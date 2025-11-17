ഭീഷ്മപർവ്വത്തിലെ അഞ്ഞൂറ്റി, പഞ്ചാബി ഹൗസിലെ തറവാട്; 150 വർഷം പഴക്കമുള്ള 'പാറായിൽ വില്ല'യുടെ കഥ!
മലയാളികളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ചിത്രമായ 'പഞ്ചാബി ഹൗസ്' ആയിരുന്നു ഇവിടെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത ആദ്യത്തെ സിനിമ
Published : November 17, 2025 at 4:03 PM IST
സിനിമയുടെ കഥാപശ്ചാത്തലത്തിന് ആഴം നൽകുന്നതിൽ ലൊക്കേഷനുകൾക്കുള്ള പങ്ക് വളരെ വലുതാണ്. എന്നാൽ, പലപ്പോഴും പ്രേക്ഷകർ ഒരു ലൊക്കേഷനെ 'മനോഹരം' എന്നതിനപ്പുറം ആഴത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല. അത്തരത്തിൽ, മലയാള സിനിമയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഇടംനേടിയ ഒരു ലൊക്കേഷനാണ് എറണാകുളം എഴുപുന്നയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന 150 വർഷം പഴക്കമുള്ള 'പാറായിൽ തറവാട്' എന്ന 'പാറായിൽ വില്ല'.
മമ്മൂട്ടി നായകനായി അമൽ നീരദ് സംവിധാനം സംവിധാനം ചെയ്ത 'ഭീഷ്മ പർവ്വം' എന്ന ചിത്രത്തിലെ 'അഞ്ഞൂറ്റി' എന്ന കുടുംബ വീടായി മലയാളി പ്രേക്ഷകരുടെ മനസ്സിൽ ഇടം നേടിയ ഈ തറവാട് നിരവധി ഹിറ്റ് സിനിമകളുടെ അവിഭാജ്യ ഘടകമാണ്. കഥാപാത്രങ്ങളുടെ പ്രകടനത്തിനൊപ്പം തന്നെ സിനിമയിൽ ഈ വീടിനും ഒരു പ്രത്യേക ആകർഷണമുണ്ട്.
150 വർഷം പഴക്കമുള്ള ചരിത്രം
പ്ലാൻ്ററായ ജോർജ് തരകൻ്റെ കുടുംബസ്വത്താണ് ഈ തറവാട്. ഏകദേശം 150 വർഷം പഴക്കമുള്ള ഈ വീട് നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത് കുമ്മായം ഉപയോഗിച്ചാണ്. എട്ടു മുറികളും അനുബന്ധ ഭാഗങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് പാറായിൽ വില്ല.
ഏകദേശം 30 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ജോർജ് തരകൻ്റെ കുടുംബം തറവാടിനെ സിനിമ ചിത്രീകരണങ്ങൾക്കായി വിട്ടുനൽകാൻ തീരുമാനിക്കുന്നത്. മലയാളികളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ചിത്രമായ 'പഞ്ചാബി ഹൗസ്' ആയിരുന്നു ഇവിടെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത ആദ്യത്തെ സിനിമ.
സിനിമയുടെ പ്രിയ ലൊക്കേഷൻ
'പഞ്ചാബി ഹൗസി'ന് ശേഷം മമ്മൂട്ടി അഭിനയിച്ച 'പോത്തൻ വാവ', 'നേരറിയാൻ സിബിഐ' തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളുടെയും വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ്റെ 'ഹൃദയം' അടക്കമുള്ള നിരവധി സിനിമകളുടെയും പ്രധാന ലൊക്കേഷനായി പാറായിൽ തറവാട് മാറി. കൂടാതെ, മൂന്ന് ഹിന്ദി ചിത്രങ്ങൾക്കും ഈ വീട് പശ്ചാത്തലമായിട്ടുണ്ട്. അടുത്തിടെ പുറത്തിറങ്ങിയ 'പരം സുന്ദരി' ആണ് ഇവിടെ ചിത്രീകരിച്ച അവസാനത്തെ ഹിന്ദി സിനിമ.
'ഭീഷ്മപർവ്വം' ചിത്രീകരിക്കുന്നതിനായി വീടിൻ്റെ അടിസ്ഥാന രൂപഘടനയിൽ വ്യത്യാസം വരുത്തുന്ന രീതിയിലാണ് കലാസംവിധായകർ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയതെന്ന് ജോർജ് തരകൻ ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് വെളിപ്പെടുത്തി.
നിയന്ത്രണങ്ങളോടെ മാത്രം ചിത്രീകരണ അനുമതി
എല്ലാ ചലച്ചിത്രങ്ങൾക്കും ലൊക്കേഷൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു വന്നാൽ നൽകാറില്ലെന്നും, അടുത്ത പരിചയമുള്ള പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർമാർക്കും വിശ്വാസമുള്ളവർക്കും മാത്രമാണ് ചിത്രീകരണ അനുമതി നൽകുന്നതെന്നും ജോർജ് തരകൻ പറയുന്നു.
150 വർഷം പഴക്കമുള്ള വീടിന് ഒരു തരത്തിലുമുള്ള കേടുപാടുകളും സംഭവിക്കരുത് എന്ന കർശന ഉപാധിയോടെയാണ് വീട് ചിത്രീകരണത്തിന് നൽകുന്നത്. കൂടാതെ, ചുവരുകളിലെ പെയിൻ്റ് അടക്കം എന്ത് മാറ്റം വരുത്തിയാലും ചിത്രീകരണത്തിന് ശേഷം അത് പഴയ രീതിയിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കുകയും വേണം.
വിദേശികൾക്ക് താമസം, പാചക അനുഭവം
ചിത്രീകരണങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ജോർജും കുടുംബവും ഈ വീട്ടിലാണ് താമസിക്കുന്നത്. സിനിമാ ചിത്രീകരണ സമയത്ത് അവർ എറണാകുളത്തെ ഫ്ലാറ്റിലേക്ക് മാറും.
സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല, വിദേശ സഞ്ചാരികൾക്ക് താമസമില്ലാതെ ഒരു ദിവസം ചിലവഴിക്കാനും വീട് വിട്ടു നൽകാറുണ്ട്. കേരളത്തിൻ്റെ പാരമ്പര്യ പ്രൗഢി നിറഞ്ഞ ഈ തറവാട്ടിലെ അന്തരീക്ഷം വിദേശികൾക്ക് പുതിയ അനുഭവമാകും. ഒരു ദിവസം ഇവിടെ ചിലവഴിച്ച് പാചകമടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യവും ഇവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.
മലയാള സിനിമയുടെ ഒരുപാട് ഹിറ്റ് ചിത്രങ്ങളുടെ ഓർമകൾ പേറി പാറായിൽ തറവാട് ഇന്നും എഴുപുന്നയുടെ അഭിമാനമായി തലയുയർത്തി നിൽക്കുന്നു.
