ബ്രഹ്മാണ്ഡ ദൃശ്യവിസ്യമം! 'രാമായണ' ട്രെയിലര് എത്തി; യാഷിന്റെ രാവണന് വൻ കൈയടി, സോഷ്യല് മീഡിയ കത്തിച്ച് രാമനും സീതയും
നിതേഷ് തിവാരി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രം ഇന്ത്യൻ സിനിമയിൽ ഇതുവരെ കാണാത്ത തരത്തിലുള്ള വിഷ്വൽ ക്വാളിറ്റിയോടുകൂടിയാണ് പുറത്തിറങ്ങുന്നതെന്ന സൂചനയാണ് ട്രെയിലര് നല്കുന്നത്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 30, 2026 at 9:49 AM IST
ഇന്ത്യൻ സിനിമാ ലോകം ഏറെ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്ന 'രാമായണം: ഭാഗം 1' എന്ന ബ്രഹ്മാണ്ഡ ചിത്രത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക ട്രെയിലർ ഒടുവിൽ പുറത്തിറങ്ങി. ഇന്ന് (ജൂലൈ 30) പുലർച്ചെ ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തമായ 4.15-നാണ് ലോകമെമ്പാടുമായി ട്രെയിലർ റിലീസ് ചെയ്തത്. ആത്മീയ പ്രാധാന്യമുള്ള ഈ സമയത്താണ് ട്രെയിലർ പുറത്തിറക്കിയതെന്ന് നിർമാതാവ് നമിത് മൽഹോത്ര നേരത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നു.
ട്രെയിലർ പുറത്തിറങ്ങിയ നിമിഷങ്ങൾക്കകം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൻ ചർച്ചയായിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ത്യൻ സിനിമയിൽ ഇതുവരെ കാണാത്ത തരത്തിലുള്ള വിഷ്വൽ ക്വാളിറ്റിയും, ലോകോത്തര വി എഫ് എക്സും, ഗംഭീര മേക്കിങ്ങും ചിത്രത്തെ മറ്റൊരു തലത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നുവെന്നാണ് ആദ്യ പ്രതികരണങ്ങൾ. എല്ലാവർക്കും സുപരിചിതമായ രാമായണ കഥയാണെങ്കിലും അവതരണത്തിലും സാങ്കേതിക മികവിലും ഈ ചിത്രം പുതുമയുടെ പുതിയ മാനദണ്ഡം സൃഷ്ടിക്കുമെന്നാണ് ട്രെയിലർ നൽകുന്ന സൂചന.
രാവണ് കൈയ്യടിച്ച് സോഷ്യല് മീഡിയ
ട്രെയിലറിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഹൈലൈറ്റായി മാറിയിരിക്കുന്നത് യാഷിന്റെ രാവണൻ തന്നെയാണ്. ഇരുണ്ടതും ശക്തവുമായ സ്ക്രീൻ പ്രസൻസിലൂടെ ഓരോ ഫ്രെയിമും കീഴടക്കുന്ന യാഷിന്റെ പ്രകടനം ഇതിനോടകം തന്നെ ആരാധകരുടെ പ്രശംസ ഏറ്റുവാങ്ങുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും മികച്ച പ്രകടനങ്ങളിലൊന്നായിരിക്കും ഈ കഥാപാത്രമെന്നാണ് സിനിമാ പ്രേമികളുടെ വിലയിരുത്തൽ.
അതേസമയം, ശ്രീരാമനായി രൺബീർ കപൂർ ശാന്തതയും വീര്യവും ഒരുപോലെ പ്രകടമാക്കുന്ന അവതാരവുമായി എത്തുന്നു. സീതയായി സായ് പല്ലവി തന്റെ സൗമ്യവും ആത്മീയവുമായ സ്ക്രീൻ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് ശ്രദ്ധ നേടുന്നു.
എന്നാൽ ട്രെയിലറിലെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ഹനുമാനെ കാണിക്കാതിരുന്നത്. സണ്ണി ഡിയോൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഹനുമാന്റെ ലുക്ക് സിനിമയ്ക്കായി അണിയറ പ്രവർത്തകർ മനഃപൂർവം ഒളിപ്പിച്ചുവെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.
