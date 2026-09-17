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സിനിമ സ്വപ്‌നത്തിൽ നിന്ന് പൂരപ്പാട്ടിൻ്റെ തരംഗത്തിലേക്ക്; 'ആശാനും പിള്ളാരും' ആയ തേവർ ബാൻഡിൻ്റെ വിജയഗാഥ

കേരളത്തിലെ സംഗീത ആസ്വാദകരുടെ മനസ്സിൽ ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത ഘടകമായ തേവർ ബാൻഡിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളുമായി ശരത് ലാലും വിനു റാവും ഇ ടിവി ഭാരതിനൊപ്പം

The Journey of Kerala's Favourite thewar Band
തേവർ ബാൻഡ് (Special Arrangement)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 17, 2026 at 3:39 PM IST

|

Updated : September 17, 2026 at 4:54 PM IST

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അക്കി വിനായക്

സിനിമ മോഹവുമായി ഇറങ്ങിത്തിരിച്ച്, യാദൃച്ഛികമായി സംഗീത ലോകത്ത് തരംഗമായി മാറിയ തേവർ ബാൻഡിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ മലയാളികൾക്കിടയിൽ ഇപ്പോൾ വലിയ ചർച്ചയാകുന്നു. തൃശൂർ ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ ബാൻഡ് ഇന്ന് കേരളത്തിലെ സംഗീത ആസ്വാദകരുടെ മനസ്സിൽ ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത ഘടകമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു.

​2013-ൽ ശരത് ലാൽ നെമിഭുവൻ സ്ഥാപിച്ച ഈ ബാൻഡ്, കഠിനാധ്വാനത്തിലൂടെയും തനതായ സംഗീത ശൈലിയിലൂടെയുമാണ് ഇന്ന് കാണുന്ന ഉയരങ്ങളിലെത്തിയത്. 'തെക്കും കൊല്ലം', 'വീരമണി', 'പൂരപ്പാട്ട്' തുടങ്ങിയവയാണ് തേവർ ബാൻഡിൻ്റെ പ്രധാന മുഖമുദ്രകൾ. ബാന്‍ഡിൻ്റെ സ്ഥാപകൻ ശരത് ലാൽ ആണെങ്കിലും, താടിക്കാരനായ ആശാൻ വിനു റാവും കൂട്ടുകാരും ചേരുന്ന സ്റ്റേജ് ഷോകൾ ഇന്ന് വലിയ ആവേശമാണ് സമ്മാനിക്കുന്നത്. വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവെച്ച് ശരത് ലാലും വിനു റാവും ഇ ടിവി ഭാരതിനൊപ്പം ചേരുന്നു.

ബാന്‍ഡിൻ്റെ ഉത്ഭവത്തെപ്പറ്റി ശരത് ലാൽ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങി.

സിനിമ മോഹത്തിൽ നിന്ന് സംഗീതത്തിലേക്ക്


2013ലാണ് തേവർ ബാൻഡ് ആരംഭിക്കുന്നത്. പ്രസ്ഥാനം കോൺസെപ്റ്റ് രീതിയിൽ ആരംഭിച്ചെങ്കിലും ഞാൻ അടക്കമുള്ളവർ സിനിമ മോഹികളായിരുന്നു. ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിന് ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചാൽ അതിൻ്റെ മൂല്യം എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നത് പലപ്പോഴും വൈകിയിട്ടാണ് എന്ന് പറയാറില്ലേ, എൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെയായിരുന്നു. തേവർ ബാന്‍ഡിൻ്റെ സാധ്യതകൾ മുന്നിൽ തെളിഞ്ഞത് ആരംഭിച്ച് പത്തുവർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ്.

