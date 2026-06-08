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2026 ആദ്യ പകുതിയിൽ രണ്ട് ഇൻഡസ്ട്രി ഹിറ്റുകൾ, ബ്ലാസ്റ്റ് ഞെട്ടിച്ചു; തിയേറ്റർ വിശേഷങ്ങളുമായി സുരേഷ് ഷേണായ്

മലയാള സിനിമാ ലോകത്തെ പുതിയ പ്രവണതകളെക്കുറിച്ച് തിയേറ്റർ ഓണേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ഭാരവാഹി സുരേഷ് ഷേണായ്

Theatre Owner Suresh Shenoy Decodes 2026 s Box Office Shifts
സുരേഷ് ഷേണായ് (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 8, 2026 at 4:45 PM IST

|

Updated : June 8, 2026 at 5:24 PM IST

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അക്കി വിനായക്

കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷങ്ങളിലെ സുവർണ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ അത്രയും പകിട്ടില്ലെങ്കിലും, ഗുണനിലവാരത്തിൽ ഒട്ടും പിന്നോട്ട് പോകാതെ മലയാള സിനിമ 2026-ൻ്റെ ആദ്യ പകുതി പിന്നിടുന്നു. സൂപ്പർതാര ചിത്രങ്ങൾക്ക് പലതിനും അടിപതറിയ ആദ്യ പകുതിയിൽ, 'കോണ്ടൻ്റ് തന്നെയാണ് യഥാർഥ താരം' എന്ന് പ്രേക്ഷകർ ഒരിക്കൽ കൂടി തെളിയിച്ചതായി തിയേറ്റർ ഓണേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ഭാരവാഹിയും പ്രമുഖ തിയേറ്റർ ഉടമയുമായ സുരേഷ് ഷേണായ് വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഇ ടിവി ഭാരതിന് നൽകിയ പ്രത്യേക അഭിമുഖത്തിലാണ് അദ്ദേഹം മലയാള സിനിമാ ലോകത്തെ പുതിയ പ്രവണതകളെക്കുറിച്ച് മനസ്സ് തുറന്നത്.

പരീക്ഷണ കാലങ്ങളെ കാറ്റിൽപ്പറത്തി തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് പ്രേക്ഷക ഒഴുക്ക്

​കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു മാസത്തെ ഗ്രാഫ് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ മലയാള സിനിമയുടെ ഗുണനിലവാരം ഒട്ടും താഴെ പോയിട്ടില്ല. പക്ഷേ 2024, 2025 വർഷങ്ങളെ വച്ച് താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ വർഷം പരിതാപകരമാണെന്ന് പറയാതെ വയ്യ. മാർച്ച് മാസം പൊതുവേ പരീക്ഷാ കാലവും റമദാൻ മാസവുമായതിനാൽ സിനിമകൾക്ക് അനുകൂലമല്ലെന്ന പഴഞ്ചൻ ചിന്താഗതികളെ പുതിയ കാലത്തെ പ്രേക്ഷകർ തിരുത്തിക്കുറിച്ചു കഴിഞ്ഞു. മഴക്കാലമോ, പരീക്ഷാക്കാലമോ, ശമ്പള ദിവസമോ നോക്കിയല്ല ഇപ്പോഴത്തെ ജനങ്ങൾ സിനിമയ്ക്ക് കയറുന്നത്, മറിച്ച് നല്ല ആശയങ്ങളുള്ള ചിത്രങ്ങളാണെങ്കിൽ ഏത് പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിലും പ്രേക്ഷകർ തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് ഇരച്ചെത്തുമെന്ന് സുരേഷ് ഷേണായ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. ജനുവരി, ഫെബ്രുവരി മാസങ്ങൾ നിരാശപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും, മാർച്ച് മുതൽ ജൂൺ തുടക്കം വരെ ഇടവേളകളില്ലാതെ ഹിറ്റുകൾ സമ്മാനിക്കാൻ ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് കഴിഞ്ഞു. പക്ഷേ ഏറെ പ്രതീക്ഷയുണ്ടായിരുന്ന പല സിനിമകളും നിരാശപ്പെടുത്തി. കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് മാസത്തെ മാത്രം സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റ് പരിശോധിച്ചാൽ അത് 20 ശതമാനത്തിന് മുകളിലാണ്.


