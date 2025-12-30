പ്രവാസത്തിനിടയിലും വാടാത്ത സിനിമാ സ്വപ്നങ്ങൾ; യുകെയിൽ വിസ്മയമാകുന്ന 'ദി ലാസ്റ്റ് ഫോർച്യൂൺ'

ദി ലാസ്റ്റ് ഫോർച്യൂൺ (ETV Bharat)
മുന്നോട്ടുള്ള ജീവിതം തേടി പോകാനുള്ള യാത്രയിൽ പല ചെറുപ്പക്കാരും തങ്ങളുടെ പാഷനും ആഗ്രഹങ്ങളും എല്ലാം മനസ്സിൻ്റെ ഒരു കോണിൽ ഒതുക്കിയാണ് യാത്ര ആരംഭിക്കാറ്. പ്രത്യേകിച്ചും സിനിമ എന്ന സ്വപ്നം. അതേപോലെ കലാകാരനായി തീരുക എന്ന മോഹം ഉള്ളിലൊതുക്കിയാണ് അതുൽ തോമസ്, ജോസ് ചെറിയാൻ , സ്റ്റീഫൻ ഗ്രിഗോറിയസ്, സ്റ്റെഫിൻ പോൾ, സുനോജ് എന്നിങ്ങനെ കുറച്ചു ചെറുപ്പക്കാർ യുകെയിലേക്ക് വിമാനം കയറിയത്. ഇംഗ്ലീഷ് മണ്ണിൽ സ്വന്തം കാലുകുത്തി നിൽക്കാം എന്ന ഘട്ടം വന്നപ്പോൾ ഈ ചെറുപ്പക്കാർ ഉള്ളിൽ ഒളിപ്പിച്ച സിനിമ മോഹത്തിൻ്റെ പെട്ടി തുറക്കുകയായിരുന്നു. അതുൽ തോമസ് എന്ന യുവ സംവിധായകനും കൂട്ടുകാരും ചേർന്ന് പുറത്തിറക്കിയ 'ദി ലാസ്റ്റ് ഫോർച്യൂൺ' (The Last Fortune) എന്ന ഷോർട്ട് ഫിലിം പ്രവാസി മലയാളികൾക്കിടയിൽ വലിയ തരംഗമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്.
എൻജിനീയറിങ് കോളേജിൽ വിരിഞ്ഞ സ്വപ്നം
മലയാള സിനിമയുടെ സിനിമ അക്കാദമി എഞ്ചിനീയറിങ് കോളജുകളാണ്. എൻജിനീയറിങ് കോളജുകളിൽനിന്ന് മലയാള സിനിമയിൽ വലിയ താരങ്ങളായവരും സംവിധായകരും എത്രയെത്ര. ദി ലാസ്റ്റ് ഫോർച്യൂൺ എന്ന ഷോർട്ട് ഫിലിമിൻ്റെ സംവിധായകനായ അതുൽ തോമസിൻ്റെയും പ്രധാന വേഷം കൈകാര്യം ചെയ്ത സ്റ്റീഫൻ ഗ്രിഗോറിയസിൻ്റെയും സിനിമാ മോഹങ്ങൾക്ക് ചിറകുമുളച്ചത് എൻജിനീയറിങ് കോളജിൽ നിന്നുതന്നെ. ഷോർട്ട് ഫിലിമിൽ പ്രധാന വേഷം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ജോസ് ചെറിയാൻ അനിമേഷൻ മേഖലയുടെ ഭാഗമായിരുന്നു.
