായകൻ. കാമറ വിഭാഗം രതീഷ് മോഹനും അസിസ്റ്റൻ്റ് കാമറമാൻമാരായി അരുണും മിഥുനും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. മികച്ച സാങ്കേതിക മികവോടെയാണ് ചിത്രം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.
കുടുംബബന്ധങ്ങളിലെ സങ്കീർണതകൾ പ്രമേയം
സ്നേഹം, വിശ്വാസം, ആചാരം, സംഘർഷം, ഹിംസ എന്നിവയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് തിറയുടെ കഥ വികസിക്കുന്നത്. ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ കുടുംബബന്ധങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സങ്കീർണതകളും ദാമ്പത്യജീവിതത്തിലെ മാനസിക സംഘർഷങ്ങളുമാണ് ചിത്രത്തിൻ്റെ പ്രധാന പ്രമേയം. ഭർത്താവും ഭാര്യയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിലെ വികാരഭരിതമായ മുഹൂർത്തങ്ങളെ ഹ്രസ്വചിത്രത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.
പരസ്പരമുള്ള സ്നേഹവും വിശ്വാസവും നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ ദമ്പതികൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അകൽച്ചയും അത് അവരുടെ മാനസികാരോഗ്യത്തെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു എന്നതും വളരെ സൂക്ഷ്മമായി ചിത്രത്തിൽ വരച്ചുകാട്ടുന്നു. കുടുംബ പശ്ചാത്തലത്തിലുള്ള കഥകൾക്ക് മലയാളികൾക്കിടയിൽ എക്കാലവും വലിയ സ്വീകാര്യത ലഭിക്കാറുണ്ട്. ആ പതിവ് തിറയും തെറ്റിക്കില്ലെന്നാണ് അണിയറപ്രവർത്തകരുടെ വിശ്വാസം. മനുഷ്യൻ്റെ ഉള്ളറകളിലെ വൈകാരിക തലങ്ങളെ സ്പർശിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് തിരക്കഥ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.
ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിൽ ഏറെ പ്രസക്തിയുള്ള വിഷയമാണ് ചിത്രം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. ചെറിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ വലിയ ആശയങ്ങൾ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള ഹ്രസ്വചിത്രങ്ങളുടെ സാധ്യതയെ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്താനാണ് അണിയറപ്രവർത്തകർ ശ്രമിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളുടെ കടന്നുവരവോടെ ഹ്രസ്വചിത്രങ്ങൾക്ക് വലിയ സ്വീകാര്യത ലഭിക്കുന്ന കാലത്ത് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ദൃശ്യാനുഭവമായിരിക്കും തിറ സമ്മാനിക്കുക. പ്രശസ്ത സംവിധായകൻ ലാൽ ജോസ്, നടനും സംവിധായകനുമായ ലാൽ എന്നിവർ ചേർന്ന് ചിത്രത്തിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ വീഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ നേരത്തെ ഔദ്യോഗികമായി പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു.
മികച്ച പ്രതികരണമാണ് ടൈറ്റിൽ വീഡിയോയ്ക്ക് ലഭിച്ചത്. പാലക്കാടും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലുമായാണ് ചിത്രത്തിൻ്റെ ചിത്രീകരണം പൂർത്തിയായത്. ഗ്രാമീണ പശ്ചാത്തലവും നഗരജീവിതത്തിൻ്റെ സങ്കീർണതകളും സമന്വയിപ്പിച്ചാണ് ദൃശ്യങ്ങൾ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. മലയാളത്തിലെ മുൻനിര സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകരുടെ പിന്തുണയും ഈ ഹ്രസ്വചിത്രത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചിത്രത്തിൻ്റെ പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ജോലികൾ അവസാന ഘട്ടത്തിലാണ്. കാരക്ടർ ലുക്ക് പോസ്റ്റർ കൂടി പുറത്തിറങ്ങിയതോടെ തിറയുടെ റിലീസിനായുള്ള കാത്തിരിപ്പിലാണ് പ്രേക്ഷകർ. ഉടൻ തന്നെ റിലീസ് തീയതി പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നാണ് സൂചന.
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