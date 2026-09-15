സംഗീത ഇതിഹാസം എം. എസ്. സുബ്ബുലക്ഷ്മിയാകാന് രശ്മിക മന്ദാന; സിനിമയുടെ പ്രഖ്യാപനം നാളെ, ആകാംക്ഷയോടെ ആരാധകര്
ചിത്രത്തിന്റെ വമ്പന് ലോഞ്ച് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് എം.എസ്. സുബ്ബുലക്ഷ്മിയുടെ 110-ാം ജന്മവാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 15, 2026 at 2:50 PM IST
ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ അഭിനേത്രിമാരിൽ ഒരാളാണ് രശ്മിക മന്ദാന. നിരവധി കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെ പ്രേക്ഷക ഹൃദയത്തില് ഇടം നേടിയ ഈ താരം തന്റെ കരിയറിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞതും അഭിമാനകരവുമായ വേഷങ്ങളിലൊന്നിലേക്ക് എത്തുകയാണ്.
ഇതിഹാസ കർണാടക സംഗീതജ്ഞയും ഗായികയുമായ എം.എസ്. സുബ്ബുലക്ഷ്മിയുടെ ജീവിതം വെള്ളിത്തിരയിലെത്തിക്കുന്ന ബയോപിക് ചിത്രത്തിൽ രശ്മിക മന്ദാനയാണ് നായികയായി എത്തുന്നത്. 'എം.എസ് – എ ലെഗസി ഓൺ സ്ക്രീൻ' എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം സെപ്റ്റംബർ 16ന് ചെന്നൈയിൽ നടക്കും.
എം.എസ്. സുബ്ബുലക്ഷ്മിയുടെ 110-ാം ജന്മവാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ചാണ് ചിത്രത്തിന്റെ ലോഞ്ച് ചടങ്ങ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. ചടങ്ങിൽ ഉലകനായകൻ കമൽഹാസൻ മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുക്കും. എം.എസ്. സുബ്ബുലക്ഷ്മിയുടെ സംഗീത പാരമ്പര്യത്തെയും ഇന്ത്യൻ കലാ-സാംസ്കാരിക രംഗത്തെ അവരുടെ മഹത്തായ സംഭാവനകളെയും ആദരിക്കുന്ന തരത്തിലായിരിക്കും ചടങ്ങ്.
എം.എസ്. സുബ്ബുലക്ഷ്മിയായി രശ്മിക മന്ദാന
എം.എസ്. സുബ്ബുലക്ഷ്മിയുടെ വേഷത്തിൽ രശ്മിക മന്ദാന എത്തുമെന്ന വിവരം പുറത്തുവന്നതോടെ ചിത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആകാംക്ഷയും വർധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ത്യൻ ശാസ്ത്രീയ സംഗീതത്തിലെ ഏറ്റവും ആദരിക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തിത്വങ്ങളിലൊരാളായ എം.എസ്. സുബ്ബുലക്ഷ്മിയെ അവതരിപ്പിക്കുക എന്നത് ഒരു അഭിനേത്രിക്ക് വലിയ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്.
ഭാഷാഭേദമില്ലാതെ വിവിധ തരത്തിലുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള രശ്മികയ്ക്ക് ഈ വേഷം തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ അനുഭവമായിരിക്കും. ഗായികയുടെ വ്യക്തിത്വം, സംഗീതത്തോടുള്ള സമർപ്പണം, വേദിയിലെ സാന്നിധ്യം, ജീവിതത്തിലെ നിർണായക ഘട്ടങ്ങൾ എന്നിവയെ വിശ്വസനീയമായി അവതരിപ്പിക്കേണ്ട വെല്ലുവിളിയാണ് താരത്തിന് മുന്നിലുള്ളത്.
ചിത്രത്തിലെ നായികയായി രശ്മികയെ തെരഞ്ഞെടുത്തതിന് മുമ്പ് നിരവധി പേരുകൾ പരിഗണിച്ചിരുന്നതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. സായ് പല്ലവി, രുക്മിണി വസന്ത് എന്നിവരുടെ പേരുകളും നേരത്തെ ചർച്ചയിലുണ്ടായിരുന്നു. അന്തിമമായി രശ്മികയെ തീരുമാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവർ ഒഡിഷന് വിധേയയായതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.
എം.എസ്. സുബ്ബുലക്ഷ്മിയുടെ 110-ാം ജന്മവാർഷിക ദിനത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് സെപ്റ്റംബർ 16 ബുധനാഴ്ച വൈകുന്നേരം ആറുമണിക്കാണ് ചെന്നൈയിൽ ചിത്രത്തിന്റെ ലോഞ്ച് നടക്കുന്നത്. പ്രൊഡക്ഷൻ ഹൗസായ ഗീത ആർട്സ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ ചിത്രത്തിന്റെ പ്രഖ്യാപനം പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു സംഗീത ഇതിഹാസത്തിന്റെ പാരമ്പര്യത്തെ ആഘോഷിക്കുന്ന പ്രത്യേക ചടങ്ങായാണ് ലോഞ്ച് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.
കമൽഹാസൻ മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ എം.എസ്. സുബ്ബുലക്ഷ്മിക്ക് സംഗീത ആദരാഞ്ജലിയും ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യൻ കോറൽ എൻസെംബിൾ അവരുടെ പ്രശസ്തമായ ഗാനങ്ങളിൽ ചിലത് അവതരിപ്പിക്കുമെന്നും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.
