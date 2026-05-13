അത്ഭുത സിദ്ധിയുള്ള പ്രതിമ;ധ്യാന്‍ ശ്രീനിവാസന്‍ ചിത്രം തേവര്‍ ചിത്രീകരണം പൂര്‍ത്തിയായി

DHYAN SREENIVASAN THEVAR MOVIE UPCOMING MALAYALAM MOVIE 2026 nijeesh sahadevan director
Dhyan Sreenivasan’s Thevar enters final stage as makers confirm shoot wrap. (Photo: Special Arrangement)
Published : May 13, 2026 at 7:43 PM IST

ധ്യാൻ ശ്രീനിവാസൻ, ഡോ. റോഷൻ രാജ്, ഷഹീൻ സിദ്ദിഖ് എന്നിവരെ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളാക്കി നവാഗതനായ നിജീഷ് സഹദേവൻ തിരക്കഥയെഴുതി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രമാണ് തേവര്‍.

സിനിമയുടെ ആദ്യ ഷെഡ്യൂള്‍ ചിത്രീകരണം പൊള്ളാച്ചി, കോയമ്പത്തൂര്‍ ഭാഗങ്ങളില്‍ പൂര്‍ത്തിയായി. രണ്ടാം ഘട്ട ചിത്രീകരണം കേരളത്തില്‍ ഉടന്‍ ആരംഭിക്കും.

മാന്ത്രിക സിദ്ധിയുള്ള ഒരു പ്രതിമയുടെ കഥ പറയുന്ന ഈ ചിത്രം ഫാന്‍റസി ഹ്യൂമര്‍ ത്രില്ലര്‍ ജോണറിലാണ് ഒരുക്കുന്നത്.

കേരള - തമിഴ് നാട് അതിർത്തി പ്രദേശത്ത് മൂന്നു ചെറുപ്പക്കാരെ പ്രധാനമായും കേന്ദ്രീകരിച്ചു കൊണ്ടാണ് ചിത്രത്തിന്‍റെ കഥ വികസിക്കുന്നത്. വ്യത്യസ്ഥ സാഹചര്യങ്ങളിലായി വ്യത്യസ്‌ഥ സ്ഥലങ്ങളില്‍ നിന്നും എത്തപ്പെട്ടതാണ് മൂന്നുപേരും. ഇവര്‍ മൂന്നുപേര്‍ക്കും ചില ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ട്. അതു നടത്തിയെടുക്കാനുള്ള ഉദ്യമങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ അത്ഭത സിദ്ധിയുള്ള ഒരു പ്രതിമ ഇവരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു. ഈ മാന്ത്രിക സിദ്ധിയുള്ള അത്ഭുത പ്രതിമ എത്തുന്നതോടെ അരങ്ങേറുന്ന പ്രശ്‌നങ്ങളാണ് നര്‍മരസത്തില്‍ ഫാന്‍റസി ജോണറിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.

സമീപകാല മലയാള സിനിമയിലെ ഏറ്റം മികച്ച ഹ്യൂമർ-ഫാന്‍റസി ചിത്രമായിരിക്കും തേവര്‍ എന്നാണ് അണിയറ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്.

പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഡോ. സേവനം അനുഷ്ടിക്കുന്ന ഡോ റോഷൻ രാജ് ഈ ചിത്രത്തിലെ ക്രിസ്റ്റി എന്ന കഥാപാത്രത്തെയാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. നിർമ്മാതാവ് മൊട്ടമ്മൽ രാജൻ്റെ മകനാണ് ഡോ റോഷൻ രാജ്.

മലയാളത്തിനു പുറമേ തമിഴിലേയും നിരവധി പ്രമുഖ താരങ്ങൾ ഈ ചിത്രത്തില്‍ അണിനിരക്കുന്നുണ്ട്. ഏതുഭാഷക്കും ദേശത്തിനും അനുയോജ്യമാം വിധം ഒരു പാൻ ഇന്ത്യൻ ചിത്രമായിട്ടാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.

ചിത്രത്തിൽ തലൈവാസൽ വിജയ്,കലാഭവൻ ഷാജോൺ,മൊട്ട രാജേന്ദ്രൻ, വയ്യാപുരി,ഐശ്വര്യ, പൂജ റാം,ഡാനി,മേജർ രവി, ദേവൻ,ഷാജു ശ്രീ ധർ,ഹരീഷ് കണാരൻ, നിർമ്മൽ പാലാഴി,സുനിൽ സുഖദ,ദിനേശ് പണിക്കർ, ജയരാജ് വാര്യർ, ശിവജി ഗുരുവായൂർ, കപോതൻ ശ്രീധരൻ നമ്പൂതിരി തുടങ്ങിയവരും അഭിനയിക്കുന്നു.

ഹൊറയ്‌സണ്‍ എന്‍റര്‍ടെയ്‌ന്‍മെന്‍റ്സിന്‍റെ ബാനറില്‍ മൊട്ടമ്മല്‍ രാജന്‍ (ദോഹ) നിര്‍മിക്കുന്ന ഈ ചിത്രത്തിന്‍റെ ഛായാഗ്രഹണം നിര്‍വഹിക്കുന്നത് എൽദോ ഐസക് ആണ്.

സംഗീതം- ഔസേപ്പച്ചൻ, എഡിറ്റർ-ആയൂബ് ഖാൻ,ആർട്ട് ഡയറക്ടർ -സജിത്ത് മുണ്ടയാട്, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ-ജബ്ബാർ മതിലകം,പ്രോജക്ട് ഡിസൈനർ-ഹംസ ദേശമംഗലം,ചീഫ് അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ-പ്രസാദ് യാദവ്,കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനർ-സുകേഷ് താനൂർ,മേക്കപ്പ്-മഹേഷ് ചേർത്തല,സ്ക്രിപ്റ്റ് അസോസിയേറ്റ്-ബിനു കുമാർ എസ്, കൊറിയോഗ്രാഫി- കുമാർ ശാന്തി, ആക്ഷൻ-തവ്സിരാജ്, ബ്രൂസിലി രാജേഷ്, ഫിനാൻസ് കൺട്രോളർ-വിവേക് ശ്രീ കാർത്തികേയൻ, ഫിനാൻസ് മാനേജർ- മുരുകേശൻ കൽപ്പാത്തി, പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജർ-പ്രസാദ് ശ്രീകൃഷ്ണപുരം,അരുൺ കണ്ണൂർ, സ്റ്റിൽസ്-ഷിബി ശിവദാസ്,പി ആർ വാഴൂര്‍ ജോസ്.

