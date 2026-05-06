ചന്ദ്രകുമാര്, ആര് ബി ചൗധരി, സുധീഷ് ശങ്കര് (Special Arrangement)
അക്കി വിനായക്
പ്രശസ്ത നിർമാതാവ് ആർ ബി ചൗധരിയുടെ അപ്രതീക്ഷിത വിയോഗം പ്രേക്ഷകരെയും തെന്നിന്ത്യൻ സിനിമ ലോകത്തെയും ഞെട്ടിച്ച ഒരു വാർത്തയായിരുന്നു. സൂപ്പർഗുഡ് ഫിലിംസ് ഉടമയും നടൻ ജീവയുടെ പിതാവുമായ ആർ ബി ചൗധരിയുടെ വിയോഗത്തിൽ മലയാള സിനിമയ്ക്ക് കാര്യമായ എന്തു നഷ്ടം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ചിന്തിക്കാം. ഫിലോമോഗ്രാഫി പരിശോധിച്ചാൽ അദ്ദേഹം ചുരുക്കം ചില സിനിമകൾ മാത്രമാണ് മലയാളത്തിൽ നിർമിച്ചിട്ടുള്ളത്. കീർത്തിചക്ര, വില്ലാളിവീരൻ അങ്ങനെ വിരലിലെണ്ണാവുന്ന ചിത്രങ്ങൾ. പക്ഷേ മലയാളസിനിമയുടെ തന്നെ നെടുംതൂണായ ആർ ബി ചൗധരിയുടെ മറ്റൊരു മുഖം സാധാരണ പ്രേക്ഷകർക്ക് അറിയില്ല.
1990 കൾക്ക് ശേഷം മലയാള സിനിമയുടെ ചരിത്രപുസ്തകത്തിൽ ഇടംപിടിച്ച പല സിനിമകൾക്കും ഫൈനാൻസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആർ ബി ചൗധരിയാണ്. ഇപ്പോൾ മലയാളത്തിൽ തിളങ്ങി നിൽക്കുന്ന പല നിർമാതാക്കളുടെയും പ്രധാന സാമ്പത്തിക അടിത്തറയും അദ്ദേഹം തന്നെ. ഒരു തുണ്ട് കടലാസിൽ പോലും എഗ്രിമെൻ്റ് എഴുതാതെ സിനിമകൾക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുന്ന ഏക ഫൈനാൻസിയർ. ആർ ബി ചൗധരി ആദ്യമായി നിർമിക്കുന്നത് ഒരു മലയാള സിനിമയാണ്. സ്റ്റീൽ ബിസിനസിൽ നിന്ന് സിനിമ ജീവിതത്തിലേക്ക് ചുവടുവച്ച ആർ ബി ചൗധരിയെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമകൾ ഇ ടിവി ഭാരത് പ്രേക്ഷകരോട് പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദ്യ സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്ത ചന്ദ്രകുമാറും അവസാന സിനിമ മാരീസൻ സംവിധായകൻ സുധീഷ് ശങ്കറും.
ആർബി ചൗധരി സാറിൻ്റെ വിയോഗ വാർത്ത കേട്ടപ്പോൾ വേദനയല്ല ഉള്ളിൽ ഒരുതരം മരവിപ്പായിരുന്നു അനുഭവപ്പെട്ടത്. കണ്ടതിൽ വച്ച് ഏറ്റവും നല്ല മനുഷ്യൻ, തെന്നിന്ത്യൻ സിനിമയുടെ ഒരു കാലഘട്ടം രണ്ടും ഒരുമിച്ച് അവസാനിച്ചത് പോലെ. ചന്ദ്രകുമാറും സുധീഷ് ശങ്കറും ആർ ബി ചൗധരിയുടെ വിയോഗത്തിൽ ആദ്യം പ്രതികരിച്ചത് ഇപ്രകാരമായിരുന്നു.
ചന്ദ്രകുമാറിൻ്റെ ഓർമകളിലൂടെ...
