മറവിയിൽ മാഞ്ഞുപോയ മലയാളത്തിൻ്റെ സ്വരരാഗം; എ. ടി. ഉമ്മർ നൽകിയ മധുരഗാനങ്ങൾക്ക് അമ്പതാണ്ടിൻ്റെ തിളക്കം
കാലവും തലമുറകളും മാറിയിട്ടും മലയാളിയുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇപ്പോഴും തങ്ങിനിൽക്കുന്നത് അമ്പത് വർഷം മുൻപ് സാങ്കേതികവിദ്യകളൊന്നുമില്ലാത്ത കാലത്ത് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ഈണങ്ങളാണ്. ഒക്ടോബർ 18-ന് കടന്നുപോയത് ആ മഹാനുഭാവൻ്റെ 25-ാം ചരമവാർഷികം
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 23, 2026 at 2:17 PM IST
അക്കി വിനായക്
പുതിയതിലേക്ക് കണ്ണ് നടുമ്പോൾ പഴയതിനെ മറക്കുന്നത് മനുഷ്യസഹജമായ സ്വഭാവമാണെങ്കിലും, ചില വിസ്മൃതികൾ നമ്മൾ നടന്നുവന്ന വേരറുക്കുന്നതിന് സമമാണ്. മലയാള സിനിമാസംഗീതത്തെ ഇത്രമേൽ സമ്പുഷ്ടമാക്കിയ, എന്നാൽ ഇന്നുപലരും ഓർക്കാൻ മറന്നുപോയ അത്തരം ഒരു പേരാണ് എ. ടി. ഉമ്മർ. 70-കളിലും 80-കളിലും മലയാളക്കര ഒന്നടങ്കം ഏറ്റുപാടിയ നൂറുകണക്കിന് സൂപ്പർഹിറ്റ് ഗാനങ്ങളുടെ സൃഷ്ടാവ്. കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബർ 18-ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ 25-ാം ചരമവാർഷികം കടന്നുപോയെങ്കിലും, ഒട്ടേറെ സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ഗാനങ്ങൾ സമ്മാനിച്ച പ്രതിഭ മലയാളിയുടെ മനഃപൂർവമായ മറവികളിൽ സുഖനിദ്രയിലാണ്.
വൈദ്യുതിപോലുമില്ലാത്ത കാലത്ത് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട നിത്യഹരിത ഈണങ്ങൾ
സാങ്കേതികവിദ്യ വട്ടപ്പൂജ്യമായിരുന്ന, കേരളത്തിലെ ഭൂരിഭാഗം വീടുകളിലും വൈദ്യുതിപോലും എത്താതിരുന്ന കാലത്താണ് എ. ടി. ഉമ്മർ എന്ന അത്ഭുതം സംഭവിക്കുന്നത്. ടിവിയോ വിദേശസംഗീതത്തിൻ്റെ റഫറൻസുകളോ ഇല്ലാതിരുന്ന അക്കാലത്ത് ട്രാൻസിസ്റ്റർ റേഡിയോകളിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗാനങ്ങൾ ജനഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തിയത്.
ശൂന്യതയിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം മെനഞ്ഞെടുത്ത സംഗീതം അഞ്ചുപതിറ്റാണ്ടിപ്പുറവും അതേ പുതുമയോടെ നിലനിൽക്കുന്നു. 'വെള്ളിച്ചില്ലും വിതറി...', 'ഒരു മയിൽപീലിയായി ഞാൻ ജനിക്കുമെങ്കിൽ...', 'എൻ്റെ ജന്മം നീയെടുത്തു...', 'കൊമ്പിൽ കിലുക്കും കെട്ടി...', 'മിഴിയിണ ഞാൻ അടയ്ക്കുമ്പോൾ...', 'വാകപ്പൂമരം ചൂടും...' തുടങ്ങിയ ഗാനങ്ങൾ ഇന്നും ഓരോ മലയാളിയുടെയും ശാരീരിക അവയവം പോലെ വേർപെടുത്താനാവാത്തവിധം ചേർന്നുനിൽക്കുന്നു.
തലമുറകളെ കീഴടക്കിയ പ്രണയവും വിരഹവും
പി. ഭാസ്കരൻ, ദേവരാജൻ മാസ്റ്റർ, ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി തുടങ്ങിയ പ്രഗത്ഭരായ പ്രതിഭകൾ വാണരുളിയ കാലഘട്ടത്തിലാണ് എ.ടി. ഉമ്മർ തൻ്റെ ശുദ്ധസംഗീതം കൊണ്ട് സ്വന്തമായൊരു സിംഹാസനം പണിതത്. 'വൃശ്ചികരാത്രിതൻ അരമനമുറ്റത്ത്...' പാടാത്ത 'ജെൻ സി' തലമുറയോ, 'രാകേന്ദുകിരണങ്ങൾ ഒളിവീശി...' കേൾക്കാത്ത 'ആൽഫ' തലമുറയോ ഇന്നു കേരളത്തിലില്ല.
