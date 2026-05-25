വയനാടിൻ്റെ ഗോത്രവീര്യം വെള്ളിത്തിരയിലേക്ക്; മാറ്റത്തിൻ്റെ കാഹളവുമായി 'കരിമി'

ബാല്യത്തിൻ്റെ കഥ, ഗോത്രത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയം, 'കരിമി'ക്ക് പറയാനുണ്ട് ഏറെ... ഗോത്ര ജീവിതത്തിൻ്റെ സ്വത്വവും ബാല്യത്തിൻ്റെ നിഷ്കളങ്കതയും ഫാൻ്റസിയുടെ അത്ഭുത ലോകവും ഒരുമിപ്പിച്ച് കരിമി ഒരുങ്ങുന്നു...

കരിമി ലൊക്കേഷൻ ചിത്രം (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 25, 2026 at 2:51 PM IST

വയനാട്: തിയേറ്ററിലെ ഇരുളിൽ തെളിയുന്ന വെള്ളി വെളിച്ചത്തിന് മനുഷ്യൻ്റെ ചിന്തകളെയും സംസ്‌കാരരത്തെയും തിരുത്തിയെഴുതാൻ പോന്നൊരു മാന്ത്രികശക്തിയുണ്ട്. 'സിനിമാ സ്റ്റൈൽ' എന്ന പദപ്രയോഗം തന്നെ കാണികളിൽ ഈ കലയുണ്ടാക്കിയ ആഴത്തിലുള്ള സ്വാധീനത്തിൻ്റെ തെളിവാണ്. സമൂഹത്തിലെ അനീതികളെ വിരൽ ചൂണ്ടി കാട്ടാനും മാറ്റത്തിൻ്റെ കാഹളം മുഴക്കാനും സിനിമയെന്ന മാധ്യമത്തോളം കരുത്തുള്ള മറ്റൊന്നില്ല.

ആ സിനിമാറ്റിക് വിപ്ലവം ഇപ്പോൾ വയനാടിൻ്റെ പച്ചപ്പിലേക്കും അവിടുത്തെ ഗോത്രജീവിതങ്ങളിലേക്കും ക്യാമറക്കണ്ണുകൾ തിരിക്കുകയാണ്. അടിയ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഗോത്രവിഭാഗങ്ങളുടെ സംസ്‌കാരവും രാഷ്ട്രീയവും പ്രതിരോധവും ചർച്ച ചെയ്യുന്ന 'കരിമി' എന്ന ബഹുഭാഷാ ചിത്രം അണിയറയിൽ ഒരുങ്ങുന്നു. വയനാടിൻ്റെ വന്യമായ ദൃശ്യഭംഗിയിലൂടെ ശക്തമായൊരു സാമൂഹിക സന്ദേശമാണ് പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത്.

കരിമി വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുന്ന അണിയറപ്രവർത്തകർ (ETV Bhart)

മലയാളത്തിലും തമിഴിലുമായി ഒരുങ്ങുന്ന ചിത്രം നവംബറിൽ റിലീസ് ചെയ്‌തേക്കും. അദിവാസി കുട്ടികളുടെ ജീവിതവും അവരുടെ ബാല്യകാലവുമാണ് ചിത്രത്തിൻ്റെ ഇതിവൃത്തം. വയനാടിൻ്റെ ദൃശ്യ ഭംഗിയും ഗോത്രവിഭാഗങ്ങളുടെ സംസ്‌കാരം വിളിച്ചോതുന്ന ഈ ചിത്രം ശക്തമായ സാമൂഹിക സന്ദേശവും കൈമാറുന്നുണ്ടെന്ന് അണിയറ പ്രവർത്തകർ പറയുന്നു. സംസ്‌കാരവും, രാഷ്‌ടീയവും, പ്രതിഷേധങ്ങളുമെല്ലാം സിനിമയിലൂടെ ആസ്വദിക്കുകയും വിലയിരുത്തുകയും ചെയ്‌ത നമുക്ക് വ്യത്യസ്‌ത ദൃഷ്യാവിഷ്‌കാരം ലഭിക്കുമെന്നും അണിയറ പ്രവർത്തകർ പറയുന്നു.

''കുട്ടികളുടെ ഒരു ഫാൻ്റസി ചിത്രമാണിത്. വയനാട്ടിലെ തന്നെ കുട്ടികളെ ഉള്‍പ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ചിത്രം നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത്. വയനാട് ജനിക്കേണ്ട ഒരു കുട്ടി പാലക്കാടും, പാലക്കാട് ജനിക്കേണ്ട ഒരു കുട്ടി വയനാടും ജനിക്കുന്നു. ഇവർക്കിടയിലുണ്ടാകുന്ന രസകരമായ സംഭവങ്ങളും ഫാൻ്റസി അനുഭവങ്ങളുമാണ് ചിത്രത്തിലുള്ളത്. എല്ലാതരം പ്രേക്ഷകരെയും തൃപ്‌തിപ്പെടുത്തുന്ന ആകർഷിക്കുന്ന ഒറു ദൃശ്യാനുഭവമായിരിക്കും ചിത്രം. സിനിമ ചെയ്യാൻ ഞങ്ങള്‍ക്ക് ഒരുപാട് പരിമിതികളുണ്ട്. എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം'' സംവിധായകൻ സുനിൽ പുള്ളോട് പറഞ്ഞു.

കുട്ടികളുടെ ഫാൻ്റസി ചിത്രമായാണ് കരിമി ഒരുങ്ങുന്നത്. 100ഓളം കുട്ടികളെ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് ചിത്രം നിർമിക്കുന്നത്. ഗോത്രവിഭാഗത്തിൻ്റെ പഴയകാലങ്ങളും സംസ്‌കാരവും പുതിയ തലമുറയുടെ ചിന്താഗതിയും തുറന്നുകാട്ടുന്നതിൽ ചിത്രം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രികരിക്കുന്നു. ചിത്രത്തിൽ രണ്ട് പെൺകുട്ടികളാണ് പ്രധന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ഒരുപാട് പരിമിതികളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മികച്ച ഒരു സിനിമ സൃഷ്‌ടിച്ചെടുക്കണമെന്നാണ് ആഗ്രഹമെന്ന് സിനിമയുടെ സംവിധായകൻ സുനിൽ പുള്ളോട് പറഞ്ഞു.

ചിത്രത്തിനായി ഗോത്ര ഗാനവും ഗോത്ര ഭാഷയും ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് എഴുത്തുകാരിയും ഗായികയുമായ വയനാട് വരദൂർ സ്വദേശി സുജിത ഉണ്ണികൃഷ്‌ണനാണ്. ചിത്രത്തിൽ ഗാനം എഴുതുകയും അതിൽ പാടി അഭിനയിക്കുകയും ചെയുന്നു എന്ന സന്തോഷവും സുജിത പങ്കിടുന്നു. സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം പൂർത്തിയാകുന്നുവെന്നും വായനാട്ടിൽനിന്നും മികച്ച പ്രതികരണം ലഭിക്കുന്നുണ്ടന്നും സിനിമ ഇറങ്ങിക്കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും പിന്തുണ ഉണ്ടാകണമെന്നും സുജിത പറഞ്ഞു.