ആർ ബി ചൗധരിയുടെ മരണവാർത്ത കേട്ട നിമിഷത്തിൽ തന്നെ മനസ്സിലെ കാലചക്രം വളരെ പെട്ടെന്ന് പിന്നിലേക്ക് തിരിയാൻ തുടങ്ങി. 45 വർഷം പിന്നിലേക്ക് ഓർമകൾ കറങ്ങി നിന്നുവെന്ന് ചന്ദ്രകുമാര് പറയുന്നു. അന്ന് പത്തും പതിനഞ്ചും സിനിമകൾ വർഷത്തിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു സംവിധായകനാണ് ഞാൻ. മലയാള സിനിമകൾ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചെയ്തിരുന്നത് ഗുൽഷനും. പക്ഷേ അയാൾക്ക് കേരളവുമായി ബന്ധമൊന്നുമില്ല. സിനിമകൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇടനിലക്കാർ വാങ്ങി അവിടെ എത്തിക്കണം. കേരളത്തിൽ നിന്ന് മലയാള സിനിമകൾ വാങ്ങി ഗൾഫിൽ വിൽക്കുന്ന ഒരു റപ്രസൻ്റേറ്റീവ് ആയാണ് ആർ ബി ചൗധരിയെ ഞാൻ ആദ്യം കാണുന്നത്. അന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് സ്റ്റീൽ ബിസിനസ് ഉണ്ട്. വർഷത്തിൽ ഒന്നിലധികം സിനിമകൾ ചെയ്യുന്ന ആളായതുകൊണ്ടുതന്നെ മറ്റേതു സംവിധായകരെ കാണുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ചൗധരി ആ കാലഘട്ടത്തിൽ എന്നെ കാണാൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. ആ കൂടിക്കാഴ്ചകൾ സൗഹൃദത്തിലേക്ക് വളർന്നു. എൻ്റെ സിനിമയായ ആദ്യ പാപം നിർമിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആർ ബി ചൗധരി സിനിമ നിർമാണ മേഖലയിലേക്ക് ആദ്യം കടന്നുവരുന്നത്.
മലയാളത്തിൽ ഒരു ചൊല്ലുണ്ട് മരിച്ചതുകൊണ്ട് ആരും മഹാൻ ആകുന്നില്ല. പക്ഷേ ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ മഹാനായി മാറിയ വ്യക്തിയാണ് ആർ ബി ചൗധരി. അദ്ദേഹം സിനിമ വ്യവസായം തുടങ്ങിയ കാലഘട്ടം മുതൽ ഇന്നുവരെ മലയാള സിനിമയുടെ നെടുംതൂൺ ആണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സൂപ്പർ ഫിലിംസ് നേരിട്ട് നിര്മിച്ച വളരെ കുറച്ച് ചിത്രങ്ങൾ മാത്രമേ മലയാളത്തിലുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഒരാൾ അങ്ങനെയാണ് മലയാള സിനിമയുടെ നെടുംതൂൺ ആകുന്നത്. കഴിഞ്ഞ 30 വർഷത്തിനിടയിൽ മലയാളത്തിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള നിരവധി സിനിമകൾക്ക് ഫൈനാൻസ് ചെയ്തത് ചൗധരിയാണ്. ആരുടെയും പേര് പറയുന്നില്ല, എങ്കിലും ഇന്ന് മലയാള സിനിമയിൽ കത്തി നിൽക്കുന്ന പല നിർമാതാക്കളുടെയും സാമ്പത്തിക അടിസ്ഥാനം അദ്ദേഹമായിരുന്നു. ചിലരൊക്കെ അദ്ദേഹത്തോടുള്ള കടപ്പാട് അടുത്തകാലത്ത് വേദികളിൽ തുറന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
ഒരു ഒപ്പിൻ്റെ പോലും പിൻബലമില്ലാതെ, എഗ്രിമെൻ്റ് പോലും വയ്ക്കാതെയാണ് അദ്ദേഹം പല സിനിമകൾക്കും ഫൈനാൻസ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. വിശ്വാസം മാത്രം. അങ്ങനെ സിനിമ വ്യവസായത്തെ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്ന എത്ര ഫൈനാൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് ചിന്തിക്കണം. അദ്ദേഹത്തിന് പണം തിരിച്ചു നൽകിയില്ല എന്നതിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു നിർമാതാവിൻ്റെയും സിനിമ റിലീസിങ് തടയപ്പെട്ടിട്ടില്ല. സിനിമാ വ്യവസായത്തിൽ കോടികൾ നഷ്ടം വന്നപ്പോഴും ആ നഷ്ടമുണ്ടാക്കിയ വ്യക്തിയോട് ഒരിക്കൽപോലും ചൗധരി മുഖം കറുത്ത് സംസാരിച്ചിട്ടില്ല. ആ പണം അദ്ദേഹം തിരിച്ചു ചോദിച്ചിട്ടും ഉണ്ടാകില്ല. ഒരു ഗുണ്ടായിസവും ഇല്ലാത്ത ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലെ ഫൈനാൻസിയർ ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന് ഒറ്റ ഉത്തരമേയുള്ളൂ ആർ ബി ചൗധരി- ചന്ദ്രകുമാര് ഓര്ക്കുന്നു.