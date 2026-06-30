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ഗംഭീര പ്രതികരണം! 28 കോടിയിലധികം നേടി ബാലന്‍ കുതിക്കുന്നു; പ്രേക്ഷകരെ വിസ്‌മയിപ്പിച്ച 'എങ്ങോട്ടാ' വീഡിയോ ഗാനമെത്തി

ലോകമെമ്പാടും മികച്ച പ്രതികരണവുമായി ബാലന്‍:ദി ബോയ് ബോക്‌സ് ഓഫിസില്‍ കുതിക്കുന്നു. ട്രെന്‍ഡിങ്ങായ എങ്ങോട്ടാ ഗാനം റിലീസ് ചെയ്‌ത് അണിയറ പ്രവര്‍ത്തകര്‍.

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Balan: The Boy song out (Photo: Movie Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 30, 2026 at 11:51 AM IST

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പ്രേക്ഷകരെ വിസ്‌മയിപ്പിച്ചുക്കൊണ്ട് ചിദംബരം സംവിധാനം ചെയ്‌ത 'ബാലന്‍ ദി ബോയ്' തിയേറ്ററുകളില്‍ വിജയകരമായി മുന്നേറുകയാണ്. ഗംഭീര പ്രേക്ഷക പ്രതികരണവും നിരൂപക പ്രശംസയും നേടി മലയാള സിനിമയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ചിത്രങ്ങളിലൊന്നായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ബാലന്‍.

ഇപ്പോഴിതാ, ചിത്രത്തിലെ സൂപ്പര്‍ ഹിറ്റായി മാറിയ 'എങ്ങോട്ടാ' എന്ന ഗാനത്തിന്‍റെ വീഡിയോ പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുകയാണ് അണിയറ പ്രവര്‍ത്തകര്‍. സുഷിന്‍ ശ്യാം ഈണം നല്‍കിയ ഈ ഗാനം നേരത്തെ തന്നെ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ ട്രെന്‍ഡിങ് ആണ്. സുഷിന്‍ ശ്യാം തന്നെയാണ് ഗാനം ആലപിച്ചത്. വരികള്‍ രചിച്ചത് അന്‍വര്‍ അലിയാണ്.

സംവിധായകന്‍ ജിത്തു മാധവന്‍ തിരക്കഥ നിര്‍വഹിച്ച ചിത്രം നിര്‍മിച്ചിരിക്കുന്നത് കെവിഎന്‍ പ്രൊഡക്ഷന്‍സ്, തെസ്പിയന്‍ ഫിലിംസ് എന്നിവയുടെ ബാനറില്‍ വെങ്കട്ട് കെ. നാരായണ, ശൈലജ ദേശായി ഫെന്‍ എന്നിവര്‍ ചേര്‍ന്നാണ്.

ചിത്രത്തിലെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രങ്ങളായ അമ്മയുടെയും മകന്‍റെയും എങ്ങോട്ടെന്നില്ലാത്ത യാത്രയും ആ യാത്രയില്‍ അവര്‍ നേരിടുന്ന സംഭവങ്ങളുമാണ് ഈ ഗാനത്തിലൂടെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ സിനിമയുടെ കഥയെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്ന ഗാനം കൂടിയാണിത്. ഗാനം പോലെ തന്നെ മനോഹരമായ ദൃശ്യങ്ങളും കോര്‍ത്തിണക്കിയാണ് ഗാനം അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഷൈജു ഖാലിദ് ആണ് ചിത്രത്തിന് വേണ്ടി ഗംഭീര ദൃശ്യങ്ങള്‍ ഒരുക്കിയത്.

നേരത്തെ പുറത്തു വന്ന ചിത്രത്തിലെ താക്കോല്‍ എന്ന ഗാനവും ഏറെ പ്രേക്ഷക സ്വീകാര്യത ലഭിച്ചതാണ്. ഒരുമ്മയുടെയും മകന്‍റെയും അതിജീവനത്തിന്‍റെ കഥയാണ് ചിത്രം പറയുന്നത്. സസ്പെന്‍സും ത്രില്ലും നിറഞ്ഞ വൈകാരിക മുഹൂര്‍ത്തങ്ങളിലൂടെയാണ് സിനിമയുടെ സഞ്ചാരം. ഗംഭീര തിയേറ്റര്‍ അനുഭവമാണ് ഓരോ പ്രേക്ഷകനും സിനിമ സമ്മാനിക്കുന്നത്.

നേരത്തെ കാന്‍ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിന്‍റെ ഭാഗമായി മാര്‍ഷേ ഡു ഫിലിമില്‍ പ്രദര്‍ശിപ്പിച്ച ചിത്രം മികച്ച നിരൂപക പ്രശംസ നേടിയിരുന്നു. ജൂണ്‍ 19 നാണ് ചിത്രം ആഗോളറിലീസായി തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തിയത്. ആദ്യദിനം മുതല്‍ ഗംഭീര പ്രേക്ഷക പ്രതികരണവും നിരൂപക പ്രശംസയുമാണ് ചിത്രത്തിന് ലഭിക്കുന്നത്. ചിത്രത്തിന്‍റെ സംവിധാന മികവിനും അടക്കും ചിട്ടയോടുകൂടിയുള്ള തിരക്കഥയ്ക്ക് കഥാപാത്രങ്ങള്‍ക്കും സംഗീതത്തിനും ഛായാഗ്രഹണത്തിനുമൊക്കെ മികച്ച പ്രശംസയാണ് പ്രേക്ഷകരില്‍ നിന്നും ലഭിക്കുന്നത്.

