വിജയ് ദേവരകൊണ്ട- രശ്മിക വിവാഹം; പൂള് വോളിബോള് മുതല് ജാപ്പാനീസ് വിരുന്നു വരെ, ഉദയ്പൂരില് ആഘോഷങ്ങള് ആരംഭിച്ചു
രാജസ്ഥാനിലെ ഉദയ്പൂരില് ഫെബ്രുവരി 26 നാണ് വിവാഹം. ആഘോഷങ്ങള് ഇന്ന് മെഹന്തി ചടങ്ങുകളോടെ ആരംഭിക്കും.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : February 24, 2026 at 12:15 PM IST
തെന്നിന്ത്യന് താരങ്ങളായ വിരോഷിന്റെ (വിജയ് ദേവരകൊണ്ട, രശ്മിക മന്ദാന) വിവാഹത്തിനായി കാത്തിരിക്കുകയാണ് ആരാധകര്. ഏറെ നാളത്തെ പ്രണയത്തിനൊടുവിലാണ് ഇരുതാരങ്ങളും വിവാഹിതരാകുന്നത്.
രാജസ്ഥാനിലെ ഉദയ്പൂരില് ഫെബ്രുവരി 26 നാണ് വിവാഹം. ഇപ്പോഴിതാ വിവാഹത്തിന്റെ ഒരുക്കങ്ങള് ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ദി വെഡ്ഡിംഗ് ഓഫ് വിരോഷ് എന്നാണ് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത്. ആരാധകര്ക്കുള്ള ആദരസൂചകമായാണ് ഈ സെലിബ്രിറ്റി കപ്പിള് ഈ പേര് സ്വീകരിച്ചത്.
ഉദയ്പൂരില് നിന്ന് ഏകദേശം 25 കിലോമീറ്റര് അകലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ആഢംബര ഐടിസി മെമെന്റോസിലാണ് വിവാഹം നടക്കുക. ആരവല്ലി കുന്നുകളുടെ മടിത്തട്ടില് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മനോഹരമായ ഇടം തന്നെയാണ് വിവാഹത്തിനായി ഇരുവരും തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത്.
ഉദയ് പൂരിലെ തിരക്കേറിയ നഗരത്തില് നിന്നും ആഢംബര പൂര്ണമായ അനുഭവം പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് ഐടിസി ഹോട്ടല്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡെസ്റ്റിനേഷന് വിവാഹ വേദിക്ക് അനുയോജ്യമായ ഇടമാണ്.
ഈ സ്വകാര്യ സ്ഥലത്ത് 117 വില്ലകള്, പച്ചപ്പു നിറഞ്ഞ കുന്നുകള്, ശാന്തമായ അന്തരീക്ഷം, നദി, തടാകം , സ്വന്തം ഹെലിപാഡ് പോലുമുണ്ട്. വിവാഹത്തിന് എന്തുകൊണ്ടും അനുയോജ്യമായ ഡെസ്റ്റിനേഷനാണിവിടം.
ഇപ്പോഴിതാ വിവാഹ ഒരുക്കള് ആരംഭിച്ച ചിത്രങ്ങള് പങ്കുവച്ചിരിക്കുകയാണ് താരങ്ങള്. ഇന്സ്റ്റഗ്രാം സ്റ്റോറിയിലൂടെയാണ് വിവാഹ ആഘോഷങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങള് പങ്കുവച്ചത്.
പൂള്സൈഡ് വോളിവോള് കളിയുടെ ചിത്രം വിജയ് ദേവരകൊണ്ട സോഷ്യല് മീഡിയയിലൂടെ പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്. അതില് അതിഥികളൊക്കെ വെള്ളത്തില് ഉല്ലസിക്കുന്നതിനാണ് കാണാന് കഴിയുന്നത്. മറ്റൊരു ചിത്രത്തില് പുളിനടുത്ത് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന പാനീയങ്ങളും കാണാം.