വീണും വാങ്ങിയും വലിയ ചിത്രങ്ങൾ


​ഈ വർഷത്തെ ആദ്യ പകുതിയിൽ വലിയ പ്രതീക്ഷയോടെ എത്തിയ പല വമ്പൻ ചിത്രങ്ങൾക്കും ബോക്സ് ഓഫീസിൽ കാലിടറി. ​ഏറെ പ്രതീക്ഷയുണ്ടായിരുന്ന 'പേട്രിയറ്റ്' ആദ്യ ദിനങ്ങളിലെ കളക്ഷന് ശേഷം വലിയ പരാജയമായി മാറി. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച തിയേറ്ററുകളിലെത്തിയ 'കാട്ടാളൻ' എന്ന ചിത്രത്തിൻ്റെ സ്ഥിതിയും സമാനമാണ്, നിലവിൽ ചിത്രത്തിന് തിയേറ്ററുകളിൽ തീരെ കളക്ഷനില്ല. എന്നാൽ ഫാമിലി ഓഡിയൻസിൻ്റെ മികച്ച പിന്തുണയോടെ 'ദൃശ്യം 3' തിയേറ്ററുകളിൽ നല്ല കളക്ഷൻ നിലനിർത്തുന്നുണ്ട്. പകരമാളില്ലാത്ത സ്റ്റാർഡവുമായി മോഹൻലാൽ ഇവിടെയും തിളങ്ങി നിൽക്കുന്നു.

അർധ വർഷത്തിൽ വാഴ രണ്ടാം ഭാഗം തന്നെയാണ് വിജയി. അതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല എന്ന് സുരേഷ് ഷേണായ് പറയുന്നു.

Theatre Owner Suresh Shenoy Decodes 2026 s Box Office Shifts
വാഴ 2 (Special Arrangement)
കേരളത്തിൽ ഒരു സിനിമയ്ക്ക് സോളോ റിലീസ് ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു ഗുണകരമായ കാര്യമാണ്. സിനിമകളുടെ റൺ ടൈം ഇപ്പോൾ കുടുംബപ്രേക്ഷകർ കൃത്യമായി ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്. പരമാവധി 2 മണിക്കൂർ 15 മിനിറ്റുള്ള സിനിമകളാണ് തിയേറ്ററുകൾക്ക് ഗുണകരം. രണ്ടര മണിക്കൂറിലധികം ദൈർഘ്യമുള്ള, ഈ മാസം റിലീസ് ചെയ്ത 'മോളിവുഡ് ടൈംസിന്' നിലവിൽ സമ്മിശ്ര പ്രതികരണമാണ് ലഭിക്കുന്നത്. ഞാൻ ചിത്രം കണ്ടിട്ടില്ല. പക്ഷേ ബുക്കിങ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്- സുരേഷ് ഷേണായ് പറഞ്ഞു.

​പ്രതീക്ഷയോടെ 'ബാലനും' 'വരവും'

​സിനിമകളുടെ എണ്ണത്തിലല്ല, ഗുണനിലവാരത്തിലാണ് കാര്യമെന്ന് ഓർമിപ്പിക്കുന്ന സുരേഷ് ഷേണായ് വരാനിരിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളിൽ വലിയ പ്രതീക്ഷ പ്രകടിപ്പിച്ചു. വരാനിരിക്കുന്ന 'വരവ്' എന്ന ചിത്രവും, ചിദംബരം സംവിധാനം ചെയ്ത് ഈ മാസം തിയേറ്ററുകളിലെത്തുന്ന 'ബാലൻ' എന്ന ചെറിയ ചിത്രവും വലിയ ചരിത്രം സൃഷ്ടിക്കുമെന്നാണ് തിയേറ്റർ ഉടമകളുടെ പ്രതീക്ഷ. ചെറിയ ചിത്രങ്ങൾ വലിയ അത്ഭുതങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ 'ബാലൻ' എന്ന സിനിമയ്ക്ക് മേൽ വലിയ പ്രതീക്ഷയുണ്ടെ