ചിത്രത്തിലെ കേന്ദ്രകഥാപാത്രമായി എത്തിയ ആദിശേഷന്‍, ഫര്‍സാന പാലത്തിങ്കല്‍, മുഹമ്മദ് സിനാന്‍, ഡോളി ജൂണ്‍, ജീന്‍ പോള്‍ ലാല്‍, ഗിരീഷ് എ. ഡി, ബീന ആന്‍റണി എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങള്‍. ടൊവിനോ തോമസും സിനിമയില്‍ നിര്‍ണായക കഥാപാത്രമായി എത്തിയിട്ടുണ്ട്. മലയാളം, ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുഗു, കന്നഡ എന്നീ ഭാഷകളിലാണ് ചിത്രം പ്രദര്‍ശനത്തിന് എത്തിയത്.

ആഗോള ബോക്‌സ് ഓഫിസില്‍ കുതിച്ച് ബാലന്‍

ലോകമെമ്പാടുമായി മികച്ച പ്രതികരണമാണ് ചിത്രത്തിന് ലഭിക്കുന്നത്. ആഗോളതലത്തില്‍ 28.84 കോടി രൂപയാണ് ചിത്രം ഇതുവരെ നേടിയത്. വിദേശത്ത് നിന്ന് മാത്രം 10.85 കോടി രൂപയും ഇന്ത്യയില്‍ നിന്ന് 16.02 കോടി രൂപയുമാണ് നെറ്റ് കലക്ഷന്‍. 17.99 കോടി രൂപയാണ് ഗ്രോസ് കലക്ഷനുമാണ് പതിനൊന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ ചിത്രം വാരിക്കൂട്ടിയത്.

ഒന്നാം ദിവസത്തില്‍ 1.7 4 കോടി രൂപയും രണ്ടാം ദിവസത്തില്‍ 2.27 കോടി രൂപയും മൂന്നാം ദിവസത്തില്‍ 2.8 കോടി രൂപയുമാണ് ചിത്രത്തിന് ലഭിച്ചത്. നാലാം ദിവസത്തില്‍ 1.12 കോടി രൂപയും അഞ്ചാം ദിവസത്തില്‍ 1.07 കോടി രൂപയുമാണ് ചിത്രം നേടിയത്. ആറും ഏഴും ദിവസങ്ങളില്‍ മാന്ദ്യം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. 0.95 കോടിരൂപയും 0.95 കോടി രൂപയും മാത്രമേ ചിത്രത്തിന് ലഭിച്ചുള്ളു. എന്നാല്‍ എട്ടാം ദിവസത്തില്‍ വീണ്ടും കലക്ഷന്‍ കുത്തനെ ഉയരുന്നതാണ് കണ്ടത്. 1.15 കോടി രൂപയും ഒന്‍പതാം ദിവസത്തില്‍ 1.48 രൂപയും പത്താം ദിവസത്തില്‍ 1.54 കോടി രൂപയുമാണ് ചിത്രം നേടിയത്. 11 ാം ദിവസത്തില്‍ 0.5 കോടി രൂപയാണ് ലഭിച്ചത്.

ഛായാഗ്രഹണം- ഷൈജു ഖാലിദ്, സംഗീതം- സുഷിന്‍ ശ്യാം. എഡിറ്റര്‍- വിവേക് ഹര്‍ഷന്‍, പ്രൊഡക്ഷന്‍ ഡിസൈനര്‍- അജയന്‍ ചാലിശ്ശേരി, കാസ്റ്റിങ് ഡയറക്ടര്‍/ എക്സികുട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസര്‍- ഗണപതി, വസ്ത്രാലങ്കാരം- സപ്ന കാജാ റാവുത്തര്‍, മേക്കപ്പ്- റോണക്സ് സേവ്യര്‍, ആര്‍ട്ട് ഡയറക്ടര്‍- ഇന്ദുലാല്‍ കാവീട്, ഓഡിയോഗ്രഫി- ഷിജിന്‍ മെല്‍വിന്‍ ഹട്ടന്‍, അഭിഷേക് നായര്‍, അസ്സോസിയേറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസഴ്സ്- സുപ്രീത്, ധവല്‍ ജട്ടാനിയ, പൂജ ഷാ, പ്രൊഡക്ഷന്‍ കണ്‍ട്രോളര്‍- ദീപക് പരമേശ്വരന്‍, അസ്സോസിയേറ്റ് ഡിറക്ടര്‍സ്- ബിനു ബാലന്‍, എസ്.കെ. ശ്രീരാഗ്, കളറിസ്റ്റ്- ശ്രീക് വാര്യര്‍, വിഎഫ്എക്സ്- എഗ്ഗ് വൈറ്റ് വിഎഫ്എക്സ്, സ്റ്റില്‍ ഫോട്ടോഗ്രാഫര്‍- രോഹിത് കെ. സുരേഷ്,പബ്ലിസിറ്റി ഡിസൈന്‍- യെല്ലോ ടൂത്സ്.

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ENGOTTA BALAN THE BOY SONG
BALAN THE BOY MOVIE
BALAN BOX OFFICE COLLECTION
CHIDAMBARAM DIRECTOR
ENGOTTA BALAN THE BOY SONG OUT

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