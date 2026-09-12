ETV Bharat / entertainment

ഒരു സെക്കൻഡ് ഷോട്ടിൽ നിന്ന് വൈറൽ പോസ്റ്ററിലേക്ക്; റെട്രോ ഡിസൈനുകളിലൂടെ ശ്രദ്ധേയനായി മഹേഷ് അയൻ

ക്ലാസിക് മലയാള സിനിമകളെ എഐയുടെയും മാനുവൽ കരവിരുതിൻ്റെയും സഹായത്തോടെ വൈറൽ പോസ്റ്ററുകളാക്കി പുനഃസൃഷ്ടിക്കുന്ന ഡിസൈനര്‍ മഹേഷ് അയൻ വിശേഷങ്ങളുമായി ഇ ടിവി ഭാരതിനൊപ്പം

VIRAL RETRO DESIGNER MAHESH AYAN
മഹേഷ് അയൻ (Special Arrangement)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 12, 2026 at 1:44 PM IST

|

Updated : September 12, 2026 at 1:53 PM IST

9 Min Read
Choose ETV Bharat

അക്കി വിനായക്

ഒരു കൂട്ടം കലാകാരന്‍മാരുടെ അധ്വാനത്തിൻ്റെ ഫലമാണ് സിനിമ. ഒരു സിനിമ വലിയ വിജയമാകുമ്പോൾ പലപ്പോഴും അതിൽ പ്രവൃത്തിച്ച പല കലാകാരന്മാരെയും ജനങ്ങൾ അറിയാറും ആഘോഷിക്കപ്പെടാറുമില്ല. പക്ഷേ വിരൽത്തുമ്പിൽ ലോകം ചുരുങ്ങുമ്പോൾ യഥാർഥ കലാകാരന്മാരെ ജനങ്ങൾ തിരിച്ചറിയും, അർഹതപ്പെട്ട അംഗീകാരം ലഭിക്കും. കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു വർഷങ്ങളായി മലയാള സിനിമയുടെ പബ്ലിസിറ്റി ഡിസൈനിങ് മേഖലയിൽ ജോലിചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണ് മഹേഷ്. നടൻ സൂര്യയോടുള്ള കടുത്ത ആരാധന കാരണം പ്രൊഫഷണൽ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നപ്പോൾ പേരിനൊപ്പം അയൻ എന്ന് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. നിരവധി മുൻനിര സിനിമകളിൽ പ്രവൃത്തിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, പഴയ ക്ലാസിക് സിനിമകളുടെ പോസ്റ്ററുകൾ റീ ക്രീയേറ്റ് ചെയ്ത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചപ്പോഴാണ് മഹേഷ് അയൻ എന്ന പേര് സാധാരണക്കാരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുന്നത്. വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവെച്ച് മഹേഷ് ഇ ടിവി ഭാരതിനൊപ്പം ചേരുന്നു.


ചെറുപ്പം മുതല്‍ സിനിമയോട് അഭിനിവേശം



കാസർകോട് ജില്ലയിലെ കാഞ്ഞങ്ങാട് ആണ് മഹേഷിൻ്റെ സ്വദേശം. ചെറുപ്പകാലം മുതൽ സിനിമയോട് കടുത്ത അഭിനിവേശം ഉണ്ടായി. സിനിമകൾ കാണുന്നത് തന്നെയായിരുന്നു പ്രധാന ഹോബി. പക്ഷേ സിനിമകൾ വെറുതെ കണ്ടുകളയുകയല്ല, കാണുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ സിനിമയുടെ ആശയത്തെപ്പറ്റി ആഴത്തിൽ പഠിക്കാനും സാങ്കേതിക വശങ്ങളെ കുറച്ച് ചിന്തിക്കാനും ആരംഭിച്ചു. എന്നാൽ സിനിമയെ അടുത്തറിയാനോ, ഒരു സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം നേരിട്ട് കാണാനോ മഹേഷിന് സാധിച്ചിരുന്നില്ല. 90 കളിൽ ജനിച്ച ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സിനിമയുമായുള്ള ബന്ധം ഞായറാഴ്ച വൈകുന്നേരം 4 മണിക്ക് ദൂരദർശനിൽ പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മാത്രമാണ്. കേബിൾ ടിവി കടന്നുവന്നതോടെ ഇംഗ്ലീഷ് ചാനലുകളിൽ പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യുന്ന സിനിമകളുടെ മേക്കിങ് വീഡിയോകൾ സസൂക്ഷ്മം വീക്ഷിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു.

