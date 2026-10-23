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മറവിയിൽ മാഞ്ഞുപോയ മലയാളത്തിൻ്റെ സ്വരരാഗം; എ. ടി. ഉമ്മർ നൽകിയ മധുരഗാനങ്ങൾക്ക് അമ്പതാണ്ടിൻ്റെ തിളക്കം

കാലവും തലമുറകളും മാറിയിട്ടും മലയാളിയുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇപ്പോഴും തങ്ങിനിൽക്കുന്നത് അമ്പത് വർഷം മുൻപ് സാങ്കേതികവിദ്യകളൊന്നുമില്ലാത്ത കാലത്ത് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ഈണങ്ങളാണ്. ഒക്ടോബർ 18-ന് കടന്നുപോയത് ആ മഹാനുഭാവൻ്റെ 25-ാം ചരമവാർഷികം

The Untold Story Of Most Humble Music Composer A T Ummer
എ. ടി. ഉമ്മർ (Special Arrangement)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 23, 2026 at 2:17 PM IST

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അക്കി വിനായക്

പുതിയതിലേക്ക് കണ്ണ് നടുമ്പോൾ പഴയതിനെ മറക്കുന്നത് മനുഷ്യസഹജമായ സ്വഭാവമാണെങ്കിലും, ചില വിസ്മൃതികൾ നമ്മൾ നടന്നുവന്ന വേരറുക്കുന്നതിന് സമമാണ്. മലയാള സിനിമാസംഗീതത്തെ ഇത്രമേൽ സമ്പുഷ്ടമാക്കിയ, എന്നാൽ ഇന്നുപലരും ഓർക്കാൻ മറന്നുപോയ അത്തരം ഒരു പേരാണ് എ. ടി. ഉമ്മർ. 70-കളിലും 80-കളിലും മലയാളക്കര ഒന്നടങ്കം ഏറ്റുപാടിയ നൂറുകണക്കിന് സൂപ്പർഹിറ്റ് ഗാനങ്ങളുടെ സൃഷ്ടാവ്. കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബർ 18-ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ 25-ാം ചരമവാർഷികം കടന്നുപോയെങ്കിലും, ഒട്ടേറെ സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ഗാനങ്ങൾ സമ്മാനിച്ച പ്രതിഭ മലയാളിയുടെ മനഃപൂർവമായ മറവികളിൽ സുഖനിദ്രയിലാണ്.

​വൈദ്യുതിപോലുമില്ലാത്ത കാലത്ത് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട നിത്യഹരിത ഈണങ്ങൾ

​സാങ്കേതികവിദ്യ വട്ടപ്പൂജ്യമായിരുന്ന, കേരളത്തിലെ ഭൂരിഭാഗം വീടുകളിലും വൈദ്യുതിപോലും എത്താതിരുന്ന കാലത്താണ് എ. ടി. ഉമ്മർ എന്ന അത്ഭുതം സംഭവിക്കുന്നത്. ടിവിയോ വിദേശസംഗീതത്തിൻ്റെ റഫറൻസുകളോ ഇല്ലാതിരുന്ന അക്കാലത്ത് ട്രാൻസിസ്റ്റർ റേഡിയോകളിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗാനങ്ങൾ ജനഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തിയത്.

​ശൂന്യതയിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം മെനഞ്ഞെടുത്ത സംഗീതം അഞ്ചുപതിറ്റാണ്ടിപ്പുറവും അതേ പുതുമയോടെ നിലനിൽക്കുന്നു. 'വെള്ളിച്ചില്ലും വിതറി...', 'ഒരു മയിൽപീലിയായി ഞാൻ ജനിക്കുമെങ്കിൽ...', 'എൻ്റെ ജന്മം നീയെടുത്തു...', 'കൊമ്പിൽ കിലുക്കും കെട്ടി...', 'മിഴിയിണ ഞാൻ അടയ്ക്കുമ്പോൾ...', 'വാകപ്പൂമരം ചൂടും...' തുടങ്ങിയ ഗാനങ്ങൾ ഇന്നും ഓരോ മലയാളിയുടെയും ശാരീരിക അവയവം പോലെ വേർപെടുത്താനാവാത്തവിധം ചേർന്നുനിൽക്കുന്നു.

തലമുറകളെ കീഴടക്കിയ പ്രണയവും വിരഹവും

​പി. ഭാസ്കരൻ, ദേവരാജൻ മാസ്റ്റർ, ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി തുടങ്ങിയ പ്രഗത്ഭരായ പ്രതിഭകൾ വാണരുളിയ കാലഘട്ടത്തിലാണ് എ.ടി. ഉമ്മർ തൻ്റെ ശുദ്ധസംഗീതം കൊണ്ട് സ്വന്തമായൊരു സിംഹാസനം പണിതത്. 'വൃശ്ചികരാത്രിതൻ അരമനമുറ്റത്ത്...' പാടാത്ത 'ജെൻ സി' തലമുറയോ, 'രാകേന്ദുകിരണങ്ങൾ ഒളിവീശി...' കേൾക്കാത്ത 'ആൽഫ' തലമുറയോ ഇന്നു കേരളത്തിലില്ല.

