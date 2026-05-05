സന്തോഷ് നായരുടെ വേര്‍പാടില്‍ തേങ്ങി മലയാള സിനിമാ ലോകം; ഹൃദയം വേദനിക്കുന്നുവെന്ന് മമ്മൂട്ടി

സന്തോഷ് കെ നായര്‍ മരണമടഞ്ഞത് വാഹാനാപകടത്തില്‍. സംഭവം ഇന്ന് പുലര്‍ച്ചെ പത്തനംതിട്ടയില്‍.

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 5, 2026 at 3:41 PM IST

ടന്‍ സന്തോഷ് കെ നായരുടെ അപ്രതീക്ഷിക വിയോഗ വാര്‍ത്ത കേട്ടതിന്‍റെ ഞെട്ടലിലാണ് മലയാള സിനിമാ ലോകം. വാഹനാപകടത്തില്‍ സന്തോഷിന്‍റെ വിയോഗം വാര്‍ത്ത കേട്ടതിന്‍റെ നടുക്കത്തിലും ഹൃദയവേദനയിലുമാണെന്ന് മമ്മൂട്ടി കുറിച്ചു.

"സന്തോഷിന്‍റെ അപ്രതീക്ഷിത വിയോഗ വാർത്ത കേട്ടതിന്റെ നടുക്കത്തിലും ഹൃദയവേദനയിലുമാണ്. ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് അഭിനയിച്ച നിമിഷങ്ങൾ സ്നേഹത്തോടെ ഓർക്കുന്നു. ഈ പ്രയാസകരമായ സമയത്ത് എന്‍റെ ചിന്തകൾ അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ കുടുംബത്തോടും സുഹൃത്തുക്കളോടുമൊപ്പമാണ്", മമ്മൂട്ടി കുറിച്ചു.

"ഒരു ദാരുണമായ വാഹനാപകടത്തിൽ എന്‍റെ സുഹൃത്ത് സന്തോഷ് നായർ അകാലത്തിൽ അന്തരിച്ചു എന്ന വാർത്ത അതീവ ദുഃഖത്തോടെയും ഞെട്ടലോടെയുമാണ് ഞാൻ കേട്ടത്. സിനിമാ വ്യവസായത്തിൽ ഞങ്ങൾ പ്രായോഗികമായി ഒരുമിച്ചാണ് വളർന്നത്. സ്ക്രീനിൽ മിക്കപ്പോഴും എതിരാളികളായി നിരവധി സിനിമകളിൽ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് അഭിനയിച്ചു. അദ്ദേഹം എന്‍റെ വില്ലനായി വേഷമിട്ടു, പക്ഷേ യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിൽ അദ്ദേഹം ദയാലുവായ ഒരു മനുഷ്യനും നല്ലൊരു സുഹൃത്തുമായിരുന്നു.

ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും നിരന്തരമായ കാണാറില്ലെങ്കിലും ആ മനോഹരമായ പഴയ കാലത്തെക്കുറിച്ച് ഓർമ്മകൾ പങ്കുവെക്കാൻ ഞങ്ങൾ ഫോണിലൂടെ ബന്ധപ്പെടാറുണ്ടായിരുന്നു. എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തോട് എപ്പോഴും ഒരു പ്രത്യേക ഇഷ്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു, എന്താണെന്ന് എനിക്ക് കൃത്യമായി വിശദീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല.

സിനിമയിലെ 'പാക്കപ്പ്' കഴിഞ്ഞുള്ള സമയങ്ങളിലായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ സൗഹൃദം ശരിക്കും പൂത്തിരുന്നത്. ഹോട്ടൽ മുറികളിൽ ഇരുന്ന് ടിവി കണ്ടും ഭക്ഷണം പങ്കുവെച്ചും ഒന്നിനെക്കുറിച്ചും ആകുലപ്പെടാതെ ചിരിച്ചും കഴിഞ്ഞ ലളിതവും സന്തോഷകരവുമായ നിമിഷങ്ങൾ. ഞാൻ എന്നും വിലമതിക്കുന്ന നിഷ്കളങ്കവും സന്തോഷം നിറഞ്ഞതുമായ വർഷങ്ങളായിരുന്നു അത്. ഈ വാർത്ത കേട്ടപ്പോൾ എന്റെ ഹൃദയം കനപ്പെട്ടു. ഇത്രയധികം ഞാൻ അസ്വസ്ഥനാകുന്നത് അപൂർവമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മാവിന് നിത്യശാന്തി നേരുന്നു. പ്രിയ സുഹൃത്തേ, നീ എന്നും ഓർമ്മിക്കപ്പെടും. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തിന് എന്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ അനുശോചനം അറിയിക്കുന്നു." റഹ്മാൻ കുറിച്ചു.

"രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ കേൾക്കുന്നത് ഒരുപാട് വേദന തരുന്ന സന്തോഷ്‌ അണ്ണന്റെ വിയോഗവർത്തയാണ്…

ഞാൻ സിനിമയിൽ വരുന്ന കാലത്തൊക്കെ അദ്ദേഹം വില്ലൻ വേഷങ്ങളിൽ തിളങ്ങി നില്കുകയായിരുന്നു...
കൂടെ അഭിനയിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോൾ ആണ് ഇത്രയും രസികൻ ആയ ഒരാൾ ആയിരുന്നോ ഇദ്ദേഹമെന്നു അത്ഭുതം തോന്നിയത്.. എപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ പറഞ്ഞു ചിരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും...അവസാനം മോഹിനിയാട്ടമാണ് ഒരുമിച്ച് ചെയ്ത സിനിമ... ആ സിനിമയുടെ സെറ്റിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒപ്പം പങ്കിട്ട നിമിഷങ്ങൾ എല്ലാം പൊട്ടിച്ചിരികളുടേതായിരുന്നു...അത്യധികം വേദനയോടെ വിട", സുരാജ് വെഞ്ഞാറമൂട് കുറിച്ചു.

ഇന്ന് പുലര്‍ച്ചെയാണ് പത്തനംതിട്ട അടൂർ ഏനാത്ത് വച്ചുണ്ടായ അപകടത്തിലാണ് സന്തോഷ് കെ നായരുടെ ജീവന്‍ പൊലിഞ്ഞത്. ഇവർ സഞ്ചരിച്ച കാർ പാഴ്‌സല്‍ ലോറിയുമായി കൂട്ടിയിടിക്കുകയായിരുന്നു. അപകടത്തിൽ ഭാര്യ രാജലക്ഷ്‌മിക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റു. ഇവർ നിലവിൽ തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ ചികിത്സയിലാണ്.

തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് കോട്ടയത്തേക്ക് പോകുകയായിരുന്നു ഇവർ. സന്തോഷ് സഞ്ചരിച്ച കാർ പൂർണമായും നിയന്ത്രണം വിട്ടു. തുടർന്ന് എതിരെ വന്ന പാഴ്‌സല്‍ ലോറിയിലേക്ക് ഇടിച്ചുകയറുകയായിരുന്നു. ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ വാഹനത്തിൻ്റെ മുൻഭാഗം പൂർണമായി തകർന്നു.

