'തേന്മാവിന് കൊമ്പത്ത്' റീ- റീലീസ് ട്രെയിലര് പുറത്ത്; ചിത്രം ഒക്ടോബര് 8 തിയേറ്ററുകളില്
30 വര്ഷങ്ങള്ക്കിപ്പുറമാണ് 'തേന്മാവിന് കൊമ്പത്ത്' വീണ്ടും പ്രേക്ഷകര്ക്ക് മുന്നിലെത്തുന്നത്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 1, 2026 at 10:52 AM IST
മലയാള സിനിമയിലെ എവർഗ്രീൻ ക്ലാസിക്കുകളിലൊന്നായ മോഹൻലാൽ-പ്രിയദർശൻ കൂട്ടുകെട്ടിന്റെ ‘തേന്മാവിൻ കൊമ്പത്ത്’ റീ റിലീസ് ട്രെയിലര് പുറത്ത്. ചിത്രത്തിൻ്റെ സംവിധായകൻ പ്രിയദർശൻ്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജിലൂടെയാണ് ട്രെയിലര് പുറത്ത് വിട്ടത്. 32 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ചിത്രം വീണ്ടും ബിഗ് സ്ക്രീനിലെത്തുന്നത്. മൂന്നു പതിറ്റാണ്ടിന് ശേഷം പ്രേക്ഷകരെ ആ ഓര്മകളിലേക്ക് വീണ്ടും കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന തരത്തിലാണ് ട്രെയിലര് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.
ആധുനിക സാങ്കേതിക മികവോടെ 4Kയിൽ റീമാസ്റ്റർ ചെയ്ത ചിത്രത്തിന്റെ പുതിയ പതിപ്പ് ഒക്ടോബർ 8ന് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള തിയേറ്ററുകളിൽ റിലീസ് ചെയ്യും. 1994ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ‘തേന്മാവിൻ കൊമ്പത്ത്’ ഇന്നും മലയാളി പ്രേക്ഷകരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ചിത്രങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ മുൻനിരയിലാണ്. ചിത്രത്തില് മോഹന്ലാല് അവതരിപ്പിച്ച മാണിക്യന് എന്ന കഥാപാത്രവും ശോഭനയുടെ കാര്ത്തുമ്പിയും കുതിരവട്ടം പപ്പു അവതരിപ്പിച്ച അമ്മാവന്റെ വേഷമൊക്കെ പ്രേക്ഷകരെ ഏറെ രസിപ്പിച്ചതാണ്.
മോഹൻലാൽ, ശോഭന, നെടുമുടി വേണു, കവിയൂർ പൊന്നമ്മ, ശ്രീനിവാസൻ തുടങ്ങി മലയാള സിനിമയിലെ ശ്രദ്ധേയ താരങ്ങൾ അണിനിരന്ന ചിത്രം ഗ്രാമീണ ജീവിതത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പ്രണയവും നർമ്മവും കുടുംബബന്ധങ്ങളും മനോഹരമായി കോർത്തിണക്കി ഒരുക്കിയ ചിത്രമാണ്. 30 വര്ഷങ്ങള്ക്കിപ്പുറവും പ്രണയവും ബന്ധങ്ങളും തമാശകളും സംഘർഷങ്ങളുമെല്ലാം ലളിതമായും ഹൃദയസ്പർശിയായും അവതരിപ്പിച്ച ഈ ചിത്രത്തിന് ജനപ്രീതി ഇന്നും ഏറെയാണ്.
പ്രിയദർശൻ തന്നെ തിരക്കഥയെഴുതി സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രത്തിന്റെ കഥയും അവതരണരീതിയും കഥാപാത്ര സൃഷ്ടിയുമാണ് പ്രേക്ഷകരെ ഏറെ ആകര്ഷിക്കുന്നത്.
മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടിലേറെ പഴക്കമുള്ള ചിത്രത്തിന്റെ പഴയ ഓർമ്മകളിലേക്ക് വീണ്ടും കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നതിനൊപ്പം പുതിയൊരു തിയേറ്റർ അനുഭവത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷയും നൽകുന്നതാണ് പുറത്തുവന്ന ട്രെയിലര്. മാണിക്യൻ, കാർത്തുമ്പി, ശ്രീകൃഷ്ണൻ തമ്പുരാൻ തുടങ്ങിയ കഥാപാത്രങ്ങളെയും ചിത്രത്തിന്റെ ഗ്രാമീണ പശ്ചാത്തലത്തെയും പ്രണയവും നർമ്മവും നിറഞ്ഞ മുഹൂർത്തങ്ങളെയും വീണ്ടും ബിഗ് സ്ക്രീനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ട്രെയിലർ ചിത്രത്തിന്റെ ഗൃഹാതുരത്വം നിലനിർത്തുന്നുണ്ട്.