VIRAL RETRO DESIGNER MAHESH AYAN
മഹേഷ് അയൻ്റെ പോസ്റ്റര്‍ (Special Arrangement)
കലാമേഖലയിലേക്കുള്ള കടന്നു വരവ്

കലാ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവൃത്തിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹത്തില്‍ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ് ഉപരിപഠനത്തിന് മുതിർന്നില്ല. 20 വർഷം മുമ്പ് സിനിമയുടെ ടെക്നിക്കൽ വശങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉപരിപഠനം നടത്താനുള്ള മാർഗങ്ങൾ വളരെ കുറവായിരുന്നു, പ്രത്യേകിച്ചും കാസർകോട്. പിന്നീടാണ് സംവിധായകൻ വിനയൻ സാറിൻ്റെ ഒരു അക്കാദമി കാഞ്ഞങ്ങാട് ഉണ്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നത്. അവിടെനിന്ന് അനിമേഷനിൽ ഡിപ്ലോമ നേടി. തുടർന്ന് ഗ്രാഫിക്സും ത്രീഡി മോഡലിങ്ങും സ്വായത്തമാക്കി. ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനിങ്ങിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഔട്ട്സോഴ്സ് വർക്കുകൾ ചെയ്തു. ആ സമയത്തേ മലയാളത്തിലെ കൾട്ട് സിനിമകളുടെ പോസ്റ്ററുകൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ ആരംഭിച്ചു. അപ്പോഴൊന്നും ഇൻ്റർനെറ്റിൽ ഒരു സിനിമയുടെ നല്ല ചിത്രം പോലും ലഭിക്കില്ല. സീഡുകളിൽ നിന്നൊക്കെ എടുക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾക്ക് ഗുണനിലവാരവും ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല. പക്ഷേ അതൊന്നും കാര്യമാക്കാതെ സിനിമയോടുള്ള ഇഷ്ടം മാത്രം മുൻനിർത്തി പലതരത്തിലുള്ള പോസ്റ്ററുകൾ ചെയ്തു. ഓർക്കുഡിലാണ് ആദ്യം ഷെയർ ചെയ്തത്. പിന്നീട് ഫേസ്ബുക്ക് വന്നതോടെ അങ്ങോട്ടേക്ക് മാറി. പക്ഷേ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഒന്നും പോസ്റ്ററുകൾക്ക് അധികം പിന്തുണ ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. സുഹൃത്തുക്കളുടെ ഇടയില്‍ ഷെയർ ചെയ്യും. സിനിമയുമായി ബന്ധമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സിനിമയോട് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമുള്ള ആരും ചുറ്റും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ചെയ്യുന്ന സിനിമയുടെ പോസ്റ്ററുകൾ അതുകൊണ്ടുതന്നെ ആരും വേണ്ട രീതിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കുകയോ, നമ്മളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയോ ചെയ്തിരുന്നില്ല.
VIRAL RETRO DESIGNER MAHESH AYAN
മഹേഷ് അയൻ (Special Arrangement)