The Untold Story Of Most Humble Music Composer A T Ummer
The Untold Story Of Most Humble Music Composer A T Ummer (Special Arrangement)

​രണ്ടു വർഷം മുൻപിറങ്ങിയ ഗാനങ്ങൾ പോലും മറവിയുടെ കയത്തിലേക്ക് മുങ്ങിത്താഴുമ്പോൾ, 50 വർഷം മുൻപ് അദ്ദേഹം നൽകിയ ഈണങ്ങൾ ഇന്നും ചിരഞ്ജീവിയായി തുടരുന്നു. 'ഒരു നിമിഷം തരൂ നിന്നിലലിയാൻ', 'തുഷാരബിന്ദുക്കളേ' എന്നീ ഗാനങ്ങൾ കേട്ട് അലിയാത്ത ഹൃദയങ്ങളില്ല.


പി ഭാസ്കരൻ ദേവരാജൻ മാസ്റ്റർ, ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി പ്രതിഭകളുടെ തട്ടകത്തിൽ മലയാളി മനസ്സിനോട് മത്സരിച്ച് ഇഷ്ടം നേടാൻ എ. ടി. ഉമ്മറിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിനുള്ളിലെ ശുദ്ധ സംഗീതത്തിൻ്റെ മൂല്യം ഹിമാലയത്തോളം ഉയരത്തിൽ ആണെന്ന് ചിന്തിക്കണം.

ഇതിഹാസങ്ങളുടെ കാലത്ത് പൊരുതിനിന്ന പ്രതിഭ

പുതിയ തലമുറയോട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഗായകനെ കുറിച്ചോ സംഗീത സംവിധായകനെ കുറിച്ചോ ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം പറയാൻ ഒട്ടനവധി പേരുകൾ ഉണ്ടാകും. ഒരിക്കൽ വിഖ്യാത സംഗീതസംവിധായകനായ ദേവരാജൻ മാസ്റ്ററോട് ഒരാൾ ചോദിച്ചു മലയാളത്തിലെ ഒന്നാം നമ്പർ ഗായകൻ ആരാണ്? ഉത്തരം യേശുദാസ്. അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ആളോ അതും യേശുദാസ്. അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ അതും യേശുദാസ്.. ഒന്നു മുതൽ പത്താം സ്ഥാനം വരെ യേശുദാസ് തന്നെയാണെന്നായിരുന്നു ദേവരാജൻ മാസ്റ്ററുടെ മറുപടി. അക്കാലത്തെ വിഖ്യാതനായ മറ്റൊരു ഗായകൻ്റെ പേരെടുത്ത് ആ വ്യക്തി എത്രാം സ്ഥാനത്താണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ദേവരാജൻ മാസ്റ്റർ പറഞ്ഞ മറുപടി പതിനൊന്നാമതോ പന്ത്രണ്ടാമതോ വേണമെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് കൂട്ടി വായിക്കാം എന്നായിരുന്നു.

The Untold Story Of Most Humble Music Composer A T Ummer
The Untold Story Of Most Humble Music Composer A T Ummer (Special Arrangement)
ഹൃദയത്തിൽ പതിഞ്ഞുപോയ ഒരു ശബ്ദം, മുഖം ഇതൊക്കെ മലയാളിക്ക് ഒന്നു മുതൽ പത്താം സ്ഥാനം വരെ മറ്റൊരാൾക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിവയ്ക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു കാലഘട്ടം. നടനെങ്കിൽ നസീറും സത്യനും, സംഗീതസംവിധായകരെങ്കിൽ പി. ഭാസ്കരനും ദേവരാജൻ മാസ്റ്ററും. അങ്ങനെയൊരു കാലഘട്ടത്തിൽ മലയാളി നെഞ്ചോട് ചേർത്ത സംഗീതസംവിധായകർക്ക് പകരക്കാരനായി എ. ടി. ഉമ്മർ കടന്നുവന്നെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംഗീതത്തിൻ്റെ ബലവും കഷ്ടപ്പാടും പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അതിനായിരുന്നു ദേവരാജൻ മാസ്റ്ററുടെ യേശുദാസ് ഉദാഹരണം.
തലശ്ശേരിയിൽ നിന്ന് സിനിമയുടെ മുകളിലേക്ക്