കുതിച്ചുയർന്ന് 'മോഹിനിയാട്ടം'; നിരാശപ്പെടുത്തി മറ്റു ചിത്രങ്ങൾ


​'ഭരതനാട്യം' എന്ന ചിത്രത്തിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗമായ 'മോഹിനിയാട്ടം' തകർപ്പൻ വിജയത്തോടെ സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ചാർട്ടിൽ ഇടംപിടിച്ചു. 'മധുവിധു' എന്ന ചിത്രം തരക്കേടില്ലാതെ കടന്നുപോയപ്പോൾ, വലിയ റിലീസായി വന്ന 'ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ' തിയേറ്ററുകളിൽ അതിദയനീയമായി പരാജയപ്പെട്ടു. 'അതിരടി' എന്ന ചിത്രത്തിന് തുടക്കത്തിൽ ലഭിച്ച അഡ്വാൻസ് ബുക്കിങ് പിന്നീട് നിലനിർത്താനായില്ല. ടൊവിനോ നായകനായ 'പള്ളി ചട്ടമ്പി' എന്ന ചിത്രത്തിൻ്റെ വൻ പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ മുടക്കുമുതൽ തിരിച്ചുപിടിക്കാനാകുമോ എന്നതിൽ സംശയമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. കഴിഞ്ഞ വർഷം 'സർവ്വം മായ'യിലൂടെ വലിയ വിജയം നേടിയ നിവിൻ പോളിക്ക്, ഈ വർഷം പുറത്തിറങ്ങിയ 'പ്രതിച്ഛായ', 'ബേബി ഗേൾ' എന്നീ ചിത്രങ്ങളുടെ ദാരുണമായ പരാജയത്തോടെ ആ വിജയം ആവർത്തിക്കാനായില്ല.

Theatre Owner Suresh Shenoy Decodes 2026 s Box Office Shifts
അതിരടി (Special Arrangement)

തിയേറ്ററും ജനങ്ങളും

മൂന്നുവർഷം മുൻപത്തെ കണക്ക് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ തിയേറ്ററില്‍ എത്തുന്ന ജനങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിൽ ഗണ്യമായ വർധനവ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ജനങ്ങൾ സിനിമകൾ ഏറ്റെടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോഴും ചില ആശയക്കുഴപ്പങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നു. സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ കാണുന്നതല്ല സിനിമയുടെ യഥാർഥ വിജയവും പരാജയവും. ഒരു തിയേറ്റർ ഉടമ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഞാൻ ഒരു സിനിമ പ്രേക്ഷകർ സ്വീകരിക്കുന്നതും തിരസ്കരിക്കുന്നതും നേരിട്ടു കാണുന്ന വ്യക്തിയാണ്. പലപ്പോഴും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന പല സിനിമകളും പ്രേക്ഷകർ തിരസ്കരിക്കുന്ന രീതിയാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത്. നമ്മൾ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ചില ചെറിയ സിനിമകൾക്ക് ആളുകൾ ഇരച്ചു കയറുന്നു. 'പേട്രിയറ്റ്' സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷയുണ്ടായിരുന്നു. ഒരുപക്ഷേ മലയാളത്തിലെ കളക്ഷൻ റെക്കോർഡുകൾ തിരുത്തി കുറിച്ചേക്കാം. ഞങ്ങളും നല്ല ബിസിനസ് പ്രതീക്ഷിച്ചു. പക്ഷേ ആദ്യ ഷോ കഴിഞ്ഞതോടെ ബുക്കിങ്ങിൽ പ്രതികൂല സാഹചര്യം ഉണ്ടായി. എന്നാൽ വെറും രണ്ട് തിയേറ്ററുകൾ വച്ച് മാത്രം പ്രദർശനം ആരംഭിച്ച തമിഴ് ചിത്രം ബ്ലാസ്റ്റ് സൂപ്പർ ഹിറ്റിലേക്ക് കുതിക്കുകയാണ്. വലിയ സ്റ്റാർ കാസ്റ്റോ വലിയ ഹൈപ്പോ ഒന്നുമില്ലാതെ എത്തിയ ചിത്രം ഇന്ന് മേജർ സെൻ്ററുകൾ എല്ലാം ബുക്കിങ് ഫുള്ളാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രതീക്ഷയും ഇല്ലാതിരുന്ന സിനിമയായിരുന്നു.

