സൈജു ശ്രീധരന്റെ 90കളുടെ പ്രണയകഥ; ടൊവിനോ തോമസ് – മേഘ്ന ചിത്രം ‘മുൻപേ’ വരുന്നു, ചിത്രീകരണം ആരംഭിച്ചു
പനോരമ സ്റ്റുഡിയോസ് ഇൻ അസോസിയേഷൻ വിത്ത് തീയേറ്റർ ഓഫ് ഡ്രീംസ്, ടൊവിനോ തോമസ് പ്രൊഡക്ഷൻസ് എന്നിവയുടെ ബാനറിലാണ് ചിത്രം ഒരുങ്ങുന്നത്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 16, 2026 at 10:17 AM IST
ടൊവിനോ തോമസും പുതുമുഖം മേഘ്നയും കേന്ദ്ര കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ‘മുൻപേ’ എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ചിത്രീകരണം സ്വാതന്ത്ര്യദിനമായ ആഗസ്റ്റ് 15ന് ശനിയാഴ്ച ഊട്ടിയിലെ ഗ്ലെൻമോറിൽ ആരംഭിച്ചു. പ്രശസ്ത ചിത്രസംയോജകനായ സൈജു ശ്രീധരനാണ് ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത്.
മഞ്ജു വാര്യർ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ച് ഏറെ ശ്രദ്ധ നേടിയ ‘ഫൂട്ടേജ്’ എന്ന ചിത്രത്തിന് ശേഷം സൈജു ശ്രീധരൻ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണ് ‘മുൻപേ’. ടൊവിനോ തോമസ് ആദ്യ ഭദ്രദീപം തെളിയിച്ചുകൊണ്ടാണ് ചിത്രീകരണത്തിന് തുടക്കമിട്ടത്. ഡോൾവിൻ കുര്യാക്കോസും അഭിനവ് മെഹ്റോത്രയും ചേർന്ന് സ്വിച്ചോൺ കർമ്മം നിർവഹിച്ചു. ടൊവിനോ തോമസും സഹോദരൻ ടിംങ്സ്റ്റൺ തോമസും ചേർന്ന് ഫസ്റ്റ് ക്ലാപ്പ് നൽകി.
പനോരമ സ്റ്റുഡിയോസ് ഇൻ അസോസിയേഷൻ വിത്ത് തീയേറ്റർ ഓഫ് ഡ്രീംസ്, ടൊവിനോ തോമസ് പ്രൊഡക്ഷൻസ് എന്നിവയുടെ ബാനറിലാണ് ചിത്രം ഒരുങ്ങുന്നത്. കുമാർ മങ്ങാട്ട് പഥക്ക്, അഭിഷേക് പഥക്ക്, ടൊവിനോ തോമസ്, ഡോൾവിൻ കുര്യാക്കോസ്, ടിംങ്സ്റ്റൺ തോമസ് എന്നിവരാണ് നിർമ്മാതാക്കൾ. രാജേഷ് മേനോനും ഗോകുൽനാഥ്. ജിയും കോ-പ്രൊഡ്യൂസർമാരാണ്. അഭിനവ് മെഹ്റോത്രയാണ് ക്രിയേറ്റീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ. രവി ഓത്തിയാണ് സി.എഫ്.ഒ.
നീലഗിരി മലനിരകളുടെ താഴ്വരയിലെ ഒറ്റപ്പെട്ട ഒരു തടാകത്തോട് ചേർന്നുള്ള ‘ഒരിടം’ എന്ന സ്ഥലത്താണ് ചിത്രത്തിന്റെ കഥ അരങ്ങേറുന്നത്. 1990കളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് കഥ വികസിക്കുന്നത്. റോയ്സ്, റാണി എന്നീ ഭാര്യാഭർത്താക്കന്മാരുടെ വ്യത്യസ്തമായ പ്രണയകഥയാണ് ‘മുൻപേ’ പറയുന്നത്.