രണ്ടു വർഷം മുൻപിറങ്ങിയ ഗാനങ്ങൾ പോലും മറവിയുടെ കയത്തിലേക്ക് മുങ്ങിത്താഴുമ്പോൾ, 50 വർഷം മുൻപ് അദ്ദേഹം നൽകിയ ഈണങ്ങൾ ഇന്നും ചിരഞ്ജീവിയായി തുടരുന്നു. 'ഒരു നിമിഷം തരൂ നിന്നിലലിയാൻ', 'തുഷാരബിന്ദുക്കളേ' എന്നീ ഗാനങ്ങൾ കേട്ട് അലിയാത്ത ഹൃദയങ്ങളില്ല.
പി ഭാസ്കരൻ ദേവരാജൻ മാസ്റ്റർ, ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി പ്രതിഭകളുടെ തട്ടകത്തിൽ മലയാളി മനസ്സിനോട് മത്സരിച്ച് ഇഷ്ടം നേടാൻ എ. ടി. ഉമ്മറിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിനുള്ളിലെ ശുദ്ധ സംഗീതത്തിൻ്റെ മൂല്യം ഹിമാലയത്തോളം ഉയരത്തിൽ ആണെന്ന് ചിന്തിക്കണം.
ഇതിഹാസങ്ങളുടെ കാലത്ത് പൊരുതിനിന്ന പ്രതിഭ
പുതിയ തലമുറയോട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഗായകനെ കുറിച്ചോ സംഗീത സംവിധായകനെ കുറിച്ചോ ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം പറയാൻ ഒട്ടനവധി പേരുകൾ ഉണ്ടാകും. ഒരിക്കൽ വിഖ്യാത സംഗീതസംവിധായകനായ ദേവരാജൻ മാസ്റ്ററോട് ഒരാൾ ചോദിച്ചു മലയാളത്തിലെ ഒന്നാം നമ്പർ ഗായകൻ ആരാണ്? ഉത്തരം യേശുദാസ്. അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ആളോ അതും യേശുദാസ്. അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ അതും യേശുദാസ്.. ഒന്നു മുതൽ പത്താം സ്ഥാനം വരെ യേശുദാസ് തന്നെയാണെന്നായിരുന്നു ദേവരാജൻ മാസ്റ്ററുടെ മറുപടി. അക്കാലത്തെ വിഖ്യാതനായ മറ്റൊരു ഗായകൻ്റെ പേരെടുത്ത് ആ വ്യക്തി എത്രാം സ്ഥാനത്താണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ദേവരാജൻ മാസ്റ്റർ പറഞ്ഞ മറുപടി പതിനൊന്നാമതോ പന്ത്രണ്ടാമതോ വേണമെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് കൂട്ടി വായിക്കാം എന്നായിരുന്നു.
1933ൽ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ തലശ്ശേരിയിലാണ് എ. ടി. ഉമ്മർ ജനിച്ചത്. വേണുഗോപാൽ ഭാഗവതരുടെ ശിക്ഷണത്തിൽ സംഗീതത്തിൽ പിച്ചവച്ചു. പിന്നീട് വിഖ്യാതരുടെ കീഴിൽ ഹിന്ദുസ്ഥാനി സംഗീതത്തിൽ അഗാധമായ ജ്ഞാനം നേടി. നല്ലൊരു ഫുട്ബോൾ പ്ലെയർ കൂടിയായിരുന്ന ഉമ്മർ സുഹൃത്തായ ഡോക്ടർ പവിത്രൻ്റെ പിന്തുണയോടെയാണ് കലാമേഖലയിലേക്ക് ചുവട് വയ്ക്കുന്നത്. പവിത്രൻ്റെ സുഹൃത്തായ ഡോക്ടർ ബാലകൃഷ്ണൻ മദിരാശി മലയാളി അസോസിയേഷൻ്റെ നാടകത്തിനു വേണ്ടി പി. ഭാസ്കരൻ രചിച്ച ഗാനങ്ങളുടെ സംഗീത സംവിധാനം ഒരുക്കാൻ എ. ടി. ഉമ്മറിനെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു. ബാലകൃഷ്ണനുമായുള്ള സൗഹൃദമാണ് തളിരുകൾ എന്ന ചിത്രത്തിലേക്ക് എ. ടി. ഉമ്മറിന് വഴിതുറന്നു കൊടുത്തത്.
ഗാനരചനയ്ക്ക് വില കൽപ്പിച്ച 'പാവത്താനായ' സംഗീതജ്ഞൻ
പി. ഭാസ്കരൻ, ഒഎൻവി, ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി തുടങ്ങിയവരൊക്കെ എ. ടി. ഉമ്മറിന് വേണ്ടി ഗാനങ്ങൾ രചിച്ചു. സംവിധായകനായ സത്യൻ അന്തിക്കാട് പോലും 130-ലധികം ഗാനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഐ.വി. ശശിയുടെ 'ആലിംഗനം' എന്ന ചിത്രത്തിലെ ഗാനങ്ങൾക്ക് കേരള സർക്കാരിന്റെ മികച്ച സംഗീതസംവിധായകനുള്ള പുരസ്കാരവും അദ്ദേഹത്തെ തേടിയെത്തി.
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