കൊച്ചിയിലെത്തിയതും ലോക്‌ഡൗണ്‍



വർഷങ്ങളോളം കാഞ്ഞങ്ങാട് തന്നെയുള്ള ഒരു സ്വകാര്യ ഡിസൈനിങ് കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്തു. ധാരാളം പരസ്യങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തിക്കാൻ സാധിച്ചു. അക്കാലത്ത് ഒരുപാട് ജുവലറികളുടെ പരസ്യത്തിൻ്റെ ഡിസൈനിങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വ്യത്യസ്തമായ ആശയത്തിലും ഡിസൈനിലും ചെയ്യുന്ന അത്തരം ഗ്രാഫിക്സ് പരസ്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധ നേടി. ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്തും തുടർച്ചയായി പുതുതായി ഇറങ്ങുന്ന സിനിമയുടെയും പഴയ സിനിമകളുടെയും പോസ്റ്ററുകൾ ചെയ്തു പുറത്തിറക്കികൊണ്ടിരുന്നു. മലയാള സിനിമയിലെ പ്രശസ്ത ഡിസൈനിങ് കമ്പനിയായ യെല്ലോ ടൂത്തിൽ ഒരു അവസരം തേടിയാണ് കൊച്ചിയിലേക്ക് എത്തുന്നത്. പക്ഷേ ഞാൻ കൊച്ചിയിൽ എത്തുന്നതിൻ്റെ പിറ്റേദിവസം കൊവിഡ്-19 കാരണമുള്ള ലോക്ഡൗൺ സംഭവിച്ചു. അതോടെ എന്തുചെയ്യണമെന്ന് അറിയാതെ കൊച്ചിയിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയി. തിരികെ പോകാതെ കൊച്ചിയിൽ തന്നെ തുടര്‍ന്ന് ഫ്രീലാൻസ് വർക്കുകൾ ചെയ്തു.

VIRAL RETRO DESIGNER MAHESH AYAN
മഹേഷ് അയൻ്റെ പോസ്റ്റര്‍ (Special Arrangement)
വഴിത്തിരിവായ 'എന്നാ താൻ കേസ് കൊട്'


'ആടുജീവിതം' എന്ന സിനിമയുടെ അനൗൺസ്മെൻ്റ് സംഭവിച്ചപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഒരു ഫാൻ മെയ്ഡ് പോസ്റ്റർ ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നി. ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായി വായിക്കുന്ന നോവലാണ് ആടുജീവിതം. ആ നോവൽ എന്നിൽ സൃഷ്ടിച്ച ഇമോഷണൽ വശങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് ഒരു പോസ്റ്റർ പുറത്തിറക്കിയത്. അത് ശ്രദ്ധ നേടി. പോസ്റ്റർ വൈറലായതിൻ്റെ പിൻബലത്തിൽ ധാരാളം ഫാൻ മെയ്ഡ് പോസ്റ്ററുകൾ ചെയ്തു. അതിൽ ആദ്യം സിനിമമേഖലയിലുള്ളവര്‍ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് കുഞ്ചാക്കോ ബോബൻ നായകനായ 'എന്നാ താൻ കേസ് കൊട്' എന്ന ചിത്രത്തിൻ്റേതായിരുന്നു. പോസ്റ്റർ ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ട ചിത്രത്തിൻ്റെ നിർമാതാവ് എന്നെ വിളിച്ച് സംസാരിച്ചു. പിന്നീടാണ് സിനിമ പബ്ലിസിറ്റി ഡിസൈനിങ് മേഖലയിലേക്ക് കടന്നുവരുന്നത്.
VIRAL RETRO DESIGNER MAHESH AYAN
മഹേഷ് അയൻ്റെ പോസ്റ്റര്‍ (Special Arrangement)
പബ്ലിസിറ്റി ഡിസൈനിങ് മേഖലയിലേക്ക്

ഒരു സിനിമ പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ ആ സിനിമയുടേതായി പത്തോ ഇരുപതോ പോസ്റ്ററുകൾ പുറത്തിറങ്ങാറുണ്ട്. ഇതില്‍ ക്യാരക്ടർ പോസ്റ്ററുകളും ചുവരിൽ പതിക്കേണ്ടതും മാധ്യമങ്ങൾക്ക് നൽകേണ്ട പോസ്റ്ററുകളും ഉണ്ടാകും. പൊതുവേ ഒഫീഷ്യലായി പുറത്തിറങ്ങുക ഒന്നോ രണ്ടോ പോസ്റ്ററുകൾ മാത്രമാണ്. ബാക്കിയൊക്കെ ആ സിനിമയുമായി സഹകരിക്കുന്ന പബ്ലിസിറ്റി ഡിസൈനിങ് കമ്പനിയാണ് പുറത്തിറക്കുന്നത്. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഒട്ടേറെ സിനിമകളിൽ ഞാൻ പ്രവൃത്തിച്ചു. ഇപ്പോൾ തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തിയ 'ആശ' ഉള്‍പ്പെടെ ഞാൻ പ്രവർത്തിച്ച ചിത്രമാണ്.
VIRAL RETRO DESIGNER MAHESH AYAN
മഹേഷ് അയൻ്റെ പോസ്റ്റര്‍ (Special Arrangement)
സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ റെട്രോ പോസ്റ്ററുകൾ