1933ൽ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ തലശ്ശേരിയിലാണ് എ. ടി. ഉമ്മർ ജനിച്ചത്. വേണുഗോപാൽ ഭാഗവതരുടെ ശിക്ഷണത്തിൽ സംഗീതത്തിൽ പിച്ചവച്ചു. പിന്നീട് വിഖ്യാതരുടെ കീഴിൽ ഹിന്ദുസ്ഥാനി സംഗീതത്തിൽ അഗാധമായ ജ്ഞാനം നേടി. നല്ലൊരു ഫുട്ബോൾ പ്ലെയർ കൂടിയായിരുന്ന ഉമ്മർ സുഹൃത്തായ ഡോക്ടർ പവിത്രൻ്റെ പിന്തുണയോടെയാണ് കലാമേഖലയിലേക്ക് ചുവട് വയ്ക്കുന്നത്. പവിത്രൻ്റെ സുഹൃത്തായ ഡോക്ടർ ബാലകൃഷ്ണൻ മദിരാശി മലയാളി അസോസിയേഷൻ്റെ നാടകത്തിനു വേണ്ടി പി. ഭാസ്കരൻ രചിച്ച ഗാനങ്ങളുടെ സംഗീത സംവിധാനം ഒരുക്കാൻ എ. ടി. ഉമ്മറിനെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു. ബാലകൃഷ്ണനുമായുള്ള സൗഹൃദമാണ് തളിരുകൾ എന്ന ചിത്രത്തിലേക്ക് എ. ടി. ഉമ്മറിന് വഴിതുറന്നു കൊടുത്തത്.

The Untold Story Of Most Humble Music Composer A T Ummer
The Untold Story Of Most Humble Music Composer A T Ummer (Special Arrangement)
തളിരുകൾ എന്ന ചിത്രത്തിലെ 'ദേവി എൻ ചിരിയിൽ...' എന്ന ഗാനം എന്നും ഒരുപാട് സംഗീതാസ്വാദകരുടെ ഇഷ്ടഗാനങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. യൂട്യൂബിൽ ഗാനത്തിൻ്റെ വരികൾ സെർച്ച് ചെയ്താൽ, മറവിയിൽ ഒളിഞ്ഞ സുപരിചിതമായ ആ ഗാനം മറന്നുപോയവർക്ക് തിരിച്ചറിയാം. സംവിധായകൻ എ. വിൻസെൻ്റ് ആയിരുന്നു ഉമ്മറിനെ തുടക്കകാലത്ത് പിന്തുണച്ച പ്രമുഖരിൽ ഒരാൾ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആഭിജാത്യം എന്ന സിനിമയിലൂടെയാണ് ഉമ്മർ തരംഗമാകുന്നത്. ചിത്രത്തിലെ 'ചെമ്പകപ്പൂങ്കാവനത്തിലെ പൂമരച്ചോട്ടിൽ...' എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഗാനം കേരളക്കര കീഴടക്കി.

ഗാനരചനയ്ക്ക് വില കൽപ്പിച്ച 'പാവത്താനായ' സംഗീതജ്ഞൻ

പി. ഭാസ്കരൻ, ഒഎൻവി, ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി തുടങ്ങിയവരൊക്കെ എ. ടി. ഉമ്മറിന് വേണ്ടി ഗാനങ്ങൾ രചിച്ചു. സംവിധായകനായ സത്യൻ അന്തിക്കാട് പോലും 130-ലധികം ഗാനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഐ.വി. ശശിയുടെ 'ആലിംഗനം' എന്ന ചിത്രത്തിലെ ഗാനങ്ങൾക്ക് കേരള സർക്കാരിന്റെ മികച്ച സംഗീതസംവിധായകനുള്ള പുരസ്കാരവും അദ്ദേഹത്തെ തേടിയെത്തി.