Theatre Owner Suresh Shenoy Decodes 2026 s Box Office Shifts
പേട്രിയറ്റ് (Special Arrangement)
ഒരു ഇടവേളക്കുശേഷം തമിഴ് സിനിമകൾ കാണാൻ കൂട്ടത്തോടെ മലയാളി പ്രേക്ഷകർ എത്തുന്നതും ഇപ്പോഴാണ്. കഴിഞ്ഞ മാസം ഇറങ്ങിയ കറുപ്പ് എന്ന ചിത്രത്തിനും വലിയ പ്രേക്ഷക പിന്തുണ ലഭിച്ചു.

പ്രമോഷനുകൾ കുറയ്ക്കുന്ന രീതി

സിനിമകളുടെ റിലീസിന് മുൻപ് വലിയ രീതിയിൽ പബ്ലിസിറ്റി നൽകുന്ന പഴയ രീതിയിൽ നിന്നും സിനിമാ പ്രവർത്തകർ മനഃപൂർവം പിന്നോട്ട് പോകുന്ന പ്രവണതയാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത്. ചിത്രങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അമിത പ്രതീക്ഷകൾ തിയേറ്ററുകളിൽ പരാജയത്തിൻ്റെ ആഘാതം കൂട്ടുമെന്ന തിരിച്ചറിവിലാണ് ഈ മാറ്റം. മുൻപ് ഒരു സിനിമ ഇറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ എല്ലാ ചാനലുകളിലും ആ സിനിമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രമോഷണൽ കോണ്ടൻ്റുകൾ ഉണ്ടാകും. പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് മാസങ്ങളായി അതിനൊരു കുറവ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ​ഈ പുതിയ പ്രമോഷൻ തന്ത്രത്തിൻ്റെ ക്ലാസിക് ഉദാഹരണമാണ് 'ദൃശ്യം 3'. മുൻ ഭാഗങ്ങളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യരുതെന്നും, ഇതൊരു ത്രില്ലറല്ല മറിച്ച് ജോർജുകുട്ടിയുടെ ഇമോഷനാണ് പറയുന്നതെന്നും അണിയറപ്രവർത്തകർ മുൻകൂട്ടി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. പ്രേക്ഷകരുടെ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ കുറയ്ക്കാനുള്ള ഈ ശ്രമം സിനിമയ്ക്ക് വലിയ രീതിയിൽ ഗുണം ചെയ്തതായും സുരേഷ് ഷേണായ് വ്യക്തമാക്കി.
Theatre Owner Suresh Shenoy Decodes 2026 s Box Office Shifts
ദൃശ്യം (Special Arrangement)

പ്രതീക്ഷകൾ കൂടുമ്പോഴാണ് വീഴ്ചകളുടെ ആഘാതവും കൂടുന്നത്. ഇപ്പോൾ പല സിനിമാപ്രവർത്തകരും ഈയൊരു പ്രമോഷൻ രീതി അവലംബിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രമോഷൻ ചെയ്താലും ചെയ്തില്ലെങ്കിലും നല്ല സിനിമയാണെങ്കിൽ അത് കാണാൻ തിയേറ്ററുകളിൽ പ്രേക്ഷകരുണ്ടാകും. ബ്ലാസ്റ്റ് എന്ന ചിത്രത്തെക്കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിച്ചാൽ മതി. ഇങ്ങനെ ഒരു സിനിമ റിലീസ് ആയി എന്ന് പലരും അറിഞ്ഞിട്ട് കൂടിയില്ല. പക്ഷേ തിയേറ്ററിൽ ടിക്കറ്റ് കിട്ടാനില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോള്‍.