ഒരു സിനിമ പരാജയപ്പെട്ടാൽ അത് അദ്ദേഹം ഫൈനാൻസ് ചെയ്തതാണെങ്കിലും നിർമിച്ചതാണെങ്കിലും സാരമില്ല നമുക്ക് അടുത്ത ചിത്രത്തിൽ നോക്കാമെന്ന് വളരെ ലാഘവത്തോടെ പറയും. ഒരാളെയും പണത്തിൻ്റെ പേരിൽ അദ്ദേഹം വേദനിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. നഷ്ടങ്ങൾ വിജയമാക്കാൻ എപ്പോഴും പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ. ഇത്രയും വലിയ സാമ്പത്തിക നഷ്ടം വരുത്തി വച്ചിട്ടും എന്തിനാണ് സൗമ്യനായി സംസാരിക്കുന്നത് എന്ന് ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ അദ്ദേഹം പറയും, അയാളേ തകർന്ന് തരിപ്പണം ആയിട്ടാണ് എൻ്റെ മുന്നിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി ഞാനും കൂടി എന്തിന് അദ്ദേഹത്തെ കൂടുതൽ കുത്തി മുറിവേൽപ്പിക്കണം എന്ന്. ഞാൻ പരിചയപ്പെടുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ദുബായിലേക്ക് മലയാളം സിനിമ വാങ്ങി നൽകുന്ന ഒരു മീഡിയേറ്റർ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളായിരുന്നു. അന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് വേറെയും ബിസിനസുകൾ ഉണ്ട്. അക്കാലത്ത് എന്റെ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഉള്ള ബന്ധം മനസ്സിലാക്കി മറ്റു സിനിമകളുടെ റൈറ്റ്സ് വാങ്ങാൻ ചൗധരി സഹായം ചോദിച്ചു. പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫീസുകളിലേക്ക് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മോട്ടോർസൈക്കിളിൻ്റെ പിന്നിലിരുന്ന് ഇതുപോലെ റൈറ്റ്സ് വാങ്ങാൻ ഒരുപാട് സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ എൻ്റെ മോട്ടോർസൈക്കിളിന്റെ പിന്നിലിരുന്ന് അദ്ദേഹവും ഒരുപാട് സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ട്.എൻ്റെ ആദ്യ സിനിമ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് അദ്ദേഹം സ്വതന്ത്ര നിർമാതാവായി. പിന്നീട് ഒന്ന് രണ്ട് സിനിമകൾ അദ്ദേഹം ചെയ്തു. അതിനെ തുടർന്ന് സജീവ സിനിമ ഫൈനാൻസിങ് രംഗത്ത് പ്രവൃത്തിച്ചു തുടങ്ങി. പിന്നീട് രണ്ടു മൂന്നു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഗുഡ് നൈറ്റ് മോഹൻ ചേട്ടനെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. തുടർന്ന് ഇരുവരും ഒരുമിച്ച് സിനിമകൾ ചെയ്തു. ഞാൻ സംവിധാനം ചെയ്ത കൽപ്പന ഹൗസ് എന്ന ചിത്രം രണ്ടുപേരും ചേർന്നാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത്. ഗുഡ് നൈറ്റ് മോഹനും ആർ ബി ചൗധരിയും ചേർന്ന് തമിഴിൽ ഒരുപാട് വലിയ ഹിറ്റുകൾ സൃഷ്ടിച്ചു. പിന്നീട് വീണ്ടും ചൗധരി സ്വാതന്ത്ര നിർമാതാവ് ആകാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോഴാണ് സൂപ്പർ ഗുഡ് ഫിലിംസ് പിറവിയെടുക്കുന്നത്. ആ പേര് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്റ്റീൽ ബിസിനസിലെ സൂപ്പർ എന്ന വാക്കും ഗുഡ് നൈറ്റ് മോഹൻ ചേട്ടൻ്റെ ഗുഡ് എന്ന വാക്കും ചേർന്നതാണ്.