ബാൻഡ് തുടങ്ങിയെങ്കിലും സിനിമയായിരുന്നു മനസ്സുനിറയെ. ആദ്യ സിനിമ കയ്യെത്തി പിടിച്ചു. 'ത്രിമൂർത്തികൾ' എന്നായിരുന്നു ആ സിനിമയുടെ പേര്. ആ സിനിമയിലേക്ക് അവസരം ചോദിച്ചെത്തിയതാണ് തേവർ ബാന്‍ഡിൻ്റെ നായകനായ 'ആശാൻ' എന്ന് വിളിക്കുന്ന വിനു റാവ്. സിനിമയുടെ ജോലികൾ മുന്നോട്ടുപോകുന്ന സമയത്ത് സാങ്കേതിക തടസ്സം നേരിട്ട് താൽക്കാലികമായി ചിത്രം നിർത്തി വയ്ക്കേണ്ടി വന്നു. ആ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഒരുക്കിയ പാട്ടാണ് തെക്കും കൊല്ലം. ഒരു യാത്രയിൽ ഈ ഗാനം വിനു ചേട്ടൻ പാടുന്നതായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു. അദ്ദേഹത്തില്‍ ഒരു പാട്ടുകാരൻ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നത് അപ്പോഴാണ്.

ഗാനം ഷൂട്ട് ചെയ്ത് യൂട്യൂബിൽ പുറത്തിറക്കി. അധികമാരും ശ്രദ്ധിക്കാതെ കോടിക്കണക്കിന് വീഡിയോകളിൽ ഒന്നായി തെക്കും കൊല്ലം അവിടെ കിടന്നു. പിന്നീട് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് തൃശൂർ പൂരത്തെ ആസ്പദമാക്കി പാണ്ടി റോക്സ് എന്നൊരു ഗാനവും ഞങ്ങൾ പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു. അതിനും അധികം ആസ്വാദകരെ ലഭിച്ചില്ല. ലോക്ഡൗൺ സമയത്ത് ഞങ്ങളുടെ പാണ്ടി റോക്സ് പ്രശസ്ത ഡിജെ ആയ സിക്സ് എയിറ്റ് റീമിക്സ് ചെയ്ത് പുറത്തുവിട്ടു. അതോടെ സംഭവം വൈറൽ. പാണ്ടി റോക്സ് ആണ് ഞങ്ങളെ ആദ്യം പ്രശസ്തരാകുന്നത്. പിന്നാലെ മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് തെക്കുംഭാഗവും ശ്രദ്ധ നേടി. ഇതിനെ തുടർന്നാണ് തേവർ ബാന്‍ഡിനെ കുറിച്ച് ഗൗരവമായി ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങിയത്. സിനിമയ്ക്കുവേണ്ടി ഇറങ്ങിപ്പുറപ്പെട്ട യാത്ര വഴിതെറ്റി തുടങ്ങിയ സ്ഥലത്ത് തന്നെ എത്തിച്ചേരുന്നു. യാത്ര ആരംഭിച്ച സ്ഥലത്ത് മനോഹരമായ ഒരു സ്വർഗം ഒളിച്ചിരുന്നുവെന്ന് പിന്നീടാണ് തിരിച്ചറിഞ്ഞത്.

The Journey of Kerala's Favourite thewar Band
ആശാന്‍ വിനു റാവ് (Special Arrangement)



നിലവിൽ തേവർ ബാൻഡ്

കേരളത്തിലങ്ങോളമിങ്ങോളം നൂറിലധികം ഷോകൾ പൂർത്തിയാക്കി. സ്ഥിരം മെമ്പേഴ്സ് മാത്രമല്ല തേവർ ബാന്‍ഡിൽ പെർഫോം ചെയ്യുന്നത്. ധാരാളം സ്വതന്ത്ര കലാകാരന്മാരെ പലപ്പോഴായി ബാൻഡ് വേദിയിൽ എത്തിച്ചു. പാഷനെ ആത്മാർഥമായി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് തേവർ ബാന്‍ഡിൻ്റെ ഭാഗമാകാം. അവർക്കുവേണ്ടി പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വാതിലുകൾ എപ്പോഴും തുറന്നു കിടക്കും. താൻ സംഗീത മേഖലയിലേക്ക് ചുവടുവച്ചിട്ട ഏകദേശം 20 വർഷം പൂർത്തിയാകുന്നു. എൻ്റെ അതേ പ്രതീക്ഷകളോടെയാണ് പല സംഗീത പ്രതിഭകളും അവസരങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നത്. തുടക്കകാലം മുതൽക്ക് തന്നെ പുതിയ ഗായകർക്ക് അവസരം നൽകാൻ ഞാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ പ്രവർത്തി തുടരുമെന്നും ശരത്ത് പറയുന്നു.