എത്രയോ വർഷം തുടർച്ചയായി ഇത്തരം പോസ്റ്ററുകൾ ചെയ്തശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്ത കൾട്ട് സിനിമകളുടെ പോസ്റ്ററുകൾ വലിയ രീതിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്നത്. പലപ്പോഴും ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പോസ്റ്ററുകൾ ആർട്ടിഫിഷൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ചെറുതാക്കാനുള്ള ശ്രമവും നടക്കുന്നുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും നിർമിത ബുദ്ധിയുടെ സഹായത്തോടുകൂടി തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കൾട്ട് സിനിമകളുടെ പോസ്റ്ററുകൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ ചിത്രങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാരം വർധ്പ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് എ ഐ ഉപയോഗിക്കുക.
VIRAL RETRO DESIGNER MAHESH AYAN
മഹേഷ് അയൻ്റെ പോസ്റ്റര്‍ (Special Arrangement)

സിനിമകളിൽ നിന്ന് സ്ക്രീൻഷോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ എ ഐ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ സഹായത്തോടെ ഗുണനിലവാരത്തോടെ സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കാം. പക്ഷേ അതിനും പരിമിതികൾ ഉണ്ട്. എഐ തരുന്ന ചിത്രങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. പലപ്പോഴും ഒരു സിനിമയിലെ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും മികച്ച ഇമോഷണൽ സീനിൽ നിന്നായിരിക്കും ഞാൻ ചിത്രങ്ങൾ എടുക്കുക. എഐ വഴി വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവരുടെ മൂക്കിനും കണ്ണിനും ഒക്കെ കൃത്യത ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല. ഇപ്പോൾ ലാലേട്ടൻ ആണെങ്കിലും തിലകൻ സാർ ആണെങ്കിലും കമൽഹാസൻ സാർ ആണെങ്കിലും ഇവരുടെയൊക്കെ മുഖത്തെ എക്സ്പ്രഷന് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. കണ്ണിൻ്റെ ചെറിയ ചലനം പോലും വലിയൊരു എക്സ്പ്രഷൻ മുഖത്ത് കൊണ്ടുവരും. എ ഐ ചിത്രത്തെ എൻഹാൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ കണ്ണിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വന്നാൽ, അവരുടെ മുഖഭാവം തന്നെ മാറിപ്പോകും. അത്തരം പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ മാനുവൽ ആയാണ് പരിഹരിക്കുന്നത്. ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ ആ പ്രശ്നങ്ങൾ പലതവണ പരിഹരിക്കപ്പെടും. എന്നിട്ടാണ് പോസ്റ്റർ ഡിസൈനിങ്ങിലേക്ക് കടക്കുക. വെറുതെ പ്രൊംപ്റ്റ് കൊടുത്തു പോസ്റ്റർ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന രീതിയല്ല, ഓരോ എലമെൻ്റും പ്രത്യേകം ചേർത്തുവച്ച് ഒരു ആശയത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പോസ്റ്റർ ചെയ്യുക.

VIRAL RETRO DESIGNER MAHESH AYAN
മഹേഷ് അയൻ്റെ പോസ്റ്റര്‍ (Special Arrangement)
ഓരോ സിനിമയും ഞാൻ ആഴത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളാൻ ശ്രമിക്കും. ആ സിനിമയുടെ ഇമോഷണൽ വശം എന്നിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്ന വൈകാരികതയാണ് പോസ്റ്ററിൻ്റെ ആശയമായി രൂപപ്പെടുന്നത്. എഐ എന്ന് പരിഹസിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പോസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ അടക്കം ഞാൻ പുറത്തു വിടാറുണ്ട്. രസകരമായ പോസ്റ്ററുകളിൽ ഒന്നാണ് വടക്കുനോക്കിയന്ത്രം. ആദ്യകാലത്ത് ഒക്കെ നമ്മൾ ആ സിനിമ കാണുമ്പോൾ തളത്തിൽ ദിനേശൻ ഒരു സംശയ രോഗി മാത്രമായിരുന്നു. പുതിയ കാലത്തിൻ്റെ കണ്ടെത്തലായിരുന്നു തളത്തിൽ ദിനേശൻ ഒരു സൈക്കോപാത്ത് ആണെന്നുള്ളത്. അങ്ങനെ ഒരു ആശയം മുന്നിൽകണ്ടാണ് വടക്കുനോക്കിയന്ത്രത്തിൻ്റെ പോസ്റ്റർ ചെയ്തത്. സൂര്യയുടെ 47 മത് ചിത്രത്തിൻ്റെ അനൗൺസ്മെന്റ് നടന്നപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്ത പോസ്റ്റർ ഏറെ വൈറലായിരുന്നു.
VIRAL RETRO DESIGNER MAHESH AYAN
മഹേഷ് അയൻ്റെ പോസ്റ്റര്‍ (Special Arrangement)
പോസ്റ്ററുകൾ