എം.എസ്. സുബ്ബുലക്ഷ്മി: സംഗീതലോകത്തെ അനശ്വര സാന്നിധ്യം
1916 സെപ്റ്റംബർ 16ന് മധുരയിൽ ജനിച്ച എം.എസ്. സുബ്ബുലക്ഷ്മി പിന്നീട് ഇന്ത്യൻ ശാസ്ത്രീയ സംഗീതത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിനിധികളിലൊരാളായി മാറി. കർണാടക സംഗീതത്തെ ഇന്ത്യയ്ക്കകത്തും പുറത്തും കൂടുതൽ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിൽ അവരുടെ ശബ്ദത്തിനും അവതരണശൈലിക്കും നിർണായക പങ്കുണ്ടായിരുന്നു.
ഇന്ത്യയിലെ പരമോന്നത സിവിലിയൻ ബഹുമതിയായ ഭാരതരത്നം ലഭിച്ച ആദ്യ സംഗീതജ്ഞയെന്ന വിശേഷണവും എം.എസ്. സുബ്ബുലക്ഷ്മിയുടെ പേരിനൊപ്പമുണ്ട്. പത്മവിഭൂഷൺ, റാമോൺ മാഗ്സസെ പുരസ്കാരം തുടങ്ങിയ നിരവധി ബഹുമതികളും അവരുടെ സംഗീതജീവിതത്തെ തേടിയെത്തി.
സംഗീതത്തിനു പുറമെ സിനിമയുമായും എം.എസ്. സുബ്ബുലക്ഷ്മിക്ക് അടുത്ത ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു. അവരുടെ ആദ്യകാല കരിയറിൽ ‘സേവാസദനം’, ‘ശകുന്തലൈ’, ‘സാവിത്രി’, ‘മീര’ തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിൽ അവർ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ‘മീര’ അവരുടെ സംഗീതത്തിനും വ്യക്തിത്വത്തിനും രാജ്യവ്യാപകമായ ശ്രദ്ധ നേടുന്നതിൽ നിർണായകമായി.
Some dreams deserve nothing less than a grand beginning ❤️— Bunny Vas (@TheBunnyVas) September 15, 2026
Proud and emotional to present #MS – A Legacy On Screen, our most ambitious tribute to the timeless legacy of Bharat Ratna #MSSubbulakshmi Amma on her 110th Birth Anniversary 🎶🙏
Ulaganayagan @ikamalhaasan garu gracing… pic.twitter.com/gB6rbEx62v
അതുകൊണ്ടുതന്നെ എം.എസ്. സുബ്ബുലക്ഷ്മിയുടെ ജീവിതം സിനിമയാക്കുമ്പോൾ അത് ഒരു സംഗീതജ്ഞയുടെ ജീവിതകഥ മാത്രമാകില്ല. ഇന്ത്യൻ സംഗീതത്തിന്റെയും സംസ്കാരത്തിന്റെയും സിനിമയുടെയും ചരിത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു കിടക്കുന്ന ഒരു അസാധാരണ ജീവിതയാത്രയായിരിക്കും ചിത്രം അവതരിപ്പിക്കുക.
ഗൗതം തിന്നനൂരിയും അനിരുദ്ധ് രവിചന്ദറും
"എം.എസ് – എ ലെഗസി ഓൺ സ്ക്രീൻ" സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത് ഗൗതം തിന്നനൂരിയാണ്. ശക്തമായ കഥാപാത്രകേന്ദ്രിത കഥകൾക്കും വികാരനിർഭരമായ അവതരണത്തിനും ശ്രദ്ധ നേടിയിട്ടുള്ള സംവിധായകനിൽ നിന്നുള്ള ഈ പ്രോജക്റ്റ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കരിയറിലെ പ്രധാന ചിത്രങ്ങളിലൊന്നാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.
ചിത്രത്തിന് സംഗീതം ഒരുക്കുന്നത് അനിരുദ്ധ് രവിചന്ദർ ആണ്. എം.എസ്. അല്ലു അരവിന്ദ്, ബണ്ണി വാസു, റോക്ക്ലൈൻ വെങ്കിടേഷ് എന്നിവർ ചേർന്നാണ് ചിത്രം നിർമ്മിക്കുന്നത്.
അതേസമയം 'എം.എസ് – എ ലെഗസി ഓൺ സ്ക്രീൻ' കൂടാതെ രശ്മികയുടേതായി നിരവധി ചിത്രങ്ങളാണ് അണിയറയിൽ ഒരുങ്ങുന്നത്. രവീന്ദ്ര പുല്ലെയുടെ 'മൈസ' എന്ന ആക്ഷൻ ത്രില്ലറിൽ രശ്മികയാണ് പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്നത്. ചിത്രം നവംബർ 27ന് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള തിയേറ്ററുകളിൽ റിലീസ് ചെയ്യും.
രാഹുൽ സംകൃത്യന്റെ പാൻ-ഇന്ത്യ ആക്ഷൻ ഡ്രാമയായ 'റാണബലി'യിൽ വിജയ് ദേവരകൊണ്ടയ്ക്കൊപ്പവും രശ്മിക അഭിനയിക്കുന്നുണ്ട്. ചിത്രം 2026 ഒക്ടോബർ 16ന് ലോകമെമ്പാടും റിലീസ് ചെയ്യും.