രതീഷ് പാടി അഭിനയിക്കുന്ന കാറ്റു താരാട്ടും എന്ന ഗാനം കേട്ടാൽ ഏറ്റുപാടാത്തവരായി ആരുണ്ട്. ഗായകൻ യേശുദാസിൻ്റെ ഏറ്റവും മികച്ച ഗാനങ്ങൾ എ. ടി. ഉമ്മറിനൊപ്പം ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലർക്കെങ്കിലും അതിശയോക്തി തോന്നാം.
The Untold Story Of Most Humble Music Composer A T Ummer
The Untold Story Of Most Humble Music Composer A T Ummer (Special Arrangement)
ഏറ്റവും വലിയ തമാശ, ഹിറ്റ് ഹിന്ദി സിനിമകളുടെ ഗാനങ്ങൾ മലയാളത്തിലേക്ക് പറച്ചുനടുന്ന ഒരാൾ എന്നൊരു അപഖ്യാതി എ. ടി. ഉമ്മറിന് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഉമ്മറിനെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമകൾ ഇ ടി വിഭാരതിനോട് പങ്കുവെച്ചതിൽ ഒരാൾ പ്രശസ്ത എഴുതുകാരനും ഗാന നിരൂപകരമായ ടി പി ശാസ്തമംഗലം ആയിരുന്നു.
The Untold Story Of Most Humble Music Composer A T Ummer
The Untold Story Of Most Humble Music Composer A T Ummer (Special Arrangement)
" അതിഭാവുകത്വമില്ലാത്ത ഗാനങ്ങളുടെ സൃഷ്ടാവ്. ലാളത്യമുള്ള മെലഡികൾ ആയിരുന്നു ഉമ്മറിൻ്റെ ഗാനങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത. ഹിന്ദി ഗാനങ്ങൾ കോപ്പിയടിക്കുന്നു എന്നൊരു അപഖ്യാതി വാസ്തവമാണ്. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭൂരിഭാഗം ഗാനങ്ങളും ഒറിജിനൽ തന്നെയാണ്. വരികൾക്ക് ഇത്രയധികം ബഹുമാനം കൊടുക്കുന്ന മറ്റൊരു സംഗീത സംവിധായകൻ വേറെയില്ല. വരികളുടെ ഭംഗി നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ സംഗീതം കൊണ്ട് വളച്ചൊടിക്കുന്ന പ്രവർത്തി അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും ചെയ്തിട്ടില്ല. പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് അപഖ്യാതി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിനും ഉത്തരം ഉണ്ട്. എത്രയോ സിനിമ ഗാനങ്ങളുടെ കമ്പോസിഷൻ നിമിഷങ്ങളിൽ എനിക്ക് ഭാഗമാകാൻ സാധിച്ചു. എ ടി ഉമ്മർ അല്ലെങ്കിലും, ചില സംവിധായകർ ചില ഹിറ്റ് ഗാനങ്ങളുടെ ചുവടുപിടിച്ച് ട്യൂൺ ഉണ്ടാക്കാൻ സംഗീത സംവിധായകരോട് നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞാൻ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ചിലർ എതിർക്കും, ചിലർ മനസ്സില്ല മനസ്സോടെ അതനുസരിക്കും. എന്നാൽ എടി ഉമ്മറിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്തെന്നാൽ സംവിധായകൻ എന്തുപറയുന്നു, അതിന് അദ്ദേഹം വഴങ്ങി കൊടുത്തിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായ പേരുദോഷത്തിനുള്ള പ്രധാന കാരണവും അതുതന്നെയാണ്. ദേവരാജൻ മാസ്റ്റർ അടക്കമുള്ളവരുടെ ഗാനങ്ങളെ ഞാൻ വിമർശിച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എ ടി ഉമ്മറിൻ്റെ ഗാനങ്ങളെക്കുറിച്ചോ സംഗീതത്തെക്കുറിച്ചോ വലിയ വാക്കുകളിൽ വിമർശിക്കേണ്ട സാഹചര്യം എനിക്കുണ്ടായിട്ടില്ല" ടിപി ശാസ്തമംഗലം പറഞ്ഞു. എങ്കിലും മോഷ്ടിച്ച ഗാനങ്ങളെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതിൽ മടി കാണിച്ചിട്ടില്ല. സാത്വികനായ മനുഷ്യൻ. വിമർശനങ്ങൾക്ക് പുഞ്ചിരി അല്ലാതെ മറുപടിയും നൽകിയിട്ടില്ല. ആഭിജാത്യം എന്ന സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി അദ്ദേഹം ചെയ്ത ചെമ്പകപ്പൂങ്കാവനത്തിൽ എന്ന ഗാനത്തെ ഒക്കെ ഞാൻ ഒരുപാട് പ്രശംസിച്ചു എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. പൂവച്ചൽ ഖാദർ എഴുതിയ ഉത്സവം എന്ന ചിത്രത്തിലെ അതിസമാഗമ ലജ്ജയിൽ ആതിര എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഗാനമൊക്കെ പകരം വയ്ക്കാൻ ഇല്ലാത്ത കലാസൃഷ്ടികളാണ്. മലയാള ചലച്ചിത്ര സംഗീതസംവിധായകരിൽ ഏറ്റവും വലിയ പാവത്താനായിരുന്നു എ ടി ഉമ്മർ... പ്രതിഭയ്ക്ക് പ്രണാമം.

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A T UMMER
P BHASKARAN
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MALAYALAM MUSIC DIRECTOR
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