പ്രതിസന്ധികളെ അതിജീവിച്ച് ഒരു സിനിമായാത്ര
സിനിമയിലേക്ക് കയറിപ്പറ്റാനുള്ള ആദ്യഘട്ടം എന്നു പറയുന്നത് ഒന്നുകിൽ ഒരു സംവിധായകൻ്റെ സംവിധാന സഹായി ആവുക അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തമായി ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം ചെയ്യുക. സ്വന്തമായി ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം ചെയ്യാനാണ് അതുൽ ആദ്യം ശ്രമിച്ചത്. പക്ഷേ സമയം, സാഹചര്യം ഇതൊന്നും ഒത്തു വരാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ആശ്രമം പാതിവഴിയിൽ ഉപേക്ഷിച്ചു. ജീവിതം കൺമുന്നിൽ വെല്ലുവിളിയായി നിന്നപ്പോൾ ആദ്യം കിട്ടിയ കച്ചി തുരുമ്പായിരുന്നു ഏതൊരു സാധാരണ മലയാളി ചെറുപ്പക്കാരനെ പോലെ വിദേശത്തേക്ക് കയറി പോകാം എന്ന തീരുമാനം. നാട്ടിൽ പഠിച്ച കോഴ്സിന്റെ മാസ്റ്റേഴ്സ് ചെയ്യുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടുകൂടിയാണ് അതുൽ യുകെയിലേക്ക് വിമാന ടിക്കറ്റ് എടുത്തത്. അതുലും സ്റ്റീഫനും സ്കോട്ട്ലൻഡിൽ എൻജിനീയറായി ജോലിചെയ്യാൻ ആരംഭിച്ചു. ജോസ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് വിഭാഗത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഷോർട് ഫിലിമിൽ പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാവരും യുകെ യിൽ ഓരോരോ മേഖലകളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു.
സാധനം കയ്യിലുണ്ടോ...( അക്കരെ അക്കരെ അക്കരെ എന്ന സിനിമയിലെ ഡയലോഗ്). മറ്റൊരു ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന നാട്ടിലെത്തിയാൽ മലയാളിയുടെ സ്വാഭാവികമായ ചോദ്യം. സാധനം കയ്യിലുണ്ടെന്ന് മറുപടി ലഭിച്ചാൽ മറ്റൊരു മലയാളിയെ കണ്ടെത്തുന്നു സൗഹൃദം ആരംഭിക്കുന്നു. പരസ്പരം കണ്ടുമുട്ടിയവർക്ക് ഒരേ സിനിമ ടേസ്റ്റ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതോടെയാണ് അതുൽ തോമസ് മനസ്സിലെ പഴയ സിനിമ മോഹം പൊടിതട്ടിയെടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. പണത്തോട് ആർത്തിയുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ചെന്നു ചാടാൻ സാധ്യതയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെ അധികരിച്ച് നോർത്ത് ആഫ്രിക്കയിലും സ്കോട്ട്ലൻഡിലുമായി ചിത്രീകരിക്കുന്ന തരത്തിൽ ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം ചെയ്യാം എന്ന അതുലിൻ്റെ ഉദ്ദേശ്യത്തിന് സുഹൃത്തുക്കളുടെ പിന്തുണ. സുഹൃത്തുക്കൾ തന്നെ പ്രധാന വേഷങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാനും തീരുമാനിക്കുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തായ സ്റ്റീഫനെ നായകൻ ആക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു. ഷോർട്ട് ഫിലിം ചെയ്ത് മുൻ പരിചയം ഇല്ലാത്തതിനാൽ നിർമാതാക്കളെ ലഭിക്കുക അസാധ്യമായിരുന്നു. അതുലിൻ്റെ ഭാര്യ ജിസ്മി ഷോർട്ട് ഫിലിമിന് പണം മുടക്കാം എന്നേറ്റു. ജോസ്, സുനോജ് ജോർജ്, അലിഷ ജോർജ് തുടങ്ങിയവർ പ്രധാന വേഷങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു.