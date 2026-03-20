ബോക്‌സ് ഓഫിസില്‍ കൊടുങ്കാറ്റായി ധുരന്ധര്‍ 2; ആദ്യദിനം 100 കോടിക്ക് മുകളില്‍ കലക്ഷന്‍, ചരിത്രം സൃഷ്‌ടിച്ച് ചിത്രം

ബോളിവുഡിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഓപ്പണിംഗ് കലക്ഷന്‍ നേടുന്ന ചിത്രമായി ധുരന്ധര്‍:ദി റിവഞ്ച്. ജവാനേയും മറികടന്ന് രണ്‍വീര്‍ സിങ് ചിത്രം.

DHURANDHAR 2 ധുരന്ധര്‍ ദി റിവഞ്ച് സിനിമ രണ്‍വീര്‍ സിംഗ് ധുരന്ധര്‍ സിനിമ ധുരന്ധര്‍2 ബോക്‌സ് ഓഫിസ് കലക്ഷന്‍
Dhurandhar: The Revenge (Photo: Movie Poster)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : March 20, 2026 at 12:10 PM IST

മീപകാലത്തൊന്നും ഇത്രയും ആകാംക്ഷയോടെ ഒരു ചിത്രത്തിനായി പ്രേക്ഷകര്‍ കാത്തിരുന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല. ആദ്യ ഭാഗം തീര്‍ത്ത ഓളം തന്നെയാണ് ഇതിനുള്ള കാരണവും. അത്രയും വീര്‍പ്പുമുട്ടലും ആവേശവുമായിരുന്നു ആ കാത്തിരിപ്പിന്. പറഞ്ഞു വരുന്നത് രണ്‍വീര്‍ സിങ് നായകനായ ധുരന്ധറിന്‍റെ തുടര്‍ഭാഗം 'ധുരന്ധര്‍:ദി റിവഞ്ചി'നെ കുറിച്ചാണ്.

'ധുരന്ധര്‍:ദി റിവഞ്ച്' ആഗോളതലത്തില്‍ തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തിയത് ഇന്നലെ (മാര്‍ച്ച്19)യാണ്. ആദ്യഭാഗം പുറത്തിറങ്ങി മൂന്നു മാസം പിന്നിടുമ്പോഴേക്കും രണ്ടാം ഭാഗവും തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തിയെന്നത് തന്നെ വലിയ പ്രത്യേകതയാണ്. ചിത്രത്തിന്‍റെ ഓരോ സീനിലും ആദിത്യ ധര്‍ എന്ന സംവിധായകന്‍റെ മിടുക്കും മികച്ച അവതരണ രീതിയും തന്നെയാണ് പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് കാണാന്‍ കഴിയുക. അത്രയും മനോഹരമായാണ് ചിത്രം പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് മുന്നില്‍ ആ സംവിധായകന്‍ എത്തിച്ചത്. പ്രേക്ഷകരുടെ പ്രതീക്ഷ കാക്കാന്‍ ആദിത്യ ധറിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് ലോകമെമ്പാടുനിന്നുമായി കേള്‍ക്കാന്‍ കഴിയുന്നത്.

'ധുരന്ധര്‍ ദി റിവഞ്ച്' മൂന്ന് മണിക്കൂറും 55 മിനിറ്റുമാണ് ചിത്രത്തിന്‍റെ ദൈര്‍ഘ്യം. അത്രയും സമയം പ്രേക്ഷകരെ ബോറടിപ്പിക്കാതെ അവസാന ഭാഗം വരെ മുള്‍മുനയില്‍ നിര്‍ത്തിക്കൊണ്ട് ചിത്രം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഈ ചിത്രം ആദ്യ ഭാഗം പോലെ വന്‍ വിജയമാകുമെന്ന് തന്നെയാണ് പ്രേക്ഷകര്‍ ഒന്നടങ്കം ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നത്.

ആദ്യദിനത്തില്‍ 236.63 കോടി രൂപയാണ് ആഗോളതലത്തില്‍ നിന്ന് ചിത്രം നേടിയത്. ഒരു സിനിമയുടെ വമ്പന്‍ കലക്ഷനാണ് ഇത്. ഓവസര്‍സീസില്‍ നിന്ന് മാത്രം 64 കോടി രൂപയാണ് വാരിക്കൂട്ടിയത്. ഇന്ത്യയില്‍ നിന്ന് മാത്രം 139.78 കോടി രൂപയാണ് ചിത്രം സ്വന്തമാക്കിയത്.34, 463 ഷോസാണ് ആദ്യദിനം ഉണ്ടായിരുന്നത്.

ഷാരൂഖ് ഖാന്‍റെ 'ജവാൻ' (75 കോടി), 'പത്താന്‍' (57 കോടി) എന്നീ ചിത്രങ്ങളുടെ റെക്കോർഡുകൾ മറികടന്നാണ് ധുരന്ധർ 2 മുന്നേറുന്നത്. ഇതോടെ ബോളിവുഡ് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഓപ്പണിംഗ് നേേടുന്ന ചിത്രമായി ധുരന്ധര്‍ മാറി.