മോഹൻലാൽ എന്ന സ്റ്റാര്‍ഡം

സിനിമകളുടെ കോണ്ടൻ്റിൻ്റെ ഗുണനിലവാരം എന്ന് പറയുമ്പോഴും, തിയേറ്ററുകളിൽ ജനങ്ങളെ എത്തിക്കുന്നതിൽ മോഹൻലാൽ എന്ന അഭിനേതാവിൻ്റെ സ്റ്റാർഡം നൂറിൽ നൂറ് ശതമാനവും സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നു. ദൃശ്യത്തിൻ്റെ ആദ്യ രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ ഇവിടെയുള്ള ജനങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തതാണ്. പക്ഷേ മൂന്നാം ഭാഗം വരുമ്പോൾ ആദ്യ രണ്ടു ഭാഗങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്ന ഒരു എക്സൈറ്റ്മെന്റ് പ്രേക്ഷകർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം. കാരണം ജോർജുകുട്ടിയുടെയും കുടുംബത്തിൻ്റെയും ജീവിതത്തിൽ നടക്കേണ്ടത് നടന്നു കഴിഞ്ഞു. ദുരിതഭാരവും പേറി ജീവിക്കുന്ന ജോർജുകുട്ടിയുടെയും കുടുംബത്തിൻ്റെയും കഥ ഒരുപാട് ഹൈപ്പ് ഉളവാക്കുന്ന സംഗതി ഒന്നുമല്ല.

മോഹൻലാലിന് ലഭിക്കുന്ന ഫാമിലി സപ്പോർട്ട് ഷോ തുടങ്ങുന്നതിനു മുമ്പ് പലപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട്. ഫീമെയിൽ ഓഡിയൻസിൻ്റെ പിന്തുണ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. ദൃശ്യ മൂന്നാം ഭാഗത്തെക്കുറിച്ച് സമ്മിശ്രാഭിപ്രായമുണ്ടെങ്കിലും മോഹൻലാൽ എന്ന നടൻ്റെ അഭിനയ മികവ് എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ്. ദൃശ്യം രണ്ടാം ഭാഗത്തേക്കാൾ എത്രയോ മുകളിലാണ് അദ്ദേഹം ഈ സിനിമയിൽ പ്രകടനം കാഴ്ച വച്ചിരിക്കുന്നത്. നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ മോഹൻലാലിന് ലഭിക്കുന്ന ജനപിന്തുണ മമ്മൂട്ടി ഉൾപ്പെടെയുള്ള നടന്മാർക്ക് ഇവിടെയില്ല. തിയേറ്ററുകളിൽ ജനങ്ങളെ എത്തിക്കുന്നതിൽ മോഹൻലാൽ ഒരു പുള്ളിങ് ഫാക്ടർ ആണ്. 'പേട്രിയറ്റ്' എന്ന സിനിമയിൽ മോഹൻലാലിന്റെൻ്റെ കഥാപാത്രത്തെ അണ്ടർ റിട്ടൺ ചെയ്തത് ആ സിനിമയ്ക്ക് വലിയ തിരിച്ചടിയായിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് പേഴ്സണലി ആ സിനിമ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. വളരെ മോശമായാണ് മോഹൻലാലിൻ്റെ കഥാപാത്രത്തെ പേട്രിയറ്റ് എന്ന സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ പോരായ്മ സിനിമയുടെ സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ കാണാനും ഉണ്ട്.


റിവ്യൂ ബോംബിങ് വിവാദം


റിവ്യൂ ഇവിടെ ആർക്കുവേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. നമ്മുടെ മൗലിക അവകാശങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. പക്ഷേ സിനിമാ റിവ്യൂ എന്ന പേരിൽ ചിലർ കാണിച്ചു കൂട്ടുന്നത് ഒരല്പം ഓവർ ആകുന്നുണ്ട്. റിവ്യൂ കൊണ്ട് ഒരു സിനിമ പരാജയപ്പെടുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. എത്ര മോശം റിവ്യൂ പറഞ്ഞാലും പടം നല്ലതാണെങ്കിൽ ആ സിനിമ മുടക്ക് മുതൽ തിരിച്ചുപിടിക്കും. റിവ്യൂ പലപ്പോഴും ഓരോരുത്തരുടെ കാഴ്ചപ്പാടിനും ചിന്താഗതിക്കും അനുസരിച്ച് സംഭവിക്കാറുണ്ട്. ഇപ്പോൾ മോഹൻലാലിനെ ഇഷ്ടമല്ലാത്ത ഒരാൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിനിമ നല്ലതാണെങ്കിലും മോശമാക്കി പറയും. ഇത്തരം റിവ്യൂകൾ കാരണം വളരെ കുറച്ചു പ്രേക്ഷകർ മാത്രമേ ടിക്കറ്റ് എടുക്കുന്നതിൽ നിന്ന് പിന്മാറുകയുള്ളൂ. അങ്ങനെ സിനിമ റിവ്യൂ കാരണം അടുത്തകാലത്ത് തിയേറ്ററിൽ പരാജയപ്പെട്ട ചിത്രങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനും സാധിക്കുന്നില്ല. തരംതാഴ്ത്തിയുള്ള സിനിമാ നിരൂപണം ഒരിക്കലും നല്ലതല്ല.