സംഭവം സൗഹൃദ കൂട്ടായ്മയിൽ അതുൽ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് സുഹൃത്തുക്കളിൽ പലരും സിനിമ എന്ന സ്വപ്നം ഉള്ളിലൊതുക്കി സ്കോട്ട് ലാൻഡിൽ ഓരോരോ ജോലികൾ ചെയ്യുന്നവരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത്. എൻജിനീയറായ അലൻ സാജുവിന് ക്യാമറയോടുള്ള പ്രണയം പുനരാരംഭിക്കാനുള്ള അവസരം ആയിരുന്നു ദി ലാസ്റ്റ് ഫോർച്യൂൺ. യുകെയിൽ എഡിറ്റിങ് വിദ്യാർഥിയായ സ്റ്റെഫിൻ പോൾ മലയാളി കൂട്ടായ്മയിൽ ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം ചെയ്യാൻ പോകുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞതോടെ ഒപ്പം കൂടി. യുകെയിൽ സൗണ്ട് എൻജിനീയറായി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഷെം ജോസഫ് സംഗീതസംവിധാനത്തിൻ്റെ ചുക്കാൻ പിടിച്ചു. പിന്നെ ഓരോരുത്തരായി അറിഞ്ഞും കേട്ടും അതുലിൻ്റെ ടീമിൻ്റെ ഭാഗമായി. ദി ലാസ്റ്റ് ഫോർച്യൂണിലേക്ക്
ഏകദേശം ഒരു വർഷം കൊണ്ടാണ് ദി ലാസ്റ്റ് ഫോർച്യൂൺ എന്ന ഷോർട്ട് ഫിലിമിൻ്റെ വർക്കുകൾ ടീം പൂർത്തിയാക്കിയത്. യുകെയിലെ ജോലിസമയത്തിനുശേഷം ലഭിക്കുന്ന കുറച്ചു സമയത്തായിരുന്നു ഷോർട്ട് ഫിലിമിൻ്റെ ജോലികൾ. നോർത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ ഷോർട്ട് ഫിലിമിൻ്റെ കുറച്ചു ഭാഗങ്ങൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തു. വ്യത്യസ്തമായ ലൊക്കേഷൻ ലഭിക്കണമെന്ന് ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയാണ് നോർത്ത് ആഫ്രിക്കയിലേക്ക് വിമാനം കയറിയത്. പ്രതിസന്ധികൾ ഒക്കെ നേരിട്ടുകൊണ്ടു തന്നെയാണ് അതുൽ ഷോർട്ട് ഫിലിം പൂർത്തിയാക്കിയത്. തുടക്കക്കാർ ചെയ്യുന്ന ഷോർട്ട് ഫിലിം എന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചെയ്ത വർക്കിൽ കുറവുകൾ ഉണ്ടെന്നു പറയാനും ടീമിന് മടിയില്ല. വർക്കിൻ്റെ ഗുണനിലവാരത്തെക്കാൾ ആ ചെറുപ്പക്കാരുടെ മനസ്സിലെ സിനിമാസ്വപ്നങ്ങൾക്ക് ദൃഢത പകരാൻ ദി ലാസ്റ്റ് ഫോർച്യൂൺ എന്ന ഷോർട്ട് ഫിലിമിന് സാധിച്ചു.
ദി ലാസ്റ്റ് ഫോർച്യൂണില്നിന്ന്
ഷോർട്ട് ഫിലിം പുറത്തിറങ്ങിയതോടെ ഞങ്ങളുടെ ഭാവിജീവിതം കലാമേഖലയിൽ ആയിരിക്കുമെന്ന ഒരു തീരുമാനമെടുക്കാൻ അതുൽ അടക്കമുള്ള ചെറുപ്പക്കാർക്ക് സാധിച്ചു. ആ ധൈര്യത്തിൻ്റെ പുറത്ത് മറ്റൊരു ഷോർട്ട് ഫിലിം കൂടി അവർ അടുത്തിടെ ചെയ്യുകയുണ്ടായി. അതിൻ്റെ പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ജോലികൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. അധികം പബ്ലിസിറ്റി നൽകാതെ വളരെ രഹസ്യമായാണ് അതുലും കൂട്ടരും ഷോർട്ട് ഫിലിം പൂർത്തിയാക്കി പുറത്തിറക്കിയത്.
പിറക്കുന്നത് പുതിയൊരു ടാലൻ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റി
ഷോർട്ട് ഫിലിം പുറത്തിറങ്ങിയതോടെ യുകെയിലെ മലയാളി കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ സിനിമ സ്വപ്നം ഉള്ളിലൊളിപ്പിച്ച് മറ്റു ജോലികൾ ചെയ്യുന്ന ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ഒരു പ്രചോദനവുമായി. അടുത്ത വർക്കിൽ തങ്ങളെയും സഹകരിപ്പിക്കുമോ എന്ന ചോദ്യം നാടിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു വന്നതോടെയാണ് അതുലിൻ്റെയും കൂട്ടരുടെയും മനസ്സിൽ യുകെ ആസ്ഥാനമാക്കി ഒരു ടാലൻ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റി രൂപീകരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ആലോചന വന്നത്.
