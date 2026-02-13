ETV Bharat / entertainment

ഖുശ്ബുവിന്‍റെ മകൾ അവന്തിക സുന്ദറിന്‍റെ അരങ്ങേറ്റം മലയാളത്തിലൂടെ! ആരംഭം ചിത്രീകരണം തുടങ്ങി

തെന്നിന്ത്യൻ താരസുന്ദരി ഖുശ്ബുവിന്‍റെയും സംവിധായകന്‍ സുന്ദര്‍ സിയുടെയും മകളാണ് അവന്തിക. മലയാളത്തില്‍ അരങ്ങേറ്റം കുറിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് ആകാംക്ഷയും കൂടുതലാണ്.

Aarambham begins (Photo- Special Arrangement)
തെന്നിന്ത്യയിലെ ശ്രദ്ധേയ താരം നടി ഖുശ്ബുവിന്‍റേയും സംവിധായകൻ സുന്ദർ സിയുടേയും മകള്‍ അവന്തിക സുന്ദർ മലയാള സിനിമയിലൂടെ അരങ്ങേറ്റത്തിനൊരുങ്ങുന്നു. ആരംഭം എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് അവന്തിക അരങ്ങേറ്റത്തിന് ഒരുങ്ങുന്നത്. സിനിമയുടെ പൂജ തൃശൂർ ചാവക്കാട് വെച്ച് നടന്നു.

'ആരംഭം' എന്നാണ് സിനിമയ്ക്ക് പേര് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. വലിയൊരു താരനിര ഒരുമിക്കുന്ന ചിത്രത്തിന്‍റെ നിർമ്മാണം സ്റ്റുഡിയോ ബെല്ലാറൂഹും സംവിധാനം സുജേഷ് ആനി ഈപ്പനുമാണ്.

Aarambham begins (Photo- Special Arrangement)

ആരതി എന്ന കഥാപാത്രമായാണ് ചിത്രത്തിൽ അവന്തിക എത്തുന്നത്. അവന്തികയ്ക്ക് പുറമെ സരിത, അൽത്താഫ് സലീം, ഇന്ദ്രൻസ്, വിജയരാഘവൻ, കൃഷ്ണ ശങ്കർ, കലാഭവൻ ഷാജോൺ, സുനിൽ സുഗത, വിജി വെങ്കടേഷ്, നോബി മാർക്കോസ്, രാജേഷ് ശർമ്മ, രമേഷ് കോട്ടയം, സൗമ്യ ഭാഗ്യം പിള്ള, സ്ഫടികം ജോർജ്ജ്, ശെന്തിൽ കൃഷ്ണ, ഷിൻസ്, തഴവ സഹദേവൻ, പ്രിയങ്ക, ഷൈനി സാറ, ഉണ്ണി രാജ, കുമാർ സേതു, ഷോബി തിലകൻ, സജിമോൻ, ലിഷോയ്, ഷാനവാസ്, മൂന്നാർ രമേഷ്, ജിനു കോട്ടയം, രഞ്ജൻ ദേവ്, ആ‍ർദ്ര മോഹൻ, അർണവ്, ഹരി നമ്പൂതിരി തുടങ്ങി വലിയൊരു താരനിരയാണ് ചിത്രത്തിൽ അഭിനയിക്കുന്നത്.

Aarambham begins (Photo- Special Arrangement)

കുന്നംകുളം, ചാവക്കാട്, കൊല്ലംകോട് എന്നിവിടങ്ങളിലായാണ് സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം. തമിഴിലും മലയാളത്തിലുമായാണ് ചിത്രം പുറത്തിറങ്ങും. ചിത്രത്തിന് കഥയും തിരക്കഥയും സംഭാഷണവും ഒരുക്കുന്നത് ജോസ്‍ലെറ്റ് ജോസഫ്, അജോയ് തമ്പി എന്നിവരാണ്.

Aarambham begins (Photo- Special Arrangement)

സിനിമയുടെ ഛായാഗ്രഹണം നിര്‍വഹിച്ചിരിക്കുന്നത് അജയൻ വിൻസെന്‍റ് ആണ്. സംഗീതം നിര്‍വഹിച്ചിരിക്കുന്നത് ഗോപി സുന്ദർ, സിനിമയുടെ എ‍ഡിറ്റർ രഞ്ജൻ എബ്രഹാം ആണ്, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ സുരേഷ് മിത്രക്കരി, ആർട്ട് ഡയറക്ടർ സാബു മോഹൻ, മേക്കപ്പ് ജിതേഷ് പൊയ്യ, കോസ്റ്റ്യൂം സൂര്യ ശേഖർ, ഗാനരചന ബി.കെ ഹരിനാരായണൻ, കോറിയോഗ്രാഫർ രാജു സുന്ദരം, സ്റ്റിൽസ് റെനി, പ്രൊഡക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് രാംജിത് പ്രഭാത്, പിആർഒ ആതിര ദിൽജിത്ത്.

Aarambham begins (Photo- Special Arrangement)

ഹിന്ദി ചിത്രങ്ങളില്‍ ബാലതാരമായാണ് ഖുഷ്‌ബു വെള്ളിത്തിരയിലേക്ക് എത്തുന്നത്. പിന്നീട് ചിന്നത്തമ്പി എന്ന ഒറ്റ ചിത്രത്തിലൂടെ തമിഴിലും മലയാളത്തിലും ഒട്ടേറെ ആരാധകരെ സമ്പാദിച്ച താരമാണ് ഖുഷ്‌ബു. 1991 ല്‍ പുറത്തിറങ്ങിയ ആ ചിത്രം തമിഴ്നാട്ടില്‍ വന്‍ തരംഗമായിരുന്നു. ആ താരത്തിന്‍റെ മകള്‍ മലയാളത്തിലേക്ക് എത്തുന്നുവെന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രേക്ഷകരുടെ ആകാംക്ഷയും വലുതാണ്.

