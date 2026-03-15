ആരാധകരെ ഇളക്കി മറിച്ച് വേദികയുടെ ഐറ്റം ഡാന്സ്; ആട് 3 യിലെ ഗാനമെത്തി
ആട് 3 വണ് ലാസ്റ്റ് റൈഡ് : പാര്ട്ട് 1 ആദ്യ വീഡിയോ ഗാനമെത്തി. പാട്ട് ഏറ്റെടുത്ത് ആരാധകര്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 15, 2026 at 3:28 PM IST
ആരാധകർ ഒന്നടങ്കം ഇളക്കി മറിച്ചുകൊണ്ട് ആട് 3 യിലെ ആദ്യ വീഡിയോ ഗാനം റിലീസായി. സുല്ത്താന് എന്ന ഗാനരംഗത്തില് തെന്നിന്ത്യന് താരം വേദികയുടെ തകര്പ്പന് നൃത്തരംഗമാണ് ഗാനത്തിന്റെ ഹൈലൈറ്റ്. ഗാനരംഗത്തില് സുല്ത്താനായി വിനായകനാണ് എത്തുന്നത്.
ജയസൂര്യയും ഗാനരംഗത്തില് എത്തുന്നുണ്ട്. മനു മഞ്ജിത്തിന്റെ വരികള്ക്ക് ഷാന് റഹ്മാനാണ് സുല്ത്താന് എന്ന ഗാനത്തിന് ഈണം നല്കിയിരിക്കുന്നത്. അനില രാജീവാണ് ഗാനം ആലപിച്ചത്.
മിഥുന് മാനുവല് തോമസിന്റെ സംവിധാനത്തില് പിറക്കുന്ന ആട് 3 വണ് ലാസ്റ്റ് റൈഡ് : പാര്ട്ട് 1 എന്ന ചിത്രം മാര്ച്ച് 19 ന് ആഗോള റിലീസായി തിയേറ്ററുകളില് എത്തും.
ഫ്രൈഡേ ഫിലും ഹൗസ്, കാവ്യാ ഫിലിം കമ്പനി എന്നീ ബാനറുകളിൽ വിജയ് ബാബു, വേണു കുന്നപ്പള്ളി എന്നിവരാണ് ചിത്രം നിര്മിച്ചത്. മിഥുന് മാനുവല് തോമസ് തന്നെയാണ് ചിത്രത്തിന് തിരക്കഥയൊരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.
പ്രേക്ഷകരെ ഏറെ ആവേശക്കൊടുമുടിയിലെേത്തിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ ഗാനം. ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ കഥാപുരോഗതിയിൽ നിർണ്ണായകമായ പങ്ക് ഈ ഗാനരംഗത്തിനുണ്ട്. വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ ത്തന്നെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വലയ പ്രതികരണമാണ് ഈ ഗാന രംഗം നേടിയിരിക്കുന്നത്.
അതേസമയം റംസാന് ആഘോഷമായി തിയേറ്ററുകളിലെത്തുന്ന എത്തുന്ന ആട് 3യുടെ അഡ്വാന്സ് ബുക്കിംഗ് ആരംഭിച്ചു. ഇന്ന് (മാര്ച്ച് 14) അഞ്ചുമണി മുതലാണ് ചിത്രത്തിന്റെ അഡ്വാന്സ് ബുക്കിംഗ് ആരംഭിച്ചത്. ബുക്ക് മൈ ഷോ, ടിക്കറ്റ് ന്യൂ, പേ ടി എം എന്നിവയിലൂടെ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.
വലിയ മുതല് മുടക്കിലും താരസമ്പന്നതയിലും ഒരുക്കുന്ന സിനിമയാണ് "ആട് 3 പാർട്ട് 1; വൺ ലാസ്റ്റ് റൈഡ്" . തമാശ നിറഞ്ഞ മുഹൂര്ത്തങ്ങള്ക്കൊപ്പം ഫാന്റസിയും കോര്ത്തിണക്കികൊണ്ടാണ് ആട് 3 പ്രേക്ഷകര്ക്ക് മുന്നിലെത്തുക.
ജയസൂര്യ, വിനായകൻ, ഇന്ദ്രൻസ്, ധർമജൻ ബോൾഗാട്ടി, വിജയ് ബാബു, നോബി, നിർമൽ പാലാഴി, സൈജു കുറുപ്പ്, ഹരികൃഷ്ണൻ, ഭഗത് മാനുവൽ, സണ്ണി വെയ്ൻ, സുധി കോപ്പ, ബിജുക്കുട്ടൻ എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിലെ പ്രധാന അഭിനേതാക്കള്.
ആട് ഒരു ഭീകരജീവിയാണ്, ആട് 2 എന്നിവയിലെ കഥാപാത്രങ്ങള് ആട് 3യിലും എത്തുന്നുണ്ട്. ആട് 3 പാർട്ട് 1: വൺ ലാസ്റ്റ് റൈഡ് എന്ന ടൈറ്റിൽ ടാഗ് ലൈനിലൂടെ ചിത്രത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗത്തിന് ഇനി ഒരു ഭാഗംകൂടി ഉണ്ടാകും എന്ന ഉറപ്പും അണിയറ പ്രവർത്തകർ ഉറപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.
എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ - വിനയ് ബാബു, ഛായാഗ്രഹണം - അഖിൽ ജോർജ്ജ്, മ്യൂസിക്, ഒറിജിനൽ തീം - ഷാൻ റഹ്മാൻ, പശ്ചാത്തല സംഗീതം, ന്യൂ തീം- ഡോൺ വിൻസെന്റ്, എഡിറ്റർ - ലിജോ പോൾ, ലൈൻ പ്രൊഡ്യൂസർ -ഗോപകുമാർ ജി കെ, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ- ഷിബു ജി സുശീലൻ, പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈനർ- അനീസ് നാടോടി, മേക്കപ്പ്- റോണെക്സ് സേവ്യർ, കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനർ- സ്റ്റെഫി സേവ്യർ,ക്രിയേറ്റീവ് ഡയറക്ടർ- വിഷ്ണു ഭരതൻ, വിഎഫ്എക്സ് ഡയറക്ടർ - ജിഷ്ണു ആർ ദേവ്, സൗണ്ട് ഡിസൈൻ- കിഷൻ മോഹൻ (സപ്ത റെക്കോർഡ്സ്), വരികൾ- മനു മൻജിത്, ചീഫ് അസ്സോസിയേറ്റ് ഡിറക്ടർസ്: പ്രേംനാഥ്, റോബിൻ വര്ഗീസ്, ഡിഐ ഹ്യൂസ് & ടോൺസ് കളർ ഹബ് കളറിസ്റ്റ്- ഷൺമുഖപാണ്ഡ്യൻ എം, സ്റ്റിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫി - വിഷ്ണു എസ് രാജൻ, ടൈറ്റിൽ ഡിസൈൻസ് - കോളിൻസ് ലിയോഫിൽ, പബ്ലിസിറ്റി ഡിസൈൻ- എയ്സ്തെറ്റിക് കുഞ്ഞമ്മ. പി ആര് ഒ: വാഴൂര് ജോസ്.
