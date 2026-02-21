ETV Bharat / entertainment

അടിച്ചു കസറാന്‍ പാപ്പനും പിള്ളേരും; ഇത്തവണ എന്തായിരിക്കും നേരിടുന്നത്! ആകാംക്ഷ നിറയ്ക്കുന്ന പോസ്റ്റര്‍, ഒപ്പം റിലീസ് തിയതിയും

ആയുധങ്ങൾ കൈയ്യിലേന്തി പ്രതിരോധത്തിൻ്റേയും, പ്രതികാരത്തിൻ്റേയും, രോഷവുമായി ഷാജി പാപ്പനും സംഘവും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതാണ് ആട് 3യുടെ പുതിയ പോസ്റ്റര്‍.

Aadu 3 (Movie Poster)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : February 21, 2026 at 12:01 PM IST

ലയാള സിനിമാ പ്രേക്ഷകര്‍ ഒന്നടങ്കം കാത്തിരിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് ജയസൂര്യയുടെ ആട് 3. മിഥുന്‍ മാനുവല്‍ തോമസിന്‍റെ സംവിധാനത്തില്‍ പിറന്ന ആടിന്‍റെ ആദ്യ രണ്ട് പതിപ്പുകള്‍ക്കും വമ്പന്‍ സ്വീകാര്യതയാണ് ലഭിച്ചത്. ഇപ്പോഴിതാ പ്രേക്ഷകരുടെ ഇഷ്‌ട കഥാപാത്രങ്ങളായ ഷാജി പാപ്പനേയും അറയ്‌ക്കല്‍ അബുവിനേയും ക്ലീറ്റസിനേയുമൊക്കെ കാണാന്‍ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണവര്‍.

'ആട് 3-വണ്‍ ലാസ്റ്റ് റൈഡ്' എന്ന തലവാചകത്തോടെ ചിത്രം മാര്‍ച്ച് 19 ന് ആഗോളതലത്തില്‍ റിലീസ് ചെയ്യും. പുതിയ പോസ്റ്റര്‍ പങ്കുവച്ചുകൊണ്ടാണ് റിലീസ് തിയതി അണിയറ പ്രവര്‍ത്തകള്‍ അറിയിച്ചത്. ഇപ്പോഴിതാ ചിത്രത്തിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ എല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളിച്ചു കൊണ്ടുള്ള പുതിയ പോസ്റ്ററാണ് ആരാധകരുടെ ശ്രദ്ധ നേടുന്നത്.

പുതിയ പോസ്റ്റര്‍ നല്‍കുന്ന സൂചന

ആയുധങ്ങൾ കൈയ്യിലേന്തി പ്രതിരോധത്തിൻ്റേയും, പ്രതികാരത്തിൻ്റേയും, രോഷവുമായി ഷാജി പാപ്പനും സംഘവും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതാണ് ആട് 3യുടെ പുതിയ പോസ്റ്റര്‍. ഫാന്‍റസി ഹ്യൂമര്‍ ആക്ഷന്‍ ജോണറില്‍ ഒരുങ്ങുന്ന ഈ ചിത്രം റംസാനോടനുബന്ധിച്ചാണ് തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തുന്നത്.

മൂന്നാം ഭാഗത്തിനും മിഥുന്‍ മാനുവല്‍ തോമസ് തന്നെയാണ് രചനയും സംവിധാനവും നിര്‍വഹിക്കുന്നത്. ആടിൻ്റെ മൂന്നാം പതിപ്പിൽ എത്തുമ്പോൾ ഷാജി പാപ്പനും സംഘവും ഇക്കുറി നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെന്താണന്നുള്ളതാണ് പ്രേക്ഷകർ ആകാംക്ഷയോടെ ഉറ്റുനോക്കുന്നത്. എന്നാല്‍ സംഘർഷഭരിതമായ സ്ഥിതിവിശേഷത്തെ തന്നെയാണ് ഇവർ നേരിടുന്നതെന്നാണ് പുതിയ പോസ്റ്റര്‍ നല്‍കുന്ന സൂചന.

Aadu 3 (Movie Poster)

ഫ്രൈഡേ ഫിലിം ഹൗസ്, കാവ്യാ ഫിലിം കമ്പനി എന്നീ ബാനറുകളിൽ വിജയ് ബാബു, വേണു കന്നപ്പള്ളി എന്നിവർ നിർമ്മിക്കുന്ന ഈ ചിത്രം ചലച്ചിത്ര വൃത്തങ്ങളിൽ ഇതിനകം വലിയ പ്രാധാന്യം നേടിക്കഴിഞ്ഞു.