ആശാനും പിള്ളാരും എന്ന കോൺസെപ്റ്റ്

തേവർ ബാന്‍ഡിൻ്റെ ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്നത് ഞാനാണെങ്കിലും നായകൻ വിനു റാവ് എന്ന വിനു ചേട്ടൻ തന്നെയാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ താടിയും രൂപവും പക്വതയും പലപ്പോഴും ഒരു നായകനായി അദ്ദേഹത്തെ ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ പ്രതിഫലിപ്പിച്ചു. എപ്പോഴൊക്കെയോ ആശാനെ എന്ന് വിളിച്ചു. പിന്നീട് അത് ആശാനും പിള്ളാരുമായി. തേവർ ബാന്‍ഡിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റായി. തേവർ ബാന്‍ഡിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആശാൻ തന്നെയാണ്. വേദികളും ആശാൻ്റെ കൈയിൽ തന്നെ.

The Journey of Kerala's Favourite thewar Band
ആശാന്‍ വിനു റാവ് (Special Arrangement)
ബാൻഡ് പ്രശസ്തമാകുന്നത്


അതൊരു വലിയ പ്രതിസന്ധി തരണം ചെയ്തതിലൂടെയാണെന്ന് പറയേണ്ടിവരും. ബാൻഡ് ആരംഭിച്ച ഞങ്ങൾ കൊല്ലത്തോ മറ്റോ ഒരു ഷോ ചെയ്തു. പിന്നീട് ഒരു വലിയ വേദി കിട്ടുന്നത് കണ്ണൂരാണ്. ആ പരിപാടിയാണ് ഒരുപക്ഷേ തേവർ ബാന്‍ഡിൻ്റെ തലവര നിശ്ചയിക്കുന്നത്. ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവർക്കും. അവിടെ എത്തിയപ്പോഴാണ് യഥാർഥ പ്രതിസന്ധി. ഞങ്ങളുടെ ഡ്രമ്മറിന് പെട്ടെന്നൊരു മെഡിക്കൽ എമർജൻസി. അദ്ദേഹത്തിന് പരിപാടിയുടെ ഭാഗമാകാൻ സാധിക്കില്ല. ഡ്രംസ് ആണ് ഒരു ബാൻഡ് ഷോയുടെ ആത്മാവ്. ജനങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് സംഗീതം ഇരപ്പിച്ചു കയറ്റുന്നതിൽ ഡ്രംസിന് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ഷോ തുടങ്ങുന്നതിന് കുറച്ചുസമയം മുൻപാണ് മറ്റൊരു ഡ്രംസ് കലാകാരനെ കണ്ടെത്തി ഒപ്പം കൂട്ടിയത്. ഞങ്ങളുടെ ഗാനങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ അദ്ദേഹം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് പരിപാടി ആരംഭിച്ചു. ഡ്രംസിന് പ്രാക്ടീസ് ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ ഒരു കുറവ് പ്രതിഫലിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പരിപാടി ഏതുനിമിഷവും കൈയിൽ നിന്ന് പോകാം. സാധാരണ ബാന്‍ഡിൽ നാസിക് ഡോൾ പോലെയുള്ള സംഗീത ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാറില്ല. പക്ഷേ പെട്ടെന്ന് തോന്നിയ ബുദ്ധിയിൽ ഒരു നാസിക് ഡോൾ പെർഫോമൻസ് ഞങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്താൻ തീരുമാനിച്ചു. അത് വർക്ഔട്ടായി. പരിപാടി ജനങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഒരുപക്ഷേ അന്നത്തെ പരിപാടി പാളി പോയിരുന്നെങ്കിൽ തേവർ ബാൻഡ് വളരാൻ കുറേക്കൂടി സമയമെടുത്തേനെ. ആദ്യത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഷോയ്ക്ക് ഉണ്ടായ പേര് ദോഷം നെഗറ്റീവ് ആയി ബാധിച്ചേനെ.