അങ്കം അട്ടഹാസം

ആ സിനിമയ്ക്ക് ഇനി എത്ര പോസിറ്റീവ് റിവ്യൂ കൊടുത്താലും പ്രേക്ഷകർ തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് എത്തില്ല. സിനിമയുടെ പ്രമോഷണൽ കോണ്ടൻ്റ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഈ സിനിമ നല്ലതാണോ മോശമാണോ എന്നൊക്കെ ഒരുവിധത്തിലുള്ള പ്രേക്ഷകർക്ക് മനസ്സിലാകും. എൻ്റെ അറിവ് ശരിയാണെങ്കിൽ അങ്കം അട്ടഹാസം എന്ന സിനിമയ്ക്ക് കേരളത്തിൽനിന്ന് മൊത്തത്തിൽ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ പോലും കളക്ഷൻ ലഭിച്ചിട്ടില്ല. എൻ്റെ തിയേറ്ററായ എറണാകുളം പത്മയിൽ ഒരു ഷോയാണ് പ്രദർശിപ്പിച്ചത്. ആള് വന്നാലല്ലേ ഷോ നടത്താൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ആകെ കളിച്ച ഒരു ഷോയ്ക്ക് പോലും കൂടുതൽ ടിക്കറ്റ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് സിനിമയുടെ ആൾക്കാർ തന്നെയാണ്. ആ സിനിമയ്ക്ക് നല്ല സ്റ്റാർകാസ്റ്റ് ഉണ്ട്. സൈജു കുറുപ്പ്, ഷൈൻ ടോം ചാക്കോ എന്നിവരൊക്കെ ഉണ്ട്. ഈ സിനിമ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് മോഹിനിയാട്ടം ഇവിടെ വലിയ രീതിയിൽ ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്നത്. എന്നിട്ട് പോലും ആ നടന്മാരുടെ ഫാക്ടർ വച്ചിട്ട് സിനിമ കാണാൻ പ്രേക്ഷകർ എത്തിയില്ല.


ചെറിയ സിനിമകൾക്ക് തിയേറ്റർ കിട്ടാത്ത അവസ്ഥ


ചെറിയ സിനിമകൾക്ക് തിയേറ്റർ കിട്ടാത്ത അവസ്ഥ തീർച്ചയായും ഉണ്ട്. തിയേറ്റർ എന്നത് ഒരു ബിസിനസ് കൂടിയാണ്. എങ്കിലും നല്ല ആശയങ്ങളുള്ള സിനിമയെ ഞങ്ങൾ പരമാവധി പിന്തുണയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ കുറെ വർഷങ്ങളിലായി ഒരുപാട് ചെറിയ സിനിമകൾ ഇവിടെ എടുത്തു വച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഭൂരിഭാഗം ചിത്രങ്ങൾക്കും തിയേറ്റർ കിട്ടുന്നില്ല. സിനിമകളുടെ ഗുണനിലവാരം ഒരു ഫാക്ടർ ആണ്. ഒരു ചെറിയ സിനിമ ഒരു തിയേറ്റർ എടുത്താൽ പടം ഓടിയാലും ഓടിയില്ലെങ്കിലും ആ ഒരാഴ്ച തിയേറ്റർ ഉടമയ്ക്ക് നഷ്ടപ്പെടുകയാണ്.


