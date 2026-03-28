മലയാളത്തിന്‍റെ ബ്രഹ്മാണ്ഡ ചിത്രം! കത്തനാര്‍ ട്രെയിലര്‍ ഉടന്‍; ആകാംക്ഷയോടെ ആരാധകര്‍

ശ്രീ ഗോകുലം മൂവീസിൻ്റെ ബാനറിൽ ഗോകുലം ഗോപാലൻ നിർമ്മിക്കുന്ന ജയസൂര്യ - റോജിൻ തോമസ് ചിത്രമാണ് കത്തനാര്‍.

Kathanar (Photo: Movie Poster)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : March 28, 2026 at 11:12 AM IST

സിനിമാ പ്രേമികള്‍ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളില്‍ ഒന്നാണ് ജയസൂര്യ പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്ന കത്തനാര്‍. പ്രഖ്യാപനം മുതല്‍ വലിയ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റിയ ഈ ചിത്രത്തിന്‍റെ ഓരോ അപ്‌ഡേറ്ററുകളും വലിയ ആവേശത്തോടെയാണ് സിനിമാസ്വാദര്‍ സ്വീകരിക്കുന്നത്.

ഇപ്പോഴിതാ സിനിമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വലിയ അപ്‌ഡേറ്റാണ് ഇപ്പോള്‍ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത്. ശ്രീ ഗോകുലം മൂവീസിൻ്റെ ബാനറിൽ ഗോകുലം ഗോപാലൻ നിർമ്മിക്കുന്ന ബിഗ് ബജറ്റ് ചിത്രം കത്തനാറിന്‍റെ ട്രെയിലര്‍ മാര്‍ച്ച് 31 ന് റിലീസ് ചെയ്യും.

റോജിൻ തോമസ് സംവിധാനം ചെയ്ത ഈ ചിത്രം രചിച്ചിരിക്കുന്നത് ആർ രാമാനന്ദ് , റോജിൻ തോമസ് എന്നിവർ ചേർന്നാണ്.

മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ചിത്രമായി ഒരുക്കുന്ന ഈ ബ്രഹ്മാണ്ഡ ചിത്രത്തിൻ്റെ പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ജോലികൾ ഇപ്പോൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ബൈജു ഗോപാലൻ, വി സി പ്രവീൺ എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിൻ്റെ കൊ-പ്രൊഡ്യൂസേർസ്. എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ കൃഷ്ണമൂർത്തി.

മലയാള സിനിമയെ മറ്റൊരു തലത്തിൽ എത്തിക്കുന്ന ബ്രഹ്മാണ്ഡ സിനിമാനുഭവമായി ആണ് ചിത്രം എത്തുക എന്ന പ്രതീക്ഷയാണ് ഫസ്റ്റ് ലുക്കും ഗ്ലിമ്പ്സ് വീഡിയോയും നൽകുന്നത്. ടൈറ്റിൽ വേഷം ചെയ്യുന്ന ജയസൂര്യയെ കൂടാതെ, തെലുഗു സൂപ്പർ നായികാ താരം, അനുഷ്‌ക ഷെട്ടി, പ്രഭുദേവ, സനൂപ് സാൻ, സാൻഡി, ദേവിക, നിതീഷ് ഭരദ്വാജ്, വിനീത്, ഹരീഷ് ഉത്തമൻ, ശ്രീകാന്ത് മുരളി, കുൽപ്രീത് യാദവ് എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിലെ മറ്റ് പ്രധാന താരങ്ങൾ.

ഇന്ദ്രൻസ് നായകനായ, ദേശീയ പുരസ്കാരം നേടിയ ‘ഹോം’ എന്ന ചിത്രത്തിനു ശേഷം റോജിൻ തോമസ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണ് കത്തനാർ. വെർച്വൽ പ്രൊഡക്‌ഷൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അതിനൂതനമായ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ ഉപയോഗിച്ച് ആണ് ഈ ചിത്രം ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. 15 ഭാഷകളിലായാണ് ചിത്രം പ്രദർശനത്തിന് എത്തുന്നത്.

ഛായാഗ്രഹണം- നീൽ ഡി കുഞ്ഞ, സംഗീതം- രാഹുൽ സുബ്രഹ്മണ്യൻ ഉണ്ണി, എഡിറ്റിംഗ്, വിഎഫ്എക്സ് ഡയറക്ടർ - റോജിൻ തോമസ്, പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈൻ - രാജീവൻ, ആക്ഷൻ ഡിസൈൻ - റോജിൻ തോമസ്, ആക്ഷൻ- ജംഗ്ജിൻ പാർക്ക്, കലൈ കിങ്സൺ, ഹെഡ് ഓഫ് ടെക്നോളജീസ് - സെന്തിൽ നാഥ്, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ - സിദ്ധു പനക്കൽ, കലാ സംവിധാനം - അജി കുട്ടിയാനി, രാം പ്രസാദ്, ചീഫ് അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർസ് - ശാലം, ഗോപേഷ് ശരത്, മേക്കപ്പ് - റൊണക്സ് സേവ്യർ, വസ്ത്രങ്ങൾ - അനീഷ് തൊടുപുഴ, സൗണ്ട് ഡിസൈൻ - സിങ്ക് സിനിമ, ഓഡിയോഗ്രഫി - അജിത് എ ജോർജ്, കളറിസ്റ്റ് - ലൂക്കാസ്, വിഎഫ്എക്സ് ആൻഡ് ഡിഐ സ്റ്റുഡിയോ - പോയറ്റിക് , പിആർഒ - ശബരി, വാഴൂർ ജോസ്.

Read More:ഒരുങ്ങുന്നത് വമ്പന്‍ ദൃശ്യവിരുന്ന്! രാമനായി രണ്‍ബീര്‍ സീതയായി സായ് പല്ലവി; രാമായണ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് ഹനുമാന്‍ ജയന്തി ദിനത്തില്‍

രാം ചരണിന്‍റെ ഞെട്ടിക്കുന്ന പ്രകടനം! പെദ്ധിയുടെ പുത്തന്‍ ഗ്ലിമ്പ്‌സ് വീഡിയോ പുറത്ത്, റിലീസ് തിയതിയില്‍ മാറ്റമില്ല

'കെമസ്‌ട്രി ടീച്ചര്‍ക്ക് വേണ്ടി ഒരു പാട്ട്'; ഒരു ദുരുഹ സാഹചര്യത്തിലെ കൗതുകമുണര്‍ത്തുന്ന ആദ്യ ഗാനമെത്തി