സംഗീതം എന്തെന്ന് അറിയാതെ ബാന്‍ഡിലേക്ക്


അഭിനയിക്കാൻ അവസരം ചോദിച്ചെത്തിയ തന്നെ ബാൻഡിലെ പ്രധാന പാട്ടുകാരൻ ആക്കി മാറ്റിയതിൽ ശരത് ലാൽ എന്ന വ്യക്തിയുടെ ആത്മവിശ്വാസത്തിന്റെയും ദീർഘവീക്ഷണത്തിന്റെയും പ്രതിഫലനം ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് താടിക്കാരൻ എന്ന ആശാൻ വിനു പറയുന്നു.

സംഗീതം എന്തെന്ന് പോലും അറിയാത്ത ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ഞാൻ. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളെ ഒരു വേദിയിൽ ഒരു ബാന്‍ഡിൻ്റെ മുഖമായി പിടിച്ചുനിർത്താൻ ശരത് കാണിച്ച ചങ്കൂറ്റം വളരെ വലുത് തന്നെയാണ്. പാടാനുള്ള കോൺഫിഡൻസ് തന്നത് ശരത് തന്നെയാണ്. പിന്നീട് പതുക്കെ പതുക്കെ നമുക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ സ്വയം പരിശീലിച്ചു. നമ്മുടെ പാട്ടുകൾ ജനങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയുന്നതിൽ സന്തോഷം.

തേവർ ബാൻഡ് തൃശൂർ ആസ്ഥാനമായാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെങ്കിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേദികൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കൊല്ലം ഭാഗത്താണ്. അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയില്ല. അവർക്കൊക്കെ ഞങ്ങളെ വലിയ ഇഷ്ടമാണ്. ഞങ്ങൾക്കും- വിനു പറഞ്ഞു.
The Journey of Kerala's Favourite thewar Band
തേവർ ബാൻഡ് (Special Arrangement)
തുടക്കം പൂരപ്പാട്ടിലൂടെ

കഴിഞ്ഞ രണ്ടുവർഷം കൊണ്ടാണ് ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ തേവർബാൻഡ് എഴുതി ചേർക്കപ്പെട്ടത്. ഒരുപാട് മ്യൂസിക് ബാന്‍ഡുകൾ നിലനിൽക്കുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം. ആത്മവിശ്വാസവും കഴിവും മുൻനിർത്തി മുന്നോട്ടു പോവുകയായിരുന്നു. മുൻനിര ബാന്‍ഡുകൾക്കിടയിലേക്ക് നമ്മുടെ പേരും കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് ചർച്ച ചെയ്യിപ്പിക്കുക അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല. ഒരുപക്ഷേ തേവർ ബാന്‍ഡിൻ്റെ ആത്മാർഥതയുള്ള സംഗീതം തന്നെയാകാം അതിനു കാരണം. ഞങ്ങളെ കാണാൻ എത്തുന്ന, ഞങ്ങളെ കേൾക്കാനെത്തുന്നവരുടെ മനസ്സ് നിറയിപ്പിക്കുക- അതായിരുന്നു ലക്ഷ്യം.

