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ദുല്‍ഖറിന് പിറന്നാള്‍ സമ്മാനം; ഐ ആം ഗെയിമിന്‍റെ ട്രെയിലര്‍ ഇന്ന് എത്തും

മലയാളി ആരാധകര്‍ ആവേശത്തോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ദുല്‍ഖര്‍ സല്‍മാന്‍ ചിത്രം ഓണം റിലീസായി തിയേറ്ററുകളിലേക്ക്.

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Dulquer Salmaan (Photo: Instagram)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 28, 2026 at 10:32 AM IST

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രാധകര്‍ ഏറെ ആവേശത്തോടെയും ആകാംക്ഷയോടെയും കാത്തിരിക്കുന്ന ദുല്‍ഖര്‍ സല്‍മാന്‍ ചിത്രം ഐ ആം ഗെയിന്‍റെ ട്രെയിലര്‍ ഇന്ന് എത്തും. താരത്തിന്‍റെ പിറന്നാളിനോടനുബന്ധിച്ചാണ് (ജൂലൈ 28) സിനിമയുടെ ട്രെയിലര്‍ ഇന്ന് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്.

ദുല്‍ഖര്‍ സല്‍മാന്‍റെ സോഷ്യല്‍ മീഡിയ പേജിലൂടെയാണ് പുതിയ അപ്ഡേറ്റ് പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് ആറു മണിക്കാണ് ആവേശമുണര്‍ത്തുന്ന ട്രെയിലര്‍ പ്രേേക്ഷകര്‍ക്ക് മുന്നിലെത്തുക. അതേസമയം ഓണം റിലീസായാണ് ചിത്രം ആഗോള തലത്തില്‍ റിലീസിനെത്തുന്നത്. 2026 ഓഗസ്റ്റ് 20 ന് സിനിമ തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തും. സിനിമയുടെ പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷന്‍ ജോലികള്‍ പുരോഗമിക്കുകയാണ്.

ദുൽഖർ സൽമാനെ അതീവ സ്റ്റൈലിഷ് ലുക്കിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന പോസ്റ്റർ ആണ് അണിയറ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത്. താരത്തിന്‍റെ കരിയറിലെ തന്നെ ഏറ്റവും സ്റ്റൈലിഷ് കഥാപാത്രത്തെയാണ് ഈ ചിത്രത്തില്‍ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.

തെന്നിന്ത്യയിലെ നൂറിലധികം ലൊക്കേഷനുകളിലായാണ് സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം പൂർത്തിയായത്. വമ്പന്‍ മുതല്‍ മുടക്കില്‍ ഒരുങ്ങുന് ഈ ചിത്രം മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ റിലീസുകളിൽ ഒന്നായാണ് എത്താനൊരുങ്ങുന്നത്. ദുല്‍ഖര്‍ സല്‍മാന്‍റെ കരിയറിലെ 40-ാമത്തെ ചിത്രം കൂടിയാണ് 'ഐ ആം ഗെയിം'.

ആരാധകർ ഇതുവരെ കാണാത്ത തരത്തിൽ സ്റ്റൈലിഷ്, മാസ്സ് ലുക്കിലാണ് ദുല്‍ഖര്‍ ചിത്രത്തില്‍ എത്തുന്നത്. മെഗാ ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്റർ ഹിറ്റായ ലോകയ്ക്ക് ശേഷം വേഫെയറർ ഫിലിംസിന്‍റെ ബാനറിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണ് ഐ ആം ഗെയിം. ചിത്രത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ, സെക്കന്റ് ലുക്ക് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവക്ക് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ വമ്പൻ സ്വീകരണമാണ് ലഭിച്ചത്.

നഹാസ് ഹിദായത്ത് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രം വേഫെറര്‍ ഫിലിംസിന്‍റെ ബാനറില്‍ ദുല്‍ഖര്‍ സല്‍മാന്‍, ജോം വര്‍ഗീസ് എന്നിവര്‍ ചേര്‍ന്നാണ് നിര്‍മ്മാണം. ആര്‍ഡിഎക്‌സ് എന്ന ഹിറ്റ് ചിത്രത്തിന് ശേഷം നഹാസ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണിത്.

ദുല്‍ഖര്‍ സല്‍മാന്‍ നായകനായി എത്തുന്ന ചിത്രത്തില്‍ ആന്‍റണി വര്‍ഗീസ്, തമിഴ് നടനും സംവിധായകനുമായ മിഷ്‌കിന്‍, കതിര്‍, തമിഴ് താരം സംയുക്‌ത വിശ്വനാഥന്‍, പാര്‍ത്ഥ് തിവാരി എന്നിവരും സുപ്രധാന വേഷങ്ങളില്‍ എത്തും.

അന്‍പറിവ് മാസ്‌റ്റേഴ്‌സ് ആണ് സിനിമയുടെ സംഘട്ടന സംവിധാനം. കെജിഎഫ് സീരീസ്, കബാലി, ലിയോ, വിക്രം, സലാര്‍, കൈതി എന്നീ പാന്‍ ഇന്ത്യന്‍ ചിത്രങ്ങളുടെ സംഘട്ടന സംവിധാനം നിര്‍വ്വഹിച്ചതും അന്‍പറിവ് മാസ്‌റ്റേഴസ് ആണ്. ആര്‍ഡിഎക്‌സിന് ശേഷം അന്‍പറിവും നഹാസും വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണിത്.

ബിലാല്‍ മൊയ്‌തു, ഇസ്‌മായില്‍ അബൂബക്കര്‍, സജീര്‍ ബാബ എന്നിവര്‍ ചേര്‍ന്നാണ് സിനിമയുടെ തിരക്കഥ. ആദര്‍ശ് സുകുമാരന്‍, ഷഹബാസ് റഷീദ് എന്നിവര്‍ സിനിമയുടെ സംഭാഷണങ്ങളും ഒരുക്കി. ജിംഷി ഖാലിദ് ഛായാഗ്രഹണവും ചമൻ ചാക്കോ എഡിറ്റിംഗും നിര്‍വ്വഹിക്കുന്നു. ജേക്‌സ് ബിജോയ് ആണ് ചിത്രത്തിലെ ഗാനങ്ങള്‍ക്ക് സംഗീതം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.

കോസ്റ്റ്യൂം - മഷർ ഹംസ, മേക്കപ്പ് - റോണക്‌സ് സേവ്യർ, ഗാനരചന - മനു മഞ്ജിത്ത്, വിനായക് ശശികുമാർ, അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്‌ടർ - രോഹിത് ചന്ദ്രശേഖർ, പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈനർ - അജയൻ ചാലിശ്ശേരി, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ - ദീപക് പരമേശ്വരൻ, സൗണ്ട് മിക്‌സ് - കണ്ണൻ ഗണപത്, വിഎഫ്‌എക്‌സ് - തൗഫീഖ്, എഗ്‌വൈറ്റ്, പോസ്‌റ്റർ ഡിസൈൻ - ടെൻ പോയിന്‍റ്, സൗണ്ട് ഡിസൈൻ - സിങ്ക് സിനിമ, സ്‌റ്റിൽസ് - എസ്‌ ബി കെ, പിആർഒ - ശബരി എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിലെ മറ്റ് അണിയറപ്രവര്‍ത്തകര്‍.

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