നല്ല സിനിമകൾ പരാജയപ്പെടുമ്പോൾ


നല്ല സിനിമകൾ പരാജയപ്പെടുന്നത് പലപ്പോഴും ആ സിനിമയുടെ പേരിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ്. എല്ലാവരും നല്ല റിവ്യൂ നൽകിയ ഒരു ചിത്രമായിരുന്നു വ്യസനസമേതം ബന്ധുമിത്രാദികൾ. ഒരു സിനിമയുടെ പേരിലെ കൗതുകമാണ് ഒരു പ്രേക്ഷകനെ ആ സിനിമയ്ക്ക് ടിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ഘടകം. ജനങ്ങൾക്ക് ഒട്ടും വഴങ്ങാത്ത പേരുകൾ സിനിമയ്ക്ക് നൽകുമ്പോൾ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കും. ഒരുപക്ഷേ പേര് കാരണമാണ് വ്യസനസമേതം ബന്ധുമിത്രാദികൾ എന്ന സിനിമ തിയേറ്ററുകളിൽ പരാജയപ്പെട്ടത്. അങ്കം അട്ടഹാസം എന്നൊക്കെ പേര് നൽകിയാൽ ആർക്കാണ് ടിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ തോന്നുക. വ്യസനസമേതം എന്ന സിനിമയുടെ റിലീസിനു മുൻപ് ആ ചിത്രത്തിൻ്റെ നിർമാതാവായ പ്രശസ്ത സംവിധായകൻ വിപിൻദാസിനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്തിനാ നാവുളുക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പേരുകൾ നൽകുന്നത്. കൗതുകമുള്ള ഒരു ചെറിയ പേര് നൽകിയാൽ പോരെ. ജനങ്ങൾക്ക് ഒരു സിനിമയുടെ പേര് വളരെ കൗതുകത്തോടെ രസകരമായി പറയാൻ സാധിക്കണം. ആ സിനിമയുടെ പേര് കാരണമാണ് അതിന് മോശം കളക്ഷൻ ലഭിച്ചത്. എന്തു മനോഹരമായ സിനിമയായിരുന്നു.

പേര് കാരണം തകർന്ന മറ്റൊരു ചിത്രമാണ് അവിഹിതം. പേരുമാത്രമല്ല അടൽറ്റ്സ് ഒൺലിയുടെ A എന്ന സിംബലും നൽകി വിഹിതം എന്ന് പോസ്റ്ററിൽ അടിച്ചു വച്ചു. ഉഗ്രൻ സിനിമയായിരുന്നു, എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ പേര് കാരണം മോശം കളക്ഷൻ വന്ന ചിത്രമായിരുന്നു ഇത്.


സൂപ്പര്‍ താരങ്ങളില്ലാതെ മോഹിനിയാട്ടം ചരിത്രത്തിലേക്ക്

സ്പാ പോലുള്ള സിനിമകള്‍ക്ക്ഈ പേര് വച്ചിട്ട് 70കളിലോ 80കളിലോ ഈ സിനിമ ഇറക്കിയിരുന്നുവെങ്കിൽ ഹൗസ് ഫുൾ കളക്ഷൻ ലഭിച്ചേനെ. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ സബ്ജക്ട് വിട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കളിയും ഇല്ല. നല്ല കഥയും നല്ല ആവിഷ്കാരവും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സൂപ്പർസ്റ്റാറിൻ്റെയും ആവശ്യമില്ലാത്ത സ്ഥിതിവിശേഷമാണ്. എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സിനിമ ചിന്തിച്ചു എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. മോഹിനിയാട്ടം എന്ന സിനിമ പരിശോധിച്ചു നോക്കൂ. എത്ര വലിയ താരങ്ങൾ അതിനകത്ത് അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്? ഈ വർഷത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സൂപ്പര്‍ഹിറ്റ് ചിത്രമായി അത് മാറിയില്ലേ. വട്ടപൂജ്യം സ്റ്റാർ കാസ്റ്റ് ഉള്ള സിനിമകൾ 100 കോടി 200 കോടി ഒക്കെ കളക്ട് ചെയ്യുന്നു. മോഹിനിയാട്ടത്തിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗമായ ഭരതനാട്യം രണ്ടു വലിയ സിനിമകൾക്കിടയിൽ റിലീസ് ചെയ്ത ചിത്രമായിരുന്നു. വലിയ സിനിമകളുടെ ബഹളത്തിൽ ഭരതനാട്യം മുങ്ങിപ്പോയി. മാത്രമല്ല ആ സമയത്താണ് ഹേമാ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവന്നത്. ബഹളത്തിൽ ആരും ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോയ ചിത്രമായിരുന്നു ഭരതനാട്യം.