മുൻഭാഗങ്ങളുടെ വിജയവും, കഥാപാത്രങ്ങളിലെ കൗതുകവും, വിശാലമായ ക്യാൻവാസ്സും വൻ മുതൽമുടക്കുമൊക്കെയാണ് ഈ ചിത്രത്തിന് വലിയ പ്രതീക്ഷ നല്‍കുന്നത്.

അതേസമയം ജയസൂര്യയുടെ കരിയറിലെ 107 ാമത്തെ ചിത്കമാണ് ആട് 3. ഷാജി പാപ്പനെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ജയസൂര്യക്കു പുറമേ വിനായകൻ, സൈജുക്കുരുപ്പ്, സണ്ണി വെയ്ൻ, ധർമ്മജൻ ബൊൾഗാട്ടി, ഇന്ദ്രൻസ് , അജു വര്‍ഗീസ്, വിജയബാബു,ആൻസൺ പോൾ, രൺജി പണിക്കർ,നോബി, ഭഗത് മാനുവൽ, ഡോ. റോണി രാജ്, സുധിക്കോപ്പ, ചെമ്പിൽ അശോകൻ, നെൽസൺ, ഉണ്ണിരാജൻ.പി.ദേവ്, സ്രിന്ധ, ഹരികൃഷ്‌ണന്‍, വിനീത് മോഹൻ എന്നിവരും പ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തുന്നു. ഇവർക്കൊപ്പം ഹോളിവുഡ് താരം ലാറയൂം പ്രിധാന വേഷങ്ങളിൽ എത്തുന്നു.

Aadu 3 (Movie Poster)

സംഗീതം ഷാൻ റഹ്മാൻ, ഛായാഗ്രഹണം - അഖിൽ ജോർജ്, എഡിറ്റിംഗ്- ലിജോ പോൾ, കലാസംവിധാനം - അനീസ് നാടോടി, മേക്കപ്പ് - റോണക്സ് സേവ്യർ, കോസ്റ്റ്യും - ഡിസൈൻ- സ്റ്റെഫി സേവ്യർ, സ്റ്റിൽസ് - വിഷ്ണു എസ്. രാജൻ, പബ്ളിസിറ്റി ഡിസൈൻ - കൊളിൻസ്, എക്സിക്കുട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ - വിനയ് .ബാബു, പ്രൊഡക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് - ഷിബു പന്തല ക്കോട്. സെന്തിൽ പൂജപ്പുര 'പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ - ഷിബു ജി. സുശീലൻ, പി ആര്‍ ഒ വാഴൂർ ജോസ്.

ആദ്യ ഭാഗം തിയേറ്ററില്‍ പരാജയം

2015 ല്‍ തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തിയ ആട് ഒരു ഭീകരജീവിയാണ് ഏറ്റവും വലിയ ബോക്‌സ് ഓഫിസ് പരാജയമായിരുന്നു. പിന്നീട് ആ പരാജയത്തെ പ്രേക്ഷകര്‍ പിന്നീടാണ് ഏറ്റെടുത്ത് ആഘോഷിച്ചത്.

Aadu 3 (Movie Poster)

ഷാജി പാപ്പനും, അറയ്‌ക്കൽ അബുവും, ഡ്യൂടും, സർബത്ത് ഷമീറുമെല്ലാം സിനിമയുടെ പരാജയത്തിന് ശേഷമാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ആഘോഷിക്കപ്പെട്ടത്. സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ സിനിമ ആഘോഷിക്കപ്പെട്ടതോടെ പ്രേക്ഷകരുടെ നിരന്തരമായ അഭ്യർത്ഥനയെ തുടർന്ന് 'ആടി'ന് രണ്ടാം ഭാഗമുണ്ടായി. 'ആട്' രണ്ടാം ഭാഗത്തിന് ചരിത്ര വിജയം നേടാനായതോടെ ഷാജി പാപ്പനും പിള്ളേരും മലയാള സിനിമയിലെ ഐക്കോണിക്ക് കഥാപാത്രങ്ങളായി മാറുകയും ചെയ്‌തു. മറ്റു രണ്ടുഭാഗത്തേക്കാളും വമ്പന്‍ മുതല്‍മുടക്കിലാണ് മൂന്നാം ഭാഗം ഒരുങ്ങുന്നത്.

Aadu 3 (Movie Poster)

രണ്ടു ഭാഗങ്ങളിലെയും കഥാപാത്രങ്ങളെ കൃത്യമായി ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് രസച്ചരട് പൊട്ടിപ്പോകാതെ എപ്പിക് ഫാന്‍റസി ചിത്രമായാണ് 'ആട് 3' പ്രേക്ഷകർക്ക് മുന്നിലെത്തുക മിഥുന്‍ മാനുവല്‍ തോമസ് പറഞ്ഞിരുന്നു.

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

