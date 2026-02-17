ETV Bharat / entertainment

വിവാദ സിനിമയുടെ രണ്ടാം ഭാഗം; ദി കേരള സ്റ്റോറി 2 ഗോസ്‌ ബിയോണ്ടിന്‍റെ ട്രെയിലര്‍ പുറത്ത്

നമ്മുടെ പെണ്‍കുട്ടികള്‍ പ്രണയത്തിലല്ല, മറിച്ച് കെണിയിലാണ് വീഴുന്നത്, ഇനി ഞങ്ങളിത് സഹിക്കില്ല, പോരാടും എന്ന അടിക്കുറിപ്പോടെയാണ് നേരത്തെ ടീസര്‍ പങ്കുവച്ചിരുന്നത്.

The Kerala Story 2 Goes Beyond (Trailer)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : February 17, 2026 at 3:30 PM IST

റെ വിവാദങ്ങള്‍ക്ക് തിരികൊളുത്തിയ ചിത്രം ദി കേരള സ്റ്റോറിയുടെ രണ്ടാം ഭാഗമായ ഗോസ് ബിയോണ്ടിന്‍റെ ട്രെയിലര്‍ പുറത്ത്. യഥാര്‍ഥ സംഭവങ്ങളില്‍ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉള്‍ക്കൊണ്ടാണ് ഗോസ് ബിയോണ്ട് ദി കേരള സ്റ്റോറി ഒരുക്കിയതെന്ന അവകാശ വാദത്തോടെ നേരത്തെ ടീസര്‍ പുറത്തു വന്നിരുന്നു.

ഇപ്പോഴിതാ ട്രെയിലര്‍ പുറത്തിറങ്ങുമ്പോള്‍ വര്‍ഗീയത നിറഞ്ഞ രംഗങ്ങളും സംഭാഷങ്ങളുമൊക്കെ വീണ്ടും വിവാദമാകുമെന്നാണ് ഇത് നല്‍കുന്ന സൂചന. ദേശീയ പുരസ്‌കാര ജേതാവായ കാമാഖ്യ നാരായണ സിങ് നാരായണ സിങ് ആണ് ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്‌തത്. ചിത്രത്തില്‍ പുതുമുഖങ്ങളാണ് മുഖ്യവേഷങ്ങളില്‍ എത്തുന്നത്.

വിപുല്‍ അമൃത്ലാല്‍ ഷായും സണ്‍ഷൈന്‍ പിക്‌ഴേസ് ലിമിറ്റഡും ചേര്‍ന്നാണ് ചിത്രം നിര്‍മിക്കുന്നത്. 2026 ഫെബ്രുവരി 27 ന് ചിത്രം തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തും. ഈ ചിത്രത്തില്‍ സഹനിര്‍മാതാവായി ആഷിന്‍ എ ഷായും പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നു.

"നമ്മുടെ പെണ്‍കുട്ടികള്‍ പ്രണയത്തിലല്ല, മറിച്ച് കെണിയിലാണ് വീഴുന്നത്, ഇനി ഞങ്ങളിത് സഹിക്കില്ല പോരാടും", എന്ന അടിക്കുറിപ്പോടെയാണ് നേരത്തെ ടീസര്‍ പങ്കുവച്ചിരുന്നത്.

സിനിമയുടെ അനൗണ്‍സ്മെന്‍റ് വീഡിയോ പങ്കുവച്ച് നിര്‍മാതാക്കള്‍ പറഞ്ഞതിങ്ങനെയാണ്, "അവര്‍ പറഞ്ഞു ഇതൊരു കഥ മാത്രമാണെന്ന് അവര്‍ അതിനെ നിശബ്ദമാക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചു. അവര്‍ അതിനെ അവഹേളിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചു. പക്ഷേ സത്യം നിലയ്ക്കുന്നില്ല. കാരണം ചില കഥകള്‍ അവസാനിക്കുന്നില്ല. ഇത്തവണ അത് കൂടുതല്‍ ആഴങ്ങളിലേത്ത് പോകുന്നു. ഇത്തവണ അത് കൂടുതല്‍ വേദനിപ്പിക്കുന്നു".

സുദീപ്തോ സെന്‍ സംവിധാനം ചെയ്‌ത 2023 ല്‍ റിലീസ് ചെയ്‌ത ദി കേരള സ്റ്റോറി വലിയ വിവാദങ്ങള്‍ക്ക് നിയമ പോരാട്ടങ്ങള്‍ക്കും സാക്ഷ്യം വഹിച്ചിരുന്നു. കേരളത്തെ മോശമായി ചിത്രീകരിക്കുന്ന ഒരു പ്രൊപ്പഗണ്ഡ ചിത്രമാണെന്ന് ആരോപണവും ഉയര്‍ന്നിരുന്നു. എന്നാല്‍ സിനിമയ്ക്ക് രണ്ട് ദേശീയ ചലച്ചിത്ര അവാര്‍ഡുകള്‍ ലഭിച്ചു.

കേരളത്തില്‍ നിന്ന് കാണാതായ സ്‌ത്രീകളെ മതപരിവര്‍ത്തനം നടത്തി രാജ്യത്തിനകത്തും പുറത്തും ഭീകര പ്രവര്‍ത്തനത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ദി കേരളാ സ്റ്റോറിയുടെ പ്രമേയം. 2023 മെയ് 5ന് തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തിയ ചിത്രം ആഗോള ബോക്‌സ് ഓഫിസില്‍ 300 കോടി രൂപ യ്ക്ക് മുകളില്‍ വരുമാനം നേടിയിരുന്നു.

അതേസമയം കേരളത്തിലും തമിഴ്നാട്ടിലുമൊക്കെ കടുത്ത വിമര്‍ശനമാണ സിനിമയ്‌ക്കെതിരെ ഉയര്‍ന്നത്. കേരളം, തമിഴ്നാട്, ബംഗാള്‍ എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ ചിത്രത്തിന് കാര്യമായ സ്വീകാര്യത ലഭിച്ചില്ല. ചിത്രം പ്രദര്‍ശപ്പിക്കുന്നതില്‍ നിന്ന് തിയേറ്റര്‍ ഉടമകളും വിട്ടു നിന്നു.