തിയേറ്റർ റസ്പോൺസിൻ്റെ വിശ്വാസ്യത


ഇപ്പോൾ കൊച്ചിയിലെ തിയേറ്ററുകളിൽ യൂട്യൂബേഴ്സിന് കടിഞ്ഞാൺ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. സിനിമയുടെ നിർമാതാക്കൾ തന്നെ അക്രഡിറ്റേഷൻ നൽകുന്ന യൂട്യൂബേഴ്സിനെ മാത്രമേ തിയേറ്റർ കോമ്പൗണ്ടിനുള്ളിൽ അനുവദിക്കുന്നുള്ളൂ. ഇതും ഒഴിവാക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ നിർമാതാക്കളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഭൂരിഭാഗം പ്രേക്ഷകർക്കും സിനിമ കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങുമ്പോൾ മുന്നിൽ മൈക്ക് കാണുന്നത് ഇഷ്ടമല്ല. ഒരു കാര്യം കൂടി പറയട്ടെ തിയേറ്റർ റെസ്പോൺസ് കണ്ടിട്ട് അതിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ടിക്കറ്റ് എടുക്കണോ വേണ്ടയോ എന്ന് ഒരു പ്രേക്ഷകനും ഇപ്പോൾ തീരുമാനിക്കുന്നില്ല.

ടിക്കറ്റിങ് ആപ്പുകളിലെ റിവ്യൂ

ഒരു പ്രമോഷനും വേണ്ട, ഒരു റിവ്യൂവും വേണ്ട. എല്ലാം ഒന്ന് മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് ഒരു നല്ല സിനിമ തിയേറ്ററിൽ റിലീസ് ചെയ്യൂ. ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഉറപ്പായും കാണാൻ ആളു വരും. അതിനൊരു പോസ്റ്റർ കൂടി വേണമെന്നില്ലാത്ത സാഹചര്യമാണ് ഉള്ളത്. അതിനുദാഹരണമാണ് ഇപ്പോൾ തിയേറ്ററിൽ നിറഞ്ഞോടുന്ന തമിഴ് ചിത്രമായ ബ്ലാസ്റ്റ്. ബ്ലാസ്റ്റ് എന്ന സിനിമയുടെ എത്ര പോസ്റ്റർ ഇവിടെ ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. മൗത്ത് പബ്ലിസിറ്റി തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും ഒരു സിനിമയുടെ വിജയപരാജയങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കുന്നത്.

Theatre Owner Suresh Shenoy Decodes 2026 s Box Office Shifts
ബ്ലാസ്റ്റ് (Special Arrangement)
ടിക്കറ്റ് ആപ്പുകളിലെ റിവ്യൂ വിശ്വസിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. നിങ്ങൾക്ക് ആ സിനിമയുടെ റിവ്യൂ ആപ്പിൽ നൽകണമെങ്കിൽ ആ സിനിമയുടെ ടിക്കറ്റ് വാങ്ങിയ ഉപഭോക്താവ് ആയിരിക്കണം. അങ്ങനെയെങ്കിൽ പരാജയപ്പെട്ട ചില സിനിമകളുടെ റേറ്റിങ് നോക്കുമ്പോൾ 9,9.5 ഒക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും. അത് എങ്ങനെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സിനിമ റേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണം കുറവായിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ ഒരു പത്തോ നൂറോ പേര് മാത്രമേ റേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുകയുള്ളൂ. അതിൽ 80% ആളുകളും പ്രൊഡ്യൂസറുടെ ആളുകൾ തന്നെയായിരിക്കും. നൂറിൽ 80 പേർ ഫൈവ് സ്റ്റാർ റേറ്റിങ് കൊടുത്താൽ പത്തിൽ 8 ശതമാനം റേറ്റിങ് വന്നു. പണം കൊടുത്ത് റേറ്റിങ് നൽകുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്നില്ല. റേറ്റിങ് ഒരിക്കലും ജനുവിനല്ല. അതിൽ ഈസിയായി മാനിപ്പുലേഷൻ നടത്താൻ സാധിക്കുമെന്നും സുരേഷ് ഷേണായ് പ്രതികരിച്ചു.
Last Updated : June 8, 2026 at 5:24 PM IST

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MALAYALAM CINEMA 2026
SURESH SHENOY
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SPERHITS 2026
2026 S BOX OFFICE SHIFTS

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