പിൻഗാമി, മൂക്കില്ലാരാജ്യത്ത്, താളവട്ടം, അൻപേ ശിവം, ഗുരു തുടങ്ങിയ നിരവധി സിനിമകളുടെ പോസ്റ്ററുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു സിനിമയുടെ പോസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിന് ആ സിനിമ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി, ഒന്നോ രണ്ടോ തവണ കൂടി കാണും. അത്രയും ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നാൽ മാത്രമാണ് അഭിനേതാക്കളുടെ ചില പ്രത്യേക എക്സ്പ്രഷനുകൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുക. ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും ദൈർഘ്യമില്ലാത്ത ഷോട്ടുകളിൽ നിന്ന് വരെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചില ഷോട്ടുകൾ കണ്ണിൽ പോലും പിടിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് മാറിപ്പോകും. അതിലായിരിക്കും ആർട്ടിസ്റ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും മികച്ച എക്സ്പ്രഷൻ ഉണ്ടാവുക. 'സ്‌ഫടികം' എന്ന സിനിമയുടെ പോസ്റ്റർ ശ്രദ്ധിച്ചാല്‍, സംഘടന രംഗത്തിനിടയിലുള്ള ലാലേട്ടൻ്റെ ഒരു ഷോട്ടിൽ നിന്നാണ് ആ പോസ്റ്റർ തയാറാക്കിയത്. ലാലേട്ടൻ്റെ ആ ഷോട്ട് ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും സിനിമയിൽ ദൈർഘ്യമില്ലാത്തതാണ്. ഒരുപാട് ഫാൻ മെയ്ഡ് പോസ്റ്ററുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അവരിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. പല സിനിമകളുടെയും പോസ്റ്ററുകൾ ഞാൻ ആദ്യകാലത്ത് തന്നെ ചെയ്തു പുറത്തു വിട്ടതാണ്. പക്ഷേ സാങ്കേതികവിദ്യ വളർന്നപ്പോഴാണ് പലതും വീണ്ടും മികച്ച രീതിയിൽ റീ വർക്ക് ചെയ്തു പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത്.
VIRAL RETRO DESIGNER MAHESH AYAN
മഹേഷ് അയൻ്റെ പോസ്റ്റര്‍ (Special Arrangement)
സ്വന്തം ഹാൻഡിലിനേക്കാൾ മറ്റു സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകളിലെ പ്രചാരണം

അത് നേരിടുന്ന വലിയൊരു പ്രതിസന്ധി തന്നെയാണ്. പക്ഷേ അങ്ങനെ എടുത്തുകൊണ്ടു പോകുന്നവർ എനിക്ക് ക്രെഡിറ്റ് തരാനുള്ള ശ്രമം നടത്താറുണ്ട്. പക്ഷേ ചിലരൊന്നും അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല. ഞാൻ കുറച്ചു കാലങ്ങൾക്കു മുമ്പ് 'ഗുരു' എന്ന സിനിമയുടെ പോസ്റ്റർ ചെയ്തിരുന്നു. എഐ ഒക്കെ വരുന്നതിനു മുൻപ് ചെയ്ത പോസ്റ്ററാണത്. സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വളരെയധികം ഫോളോവേഴ്സ് ഉള്ള ഒരു ഡിസൈനർ ഈ പോസ്റ്ററിനെ പിൽക്കാലത്ത് എഐയുടെ സഹായത്തോടെ റീ ടച്ച് ചെയ്ത് സ്വന്തം വർക്കായി പോസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഇത്തരത്തിലുള്ള മോശം പ്രവൃത്തികളും നടക്കാറുണ്ട്.
VIRAL RETRO DESIGNER MAHESH AYAN
മഹേഷ് അയൻ്റെ പോസ്റ്റര്‍ (Special Arrangement)
വ്യത്യസ്തമായ ചില പോസ്റ്ററുകള്‍