നെടുമുടി വേണു, ശ്രീനിവാസൻ തുടങ്ങിയ താരങ്ങളുടെ പ്രകടനങ്ങളും ചിത്രത്തിലെ നർമ്മരംഗങ്ങളും സംഭാഷണങ്ങളും ഇന്നും ആരാധകർ ആവേശത്തോടെ ഓർക്കുന്നവയാണ്.
4K ദൃശ്യ മികവിലാണ് ഓരോ ഫ്രെയിമും പുതിയ രൂപത്തിൽ എത്തുന്നത്. ചിത്രത്തിന്റെ ഒറിജിനൽ 35mm നെഗറ്റീവ് 4Kയിൽ സ്കാൻ ചെയ്ത് സൂപ്പർ 4K നിലവാരത്തിലേക്ക് ഡിജിറ്റൽ റീസ്റ്റോർ ചെയ്താണ് പുതിയ പതിപ്പ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. കെ.വി. ആനന്ദിന്റെ ഛായാഗ്രഹണ മികവ് പുതിയ ദൃശ്യ നിലവാരത്തിൽ വീണ്ടും ബിഗ് സ്ക്രീനിൽ കാണാനാകുമെന്ന പ്രത്യേകതയും റീ റിലീസിനുണ്ട്. ഒറിജിനൽ ചിത്രത്തിന്റെ ഭാവവും ദൃശ്യസ്വഭാവവും നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് റീമാസ്റ്ററിങ് പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കുന്നത്.
ദൃശ്യ മികവിനൊപ്പം ഡോൾബി അറ്റ്മോസ് ശബ്ദ സാങ്കേതികവിദ്യയും പുതിയ പതിപ്പിന്റെ പ്രധാന ആകർഷണമാണ്. ചിത്രത്തിലെ ഗാനങ്ങൾക്കും പശ്ചാത്തല സംഗീതത്തിനും ശബ്ദങ്ങൾക്കും കൂടുതൽ തിയേറ്റർ അനുഭവം നൽകുന്ന തരത്തിലാണ് പുതിയ സൗണ്ട് മിക്സ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസിന്റെ സംഗീതവും ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരിയുടെ ഗാനങ്ങളും ഇന്നും പ്രേക്ഷകരുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവയാണ്. 4K ദൃശ്യങ്ങളും ഡോൾബി അറ്റ്മോസ് ശബ്ദവും ഒരുമിക്കുന്നതോടെ ‘തേന്മാവിൻ കൊമ്പത്ത്’ വീണ്ടും ബിഗ് സ്ക്രീനിൽ കാണാനുള്ള ആകാംക്ഷ വർധിപ്പിക്കുന്നതാണ് ട്രെയിലര്.
ചിത്രത്തിന്റെ സംഗീതവും ഗാനങ്ങളും സംഭാഷണങ്ങളും ‘തേന്മാവിൻ കൊമ്പത്ത്’ എന്ന സിനിമയുടെ ജനപ്രീതിയുടെ പ്രധാന ഘടകങ്ങളിലൊന്നാണ്. വർഷങ്ങൾക്കിപ്പുറവും ചിത്രത്തിലെ ഗാനങ്ങളും രംഗങ്ങളും ടെലിവിഷൻ, ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ, സോഷ്യൽ മീഡിയ തുടങ്ങിയവയിലൂടെ പുതിയ തലമുറയിലേക്കും എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
പ്രസാദ് ലാബിൽ ആദ്യമായി 8K സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ ഒറിജിനൽ കണ്ടന്റ് സ്കാൻ ചെയ്തതിനു ശേഷമാണ് അത് 4K ഫോർമാറ്റിലേക്ക് മാറ്റുന്നത്. ഇതിലൂടെ പതിറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ള ചിത്രത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വ്യക്തതയും തിളക്കവും നൽകുകയാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. പഴയ ഫിലിം പ്രിന്റിന്റെ ദൃശ്യ നിലവാരം പരമാവധി സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് പുതിയ സാങ്കേതിക നിലവാരത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് റീമാസ്റ്ററിംഗ് പ്രക്രിയയിലൂടെ നടത്തിയിരിക്കുന്നത്.
പ്രസിദ്ധി ക്രിയേഷൻസും സൂര്യ സിനി ആർട്സും അവതരിപ്പിക്കുന്ന ചിത്രം, മലയാളത്തിലെ നിരവധി സൂപ്പർഹിറ്റ് ചിത്രങ്ങളെ ആധുനിക സാങ്കേതിക മികവോടെ വീണ്ടും പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിച്ച മാറ്റിനീ നൗ ആണ് 4K റീമാസ്റ്റർ ചെയ്ത് തിയേറ്ററുകളിലെത്തിക്കുന്നത്.