താളപ്പിഴകളിലൂടെ മാത്രം മുന്നോട്ടുപോകുന്ന റോയ്സിന്റെ ദാമ്പത്യജീവിതത്തിലേക്ക് റാണിയുടെ സാന്നിധ്യം കടന്നുവരുന്നതോടെ അരങ്ങേറുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് ചിത്രത്തിന്റെ കഥാഗതിയെ മുന്നോട്ടുനയിക്കുന്നത്. ഹൃദ്യമായ നിരവധി മുഹൂർത്തങ്ങളാൽ സമ്പന്നമായിരിക്കും ചിത്രമെന്നാണ് അണിയറ പ്രവർത്തകർ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ടൊവിനോ തോമസ് ഇതുവരെ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടില്ലാത്ത തരത്തിലുള്ള തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ കഥാപാത്രമായിരിക്കും റോയ്സ്.
ബെംഗളൂരുവിൽ സ്ഥിരതാമസമാക്കിയ ആലപ്പുഴ സ്വദേശിനിയായ മേഘന മികച്ച നർത്തകിയാണ്. നൃത്തരംഗത്തെ പ്രാവീണ്യമാണ് മേഘനയെ ബിഗ് സ്ക്രീനിലേക്ക് എത്തിച്ചതും ‘മുൻപേ’യിൽ റാണിയെ അവതരിപ്പിക്കാൻ അവസരമൊരുക്കിയതും.
വിനയ് ഫോർട്ട്, വിജയരാഘവൻ, ഷഹീർ മുഹമ്മദ്, ഉത്തരാ രാമകൃഷ്ണൻ, കിരൺ പീതാംബരൻ, ആഷ്ലി ഐസക്ക്, രാകേഷ് ഉഷാർ എന്നിവരും ചിത്രത്തിലെ പ്രധാന താരനിരയിലുണ്ട്.
ടീനാ തോമസാണ് ചിത്രത്തിന് തിരക്കഥ ഒരുക്കുന്നത്. റെക്സ് വിജയനും ജിച്ചു ജോയിയും ചേർന്നാണ് സംഗീതം ഒരുക്കുന്നത്. ഷിനോസാണ് ഛായാഗ്രഹണം. എഡിറ്റിംഗും സംവിധായകൻ സൈജു ശ്രീധരൻ തന്നെയാണ് നിർവഹിക്കുന്നത്. ദിലീപ് നാഥ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈൻ നിർവഹിക്കുന്നു.
വൈശാഖ് ബി.വിയാണ് സിങ്ക് സൗണ്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. സിനോയ് ജോസഫാണ് സൗണ്ട് മിക്സ്. റോണക്സ് സേവ്യർ മേക്കപ്പും ധന്യാ ബാലകൃഷ്ണൻ കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനും നിർവഹിക്കുന്നു.
വിശ്വപ്രകാശും സോബനും പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജർമാരാണ്. പ്രതാപൻ കല്ലിയൂർ പ്രൊഡക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവും റിച്ചാർഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളറുമാണ്. കമലേഷ് കുമാർ അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസറായും അബിൻ. ഈ. എ. ലൈൻ പ്രൊഡ്യൂസറായും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രിനിഷ് പ്രഭാകരനാണ് ചീഫ് അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ.
സാബി ഹംസ സ്റ്റിൽസ്, ഫീനിക്സ് പ്രഭു ആക്ഷൻ, കിഷോർ ഗോപി, അനന്തു ചന്ദ്രബാബു എന്നിവർ ഡിസൈൻ വിഭാഗത്തിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നു.
പനോരമ സ്റ്റുഡിയോസാണ് ചിത്രത്തിന്റെ വേൾഡ് വൈഡ് റിലീസ് നിർവഹിക്കുന്നത്. 90കളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലുള്ള വ്യത്യസ്തമായ പ്രണയകഥയും ടൊവിനോ തോമസിന്റെ വേറിട്ട കഥാപാത്രാവിഷ്കാരവും കാണാനുള്ള ആകാംക്ഷയിലാണ് പ്രേക്ഷകര്.