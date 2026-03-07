ഇത് തീക്കളിയാണ്, വമ്പന് വയലന്സ്! ധുരന്ധര് 2 ഞെട്ടിക്കുന്ന ട്രെയിലര്; തിയേറ്ററില് തീപ്പാറിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പ്
ആദിത്യ ധര് സംവിധാനം ചെയ്ത ധുരന്ധര് തിയേറ്ററില് ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്റര് സ്വന്തമാക്കി ആഗോളതലത്തില് 1300 കോടി രൂപയിലധികം നേടിയിരുന്നു. രണ്ടാം ഭാഗത്തിനും വലിയ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് പ്രേക്ഷകര് കാത്തിരിക്കുന്നത്.
രണ്വീര് സിംഗ് നായകനായ ധുരന്ധര് 2 വിന് വേണ്ടി അക്ഷമരായി കാത്തിരിക്കുകയാണ് ആരാധകര്. തിയേറ്ററില് തീപ്പാറിച്ച സ്പൈ ത്രില്ലര് ആക്ഷന് ത്രില്ലര് ചിത്രം ധുരന്ധറിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗം എത്തുന്നുവെന്നതറിഞ്ഞതു മുതല് വലിയ പ്രതീക്ഷയും ആകാംക്ഷയുമാണ് പ്രേക്ഷകര്ക്കുള്ളത്.
ആദിത്യ ധര് സംവിധാനം ചെയ്ത ഈ ചിത്രം തിയേറ്ററില് ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്റര് സ്വന്തമാക്കി ആഗോളതലത്തില് 1300 കോടി രൂപയിലധകമാണ് നേടിയത്. തിയേറ്ററുകളില് നിറഞ്ഞോടുമ്പോള് തന്നെ ചിത്രത്തിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗവും അണിയറ പ്രവര്ത്തകര് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.
ആ സമയം മുതല് ചിത്രത്തിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗത്തിനായുള്ള കാത്തിരിപ്പിലാണ് ആരാധകരും. ഇപ്പോഴിതാ ചിത്രത്തിന്റെ ഞെട്ടിക്കുന്ന ട്രെയിലര് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ചിത്രത്തിലുടനീളം വമ്പന് വയലന്സ് ആയിരിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് ട്രെയിലര് നല്കുന്ന സൂചന. വലിയ ആക്ഷന് സീക്വന്സുകളും ചിത്രത്തിലുണ്ടെന്ന് തന്നെ വ്യക്തമാക്കുന്ന ട്രെയിലറാണ് പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത്. രണ്വീര് സിംഗിന്റെ മികവുറ്റ പ്രകടനവും ചിത്രത്തില് കാണാനാവും.
വലിയ ദൃശ്യവിരുന്ന് തന്നെയാണ് ചിത്രത്തിലുണ്ടാവുകയെന്നാണ് ട്രെയിലര് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. 2026 മാര്ച്ച് 19 ന് ധുരന്ധര് 2 ആഗോളതലത്തില് തിയേറ്ററുകളില് എത്തും.
യാഷ് നായകനായി എത്തുന്ന ഗീതു മോഹന്ദാസ് ചിത്രം ടോക്സിക്കും നേരത്തെ ഇതേ സമയത്താണ് നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത്. പാന് ഇന്ത്യന് തരത്തില് പുറത്തിറങ്ങുന്ന ഇരു ചിത്രങ്ങളും തമ്മില് കടുത്ത മത്സരമായിരിക്കുമെന്നായിരുന്നു ആരാധകരുടെ കണക്കുക്കൂട്ടല്. എന്നാല് ഇറാന്- ഇസ്രയേല് സംഘര്ഷം കണക്കിലെടുത്ത് ടോക്സിക്കിന്റെ റിലീസ് തിയതി മാറ്റി വച്ചു. ധുരന്ധര് 2 നിശ്ചയിച്ച തീയതിയില് തന്നെ എത്തുമെന്ന് ആദ്യത്യ ധര് വ്യക്തമാക്കി.
ചിത്രത്തിന്റെ വമ്പന് വിജയത്തിന് ശേഷം ജനുവരി 30 മുതല് ഒടിടിയില് എത്തിയിരുന്നു. മികച്ച പ്രതികരണമാണ് ചിത്രത്തിന് ലഭിച്ചത്.
ആദിത്യ ധർ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഈ രണ്ടാം ഭാഗത്തിൽ സഞ്ജയ് ദത്ത്, അർജുൻ രാംപാൽ, ആർ മാധവൻ, സാറ അർജുൻ എന്നിവർക്കൊപ്പം രൺവീർ സിംഗ് തിരിച്ചെത്തും. റഹ്മാൻ ദകൈത് എന്ന കഥാപാത്രത്തിലൂടെ പ്രശംസ നേടിയ അക്ഷയ് ഖന്ന രണ്ടാം ഭാഗത്തിൽ ഫ്ലാഷ്ബാക്ക് രംഗങ്ങളിൽ മാത്രമേ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയുള്ളൂ എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.
ഉറി: ദി സർജിക്കൽ സ്ട്രൈക്കിലെ മേജർ വിഹാൻ സിംഗ് ഷെർഗില്ലായി വിക്കി കൗശൽ തിരിച്ചെത്തിയേക്കാമെന്നും സൂചനയുണ്ട്.
ഇന്ത്യൻ ചാരസംഘടനയായ റോയുടെ പാകിസ്ഥാനിലെ രഹസ്യ ഓപ്പറേഷനുകളെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് 'ധുരന്ധർ' ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ജിയോ സ്റ്റുഡിയോസ് , B62 സ്റ്റുഡിയോസ് എന്നിവർ ചേർന്നാണ് നിർമാണം.
