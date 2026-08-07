'ദി പാരഡൈസ്' ടീസർ പുറത്ത്; തീപാറുന്ന ആക്ഷന് രംഗങ്ങള്, ഇത് നാനിയുടെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും വലിയ മാസ് അവതാരം
വമ്പൻ സംഘട്ടനരംഗങ്ങളും തീപാറുന്ന പഞ്ച് ഡയലോഗുകളും ദൃശ്യങ്ങളുടെ ഗംഭീര അവതരണവും ചിത്രത്തിന്റെ സ്കെയിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 7, 2026 at 3:20 PM IST
തെലുഗു സൂപ്പർതാരം നാനിയെ നായകനാക്കി ശ്രീകാന്ത് ഒഡേല സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ബിഗ് ബജറ്റ് പാൻ ഇന്ത്യൻ ചിത്രം 'ദി പാരഡൈസിന്റെ' മാസ് ടീസർ പുറത്തിറങ്ങി. ഒരു മിനിറ്റും 42 സെക്കൻഡും ദൈർഘ്യമുള്ള ടീസർ ആക്ഷൻ, വയലൻസ്, മാസ് ഡയലോഗുകൾ, ബ്രഹ്മാണ്ഡ ദൃശ്യങ്ങൾ എന്നിവകൊണ്ട് ആരാധകരെ ആവേശത്തിലാഴ്ത്തുകയാണ്.
'ദസറ'യ്ക്ക് ശേഷം നാനിയും ശ്രീകാന്ത് ഒഡേലയും വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണ് 'ദി പാരഡൈസ്'. 2026 സെപ്റ്റംബർ 24-ന് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തും. ടീസറിലൂടെയാണ് ചിത്രത്തിന്റെ റിലീസ് തിയതിയും അണിയറ പ്രവര്ത്തകര് പുറത്തുവിട്ടത്.
'ദസറ' എന്ന ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്റർ ചിത്രത്തിന്റെ നിർമാതാവായ സുധാകർ ചെറുകുറി തന്നെയാണ് ശ്രീലക്ഷ്മി വെങ്കടേശ്വര സിനിമാസ് (SLV Cinemas) ബാനറിൽ ഈ ചിത്രവും നിർമ്മിക്കുന്നത്. വലിയ കാൻവാസിൽ ഒരുങ്ങുന്ന ചിത്രത്തിന് പാൻ ഇന്ത്യൻ തലത്തിൽ വൻ റിലീസാണ് അണിയറപ്രവർത്തകർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
ടീസറിന്റെ പ്രധാന ആകർഷണം നാനിയുടെ അതിഗംഭീര മാസ് മേക്കോവറാണ്. 'ജദാൽ' എന്ന കഥാപാത്രമായാണ് താരം ചിത്രത്തിൽ എത്തുന്നത്. ഇതുവരെ കാണാത്ത രീതിയിലുള്ള അതി ശക്തമായ കഥാപാത്രമായാണ് നാനിയെ ടീസർ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.
വെടിക്കെട്ട് ആക്ഷൻ രംഗങ്ങളും സ്റ്റൈലിഷ് അവതരണവും ചേർന്ന് താരത്തിന്റെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും വലിയ മാസ് റോളായിരിക്കും ഇതെന്നാണ് ആരാധകരുടെ വിലയിരുത്തൽ. നേരത്തെ പുറത്തുവിട്ട നാനിയുടെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ തരംഗമായിരുന്നു. ടീസർ പുറത്തിറങ്ങിയതോടെ ആ പ്രതീക്ഷകൾ വീണ്ടും വാനോളം ഉയര്ന്നിരിക്കുകയാണ്.
വയലൻസിന് പ്രധാന്യം നൽകുന്ന സിനിമയായിരിക്കുമെന്ന് ടീസർ വ്യക്തമാക്കുന്നു. വമ്പൻ സംഘട്ടനരംഗങ്ങളും തീപാറുന്ന പഞ്ച് ഡയലോഗുകളും ദൃശ്യങ്ങളുടെ ഗംഭീര അവതരണവും ചിത്രത്തിന്റെ സ്കെയിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. അതോടൊപ്പം അനിരുദ്ധ് രവിചന്ദർ ഒരുക്കിയ ശക്തമായ പശ്ചാത്തല സംഗീതം ടീസറിന്റെ ആവേശം ഇരട്ടിയാക്കുന്നുണ്ട്. ഓരോ ഫ്രെയിമിനും കൂടുതൽ തീവ്രത നൽകുന്ന സംഗീതം ഇതിനോടകം ആരാധകരുടെ പ്രശംസ നേടിയിട്ടുണ്ട്.