ഒരു ആളുടെ മുഖം നോക്കി അയാളുടെ അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രത്യേക കഴിവുള്ള ആളായിരുന്നു ചൗധരി സാർ. എന്തുപറ്റി സിനിമ നിന്ന് പോയോ ചന്ദ്രകുമാർ... അതേ എന്നാണ് മറുപടിയെങ്കിൽ പ്രശ്നമില്ല നമുക്ക് പരിഹരിക്കാം, അദ്ദേഹത്തെ കണ്ട ഒറ്റ മിനിറ്റിൽ നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം ഉണ്ടാകും. ഒരു ഈടും വാങ്ങാതെ ഞാൻ അടക്കമുള്ള എത്രയോ സംവിധായകർക്കും നിർമാതാക്കൾക്കും അദ്ദേഹം ഫൈനാൻസ് നൽകിയിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് ശേഷം വന്ന തലമുറ കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും വാക്കിൽ വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ആളായിരുന്നു ചൗധരി.മലയാള സിനിമയിലെ പല നിർമാതാക്കളും നിലനിന്നിരുന്നത് ആർ ബി ചൗധരി എന്ന വലിയ മനുഷ്യൻ്റെ പിൻബലം ഉള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ്. ഒരു കാലഘട്ടം വരെ അദ്ദേഹവുമായി തുടർച്ചയായി എനിക്ക് ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു. വ്യക്തികൾ വളരുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായി അകലം പാലിക്കണം. പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ സിനിമ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിന്നു വിട്ടുനിൽക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് മുതൽ. പിന്നീട് വല്ലപ്പോഴും വിളിക്കുകയോ കാണുകയോ ചെയ്യും അത്രമാത്രം.
എൻ്റെ അറിവിൽ ഇപ്പോൾ മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നിർമാതാവായ ലിസ്റ്റിൻ സ്റ്റീഫൻ്റെ നട്ടെല്ലായിരുന്നു ആർ ബി ചൗധരി. ലിസ്റ്റിൻ തന്നെ അക്കാര്യം പല വേദികളിൽ തുറന്നു പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട്. നികത്താനാകാത്ത നഷ്ടം അതാണ് ആർ ബി ചൗധരിയുടെ വിയോഗം- ചന്ദ്രകുമാര് അനുസ്മരിക്കുന്നു.
എൻ്റെ കരിയറിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം ആർ ബി ചൗധരി
ഒരല്പം ഹൃദയവേദനയോടുകൂടിയാണ് സുധീഷ് ശങ്കർ ആർ ബി ചൗധരിയെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമകൾ പങ്കുവെച്ചത്.
വളരെയധികം ഷോക്കിങ് ആയ വാർത്തയായിരുന്നു ആര് ബി ചൗധരി സാറിൻ്റെ മരണം. ഫഹദ് ഫാസിലിനെയും വടിവേലുവിനെയും പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളാക്കി ഞാൻ സംവിധാനം ചെയ്ത മാരിസൻ എന്ന ചിത്രം നിർമിച്ചത് ചൗധരി സാറാണ്. ഒരു മാസം മുൻപ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടിരുന്നു. മാരീസൻ സിനിമയുടെ പ്രീപ്രൊഡക്ഷൻ വേളയിലും റിലീസിങ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സമയത്തും അദ്ദേഹം നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു. സിനിമയ്ക്ക് നല്ല അഭിപ്രായം കിട്ടുമ്പോൾ അദ്ദേഹം തോളോട് ചേർത്തുപിടിച്ചു. എൻ്റെ അടുത്ത പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എൻ്റെ കൈയിലുള്ള രണ്ട് സിനിമകളുടെ ആശയം അദ്ദേഹം നിർമിക്കാൻ താല്പര്യവും പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. അത്തരം ചർച്ചകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കവേയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിയോഗവാർത്ത കേൾക്കുന്നത്.
