രേണുക സ്വാമി വധക്കേസ്; നടന്‍ ദര്‍ശന്‍റെ ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളി സുപ്രീം കോടതി, ഒരു വര്‍ഷത്തിനുള്ളില്‍ വിചാരണ പൂര്‍ത്തിയാക്കണമെന്ന് നിര്‍ദേശം

കേസിലെ 60 പ്രധാന സാക്ഷികളെ വിസ്‌തരിക്കുന്നത് വേഗത്തില്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കണമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി.

File photo of Kannada actor Darshan Thoogudeepa (IANS)
Published : May 15, 2026 at 4:08 PM IST

ബെംഗളൂരു: ചിത്രദുർഗ രേണുകസ്വാമി വധക്കേസിലെ മുഖ്യപ്രതി നടൻ ദർശന് ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളി സുപ്രീം കോടതി. കേസിൽ പരിഗണനയിലുള്ള 60 പ്രധാന സാക്ഷികളുടെ വിസ്‌താരം അടുത്ത ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ പൂർത്തിയാക്കണമെന്നും കര്‍ണാടക സര്‍ക്കാരിനോട് കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടു.

സാക്ഷി വിസ്താരത്തിനായി വിചാരണ കോടതിക്ക് ദിവസേന അടിസ്ഥാനത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകാമെന്നും, വിചാരണയിൽ കാര്യമായ പുരോഗതിയില്ലെങ്കിൽ ദർശന് ജാമ്യത്തിനായി കോടതിയെ സമീപിക്കാമെന്നും ബെഞ്ച് നിരീക്ഷിച്ചു. കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റിൽ ദർശനിന്‍റെ ജാമ്യം സുപ്രീം കോടതി റദ്ദാക്കിയിരുന്നു.

ജയിൽ മാനുവലിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതുപോലെ വിചാരണ തടവുകാർക്ക് എല്ലാ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും നൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് നടൻ ദർശൻ സമർപ്പിച്ച ഹർജി പരിഗണിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ജസ്റ്റിസുമാരായ ജെ.ബി. പർദിവാല, വിജയ് ബിഷ്‌ണോയ് എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചിന്‍റെ ഈ ഉത്തരവ്.

പ്രതി ദർശന് ജയിലിൽ നൽകുന്ന സൗകര്യങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് ബെഞ്ചിന്‍റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം സർക്കാരിനുവേണ്ടി ഹാജരായ അഭിഭാഷകൻ സിദ്ധാർത്ഥ് ലുത്ര വാദിച്ചു. വിചാരണ തടവുകാർക്ക് ലഭിക്കുന്ന എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും നൽകുന്നുണ്ടെന്നും കോടതിയെ അറിയിച്ചു.

ഹർജിക്കാരന്‍റെ കേസിൽ 272 സാക്ഷികളെ വിസ്തരിക്കാൻ പ്രോസിക്യൂഷൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതായി ദർശനു വേണ്ടി ഹാജരായ മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ മുകുൾ റോഹത്ഗി പറഞ്ഞു. എന്നാൽ, ജാമ്യം റദ്ദാക്കിയതിന് ശേഷമുള്ള ഏഴ് മാസത്തിനിടെ 10 സാക്ഷികളെ മാത്രമേ വിസ്തരിച്ചിട്ടുള്ളൂവെന്ന് അദ്ദേഹം ബെഞ്ചിനെ അറിയിച്ചു. ഹർജിക്കാരനെ ക്വാറന്റൈൻ സെല്ലിൽ പാർപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മറ്റ് തടവുകാരുമായി സംസാരിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് അനുവാദമില്ല. അതിനാൽ, അദ്ദേഹത്തിന് ജാമ്യം അനുവദിക്കണമെന്ന് അഭിഭാഷകന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

എന്നാല്‍ സര്‍ക്കാര്‍ പ്രൊഡിക്യൂഷന്‍ ഇതിനെ എതിര്‍ത്തു. പകർച്ചവ്യാധി സമയത്ത് ദർശനെ പാർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തെ ക്വാറന്റൈൻ സെൽ എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നതെന്ന് സംസ്ഥാന അഭിഭാഷകൻ ബെഞ്ചിന് മുമ്പാകെ വാദിച്ചു. ദർശനിന് മറ്റുള്ളവരുമായി സംസാരിക്കാൻ അനുവാദമുണ്ടെന്ന് സ്ഥാപിക്കുന്ന ഫോട്ടോഗ്രാഫുകൾ തന്റെ പക്കലുണ്ടെന്ന് അഭിഭാഷകൻ വ്യക്തമാക്കി.

അതേസമയം ജാമ്യം റദ്ദാക്കിയതിന് ശേഷം അധികം സമയമൊന്നും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും ജാമ്യാപേക്ഷ പരിഗണിക്കാവുന്ന സമയമല്ല ഇതെന്നും ബെഞ്ച് വാക്കാൽ നിരീക്ഷിച്ചു. വിചാരണ വേഗത്തിൽ പുരോഗമിക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കുമെന്നും ജയിൽ മാനുവൽ പ്രകാരം ഒരു വിചാരണത്തടവുകാരന് അർഹതയുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും നൽകുമെന്നും ബെഞ്ച് നിരീക്ഷിച്ചു.

വിചാരണ മന്ദഗതിയിലാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് സംസ്ഥാന അഭിഭാഷകനോട് ബെഞ്ച് ചോദിച്ചു. ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ 60 സാക്ഷികളെ മാത്രമേ വിസ്തരിക്കാവൂ എന്ന് സംസ്ഥാനം നിർദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അഭിഭാഷകൻ മറുപടി നൽകി.

കേസിലെ 60 പ്രധാന സാക്ഷികളെ അടുത്ത ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ വിസ്തരിക്കുന്നത് പൂർത്തിയാക്കണമെന്നും കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചു. ഒരു കാരണവശാലും സാക്ഷികളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിക്കരുതെന്ന് കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചു.

വിചാരണയിൽ കാര്യമായ പുരോഗതി കൈവരിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാക്കുമെന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർഷത്തിനുശേഷം ജാമ്യാപേക്ഷ പരിഗണിക്കുമെന്നും ബെഞ്ച് നിരീക്ഷിച്ചു. വിചാരണ കോടതിക്ക് ലഭിച്ച റിപ്പോർട്ടിനെക്കുറിച്ച്, 2025 നവംബർ 3 ന് കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചതായി റിപ്പോർട്ടിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാണെന്നും കഴിഞ്ഞ ഏഴ് മാസത്തിനിടെ പ്രോസിക്യൂഷൻ 10 സാക്ഷികളെ മാത്രമേ വിസ്തരിച്ചിട്ടുള്ളൂവെന്നും ബെഞ്ച് പറഞ്ഞു.

രേണുകസ്വാമി കൊലപാതകക്കേസിൽ കന്നഡ നടൻ ദർശനെയും മറ്റുള്ളവരെയും വിചാരണ ചെയ്യുന്ന ബെംഗളൂരു കോടതിയോട് മെയ് 4 ന് സുപ്രീം കോടതി, നടപടികളുടെ പുരോഗതി വിശദീകരിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. വിസ്തരിക്കപ്പെട്ട സാക്ഷികളുടെ എണ്ണം, ഇനിയും വാദം കേൾക്കാത്തവർ, പൂർത്തിയാക്കാൻ ആവശ്യമായ കണക്കാക്കിയ സമയം എന്നിവ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് ബെഞ്ച് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