ദി ലാസ്റ്റ് ഫോർച്യൂൺ
ഷോർട്ട് ഫിലിം പൂർത്തിയാക്കിയതോടെ സിനിമ എന്ന മോഹം ഉള്ളിലൊളിപ്പിച്ച് നിരവധി പേർ ഈ നാട്ടിൽ പലതരം ജോലികൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചതായി അതുൽ തോമസ് ഇ ടി വി ഭാരതിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞു. ഒപ്പം നിൽക്കാൻ അവസരം ചോദിക്കുന്നവരോട് നോ പറയാൻ സാധിക്കാത്തതോടെയാണ് ടാലൻ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന ആശയത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചത്. കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ തുടക്കം മാത്രമേ ആയിട്ടുള്ളൂ. വളരെ പ്രൊഫഷണൽ ആയി അങ്ങനെയൊരു കൂട്ടായ്മ ഇവിടെ സംഘടിപ്പിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. മുപ്പതോളം പേർ സിനിമ സ്വപ്നങ്ങളുമായി ഞങ്ങൾക്കൊപ്പം യാത്ര ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ്. ടാലൻ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റി രൂപപ്പെടുന്നതോടെ അഭിനയിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് അഭിനയിക്കാനും സംവിധാനം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് സംവിധാനം ചെയ്യാനും വിഷ്വൽ മീഡിയയുടെ പലവിധ ടെക്നിക്കൽ മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് മറ്റുള്ളവരുടെ സഹായത്തോടെ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഭാഗമാകാനും സാധിക്കുമെന്ന് ഷോർട്ട് ഫിലിമിലെ പ്രധാന അഭിനേതാക്കളിൽ ഒരാളായ ജോസ് വ്യക്തമാക്കി. കൃത്യമായ ജോലി സമയത്തിനിടയിൽ കലയ്ക്കെന്ത് സ്ഥാനം എന്ന ചിന്ത കൂട്ടത്തിൽ പലർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒഴിവുസമയങ്ങളിലും യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴും കയ്യിൽ ഒരു ക്യാമറ കരുതും എന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് കലാപരമായി എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ട് നാളെറെയായി. അപ്പോഴാണ് അതുൽ ലാസ്റ്റ് ഫോർച്യൂൺ എന്ന ഷോർട്ട് ഫിലിം ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുന്നതായി അറിയുന്നത്. ഒപ്പം കൂടിയെന്ന് ക്യാമറാമാൻ അലൻ സജു പറഞ്ഞു. ഒരു ടാലൻ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റി കൃത്യമായി രൂപപ്പെടുന്നതോടെ എന്നെപ്പോലെയുള്ള കലാകാരന്മാർക്ക് ധാരാളം അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കും. അല്ലാത്തപക്ഷം സൗഹൃദ കൂട്ടായ്മയിൽ മാത്രമാണ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക എന്ന് അലൻ പറയുന്നു. ജോലി സമയങ്ങളിൽ നിഷ്കർഷതയുള്ള യൂറോപ്പ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ ഒന്നിനും സമയമില്ല എന്ന് പറയുന്നവർക്ക് മാതൃകയാക്കുകയാണ് അതുലും ഒരുകൂട്ടം ചെറുപ്പക്കാരും. 2026 പകുതിയോടെ തന്നെ ശക്തമായ ഒരു ടാലൻ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റി യു കെ ആസ്ഥാനമായി ഉണ്ടാകുമെന്ന് ടീം പറയുന്നു. മലയാളികളെ മാത്രമല്ല എല്ലാ ഭാഷക്കാരെയും കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെന്നും ടീം വ്യക്തമാക്കി.