തേവർ ബാൻഡ് പാടി തുടങ്ങുന്നത് ഞങ്ങടെ പൂരപ്പാട്ടിലൂടെയാണ്. പിന്നീട് തെക്കും കൊല്ലം പാടും, അതുകഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വീരമണി എന്ന ഞങ്ങളുടെ ഗാനമാണ് അവതരിപ്പിക്കുക. അയ്യപ്പൻ പാട്ടിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ചെയ്ത ഒരു സൃഷ്ടിയാണ്. ശരത്തിൻ്റെ അച്ഛനിൽ നിന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പാട്ട് ലഭിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവും തികഞ്ഞ ഒരു കലാകാരനായിരുന്നു. പിന്നീട് സിനിമ ഗാനങ്ങളും നാടൻ പാട്ടുകളും ഒക്കെ പാടും. മണിച്ചേട്ടൻ്റെ (കലാഭവന്‍ മണി) പാട്ടുകളും ഒഴിവാക്കാറില്ല.

ഒരു പ്രത്യേക ജോണർ മുൻനിർത്തി അല്ല ഞങ്ങൾ പാട്ടുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. ഓരോ വേദിയിലും ഒരേ തരത്തിലുള്ള പാട്ടുകളും അല്ല പാടുന്നത്. ഉത്സവത്തിൻ്റെ സെലക്ഷൻ വേറെയാണ്, കോളജില്‍ വേറെ പ്ലേ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട്. വേദികൾക്ക് അനുസരിച്ച് പാട്ടിൻ്റെ സെലക്ഷൻ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഓരോ തവണ പരിപാടി കാണാൻ എത്തുന്നവർക്കും ഞങ്ങളുടെ വ്യത്യസ്ത ഭാവമാകും ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കുക- വിനു പറയുന്നു.

The Journey of Kerala's Favourite thewar Band
ആശാന്‍ വിനു റാവ് (Special Arrangement)


ഒറ്റക്കെട്ടാണ് തേവർ ബാൻഡ്

നിലവിൽ അഞ്ച് ഗാനങ്ങളാണ് തേവർ ബാൻഡിന് സ്വന്തമായി ഉള്ളത്. വരും കാലങ്ങളിൽ അതിൻ്റെ എണ്ണം കൂട്ടണം. പാണ്ടി റോക്സ് എന്ന പൂരപ്പാട്ട് എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും. സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ തരംഗമായ ഒരു ഗാനമാണത്. അടുത്തിടെ ഓണം മുൻനിർത്തി ഞങ്ങൾ ഒരു ഓണപ്പാട്ടും പുറത്തിറക്കി. വേദിയിൽ ഞങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ചെണ്ട ഫ്യൂഷന് ആരാധകർ ഏറെയാണ്. തൃശൂരുള്ള സരിഗ കലാസമിതിയാണ് ചെണ്ട ഫ്യൂഷന് ഞങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നത്.

The Journey of Kerala's Favourite thewar Band
ആശാന്‍ വിനു റാവ് (Special Arrangement)
പ്രതിസന്ധികൾ ഒരുപാട് നേരിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും തേവർ ബാന്‍ഡിൻ്റെ ഒരു പരിപാടി പോലും പ്രേക്ഷകരെ നിരാശപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടായ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഫലമാണ് വിജയം. പലപ്പോഴും ഇന്‍ട്രോ ഗാനം കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ജനങ്ങളെ കൈയിലെടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജനങ്ങളുടെ ലെവൽ മാറുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് കാണാം. ഒറ്റക്കെട്ടാണ് തേവർ ബാൻഡ്. ആരെങ്കിലും ഒരാൾ വിചാരിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രം പ്രോഗ്രാം നശിപ്പിക്കാനോ വിജയിപ്പിക്കാനോ സാധിക്കില്ല.