അടുത്തിടെ ചെയ്തതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രശസ്തി കിട്ടിയത് മൂക്കില്ലാരാജ്യത്ത് എന്ന സിനിമയുടെ പോസ്റ്ററായിരുന്നു. 'എംബ്രോയിസ് ദ മാഡ്നസ്സ്' എന്നൊരു ടൈറ്റിൽ കൊടുത്താണ് ആ പോസ്റ്റർ ചെയ്തത്. ആ പോസ്റ്ററിൽ ഒരു മതിലിന് പിന്നിൽ നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ കഥാപാത്രങ്ങളെ പ്ലേസ് ചെയ്താണ് പോസ്റ്റർ ചെയ്തത്. അങ്ങനെയൊരു സീൻ സിനിമയിൽ ഇല്ല. രാജ്യത്ത് സിനിമ കണ്ടവർക്കറിയാം ആ സിനിമയിൽ മതിലിനുള്ള പ്രാധാന്യം എന്താണെന്ന്. ആ കോൺസെപ്റ്റ് മുൻനിർത്തിയാണ് അങ്ങനെയൊരു പോസ്റ്റർ ചെയ്തത്.

VIRAL RETRO DESIGNER MAHESH AYAN
മഹേഷ് അയൻ്റെ പോസ്റ്റര്‍ (Special Arrangement)
അതുപോലെ മികച്ച ഒരു പോസ്റ്റർ ആയിരുന്നു 'താഴ്വാരം' എന്ന സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തതും. സിനിമയിൽ അങ്ങനെയൊരു ഷോട്ട് ഇല്ല. സിനിമയുടെ ആശയത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് അങ്ങനെ ഒരു പോസ്റ്റർ തയാറാക്കിയത്. 'അൻപേ ശിവം' എന്ന സിനിമയുടെ പോസ്റ്ററും സിനിമയുടെ ആശയം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് എൻ്റെ തോന്നലിൽ സൃഷ്ടിച്ചെടുത്ത പോസ്റ്ററാണ്. കമൽ സാറിൻ്റെ കഥാപാത്രത്തെയും ആ സിനിമയിലുള്ള നായയെയും ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് പോസ്റ്റർ ചെയ്തത്. അവർ രണ്ടുപേരും തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻ എന്താണെന്ന് സിനിമ കണ്ടവർക്ക് പറഞ്ഞു തരേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. ഓരോ പോസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിനും ഒരാഴ്ചവരെ സമയമെടുക്കും. ഒന്നും നിമിഷനേരം കൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നത് അല്ല.
VIRAL RETRO DESIGNER MAHESH AYAN
മഹേഷ് അയൻ്റെ പോസ്റ്റര്‍ (Special Arrangement)
VIRAL RETRO DESIGNER MAHESH AYAN
മഹേഷ് അയൻ്റെ പോസ്റ്റര്‍ (Special Arrangement)
ജീവിതത്തിൽ നേരിട്ട സങ്കടം