മാരീസന് ലൊക്കേഷന് ചിത്രം (Special Arrangement)
എൻ്റെ കരിയറിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം ആർ ബി ചൗധരി സാർ ആണെന്ന് പറയാം. അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടുമുട്ടിയ ശേഷമാണ് സിനിമ കരിയർ മാറിമറിയുന്നത്. ദിലീപ് നായകനായ വില്ലാളിവീരൻ എന്ന ചലച്ചിത്രം അദ്ദേഹം നിർമിക്കാം എന്ന് സമ്മതിച്ചു. ചിത്രം സാമ്പത്തികമായി വിജയമായിരുന്നു. ദിലീപിൻ്റെ സുവർണ കാലഘട്ടത്തിലാണ് വില്ലാളിവീരൻ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. തിയേറ്ററിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മറ്റു സിനിമകൾ ഓടുന്നതുപോലെ വില്ലാളിവീരൻ ഓടിയില്ല. സാധാരണ ഏതൊരു നിർമാതാവും അങ്ങനെയൊരു സംവിധായകനെ തഴയുകയാണ് പതിവ്. പക്ഷേ ആർ ബി ചൗധരി സാർ എന്ന് ചേർത്തുപിടിച്ചു. മുടക്കുമുതൽ തിരിച്ചുപിടിച്ചതിന് പുറമേ ആ സിനിമയുടെ ടെക്നിക്കൽ പരമായ കാര്യങ്ങളും സംവിധാനവും മികച്ചതായിരുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. മാത്രമല്ല അടുത്ത സിനിമ നിർമിക്കാം എന്ന് വാഗ്ദാനവും നൽകി. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാഗ്ദാനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മാരീസൻ എന്ന സിനിമ സംഭവിക്കുന്നത്.മലയാള സിനിമയെ എക്കാലവും ഗൗരവമായി വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു നിർമാതാവായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങളെയും ആശയങ്ങളെയും അദ്ദേഹം സസൂക്ഷ്മം വീക്ഷിച്ചിരുന്നു. അത്തരം മാറ്റങ്ങൾ തമിഴ് സിനിമയിലും ഉണ്ടാകണമെന്ന് പല തമിഴ് സംവിധായകരോടും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. സിനിമകൾക്ക് ഫൈനാൻസ് നൽകുന്നതിലൂടെയും സാമ്പത്തികമായി മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുന്നതിലും ആർ ബി ചൗധരി സാർ എക്കാലവും മുന്നിൽ തന്നെയായിരുന്നു. കൊടുത്ത പണം തിരിച്ചു ചോദിക്കുന്ന സ്വഭാവം അദ്ദേഹത്തിന് ഇല്ല. എൻ്റെ അറിവിൽ അദ്ദേഹം സാമ്പത്തികമായി സഹായിച്ചിട്ട് തിരികെ നൽകാത്ത ആളുകളുണ്ട്. ആരുടെയും പേര് എടുത്തു പറയുന്നില്ല. ചെയ്ത സഹായങ്ങൾ വിളിച്ചുപറഞ്ഞു നടക്കുന്ന വ്യക്തിയുമല്ല അദ്ദേഹം. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ സ്വകാര്യമാണ്.
മാരീസന് ലൊക്കേഷന് ചിത്രം (Special Arrangement)
സൂപ്പർ ഗുഡ് ഫിലിംസ് ഒരു സിനിമ ഏറ്റെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കാര്യങ്ങൾ സുരക്ഷിതമാണ്. എല്ലാ സിനിമയുടെ കഥയും അദ്ദേഹം കേട്ട ശേഷമാണ് നിർമിക്കണോ വേണ്ടയോ എന്ന് കമ്പനി തീരുമാനിക്കുന്നത്. അന്നും ഇന്നും അത് നിർബന്ധമുള്ള കാര്യം തന്നെ. ഒരു നിർമാതാവ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു സംവിധായകൻ്റെയും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ കൈകടത്തുന്ന സ്വഭാവം അദ്ദേഹം കാണിച്ചിട്ടില്ല. ഇന്ത്യൻ സിനിമയ്ക്ക് തീരാനഷ്ടം തന്നെയാണ് ആർബി ചൗധരിയുടെ വിയോഗം. സുധീഷ് ശങ്കർ പ്രതികരിച്ചു.കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് രാജസ്ഥാനിലെ ജയ്പൂരിൽ വച്ചുണ്ടായ ഒരു റോഡപകടത്തിൽ ആർ ബി ചൗധരി അന്തരിക്കുന്നത്. വിജയ് അഭിനയിക്കുന്ന നൂറാമത്തെ സിനിമ അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ സൂപ്പർഗുഡ് ഫിലിംസിൻ്റെ പ്ലാനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു.
Also Read: കീര്ത്തിചക്രയിലൂടെയുള്ള അടുപ്പം! ഇന്ത്യന് സിനിമയ്ക്ക് നികത്താനാവാത്ത നഷ്ടം;മോഹന്ലാല്