പരിപാടിക്കിടയിലെ ചില ഓർമകൾ

ഒരുപാടുണ്ടെങ്കിലും ചിലതൊക്കെ ഓർത്തു പറയാം. വേദിയിൽ നിന്നു മാത്രം പാടുന്ന രീതിയല്ല തേവർ ബാൻഡ് സ്വീകരിക്കുന്നത്. ജനങ്ങളുമായി സംവദിച്ച് അവർക്കിടയിലേക്ക് ചെന്നും ചിലപ്പോഴൊക്കെ പാടാറുണ്ട്. എൻ്റെ ഒരു രൂപവും താടിയും അറിയാമല്ലോ. ചിലപ്പോഴൊക്കെ പാടിക്കൊണ്ട് ജനങ്ങൾക്കിടയിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ ചില വിരുതന്മാർ താടിയിൽ കൈവയ്ക്കും. ചിലപ്പോൾ പിടിച്ചു വലിക്കുകയും ചെയ്യും. അതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമാകാതെ കയ്യടക്കത്തോടെ മാനേജ് ചെയ്യാറാണ് പതിവ്. അവർ മനഃപൂർവം വേദനിപ്പിക്കാൻ പിടിക്കുന്നതല്ല, സന്തോഷത്തിൽ ചെയ്യുന്നതാണ്.

മറ്റൊരു അനുഭവം വിശദീകരിച്ചത് വിനുവും ശരത് ലാലും ഒരുമിച്ചായിരുന്നു.
ആദ്യകാലത്ത് ഷോകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ബാൻഡിന് സ്വന്തമായി സൗണ്ട് എൻജിനീയർ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. തിരുവനന്തപുരത്തും എറണാകുളത്തും നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ടെക്നീഷ്യൻ വന്നു സഹകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കോഴിക്കോട് ഞങ്ങൾ ഒരു ഷോ നടത്തുന്നു. കോഴിക്കോടേക്ക് എത്താറായ സമയത്താണ് തിരുവനന്തപുരത്തു നിന്നുള്ള സൗണ്ട് എൻജിനീയറിങ് പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് അറിയിക്കുന്നത്. സ്വാഭാവികമായി ഇങ്ങനെ ഒരു വാർത്ത കേൾക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും ടെൻഷൻ ആകും. പക്ഷേ ശരത് ആ ഒരു പ്രതിസന്ധിയെ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് നേരിട്ടത് വിനുവിനെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി. അവിടെ പേടിച്ചു നിന്നിട്ടോ ടെൻഷൻ അടിച്ചിട്ടോ കാര്യമില്ല. അടുത്തത് എന്ത് എന്ന് കാര്യക്ഷമമായി ചിന്തിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. പരിപാടി തുടങ്ങുന്നതിന് അരമണിക്കൂർ മുമ്പ് മറ്റൊരു സൗണ്ട് എൻജിനീയറെ തരപ്പെടുത്തി. സൗണ്ട് ചെക്ക് പോലും ചെയ്യാതെ നേരിട്ട് പരിപാടി ആരംഭിക്കുകയായിരുന്നു. പക്ഷേ ആ പരിപാടി വലിയ വിജയമായി. പിന്നീട് എത്രയോ ഷോകളിൽ ഇതേ പ്രതിസന്ധി നേരിട്ടു. എത്രയോ പ്രാവശ്യം സൗണ്ട് ചെക്ക് ഇല്ലാതെ പെർഫോം ചെയ്യേണ്ടതായി വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് വിനുവും ശരത് ലാലും പറയുകയുണ്ടായി.
മറ്റൊരു രസകരമായ അനുഭവം വിശദീകരിച്ചത് വിനു തന്നെയാണ്.