പ്രൊഫഷണൽ ജീവിതത്തിൽ പ്രതിസന്ധികളും സങ്കടവും ഒക്കെ സർവസാധാരണമാണ്. എങ്കിലും വിഷമിപ്പിച്ച അതോടൊപ്പം ഒരുപാട് സന്തോഷവും ലഭിച്ച ഒരു അനുഭവം പറയാം. ടോവിനോ തോമസ് നായകനായ 'ഒരു കുപ്രസിദ്ധ പയ്യൻ' എന്ന സിനിമയുടെ ഭാഗമായി സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകർ ഒരു പോസ്റ്റർ ഡിസൈനിങ് മത്സരം സംഘടിപ്പിച്ചു. ആ മത്സരത്തിൽ എനിക്കായിരുന്നു ഒന്നാം സ്ഥാനം. ചിത്രത്തിൻ്റെ അണിയറ പ്രവർത്തകർക്കൊപ്പം ഡിന്നർ ആയിരുന്നു വാഗ്ദാനം. പക്ഷേ എനിക്ക് ടോവിനോ തോമസിനെ ഒന്ന് നേരിട്ട് കണ്ട് പരിചയപ്പെട്ട്, ഒപ്പം ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്താൽ മാത്രം മതിയായിരുന്നു. ഈയൊരു ആവശ്യം സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകർ അംഗീകരിച്ചു. ഒരുപാട് ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാണ് ചെറുവത്തൂരിൽ ഒരു പരിപാടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ടോവിനോ വരുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയാൻ സാധിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തെ അവിടെവച്ച് കാണാനുള്ള അവസരം ചിത്രത്തിൻ്റെ സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകർ ഒരുക്കി തന്നു. ഒരു പബ്ലിക് ഫങ്ഷനിൽ വരുമ്പോൾ മലയാളത്തിലെ പ്രശസ്തനായ ഒരു താരത്തെ നേരിട്ടു കണ്ട് സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് എനിക്ക് വ്യക്തമായ ധാരണയുണ്ട്. ഞാൻ ഈ കാര്യം സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകരെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു. പക്ഷേ ധൈര്യമായി വന്നുകൊള്ളാനായിരുന്നു അവർ പറഞ്ഞത്. അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ പ്രതീക്ഷിച്ചത് പോലെ തന്നെ സംഭവിച്ചു. ടോവിനോയുടെ അടുത്ത് പോലും പോകാൻ പറ്റാത്ത തരത്തിൽ ആൾക്കൂട്ടം. ആരെയും കുറ്റം പറയാൻ സാധിക്കില്ല. പക്ഷേ എനിക്ക് വലിയ സങ്കടമായി. ആ സങ്കടത്തിന് അധികനാൾ ആയുസ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 'ഉണ്ട' എന്ന സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ മമ്മൂക്ക എത്തിച്ചേർന്നു. അദ്ദേഹത്തെ അടുത്തു കാണാനും അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ഫോട്ടോ എടുക്കാനും എനിക്ക് സാധിച്ചു. അതോടെ ഞാൻ സന്തോഷവാനായി.
VIRAL RETRO DESIGNER MAHESH AYAN
മഹേഷ് അയൻ്റെ പോസ്റ്റര്‍ (Special Arrangement)
പാപ്പച്ചൻ ഒളിവിലാണ്, ബാന്ദ്ര, മലൈക്കോട്ടൈ വാലിബൻ, അന്വേഷിപ്പിൻ കണ്ടെത്തും, ആവേശം, ഗഗനചാരി, മസ്തിഷ്കമരണം, കിഷ്കിന്ധാകാണ്ഡം, ഹലോ മമ്മി, റൈഫിൽ ക്ലബ്, സുമതി വളവ് തുടങ്ങി ഒട്ടേറെ സിനിമകളുടെ പബ്ലിസിറ്റി ഡിസൈനറായി മഹേഷ് അയൻ പ്രവർത്തിച്ചു. റെട്രോ ക്ലാസിക് സിനിമകളുടെ പോസ്റ്റർ ഡിസൈനിങ് ദൗത്യം തുടരുമെന്ന് തന്നെയാണ് മഹേഷ് ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പങ്കുവെച്ചത്.
VIRAL RETRO DESIGNER MAHESH AYAN
മഹേഷ് അയൻ്റെ പോസ്റ്റര്‍ (Special Arrangement)

Also Read: 32 വര്‍ഷത്തിന് ശേഷം മാണിക്യനും കാര്‍ത്തുമ്പിയും വീണ്ടും; പ്രിയദര്‍ശന്‍റെ ഐകോണിക്ക് ചിത്രം 'തേന്‍മാവിന്‍ കൊമ്പത്ത്' തിയേറ്ററുകളിലേക്ക്

Last Updated : September 12, 2026 at 1:53 PM IST

TAGGED:

MAHESH AYAN
PUBLICITY DESIGNER
MALAYALAM MOVIE POSTER DESIGNER
RETRO POSTER REIMAGINED
VIRAL RETRO DESIGNER MAHESH AYAN

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.