ഹിന്ദി പതിപ്പിന് പുറമെ ധുരന്ധറിന്‍റെ മലയാളം, തെലുഗു, തമിഴ് പതിപ്പുകള്‍ക്കും മികച്ച പ്രതികരണമാണ് ലഭിക്കുന്നത്.മികച്ച തിയേറ്റര്‍ ഒക്യുപ്പന്‍സിയാണ് ആദ്യദിനം മുതല്‍ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്.

മുഴുനീളെ ആക്ഷന്‍ പടമാണ് ധുരന്ധര്‍ 2. ആക്ഷന്‍ കൊറിയോഗ്രാഫിയില്‍ പുതിയ ബെഞ്ച് മാര്‍ക്ക് ആണ് ഈ ചിത്രം. എന്നാല്‍ ഇതില്‍ വൈകാരിക ഉള്ളുറപ്പും കഥാപാത്രങ്ങള്‍ക്ക് സംവിധാകന്‍ നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. ഹംസ എന്ന ഐഡന്‍റിറ്റി സ്വീകരിച്ച ജസ്‌കിരത് സിങ് രംഗി എന്ന കഥാപാത്രമായാണ് രണ്‍വീര്‍ സിങ് ചിത്രത്തില്‍ എത്തുന്നത്.

രണ്‍വീര്‍ സിങ്ങിനെ കൂടാതെ സഞ്ജയ് ദത്ത്, ആർ. മാധവൻ, അർജുൻ രാംപാൽ എന്നിവരും ചിത്രത്തിൽ പ്രധാന വേഷങ്ങളിൽ എത്തുന്നു. ശാശ്വത് സച്ചദേവിന്‍റെ സംഗീതം ആദ്യഭാഗത്തേക്കാള്‍ ഗംഭീരമാണ്.

ആദ്യ ഭാഗത്തില്‍ ഇന്ത്യന്‍ ചാരന്മാര്‍ പാക് അധോലോകത്തില്‍ നുഴഞ്ഞുകയറി പ്രധാനപ്പെട്ട ഇടങ്ങളില്‍ എത്തിപ്പെടുന്നതാണ് അവതരിപ്പിച്ചതെങ്കില്‍ രണ്ടാം ഭാഗത്തില്‍ അവരുടെ ദീര്‍ഘകാലത്തെ കാത്തിരിപ്പ് സഫലമാകുന്നതാണ്.

അതിര്‍ത്തിക്കപ്പുറത്ത് നിന്ന് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിനെതിരെ ഗൂഢാലോചന നടത്തുന്ന ഭീകരവാദികളേയും ക്രിമിനലുകളേയും അവരുടെ സുരക്ഷിത താവളങ്ങളില്‍ വച്ച് അഞ്ജാതര്‍ വകവരുത്തുന്നതൊക്കെ പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് റിയലിസ്റ്റിക് ആയി തന്നെ തോന്നുന്നുണ്ട്. ശത്രുക്കളെ കിടു കിടാ വിറയ്പ്പിക്കുന്ന നായകനേയും പ്രേക്ഷകര്‍ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട്. വമ്പന്‍ പ്രകടനമാണ് രണ്‍വീര്‍ സിങ് ചിത്രത്തില്‍ കാഴ്‌ച വയ്ക്കുന്നത്.

ഇന്ത്യയുടെ മാറിയ വിദേശനയത്തിന്‍റെയും പ്രതിരോധ കരുത്തിന്‍റെയും ആഘോഷവും സിനിമയില്‍ ആദിത്യ ധര്‍ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. വയലന്‍സിന്‍റെ പീക്ക് ലെവലാണ് ഈ ചിത്രം. ആദ്യഭാഗത്തേക്കാള്‍ കഠിനമാണ് ചിലസമയം രണ്ടാം ഭാഗം കണ്ടിരിക്കാന്‍. എന്തായാലും ആദ്യഭാഗത്തേക്കാള്‍ റെക്കോര്‍ഡ് നേട്ടമുണ്ടാകുമെന്ന് തന്നെയാണ് പ്രേക്ഷകരും ട്രാക്കര്‍മാരും വിലയിരുത്തുന്നത്.

Also Read:വീരന്‍ പാപ്പന്‍ ഷാജി പാപ്പന്‍...! തിയേറ്റര്‍ പൂരപ്പറമ്പാക്കി മിഥുനും പിള്ളേരും; ആട് 3 ആദ്യദിനം ഗംഭീര കലക്ഷന്‍

DHURANDHAR 2
ധുരന്ധര്‍ ദി റിവഞ്ച് സിനിമ
രണ്‍വീര്‍ സിംഗ് ധുരന്ധര്‍ സിനിമ
ധുരന്ധര്‍2 ബോക്‌സ് ഓഫിസ് കലക്ഷന്‍
DHURANDHAR 2 BOX OFFICE COLLECTION