നിതേഷ് തിവാരി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രത്തിൽ ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലെ പ്രമുഖ താരങ്ങളാണ് അണിനിരക്കുന്നത്. ശ്രീരാമനായി രണ്ബീര് കപൂര് എത്തുമ്പോള് സീതയായി എത്തുന്നത് സായ് പല്ലവിയാണ്. രാവണനായി യഷും ഹനുമാനായി സണ്ണി ഡിയോളും എത്തുന്നു. ലക്ഷ്മണനെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് രവി ദുബെയാണ്, ശോഭനയാണ് കൈകേയിയെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ദശരഥ മഹാരാജാവിന്റെ വേഷത്തില് അരുൺ ഗോവിൽ, ശൂർപ്പണഖയായി രാകുൽ പ്രീത് സിംഗും എത്തുന്നു. വിശ്വാമിത്ര മഹർഷിയായി അജിങ്ക്യ ദിയോയും ഇന്ദ്രനായിക കുനാൽ കപൂർ ആണ് വേഷമിടുന്നത്.
ദൂരദർശനിലെ ഐതിഹാസിക 'രാമായൺ' പരമ്പരയിൽ ശ്രീരാമനെ അവതരിപ്പിച്ച അരുൺ ഗോവിൽ ഇത്തവണ ദശരഥ മഹാരാജാവായി എത്തുന്നതും ചിത്രത്തിന്റെ പ്രത്യേക ആകർഷണമാണ്.
സംഗീത വിസ്മയം
ചിത്രത്തിന്റെ മറ്റൊരു വലിയ പ്രത്യേകത ഓസ്കാർ ജേതാക്കളായ ഹാൻസ് സിമ്മറും എ.ആർ. റഹ്മാനും ഒന്നിക്കുന്ന സംഗീതമാണ്. ഇന്ത്യൻ ശാസ്ത്രീയ സംഗീതവും ലോകോത്തര ഓർക്കസ്ട്രേഷനും സമന്വയിപ്പിച്ച പശ്ചാത്തല സംഗീതം ട്രെയിലറിന്റെ വികാരതീവ്രത ഇരട്ടിയാക്കുന്നുവെന്നാണ് ആരാധകർ പറയുന്നത്.
റിലീസിന് മുമ്പേ തന്നെ ചിത്രം ബിസിനസ് രംഗത്തും റെക്കോർഡുകൾ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ്. ട്രേഡ് അനലിസ്റ്റ് രമേഷ് ബാലയുടെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ടി-സീരീസ് 75 കോടി രൂപയുടെ അഡ്വാൻസ് തുകയ്ക്കാണ് ചിത്രത്തിന്റെ സംഗീതാവകാശം സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലെ ഏറ്റവും വലിയ മ്യൂസിക് റൈറ്റ്സ് ഇടപാടുകളിലൊന്നായാണ് ഇത് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ 100 കോടി രൂപ ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നെങ്കിലും, 75 കോടിയുടെ കരാറും വ്യവസായത്തിൽ വലിയ ചർച്ചയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്.
നമിത് മൽഹോത്രയുടെ ഡി.എൻ.ഇ.ജിയും യാഷിന്റെ മോൺസ്റ്റർ മൈൻഡ് ക്രിയേഷൻസും ചേർന്നാണ് ചിത്രം നിർമിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയിൽ ധർമ പ്രൊഡക്ഷൻസ് വിതരണം ചെയ്യുന്ന ചിത്രം സോണി പിക്ചേഴ്സിന്റെ സഹകരണത്തോടെ ലോകമെമ്പാടും വമ്പൻ റിലീസായാണ് എത്തുക.രണ്ട് ഭാഗങ്ങളിലായാണ് ചിത്രം പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തുന്നത്. രാമായണം: ഭാഗം 1 – ദീപാവലി 2026 ലും രണ്ടാം ഭാഗം 2027 ദീപാവലിയോടനുബന്ധിച്ചുമാണ് തിയേറ്ററുകളില് എത്തുക.
ഹിന്ദിക്കൊപ്പം തമിഴ്, തെലുഗു,, കന്നഡ, മലയാളം ഉൾപ്പെടെ നിരവധി ഭാഷകളിലും ചിത്രം റിലീസ് ചെയ്യും."രാമായണം ഒരു സിനിമ മാത്രമല്ല, ഇന്ത്യൻ സിനിമയുടെ ചരിത്രം തിരുത്തിയെഴുതാൻ എത്തുന്ന മഹാവിസ്മയമാകുമെന്നാണ് ആരാധകരുടെ വിലയിരുത്തല്.