ദി ലാസ്റ്റ് ഫോർച്യൂണില്നിന്ന്
ടാലൻ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റി രൂപപ്പെടുന്നതോടെ എല്ലാവർക്കും പല മനസ്സുള്ള ആശയങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സ്വതന്ത്രമായി ചർച്ച ചെയ്യാം. ഒരു പ്രോജക്ട് വളരെ സുഖമായി സംഭവിക്കുന്നതിന് ഇത്തരം കൂട്ടായ്മകൾ ഗുണപ്പെടും. കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഭാഗമായ ഷെം ജോസഫ് പറയുന്നു.ദി ലാസ്റ്റ് ഫോർച്യൂൺ എന്ന ഷോർട്ട് ഫിലിമിൻ്റെ അണിയറ പ്രവർത്തകർ തന്നെയാണ് ടാലൻ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ചിന്തയ്ക്ക് പിന്നിൽ. കുറച്ചു മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ കൃത്യമായ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനോടുകൂടി കൂട്ടായ്മ സജീവമായി പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങും എന്നും ടീം അംഗങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കി.ദി ലാസ്റ്റ് ഫോർച്യൂൺ എന്ന ഷോർട്ട് ഫിലിം സംഭവിച്ചതോടുകൂടിയാണ് ഒപ്പം നടക്കുന്ന അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളുടെ വരെ കലാവാസന തനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചതെന്ന് സംവിധായകൻ അതുൽ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. അധികം വൈകാതെ തന്നെ യുകെ ആസ്ഥാനമാക്കി ഒരു മുഴുനീള മലയാള സിനിമ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹത്തിലാണ് ടീം അംഗങ്ങൾ. അതിനുശേഷം നാട്ടിലെത്തി ചലച്ചിത്ര മേഖലകളിൽ സജീവമായി പ്രവർത്തിക്കാനും ഈ സംഘം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇതൊരു തുടക്കം എന്നാണ് ടാലൻ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലെ അംഗങ്ങൾ ഒരേ സ്വരത്തിൽ പറയുന്നത്.
ദി ലാസ്റ്റ് ഫോർച്യൂണില്നിന്ന്
മനസ്സിൽ തോന്നിയ ചിന്ത, അതിനുവേണ്ടി സധൈര്യം ഇറങ്ങിപ്പുറപ്പെട്ട് സ്വപ്നസാക്ഷാത്കാരം നടത്തുന്ന അതുൽ. ഒപ്പം നിൽക്കാൻ ചങ്ക് പറിച്ചു നൽകാൻ തയ്യാറായ കുറെ സുഹൃത്തുക്കൾ. സ്കോട്ട് ലാൻഡ് പോലൊരു രാജ്യത്തിൽ ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം ചെയ്യുക അത്ര എളുപ്പമല്ല. പബ്ലിക് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നാട്ടുകാരിൽ ആരുടെയെങ്കിലും മുഖം ക്യാമറയിൽ പതിഞ്ഞാൽ അതുതന്നെ വലിയ നിയമക്കുരുക്ക് സൃഷ്ടിക്കും. ചിലപ്പോൾ ജയിലിലും ആകും. അത്തരം പ്രതിസന്ധികൾ ഒക്കെ അതുലും സംഘവും നേരിട്ടത് മാതൃകാപരമാണ്. പണച്ചെലവ് വേറെ.ദി ലാസ്റ്റ് ഫോർച്യൂൺ എന്ന ഷോർട്ട് ഫിലിം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ അതുലിൻ്റെ ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നത് ചുരുക്കം ചില സുഹൃത്തുക്കൾ മാത്രമാണ്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു വിളിപ്പാടകലെ ഒരുകൂട്ടം കലാകാരന്മാർ ഒത്തുകൂടാൻ തയ്യാറെടുക്കുന്നു. വിശദമായ വീഡിയോ അഭിമുഖം ചുവടെ.
ദി ലാസ്റ്റ് ഫോർച്യൂൺ വിശേഷങ്ങളുമായി അതുൽ തോമസും ജോസ് ചെറിയാനും (ETV Bharat)