ചിത്രത്തിലെ മറ്റൊരു പ്രധാന ആകർഷണം ബോളിവുഡ് താരം രാഘവ് ജൂയാലിന്റെ വില്ലൻ കഥാപാത്രമാണ്. 'വിക്രം മാലിക്' എന്ന കഥാപാത്രമായാണ് അദ്ദേഹം എത്തുന്നത്. രാഘവിന്റെ കഥാപാത്രത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തിയ ഗ്ലിംപ്സ് വീഡിയോ നേരത്തെ തന്നെ ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു. നാനിയും രാഘവും തമ്മിലുള്ള ഏറ്റുമുട്ടൽ ചിത്രത്തിലെ പ്രധാന ഹൈലൈറ്റുകളിലൊന്നായിരിക്കുമെന്നാണ് ടീസർ നൽകുന്ന സൂചന.
ഇതിനിടെ, ദേശീയ അവാർഡ് ജേതാവായ കീർത്തി സുരേഷിന്റെ ഐറ്റം ഡാൻസ് നമ്പറും ചിത്രത്തിലുണ്ടാകുമെന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ സിനിമാപ്രേമികൾക്കിടയിൽ വലിയ ചർച്ചയായിട്ടുണ്ട്. ഇതുസംബന്ധിച്ച് ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണം ലഭിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും ചിത്രം സംബന്ധിച്ച പ്രതീക്ഷകൾ വർധിപ്പിക്കുന്ന ഘടകമായാണ് ഇത് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.
നാനിയുടെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും വലിയ റിലീസായിരിക്കും 'ദി പാരഡൈസ്' എന്ന് അണിയറപ്രവർത്തകർ അവകാശപ്പെടുന്നു. വൻ താരനിരയാണ് ചിത്രത്തിൽ അണിനിരക്കുന്നത്. രാഘവ് ജൂയാലിന് പുറമെ മോഹൻ ബാബു, സമ്പൂർണേഷ് ബാബു, സോണാലി കുൽക്കർണി, ഈശ്വരി റാവു, രാജ രവീന്ദ്ര, തനികേല ഭരണി, എം.എസ്. ചൗധരി, രാം ജഗൻ എന്നിവരും ചിത്രത്തിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു.
ആഗോള തലത്തിൽ എട്ട് ഭാഷകളിലായാണ് ചിത്രം റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. തെലുഗു, തമിഴ്, മലയാളം, കന്നഡ, ഹിന്ദി, ബംഗാളി, ഇംഗ്ലീഷ്, സ്പാനിഷ് ഭാഷകളിൽ ചിത്രം പ്രദർശനത്തിനെത്തുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഇതോടെ ഇന്ത്യൻ സിനിമയ്ക്ക് പുറമെ അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയെയും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള റിലീസ് തന്ത്രമാണ് അണിയറപ്രവർത്തകർ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.
സാങ്കേതിക രംഗത്തും വമ്പൻ ടീമാണ് ചിത്രത്തിന് പിന്നിൽ. ശ്രീകാന്ത് ഒഡേലയാണ് ചിത്രത്തിന്റെ രചനയും സംവിധാനവും നിർവഹിക്കുന്നത്. സി.എച്ച്. സായ് ഛായാഗ്രഹണവും, നവീൻ നൂലി എഡിറ്റിംഗും, അവിനാഷ് കൊല്ല പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈനും നിർവഹിക്കുന്നു. സംഗീതം അനിരുദ്ധ് രവിചന്ദർ, ഓഡിയോ പങ്കാളി സരിഗമ മ്യൂസിക്, മാർക്കറ്റിങ് ഫസ്റ്റ് ഷോ എന്നിവരാണ്.
'ദസറ'യിലൂടെ പ്രേക്ഷകരെ വിസ്മയിപ്പിച്ച നാനി-ശ്രീകാന്ത് ഒഡേല കൂട്ടുകെട്ട് വീണ്ടും ഒന്നിക്കുമ്പോൾ, അതിലും വലിയ സ്കെയിലിൽ ഒരുങ്ങുന്ന 'ദി പാരഡൈസ്' ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലെ ശ്രദ്ധേയമായ പാൻ ഇന്ത്യൻ റിലീസുകളിൽ ഒന്നായി മാറുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ആരാധകർ.
ടീസറിന് ലഭിക്കുന്ന വൻ സ്വീകാര്യതയും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലെ ആവേശകരമായ പ്രതികരണങ്ങളും കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ, 2026 സെപ്റ്റംബർ 24-ലെ റിലീസിനായി സിനിമാപ്രേമികൾ വലിയ ആകാംക്ഷയോടെയാണ് കാത്തിരിക്കുന്നത്.