മറ്റൊരു വേദിയിൽ പ്രോഗ്രാം അവതരിപ്പിക്കുന്നു. നിലവിലുള്ള മൈക്ക് നിയന്ത്രണങ്ങളെപ്പറ്റി ജനങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ. 10 മണിയോടുകൂടി ഔട്ട്ഡോറിൽ ചെയ്യുന്ന ഷോകൾ അവസാനിപ്പിക്കണം. ഞങ്ങൾക്ക് അന്ന് നിർബന്ധിതമായി ഷോ അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നു. പത്തുമണി കഴിഞ്ഞ് ഷോ മുന്നോട്ടു പോയപ്പോൾ പൊലീസുകാർ ഇടപെട്ടാണ് ഷോ നിർത്തിച്ചത്. ജനങ്ങൾ ആകെ ചാർജ് ആയി നിൽക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ ഒരു നിരാശ എല്ലാവരുടെയും മുഖത്തുണ്ട്. പെട്ടെന്ന് അല്പം മദ്യം കഴിച്ച രണ്ടുപേർ മുന്നോട്ടുവന്നു. മണിച്ചേട്ടൻ്റെ രണ്ടു പാട്ടുകൾ കൂടി പാടിയിട്ട് നിർത്തിയാൽ മതി എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. മണിച്ചേട്ടൻ്റെ പാട്ടുകൾ നേരത്തെ ഞങ്ങൾ പാടിയിരുന്നു. പക്ഷേ അവർ വിടാൻ ഉദ്ദേശമില്ല. പാടാതെ നിങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് പോകില്ല എന്ന ഭീഷണിയും ഉണ്ടായി. ഒടുവിൽ അവരുടെ നിയന്ത്രണത്തിന് വഴങ്ങി സൗണ്ട് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പിന്തുണയില്ലാതെ പാടി കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു.

പ്രതിസന്ധികൾ തരണം ചെയ്തുള്ള വളര്‍ച്ച

തുടക്കം ഏതൊരു സംഗീത കൂട്ടായ്മയെ പോലെയും പ്രതിസന്ധികൾ നേരിട്ടുതന്നെയാണ് ആരംഭിച്ചത്. ആവശ്യത്തിന് സൗണ്ട് സിസ്റ്റം ലഭിക്കില്ല, പ്രതിഫലത്തിൽ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യേണ്ടതായി വരും. നല്ല വേദി പോലും ചിലപ്പോൾ ലഭിക്കില്ല. തുടക്കകാലത്ത് ഒരു ടാർപോളിൻ വലിച്ചുകിട്ടിയ തട്ടിക്കൂട്ട് വേദിയിൽ പോലും തേവർ ബാൻഡ് പാട്ടു പാടിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ജനങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പിടിച്ചു വാങ്ങുന്നതിനനുസരിച്ച് പതുക്കെ വളരാൻ തുടങ്ങി. ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. കേരളത്തിന് പുറത്തും വിദേശത്തുമൊക്കെ ഷോകൾ ചെയ്യാൻ പദ്ധതിയിടുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങൾക്ക് ക്ഷണവും ലഭിക്കുന്നുണ്ട്- വിനു പറഞ്ഞു.
The Journey of Kerala's Favourite thewar Band
ആശാന്‍ വിനു റാവ് (Special Arrangement)
ബാൻഡിലെ മറ്റ് അംഗങ്ങൾ

കീബോർഡ് - മാത്യു
ഡ്രംസ് - അർജുൻ
വയലിൻ - സാഗർ
ഗിറ്റാർ ലീഡ് - ആദർശ്
ഗിറ്റാർ ബേയ്സ് - നവനീത് / ഡാനിയേൽ
വൊക്കേൽസ് - വിനു റാവ് , രാഹുൽ രാജീവ്‌ , റൗമീൻ , വൈഷ്ണവ് , ശരത് ലാൽ
ധോൾ - വിനു , മിഥുൻ , അഭിജിത് , അനിൻജൽ, നിബിൻ
നാദസ്വരം - ശ്രീരാഗ്

തികഞ്ഞ കലാകാരന്മാർക്ക് വാതിലുകളും തുറന്നിട്ട്, സംഗീത പ്രേമികൾക്ക് ആകാശത്തോളം സംഗീതവും ഒരുക്കി തേവർ ബാന്‍ഡിൻ്റെ ജൈത്രയാത്ര തുടരുന്നു.

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Last Updated : September 17, 2026 at 4:54 PM IST

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