രശ്മികയും ആഘോഷത്തിന്റെ ചിത്രങ്ങള് പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്. പഴങ്ങളും പൂക്കളും കൊണ്ട് മനോഹരമായി അലങ്കരിച്ച കാന്ഡില് ലൈറ്റ് തീന് മേശ. അതില് ഇരുവരുടെയും വിരോഷ് എന്നെഴുതിയ വിവാഹ ക്ഷണക്കത്തും വച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിഥികള്ക്ക് പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള ജാപ്പാനീസ് അത്താഴമാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.
വിവാഹാഘോഷങ്ങള് ഇന്ന് മെഹന്തി ചടങ്ങുകളോടെ ആരംഭിക്കും. ഫെബ്രുവരി 25 ന് രാവിലെ ഹല്ദി ചടങ്ങും തുടര്ന്ന് വൈകുന്നേരം സംഗീത നൈറ്റുമുണ്ടാകും. ഫെബ്രുവരി 26 ന് നടക്കുന്ന വിവാഹ ചടങ്ങ് വളരെ സ്വകാര്യമായിരിക്കും. അടുത്ത ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളും ഉള്പ്പെടെ 100 പേര് മാത്രമാണ് പങ്കെടുക്കുന്നത്.
ഉദയ്പൂരിലെ വിവാഹത്തിന് ശേഷം മാര്ച്ച് നാലിന് ഹൈദരാബാദിലെ ബഞ്ചാരഹള്ളിയില് വിരുന്ന് സത്കാരം നടക്കും. രാജസ്ഥാനിലാണ് വിവാഹം നടക്കുന്നതെങ്കിലും ദക്ഷിണേന്ത്യന് പാരമ്പര്യ ആചാര പ്രകാരമായിരിക്കും ചടങ്ങ്.
അടുത്തിടെയാണ് താരങ്ങള് തങ്ങളുടെ വിവാഹം ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്.
"ഞങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതിനും മുൻപ്, ഞങ്ങൾക്കായി എന്തെങ്കിലും തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനും മുൻപ് തന്നെ - നിങ്ങൾ അവിടെയുണ്ടായിരുന്നു. അത്രമേൽ സ്നേഹത്തോടെ നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പേര് നൽകി. നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ 'വിരോഷ്' (VIROSH) എന്ന് വിളിച്ചു. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് - നിറഞ്ഞ മനസോടെ, നിങ്ങളുടെ ബഹുമാനാർത്ഥം ഞങ്ങളുടെ ഈ ഒത്തുചേരലിന് ഞങ്ങൾ ആ പേര് നൽകുന്നു. ഇതിനെ 'ദ വെഡ്ഡിങ് ഓഫ് വിരോഷ്' എന്ന് വിളിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഞങ്ങളെ ഇത്രയധികം സ്നേഹത്തോടെ ചേർത്തുപിടിച്ചതിന് നന്ദി. നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ ഭാഗമാണ്," എന്നാണ് രശ്മികയും വിജയ് ദേവരകൊണ്ടയും പങ്കുവച്ച കുറിപ്പിൽ പറയുന്നത്.
2018 പുറത്തിറങ്ങിയ ഗീതാ ഗോവിന്ദം എന്ന തെലുഗു ചിത്രത്തിലൂടെ ജോഡികളായി എത്തിയാണ് പ്രേക്ഷകരുടെ ഹൃദയത്തില് ഇടം പിടിച്ചത്. ബോക്സ് ഓഫിസില് വമ്പന് വിജയം നേടിയ ഈ ചിത്രത്തിന് ശേഷം 2019 ല് ഡിയര് കോമ്രേഡ് എന്ന ചിത്രത്തിലും ഒരുമിച്ചെത്തി. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇരുവരും പ്രണയത്തിലാണെന്ന വാര്ത്തകള് പ്രചരിച്ചത്.
Also Read:ആരാധകര് കാത്തിരുന്ന വിവാഹം; 'വിരോഷ്' ഒന്നിക്കുന്നു, വിവാഹം സ്ഥിരികരിച്ച് രശ്മിക- വിജയ്ദേവരകൊണ്ട